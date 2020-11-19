В «черную пятницу» россиян ждут скидки от мошенников

Пандемия приучила россиян к онлайн-покупкам. Но это на руку не только интернет-торговле и бизнесу, но и аферистам. Они продолжают изобретать новые виды мошенничества. Подготовились преступники и к грядущей «черной пятнице». Как по-новому разводят на деньги россиян и как не попасть на удочку мошенников?

Мошенники при приближении дня распродаж пытаются обмануть россиян под предлогом акций и предложений от крупных банков и ретейлеров к «черной пятнице». Официально она стартует в пятницу, 27 ноября. Однако многие продавцы в этом году заранее запустили эту акцию. Например, в Wildberries распродажа стартовала уже в этот понедельник и продолжится вплоть до 29 ноября. Некоторые магазины косметики активизировались уже 13 ноября.

Изобретательные мошенники решили использовать этот информационный повод для нового «развода» россиян на деньги. Мошенник звонит клиенту с предложением интересного банковского продукта с большими скидками, приуроченного к «черной пятнице», передает РИА «Новости». Это может быть банковская карта с хорошим процентом дохода, или увеличенный кешбэк по картам, или снижение процента по кредиту и любые другие «вкусные» скидки, перечисляет старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета «Синергия» Наталия Пшеничникова.

Судя по всему, это новый вид мошенничества, с которым столкнулись еще не все банки. Так, в Сбербанке, Промсвязьбанке, «Ренессанс Кредите» и «Зените» отметили, что не регистрировали попыток обмана клиентов под предлогом спецпредложений к «черной пятнице». В Росбанке говорят, что такие методы обмана носят сезонный характер. Это очередной пример изобретательности социальных инженеров, использующих любой информационный повод, отметили в Московском кредитном банке.

В ВТБ предупредили о мошенниках, которые орудуют под видом крупных торговых сетей. Людям звонят по телефону или пишут СМС с предложением скидок на разные виды товаров: электронику, бытовую технику, одежду, обувь, товары для дома и здоровья. «Клиентов просили перейти по ссылке и сделать предзаказ для получения дополнительного дисконта. После получения всей необходимой информации с данными банковских карт клиентов, мошенники исчезали», – говорят в ВТБ.

Очень часто мошенники создают поддельные сайты известных магазинов. «Столкнувшись с рекламой в интернете (баннеры или ссылки в социальных сетях) можно попасться на псевдосайты (копии сайтов ретейлеров), маскирующиеся под названия магазинов.

Часто мошенники видоизменяют название сайта хотя бы на один символ или букву, надеясь на невнимательность покупателя или незнание официального названия сайта. Поэтому важно обращать внимание именно на название»,

– предупреждает представитель российского сайта Black Friday.

Там объясняют, что лжесайты публикуются в основном в рекламных объявлениях на сомнительных сайтах – например, в виде тизерной рекламы, push-уведомлений и пр. Поисковики стараются блокировать подобные сайты, поэтому они обычно не выходят при поиске в «Яндексе» или Google. Контекстная реклама в поисковиках тоже имеет очень строгие требования и вряд ли пропустит мошеннические сайты.

Впрочем, наибольшую опасность представляют социальные сети и сайты с сомнительным контентом или новостные сайты с всплывающими окнами других сайтов. Мошенники могут пользоваться рекламным форматом clickunder – это самый дешевый вид рекламы, рассказывает представитель Black Friday в России. «Мошенничество было всегда, просто в этом году его будет больше. Плохие люди всегда в поиске новых схем обмана», – отмечает он.

Как же уберечь себя от мошенников? Если вам звонят из банка с предложением скидки, то лучше никакой информации не предоставлять, а самим перезвонить в банк по официальному номеру и уточнить про акцию.

К сожалению, бороться с так называемой социальной инженерией не так-то просто.

Социальная инженерия означает, что это не мошенники взломали ваш компьютер или мобильный телефон, это вы сами отправили мошенникам деньги.

Под манипуляциями мошенников вы сами называете и вводите ПИН-коды, логины, пароли, одноразовые пароли из СМС и тому подобное.

Единственный эффективный способ вернуть свои деньги, если вы их отправили мошенникам – это временно заблокировать карту и денежные средства на ней, причем как можно быстрее. Время здесь важно для того, чтобы успеть остановить транзакцию до того, как деньги дошли до мошенников.

Клиент должен сообщить банку о несанкционированном переводе не позднее следующего дня после того, как банк получил уведомление о транзакции. По закону можно оспорить транзакцию только до зачисления средств на счет получателя. Максимальный срок остановки транзакции – пять дней. Когда деньги достигли мошенников, вернуть их уже невозможно – те сразу их обналичивают.

Поэтому лучше никому не сообщать одноразовый код и другие пароли. А если вас просят перейти на сайт некоего магазина или банка, то внимательно изучить написание адреса сайта. Мошенники порой очень хорошо маскируют сайты под известные магазины.

Не стоит забывать, что в период распродажи ретейлеры часто идут на маркетинговые ухищрения. В прошлые «черные пятницы» они были уличены, например, в увеличении стоимости товара, чтобы сделать на него якобы большую скидку. На самом деле товар изначально стоил дешевле, и в лучшем случае на распродаже вам продадут его не с нарисованной скидкой в 50-80%, а со скидкой в 10%. В худшем случае реальная стоимость товара окажется на том же уровне, что и до распродажи, или даже дороже.

«В этом году ретейлеры ведут себя более сдержанно в отношении честности скидок. Пока не было замечено «переписывания» цен. Мы активно следим за комментариями покупателей в социальных сетях», – говорит представитель Black Friday в России. И все же, чтобы не потерять голову от огромных скидок, перед покупкой рекомендуется проверять скидки в кэше «Яндекса» или Google и сравнивать цены с конкурентами. И вернуть товар, приобретенный со скидкой, потребитель тоже имеет право. Здесь разницы в законе нет никакой.

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Рост продаж в «черную пятницу» в этом году будет обязательно, несмотря на пандемию и снижение покупательской способности в условиях кризисной ситуации. Зато многие в этом году переместись в онлайн и к покупкам в интернете стали более лояльными.

«Опыт недавних распродаж на День холостяка в Китае и России, а также Prime Day от Amazon в США, показывает, что объемы покупок растут. Покупатели в условиях пандемии своих привычек сильно не меняют», – отмечают аналитики банка «Фридом Финанс».

В октябре на Prime Day компания Amazon собрала 10,4 млрд долларов против 7,2 млрд долларов годом ранее (+45%). «На День холостяка россияне в этом году потратили примерно на треть больше денег, чем в предыдущем году, но при этом количество покупок почти не изменилось, а общая активность выросла не так сильно, как в 2019 году. Почти весь прирост в рублях произошел из-за роста среднего чека. Условно говоря, те, кто привыкли закупаться на День холостяка, сделали это и в нынешнем году, но заплатили за это на треть больше из-за роста курсов валют», – отмечают аналитики банка.

Поэтому продажи в «черную пятницу» тоже вырастут на 20-30% в этом году, но динамика числа покупок будет отставать от прошлогодней из-за сокращения доходов у части населения, считают аналитики.

«В этом году угол зрения потребителя, скорее всего, будет больше направлен на образование – дистанционные курсы, обучающие платформы, сервисы развития. Оно сместит популярную в прошлые годы категорию «бронирование и путешествия», – полагает представитель Black Friday в России.

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