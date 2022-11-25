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Американцев рассердила шутка Байдена о прохождении медосмотра
Читателей Daily Mail возмутила шутка Байдена о прохождении медосмотра
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Американские читатели издания The Daily Mail возмутились ответом президента США Джо Байдена, на минувшей неделе отметившего свое 80-летие, на вопрос о прохождении регулярного медицинского осмотра.
Общаясь с прессой, Байден заявил, что до конца года намерен завершить прохождение медицинского осмотра. «Вы считаете, мне это нужно?» – пошутил он, однако комментаторы из США высказывание американского президента не оценили, передает РИА «Новости».
Так, пользователь MsAlicePalace пишет в комментариях к статье The Daily Mail, что Байдену это действительно нужно.
В свою очередь JustThinkForOnce признался, что обеспокоен не физическим, а ментальным здоровьем президента США.
Пользователь SmellTheRoses1 отметил, что Байден заблуждается, если полагает, что находится в первоклассной форме.
«Джеки, ты можешь встать?» – написал k_enn, напомнив о случае в сентябре, когда Байден обратился к конгрессвумен Джеки Валорски, погибшей в автокатастрофе летом.
«Так смешно, что мы забыли посмеяться», – резюмировал IndependentByDesign.
80-летний Байден стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. В Белом доме пообещали, что в скором времени опубликуют результаты ежегодной оценки состояния здоровья главы государства.
Стало известно о казни украинскими карателями 100 мирных жителей в Херсоне
Советник врио губернатора Херсонской области Малькевич заявил, что украинские каратели убили 100 жителей Херсона
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Украинские силовики убили не менее 100 гражданских лиц в Херсоне, еще около 200 человек пропали без вести, заявил внештатный советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич.
По словам Малькевича, по информации из достоверных источников как минимум 100 человек были убиты украинскими силовиками в Херсоне, каждый день задерживают местных жителей, без вести пропали уже 200 человек, передает ТАСС.
Ранее Служба безопасности Украины заявила о задержании владельца станции катеров в Херсоне, на которых жители переправлялись на левый берег Днепра во время эвакуации.
До этого сообщалось, что ВС России наносят удары по скоплениям украинских войск в Херсоне и его пригородах, удары по гражданской инфраструктуре не наносятся.
В Следственном комитете заявили, что следователи займутся проверкой данных о казнях мирного населения в Херсоне, которых проводят украинские каратели во время зачисток.
Между тем, на Украине решили «добровольно» эвакуировать жителей Херсона.
В России оценили демарш Пашиняна на саммите ОДКБ
Политолог Ткаченко: Пашинян пытается шантажировать Москву излишними требованиями по конфликту с Баку
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Пожелания Еревана в части конфликта с Азербайджаном были восприняты Россией как излишние, поэтому Никол Пашинян прибегнул к шантажу. Это ярко иллюстрирует положение дел в ОДКБ, сказал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее премьер-министр Армении отказался подписывать декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ по итогам саммита организации.
«Видя решение Никола Пашиняна, можно с уверенностью сказать, что внутри ОДКБ есть нерешаемые проблемы, которые в будущем могут осложнить работу организации. Но скоропалительных выводов о распаде структуры я бы делать не стал», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры Европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».
«Дело в том, что фактически Армения попыталась шантажировать Россию своим поведением в ОДКБ. В частности, Пашинян хотел, чтобы мы присоединились к политическим заявлениям, за которыми могли последовать реальные действия в области обороны. Москва пока на такое не готова, считая, что переговорный процесс идет, и мы играем в нем немалую роль», – продолжил собеседник.
Политолог также отметил, что «ОДКБ показала себя достаточно успешно лишь раз – в Казахстане, когда угроза со стороны террористического подполья была крайне серьезной». «То, что мы видим в ОДКБ, – яркий пример многополярности. Понятно, что Пашинян, действуя таким образом, дает понять Москве, что в крайнем случае он готов обратиться за поддержкой к Франции или США. Но Россия такой шантаж может пропускать мимо ушей, потому что у нас и так не очень хорошие отношения с Парижем и Вашингтоном», – пояснил он.
