Проживающие за рубежом россияне смогут подтверждать право на пенсию через Госуслуги

Россияне, проживающие за рубежом, могут подтвердить право на пенсию через портал Госуслуг, соответствующее постановление подписал глава кабмина, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Из документа следует, что правительство предлагает изменения, которые вносятся в Положение о порядке выплаты страховой пенсии лицам, выезжающим на постоянное место жительства за пределы России, передает РИА «Новости».

Отмечается, что для этого нужно заполнить специальную форму заявления на портале.

Добавляется, что настоящее постановление вступает в силу с первого июля 2023 года.