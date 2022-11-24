Глава московского департамента культурного наследия рассказал об импортозамещении в реставрации

Глава московского департамента культурного наследия Емельянов рассказал об импортозамещении в реставрации

Реставраторы постепенно вводят отечественные аналоги на смену иностранным материалам, рассказал глава московского департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

«Мы шире смотрим на тему импортозамещения. У нас нет задачи поменять все зарубежные материалы и технологии на отечественные. За последние годы город очень много сделал для того, чтобы Москва стала лидером в реставрации и сохранении памятников», – сказал Емельянов в беседе с «Вечерней Москвой».

Он призвал сохранять то, что есть в России, и развивать реставрационную отрасль, прислушиваясь к профессионалам, их потребностям, и к инвесторам, к тем, кто вкладывается в памятники.

Необходимо растить кадры как производственные, так и в проектной деятельности, и популяризировать наследие.

«На этапе обследования объектов культурного наследия и составления проектов их реставрации большим подспорьем могут стать инструменты для проведения 3D-сканирования. Для малых объектов есть ручные сканеры, но они не подойдут, например, для зданий и сооружений. Сейчас мы изучаем, что могут предложить отечественные разработчики. Особое внимание также уделяем аналитическому оборудованию для химико-технологических исследований образцов исторических материалов», – пояснил глава департамента.

При этом в части реставрационных материалов возможности отечественной индустрии более чем внушительные, однако же ощущается нехватка некоторых сырьевых компонентов, в том числе функциональных добавок для улучшения технологических свойств материалов.

«Далеко не все российские производители уделяют должное внимание продвижению своей продукции. А это важно, ведь особенность реставрации – в уникальности каждого объекта. Что это значит? Как правило, реставрационные материалы выпускают небольшими партиями. Более того, они могут быть разработаны под задачи на конкретном объекте. К примеру, по сохранившимся образцам пола терраццо необходимо сделать плитку точь-в-точь к историческому оригиналу», – пояснил Емельянов.

Он отметил, что есть компании, которые справляются с такими задачами, но они не слишком заметны на рынке. Глава департамента выразил надежду, что выставка на территории центра современного искусства «Винзавод» «Импортозамещение в реставрационных материалах и технологиях» позволит большему числу производителей рассказать о себе.

«К тому же, меры поддержки правительства Москвы формируют благоприятные условия для работы отечественных компаний, в том числе в реставрационной отрасли. Поэтому в будущем можно прогнозировать даже снижение эффекта санкционного давления и расширения производств», – указал Емельянов.