«Как показывает практика, политический союз с тем или иным государством не гарантирует, что этот партнер всегда будет учитывать позицию России в каком-то вопросе. Так было со спецоперацией на Украине, которую Армения не поддержала. Кроме того, союзничество не означает, что оппонент не станет играть на противоречиях Москвы и Запада. Достаточно противоречий и в наших отношениях с Баку», – заключил Ткаченко.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался подписывать декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ по итогам саммита организации. Кроме того, по словам пресс-секретаря российского презинета Дмитрий Пескова, в Ереване навали декларацию «фиаско».
В заключительной речи на саммите ОДКБ Пашинян заявил, что отсутствие четкой политической оценки ситуации может означать не только отказ Организации Договора о коллективной безопасности от союзнических обязательств, но и может интерпретироваться Азербайджаном как зеленый свет со стороны ОДКБ для дальнейшей агрессии против Армении. А это в свою очередь противоречит не только букве, но и духу и смыслу основополагающих документов ОДКБ.
Пашинян выразил мнение, что представленный к подписанию проект «Декларации СКБ ОДКБ о совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения» недостаточно доработан. В связи с этим премьер-министр Армении заявил о неготовности подписать документ в предложенном виде. Пашинян также заявил, что сохраняется риск новой агрессии со стороны Азербайджана против территориальной целостности Армении.
В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал теоретический развал ОДКБ трагедией для других членов организации. «Если ОДКБ развалится, это будет прежде всего для Кыргызстана, Таджикистана, да и Казахстана большей трагедией, нежели для Беларуси и России. Давайте в это трудное время не будем рушить то, что мы создавали», – призвал Лукашенко.
Накануне президент Владимир Путин в ходе выступления на саммите ОДКБ выразил надежду на заключение мирного договора между Баку и Ереваном. В тот же день пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков выразил уверенность, что Армения останется в ОДКБ.
Ранее газете ВЗГЛЯД разбиралась, что необходимо изменить в рамках ОДКБ, чтобы организация могла в полной мере составить конкуренцию НАТО.
Путин: Потолок цен на нефть из России может привести к тяжелым последствиям
Путин: Потолок цен на нефть из России может привести к тяжелым последствиям для мирового рынка
Попытки Запада ввести потолок цен на нефть из России могут привести к тяжелым последствиям в мире, об этом заявил президент России Владимир Путин в телефонной беседе с премьером Ирака Мухаммедом ас-Судани, сообщила пресс-служба Кремля.
«Затрагивалась ситуация в связи с попытками ряда западных стран ввести ограничения на стоимость нефтяного сырья из России. Владимир Путин подчеркнул, что подобные действия противоречат принципам рыночных отношений и с высокой вероятностью приведут к тяжелым последствиям для глобального рынка энергоресурсов», – сообщается на сайте Кремля.
Между тем ранее сообщалось, что переговоры между странами Евросоюза (ЕС) о введении ограничения цен на российскую нефть зашли в тупик.
Пушилин сообщил о продвижении российских войск по трем направлениям
Врио главы ДНР Пушилин заявил о продвижении ВС России по трем направлениям
Российские военные продолжают наступать на Авдеевском, Марьинском и Угледарском направлениях в ДНР, заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире «России 24».
По словам Пушилина, ВС России продвигаются в ДНР на трех направлениях: Авдеевском, Марьинском и Угледарском, передает РИА «Новости».
Он также заявил, что ВСУ пока находятся слишком близко к городам ДНР, продолжается и не снижается количество обстрелов Донецка, Горловки и Ясиноватой.
Ранее российские войска за сутки уничтожили более 120 украинских военных на Купянском, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях.
Минкультуры отказало в прокате сериалу «Монастырь» с Янковским и Ивлеевой
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Сериалу «Монастырь», в котором снялись Филипп Янковский и Анастасия Ивлеева, Минкультуры России отказало в прокатном удостоверении.
В сообщении ведомства утверждается, что решение об отказе ООО «Кинокомпания Лунапарк» в выдаче прокатного удостоверения на сериал «Монастырь» основывается на подпункте «ж» пункта 18 Правил выдачи прокатного удостоверения. Речь идет об оскорблении религиозных чувств верующих, передает РИА «Новости».
Материалы по сериалу были переданы на оценку в РПЦ. Там отметили, что сценарий дает искаженное представление о монашеской жизни в женских обителях РПЦ, что дает ложное представление о русском православии.
