Проживающие за рубежом россияне смогут подтверждать право на пенсию через Госуслуги

Взгляд
23 ноября, среда  |  Последнее обновление — 22:22  |  vz.ru
Разделы

Украина толкает Россию перекрыть газовый вентиль

Украина подталкивает Россию лишить ее денег за транзит газа REUTERS/Gleb Garanich
Газпром обнаружил воровство Украиной газа, идущего в Молдавию. Киев и Кишинев этого не признают. Пока Газпром грозит лишь снизить прокачку через Украину. Но если хищения продолжатся, стоит ждать полной остановки транзита, как это уже случалось во времена масштабного газового кризиса 2009 года. С той лишь разницей, что быстрое восстановление транзита вряд ли случится. Кто пострадает и что ждет украинский транзит? Подробности...
Перейти в раздел…

В Японии наконец-то нашелся «голос разума»

Ёсиро Мори и Владимир Путин в 2013 году POOL New/Reuters
Экс-премьер Японии Ёсиро Мори неожиданно обрушился на политику Токио в отношении России и на президента Украины Владимира Зеленского лично. Это первый случай в Японии, когда бывший руководитель правительства столь открыто и резко критикует политику своего однопартийца – нынешнего премьера Кисиды и власти в Киеве. Может ли это стать началом перемен?  Подробности...
Перейти в раздел…

Почему региональные политики отправляются на передовую

Депутат гордумы Братска Денис Шепель был ранен в ходе СВО, но после лечения он вернулся к сослуживцам из личного архива Дениса Шепеля
На этой неделе сразу несколько региональных политиков присоединились к спецоперации России на Украине. Среди добровольцев оказался и мэр Читы Александр Сапожников, который в прошлом был десантником. Что их зовет на передовую, почему люди, сделавшие успешную политическую карьеру, меняют служебный кабинет на армейский окоп – об этом они рассказали газете ВЗГЛЯД. Подробности...
Перейти в раздел…

Как странам Средней Азии удалось поделить спорные территории

Приграничные столкновения в странах Средней Азии происходят регулярно Игорь Егоров/РИА Новости
Один из самых длительных территориальных конфликтов на территории бывшего СССР, похоже, близок к разрешению. Киргизия и Узбекистан договорились об обмене территориями. Однако еще один замороженный конфликт в регионе может вспыхнуть в любой момент. О чем идет речь, почему стороны готовятся к войне и кто именно может ее спровоцировать? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
Перейти в раздел…

Запад переписывает историю все более топорно

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Основной мотив, по которому западные элиты перешли на максимально грубую и незатейливую отмену России, в своей основе глубоко иррационален. Это просто попытка догнать ушедшее и вернуть упущенное. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Количественные оценки к боевым действиям не применимы

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
В нынешней неспокойной ситуации в мире стоит воздерживаться от вердиктов и проявить мужество созерцания событий в их принципиальной неопределенности. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Во второй холодной войне Россия может опереться на Азию

Рустам Хайдаров
Рустам Хайдаров, заместитель директора Института философии, политологии и права им. А.Баховаддинова НАНТ
Как показывает история, Россия всегда был сильна на евразийском пространстве, когда у нее были сильны позиции в Центральной Азии. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
Перейти в раздел…

Украина во мгле

Голос разума в Японии

Ссора между Зеленским и Западом

Перейти в раздел…

В столице запустили производство кроссовера «Москвич 3»

Столичный автозавод «Москвич» запустил серийное производство автомобилей. Первой моделью стал переднеприводный кроссовер с бензиновым мотором «Москвич 3», который собирают методом крупноузловой сборки. Автосалоны получат новинку в декабре этого года. В следующем году завод планирует наладить процессы мелкоузловой сборки
Подробности...

В Белгородской области начали формировать засечную черту на границе с Украиной

В Белгородской области начали формировать засечную черту на границе с Украиной – по аналогии с грандиозной линией оборонительных сооружений прошлых веков, которая в дальнейшем позволила перейти к освоению Дикого Поля
Подробности...

На Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч

Шивелуч – один из наиболее крупных вулканов Камчатки, стал чрезвычайно активным. Это говорит о подготовке к мощному извержению, уверены вулканологи и сейсмологи. Ученые рекомендуют не приближаться к вулкану на расстояние ближе 15 километров
Подробности...
Перейти в раздел…
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
Подробности...
Перейти в раздел…
Вы будете следить за чемпионатом мира по футболу в Катаре?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Какой автомобиль вы бы предпочли купить?
  • Российский

  • Китайский

  • Затрудняюсь ответить
Названы размеры поощрений за уничтожение украинской военной техники в ходе СВО. Как вы их оцениваете?
  • Как заниженные

  • Как достаточные

  • Как завышенные

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Переговоры стран ЕС о потолке цен на российскую нефть зашли в тупик
    Песков: Несмотря на все сложности, Армения остается в ОДКБ Прокачка нефти по украинскому участку нефтепровода «Дружба» возобновилась Экономист: Киев выдвигает неадекватные условия для экспорта аммиака из РФ В Венгрии поддержали призыв к ЕК отменить санкции против России
    В офисе Зеленского дали прогноз об отсутствии света на Украине неделями Медведев: Враги напрасно надеются на истощение запасов нашего оружия Пентагон: Удары Турции в Сирии опасны для американских военных Названа стоимость нового автомобиля «Москвич»
    Минобороны: Из плена на Украине возвращены 35 российских военных Путин: ОДКБ помогает защищать интересы стран-участниц, несмотря на проблемы Госдума приняла поправку о мониторинге интернета на пропаганду ЛГБТ Спрогнозировано резкое подорожание импортных новогодних елок

    Главная тема


    Потолок цен на российскую нефть становится формальным

    «за сотни тысяч километров»


    Захарова уличила главу МИД ФРГ в незнании географии

    оказали сопротивление


    В Воронеже ФСБ ликвидировала группу украинских диверсантов

    настоящая история


    Куда делись русские на Украине

    Видео

    начало торговой войны


    Как США добьют экономику Евросоюза

    критика Зеленского


    В Японии наконец-то нашелся «голос разума»

    Запорожская АЭС


    Зеленский получил новые возможности для ядерного шантажа

    Белгородская область


    Россия возвращается к истокам обороны южных рубежей

    расход снарядов


    Когда закончатся боеприпасы у Украины

    обыски в лавре


    Сергей Худиев: Церковь пережила их всех – переживет и СБУ

    догнать ушедшее


    Ирина Алкснис: Запад переписывает историю все более топорно

    мужество созерцания


    Виталий Трофимов-Трофимов: Количественные оценки к боевым действиям не применимы

    на ваш взгляд


    Вы будете следить за чемпионатом мира по футболу в Катаре?

    Проживающие за рубежом россияне смогут подтверждать право на пенсию через Госуслуги

    23 ноября 2022, 21:33

    Текст: Кристина Цыцура

    Россияне, проживающие за рубежом, могут подтвердить право на пенсию через портал Госуслуг, соответствующее постановление подписал глава кабмина, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

    Из документа следует, что правительство предлагает изменения, которые вносятся в Положение о порядке выплаты страховой пенсии лицам, выезжающим на постоянное место жительства за пределы России, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что для этого нужно заполнить специальную форму заявления на портале.

    Добавляется, что настоящее постановление вступает в силу с первого июля 2023 года.


    «Москвич» запустил серийное производство кроссовера
    «Москвич» запустил серийное производство кроссовера «Москвич 3»
    		    23 ноября 2022, 11:58
    Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Московский автомобильный завод «Москвич» возобновил работу: на предприятии стартовало серийное производство городского кроссовера «Москвич 3».

    Серийную сборку открыли вице-премьер – глава Минпромторга Денис Мантуров и мэр Москвы Сергей Собянин, передает РИА «Новости».

    Автомобиль представляет собой модель кроссовера, он оснащен бензиновым турбомотором (1,5 л, 150 л. с., 210 Н•м) в паре с автоматической трансмиссией CVT или шестиступенчатой механической коробкой передач.

    «Приоритетом станет производство электрических автомобилей на собственной платформе с постепенным повышением уровня локализации компонентов», – отметил Мантуров.

    Запуск полномасштабного производства на площадке «Москвича» обеспечит работой еще около 40 тыс. человек, подчеркнули в Минпромторге.

    «Задача до конца 2023 года – наладить процессы мелкоузловой сборки с привлечением локальных поставщиков. Следующим этапом будет создание своей универсальной платформы для отечественного электромобиля, старт производства запланирован на конец 2025-го», – сказал Мантуров.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на московском заводе Renault будет выпускаться автомобиль под историческим брендом «Москвич». Такое решение было принято после заявления компании Renault о передаче своих активов в России в собственность государства. Директором завода стал замглавы департамента транспорта столицы Дмитрий Пронин.

