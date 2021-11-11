Маркетолог рассказал, как не стать жертвой аферистов в День холостяка и «Черную пятницу»

Для того, чтобы не попасться на обман о крупной скидке на тот или иной товар в дни распродаж 11.11 и «Черную пятницу», следует сначала решить, какая именно вещь необходима, проанализировать рынок цен на нее с помощью агрегаторов за две недели до начала скидочных дней и в день скидок, а также проверить отзывы на магазин, сказал газете ВЗГЛЯД член Совета Гильдии Маркетологов Николай Григорьев.

Ежегодно во всем мире, в частности и в России, 11 ноября многие продавцы объявляют о распродаже, используя в качестве повода праздник, пришедший из Китая – День холостяка (11.11). Некоторые магазины объявляют в этот день начало скидочного сезона, именуемого «Черная пятница». Хотя изначально термин «Черная пятница» появился в США - она приходится на четвертую пятницу ноября. В 2021 году «Черная пятница» официально наступит 26 ноября.

Покупатели с нетерпением ждут этих скидочных дней, планируя что-нибудь приобрести по хорошей цене. Однако продавцов не раз ловили на том, что те сначала значительно завышают цены, а в День холостяка или «Черную пятницу» продают товары по обычной рыночной стоимости, указывая якобы нереальную выгоду. Как же не попасться на хитрости продавцов и совершить по-настоящему выгодную покупку?

«Во-первых, чтобы реально сэкономить, покупателю всегда нужно начинать с того, что ему нужно. То есть, если вы просто листаете интернет, и в глаза бросается красный ценник – скидка 90 %, то вы совершаете импульсивную покупку. Потом окажется, что эта вещь вовсе вам не нужна. Прежде всего покупатель должен знать, что именно ему нужно, что он действительно хочет купить», – говорит Григорьев.

После того, как человек определился с вещью, которая ему действительно нужна, специалист рекомендует проанализировать цену данного товара на рынке, чтобы купить его наиболее выгодным образом.

«Нужно мониторить Сети, смотреть, кто предлагает соответствующую вещь дешевле. Для этого есть достаточно неплохие агрегаторы. Они, конечно, не все видят, но большую часть рынка анализируют автоматически, поэтому начать мониторинг цен можно именно с них. Более того, есть, например, специализированные агрегаторы по электронике, у которых более узкий захват, но большая глубина анализа цен товаров», – делится маркетолог.

Далее, продолжает он, самый дешевый товар не всегда самый хороший. Для того, чтобы не наткнуться на какие-либо проблемы с покупкой, следует тщательно проверять магазин (читать отзывы о нем, а также отдавать предпочтение более крупным и известным маркетам).

«Кроме того, если товар нужен не срочно, и вы можете подождать, то, безусловно, есть смысл ждать скидок: сезонных, приуроченных к 11.11 или к «Черной пятнице». Просто для того, чтобы не попасть в положение, когда продавец обманывает – якобы он делает скидку, а на самом деле продает товар по обычной цене – лучше, конечно, цену выбранного товара начинать отслеживать за две недели до начала распродажи, а также не забывать использовать агрегаторы, ведь не все продавцы в эти дни пытаются обмануть», – заключил Григорьев.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что на День холостяка и в «Черную пятницу» аферисты изобретают новые виды мошенничества. Эксперты рассказали, как не попасться на удочку мошенников.