В основе сюжета лежит история москвички Марии, которая ведет «тусовочный» образ жизни. Она ввязывается в неприятную ситуацию с влиятельными людьми – ее счета заблокированы, а еще ей грозит тюрьма. Девушка решает спрятаться в монастыре.
Ранее сообщалось, что председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион считает фильм Пола Верховена «Искушение» надругательством над христианством и монашеством и поддерживает запрет его проката в России.
В Госдуме оценили дискуссию между Затулиным и Соловьевым о статусе новых регионов России
Депутат Диденко: Для нас нет никакой разницы между Херсоном, Севастополем или Белгородом
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Отчуждение территории после ее вхождения в состав государства невозможно, и дискуссии на эту тему недопустимы. Кроме того декларируется равенство субъектов и проживающих в них граждан России. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал депутат Госдумы Алексей Диденко, комментируя дискуссию между телеведущим Владимиром Соловьевым и депутатом Госдумы Константином Затулиным о способах защиты новых регионов России.
«Высшим законодательным актом у нас в стране является Конституция, принятая на референдуме в соответствии с волеизъявлением народа Российской Федерации. Не так давно в нее вносились соответствующие поправки, одобренные гражданами и легитимизированные парламентом», – акцентирует председатель комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению, заместитель руководителя фракции ЛДПР.
«В этой связи у нас появилась норма, которая не допускает призывы к нарушению территориальной целостности России. Любая оценка, связанная с дискриминацией отдельных территорий недопустима. Отдельные радикальные высказывания могут быть признаны экстремистскими и подпадать под действия уголовного закона», – подчеркивает собеседник.
Ранее, в эфире телепередачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» развернулась дискуссия между ведущим программы и депутатом Константином Затулиным по поводу возможности применения ядерного оружия как варианта ответа на оккупацию территорий России.
Затулин указывал на то, что применение такого вида оружия, согласно ядерной доктрине РФ, возможно только в случае угрозы существования нашей стране. Соловьев на это заметил, что попадание регионального центра под оккупацию противника – это угроза территориальной целостности страны.
Затулин не согласился: «Ну, Володь... Мы ее объявили нашей территорией после того, как она была не нашей территорией». Соловьев ему ответил: «Хорошо. В Крым если войдут. Тоже не угроза? Мы включили его в 2014 году». Затулин парировал: «Это другое».
«Реальность в том, что в процессе военных действий мы обрели контроль по крайней мере над двумя областями о которых речи до этого времени не шло. Если только в наших графопостроениях и мечтах», – добавил Затулин. При этом он отметил, что не спорит с Конституцией России, «но мы спорим с противником на поле боя».
В связи с этой дискуссией Диденко подчеркнул: «Любая территория, которая вошла в состав Российской Федерации, не может быть отчуждена. Кроме того, в первой главе Конституции декларируется равенство субъектов. Соответственно, заявляется и равенство проживающих в них граждан. В этом плане для нас нет никакой разницы между Херсоном, Севастополем или Белгородом».
«После референдумов, а также принятия федеральных конституционных законов и указов президента, территории входит в состав России навсегда. Они не могут быть отчуждены. Любое оправдание или иная оценка, кроме той, которую озвучил Владимир Соловьев, вне зависимости от даты или обстоятельств вступления региона в состав России, недопустима», – добавил депутат.
С этой точкой зрения согласен Антон Ткачев, член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.
«Высказывания о ранжировании регионов Российской Федерации заслуживает проверки соответствующих органов. Двусмысленно трактовать текст Конституции РФ – недопустимо. В целом, даже рассуждения об этом – деструктивный посыл гражданам нашей страны, в первую очередь тем людям, которые голосовали за присоединение к России», – считает депутат.
«Я сам два дня назад был на территории ДНР. Могу с уверенностью сказать, что любой человек там на вопрос: «Кто ты, и на какой территории живешь?», без раздумий ответит – «Я – русский, живу в России». Каждый день наши военные ведут бой за территориальную целостность России. Как можно говорить об отчуждении этих территорий?», – рассуждает Ткачев.
«Подобные высказывания никак не соотносятся с правовой реальностью нашей страны. В Конституции черным по белому написано: ДНР, ЛНР, а также Херсонская и Запорожская области являются территорией Российской Федерации. Мы помним мероприятия 30 сентября. Там присутствовал президент – наш гарант Конституции. Сомневаться в наших основных законах недопустимо», – акцентировал депутат.
Напомним, что с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о воссоединении с Россией. По итогам голосования четыре новых региона были включены в состав Российской Федерации в октябре этого года.
Газета ВЗГЛЯД в рамках спецпроекта «Настоящая история России» анализировала причины внесения изменений в Конституцию, а также описывала последствия развития украинского радикального национализма для России.
МВД объявило в розыск журналиста Андрея Караулова
В базу розыска МВД внесли журналиста Андрея Караулова
МВД России объявило в розыск журналиста Андрея Караулова по статье Уголовного кодекса, следует из ведомственной базы розыска.
Как сообщается в базе розыска МВД, разыскивается по статье УК РФ, передает РИА «Новости».
Ранее у журналиста Андрея Караулова в доме в Московской области прошли обыски.
Наемников из мексиканских картелей начали отправлять на помощь ВСУ
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Украинские власти продолжают вербовку мексиканских наемников. В процессе также участвуют представители американских ЧВК. Об этом сообщил гражданин Мексики в письме российским властям. Завербованные приезжают в Польшу, откуда затем отправляются на Украину, где также воюют граждане других латиноамериканских стран, в том числе из Аргентины, Бразилии и Перу.
В «Интернациональный легион» Украины вербуют новобранцев из Мексики. Как пишет Telegram-канал «Рыбарь», об этом сообщил мексиканец в электронном письме в адрес российских властей. Автор утверждает, что в начале ноября в Мехико прошла встреча завербованных в «Интернациональный легион» новобранцев, на ней присутствовали представители украинской армии и американских ЧВК.
Он также раскрыл личности двух мексиканских наемников с помощью фейкового аккаунта «украинской сотрудницы дипмиссии» в одной из зарубежных соцсетей. Ими оказались Энрике Родригес «Капон» Леон и Педро Исая «Лизаол» Корона.
«Лизаола» заявил, что в рядах подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) находятся наемники, которые работают на мексиканские картели. А «Капон» активно участвовал в подборе новобранцев в чатах Моргана. По словам автора, в вербовке мексиканцев косвенно участвуют сотрудники украинского посольства в Мехико. Заинтересованных поехать на Украину отправляют к «Капону».
В письме осведомителя говорится, что наемник с позывным «Цербер» может быть связующим звеном между картелем «Новое поколение Халиско» (CJNG) и ВСУ. Также стало известно, что пунктом сбора иностранных новобранцев в Польше стал краковский ресторан ALEBRICHE.
На Украину едут воевать граждане и других латиноамериканских стран. В мае журналисты колумбийского журнала Cambio получили копию документа, разосланного украинскими структурами на адреса электронной почты, личные страницы в социальных сетях и номера телефонов бывших полицейских и военнослужащих вооруженных сил Колумбии. Журнал описал процесс вербовки в статье «Как Киев вербует наемников в Латинской Америке».
По данным издания, среди наемников есть как бывшие военные профессионалы, так и опытные бойцы ЧВК, воевавшие в Африке и на Ближнем Востоке, а также студенты без боевого опыта. В случае с латиноамериканцами вербовщики обещают солдатам удачи зарплату в 2000 долларов в месяц. Украинские власти также предлагали гражданам Перу вид на жительство, зарплату в размере 2500 долларов, премии за уничтожение бронетехники и противника.
По информации издания, на тот момент на стороне Киева воевало около 25 аргентинцев, так как многие другие в спешке покинули территорию Украины после ракетного обстрела Вооруженными силами России центра иностранных наемников в Яворове Львовской области.
По данным посольства Мексики в Киеве, в начале мая в составе отрядов территориальной обороны Украины находилось около 30 мексиканских наемников и примерно столько же бразильцев.
Мексиканский информационно-аналитический портал Eje Central сообщал, что в мае украинские власти заметно активизировали вербовку наемников в Латинской Америке, для чего МИД запустил специальный веб-ресурс на испанском языке.
Массовое прибытие наемников на Украину первым анонсировал президент страны Владимир Зеленский, который 28 февраля подписал указ о введении безвизового режима для иностранцев. В Минобороны России заявляли, что для отправки на Украину военная разведка США вербует сотрудников Academi, DynCorp, Cubic и других компаний.
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Отказ США от передачи польских МиГ-29 Украине связали с вмешательством Китая
Spectator объяснил отказ США поддержать передачу польских МиГ-29 Украине дипломатическими усилиями Китая
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Британские СМИ утверждают, что администрация США не стала участвовать в плане по передаче польских МиГ-29 Украине в обмен на обещание Пекина «отговорить» Россию от использования ядерного оружия.
Вашингтон сначала поддерживал идею передать самолеты Киеву, но американская сторона изменила свое мнение в результате тайных дипломатических усилий ряда европейских лидеров и Пекина, передает РИА «Новости» со ссылкой на Spectator.
Как утверждает британский журнал, Пекин якобы обещал Вашингтону, что если США не поддержат передачу польских МиГ-29 Украине, военное руководство Китая предпримет все возможные усилия, чтобы убедить российских коллег не использовать ядерное оружие.
Напомним, идея Польши передать самолеты Украине через базу США в Европе привела к международному скандалу. Судя по всему, Польша хотела за счет США обновить свой военно-воздушный парк: отдать Украине МиГ-29, получив от США F-16. Пентагон в ответ заявил, что не считает приемлемым предложение Варшавы.
МИД России указывал, что применение Россией ядерного оружия гипотетически возможно только в ответ на агрессию, осуществляемую с применением оружия массового уничтожения, либо на агрессию с использованием обычных вооружений, когда под угрозой окажется само существование государства.
Центробанк сообщил об увеличении международных резервов России
ЦБ: Международные резервы России за неделю увеличились на 16,7 млрд долларов
Международные резервы России за неделю увеличились на 3% (или на 16,7 млрд долларов) и на 18 ноября 2022 года составили 568,8 млрд долларов, говорится в сообщении ЦБ.
По сообщению регулятора, по данным на 11 ноября 2022 года, международные резервы находились на уровне 552,1 млрд долларов, передает ТАСС.
Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз собирается не замораживать, а конфисковать активы России в Европе, хотя для этого еще необходимо подготовить юридическую базу.
По данным Евросоюза, европейские страны заморозили 17,4 млрд евро активов российского бизнеса. В ЕС считают, что замороженные российские активы следует направить на помощь Украине.
Минобороны: Разрушения в Киеве стали следствием падения ракет средств ПВО ВСУ
Разрушения в Киеве 23 ноября стали следствием падения в черте города ракет иностранных и украинских средств противовоздушной обороны, размещенных в жилых кварталах, заявили в Минобороны России.
В ведомстве подтвердили, что в среду по системе военного управления Украины и объектам энергетики российская сторона нанесла массированный удар. Все цели поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны.
При этом в результате атаки была нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов и вооружения ВСУ в районы боевых действий.
Между тем разрушения в Киеве, о которых говорили украинские власти, стали следствием падения ракет систем ПВО.
В среду на Украине произошли масштабные отключения электричества по всей стране в результате ударов по энергосистеме страны. Без света остались крупные города, а также были обесточены многие ТЭС, ГЭС и все АЭС.
Депутат: Латвия наградила Хаматову званием актрисы года за предательство Родины
Елена Драпеко прокомментировала присвоение Хаматовой звания актрисы года Латвии
Актриса Чулпан Хаматова получила в Латвии награду как актриса года за предательство Родины, считает депутат Госдумы Елена Драпеко.
По ее словам, Хаматова публично высмеяла звание народной артистки России, а сейчас получает награду страны, которую с трудом можно разглядеть на карте, передает Star Hit со ссылкой на Абзац-медиа.
Драпеко заявила, что в награждении артистки видна политическая целесообразность. «Возможно, надо было отметить ее гигантский «подвиг» – предательство Родины. Вот и отметили», – сказала депутат.
Напомним, Хаматова, уехавшая из России в Латвию, стала лауреатом премии латвийских театральных работников «Ночь лицедеев» в номинации «Актриса года».
В Анталье начали сбор подписей за запрет иностранцам арендовать жилье
В Анталье начали сбор подписей с требованием запретить иностранцам арендовать жилье
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Жители турецкого города Анталья организовали сбор подписей с требованием запретить продажу жилья и его аренду иностранным гражданам, петиция появилась 23 ноября, ее уже подписали 5,5 тыс. человек на сайте www.change.org.
Авторы петиции поставили цель собрать 7,5 тыс. подписей, чтобы повысить шансы получить ответ от властей. Отмечается, что средняя аренда жилья в Анталье превышает 10 тыс. лир, а в Аланье она превысила 13 тыс. лир.
«Жизнь в городе для многих жителей стала невозможной», – передает ТАСС со ссылкой на петицию.
Каждое третье жилье, проданное в Анталье, куплено иностранцами. По этому показателю Анталья обошла Стамбул. Цена на два года выросли на 395%. В петиции также говорится, что хозяева постоянно повышают цены на жилье или выселяют жильцов, предпочитая сдавать иностранцам, готовым платить.
При этом ее авторы утверждают, что число россиян и украинцев, незаконно занимающихся недвижимостью, достигло 10 тысяч. Подчеркивается, что иностранцы могут оставаться в отелях, а не занимать город.
Меркель рассказала о последней попытке организовать переговоры с Путиным
Меркель попыталась перед уходом с поста канцлера Германии вместе с Макроном организовать переговоры с Путиным
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Ангела Меркель сообщила, что вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном хотела наладить диалог с президентом России Владимиром Путиным, но «кое-кто возражал» против этой инициативы.
Меркель заявила, что ее не удивило решение России провести спецоперацию на Украине. По ее словам, Минские соглашения оказались подорваны. Меркель сообщила, что летом 2021 года после встречи президентов России и США она вместе с Макроном собиралась «установить независимый европейский формат дискуссии с Путиным в Совете ЕС».
Как заявила Меркель, «кое-кто возражал» против этой идеи, а у нее не осталось сил продвигать данную инициативу. «Ведь все знали: «Осенью она уже уйдет», – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на Spiegel.
Меркель сказала, что продолжила бы добиваться встречи с Путиным, если бы осталась у власти. Однако во время прощального визита в Москву она почувствовала, что ее время прошло: «C точки зрения внешней политики я под конец не продвинулась ни на миллиметр дальше в том, что мы пробовали делать снова и снова».
Меркель пояснила, что речь идет не только об Украине, но и о ситуации вокруг Приднестровья, Грузии и Абхазии, Сирии, Ливии. По ее словам, «пришло время для нового подхода».
При этом Меркель довольна тем, что через Минские соглашения дала Украине время подготовиться.
Напомним, летом Меркель заявила, что ее уход с поста канцлера мог оказаться одной из причин российской спецоперации на Украине. По ее словам, Путин охладел к встречам на высшем уровне в нормандском формате с участием представителей России, Украины, Германии и Франции.
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Путин поручил создать независимую от вмешательства систему международных платежей
Путин предложил создать независимую от вмешательства систему международных платежей
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На базе технологий цифровых валют и блокчейна можно создать независимую систему международных платежей, заявил президент России Владимир Путин на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey, AIJ).
Путин раскритиковал существующую сейчас систему международных платежей, он указал на то, что она подконтрольна узкой группе стран, а также привел пример восточной системы хавала, которая обеспечивала взаиморасчеты еще задолго до появления банков. По его словам, она до сих пор работает, передает ТАСС.
«На базе технологий цифровых валют и распределенных реестров можно создать новую систему международных платежей, причем гораздо более удобную, но при этом полностью безопасную для участников и, что важно, независимую от банков и вмешательства третьих стран», – рассказал Путин.
По его словам, что-то подобное будет развиваться, потому что «диктат монополистов никому не нравится».
Путин добавил, что существующая система международных платежей контролируется узким клубом стран и финансовых групп, а сфера расчетов стала одной из линий атак на Россию.
«Существующая сегодня система международных платежей дорогостоящая, система ее корреспондентских счетов и регулирование находятся под контролем узкого клуба государств и финансовых групп. По сути, они хозяева жизни, они реально, монопольно все контролируют», – сказал он.
Ранее Путин заявил, что место России в мире в будущем во многом будет определяться успехами в области искусственного интеллекта.