    Коментарии (80)
    Минобороны отреагировало на сообщения о «договоренности» Герасимова с главой военного комитета НАТО
    Минобороны: Информация о некой «договоренности» между Герасимовым и главой военного комитета НАТО является вымыслом
    		    23 ноября 2022, 14:27
    Фото: Вадим Савицкий/ТАСС
    Текст: Елизавета Шишкова

    Сообщения о заключении некой «договоренности» между главой Генштаба ВС России Валерием Герасимовым с главой Военного комитета НАТО Робом Бауэром по вопросу передвижения судов в Черном море являются вымыслом, сообщили в Минобороны.

    В ведомстве уточнили, что никаких контактов Герасимова с главой Военного комитета альянса или другими его представителями в рамках несуществующей «российско-американской кризисной комиссии по урегулированию конфликтов» не было, говорится в сообщении Минобороны в Telegram.

    Ранее СМИ сообщали, что Герасимов и Бауэр якобы заключили соглашение по вопросу передвижения судов в Черном море и возле него.

    Коментарии (20)
    Российские войска нанесли удары по скоплениям ВСУ в Херсоне
    Общественный деятель Мороз: Российские войска наносят удары по скоплениям ВСУ в Херсоне
    		    23 ноября 2022, 13:16
    Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска наносят удары по скоплениям украинских войск в Херсоне и его пригородах, удары по гражданской инфраструктуре не наносятся, сообщил общественный деятель Херсонской области Сергей Мороз.

    По его словам, ВС России наносят удары по скоплениям ВСУ и военным объектам в Херсоне, по гражданским объектам огонь не ведется, передает ТАСС.

    Ранее российские средства ПВО сбили украинский Су-25 в Херсонской области.

    Коментарии (23)
    В Воронеже ФСБ ликвидировала группу диверсантов
    ФСБ в Воронеже ликвидировала застигнутых врасплох у тайника диверсантов
    		    23 ноября 2022, 17:15
    Фото: Скриншот из видео
    Текст: Алексей Дегтярев

    Главу диверсионной группы и двух его сообщников уничтожили в Воронеже при попытке задержания, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

    Группа диверсантов – сторонников украинских националистов – намеревалась провести диверсии на военных и энергетических объектах, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    В ходе задержания главарь и члены его группы были застигнуты врасплох, они извлекали «средства террора» из тайника на окраине города. Подозреваемые оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ и ответными действиями были уничтожены.

    В результате столкновения никто из сотрудников правоохранительных органов и гражданского населения не пострадал.

    При обысках на месте происшествия нашли два готовых к применению самодельных взрывных устройства, компоненты для их изготовления, холодное и огнестрельное оружие, боеприпасы разного калибра и средства конспиративной связи. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на диверсию.

    В начале ноября в Екатеринбурге задержали подозреваемого в подготовке теракта в военкомате, возбуждено уголовное дело.

    Коментарии (46)
    В Киеве произошла серия взрывов
    В Киеве прогремели несколько взрывов
    		    23 ноября 2022, 15:29
    Фото: кадр из видео
    Текст: Алексей Дегтярев

    В украинской столице прогремела серия взрывов, начались перебои со светом и водой, об этом сообщили несколько украинских изданий.

    В части левобережных районов Киева после взрывов наблюдаются перебои с подачей воды и электроэнергии, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Глава города Виталий Кличко сообщил, что повреждения получил инфраструктурный объект.

    В среду во всех подконтрольных киевским властям регионах объявили воздушную тревогу. Сообщалось о взрывах в Одесской области.

    Коментарии (46)
    Посол России в Лондоне поделился прогнозом на ход конфликта на Украине
    Посол России в Лондоне Келин счел маловероятным обострение конфликта на Украине в ближайшие недели
    		    23 ноября 2022, 05:59
    Фото: OxfordUnion/YouTube
    Текст: Антон Никитин

    Посол РФ в Британии Андрей Келин в интервью вещательной корпорации Би-би-си выразил мнение, что обострение конфликта на Украине в ближайшие недели маловероятно.

    Келин подчеркнул необходимость завершить конфликт, который начался не сейчас, не в феврале 2022 года, а еще несколько лет назад – в 2014 году. Он заявил, что не ожидает серьезных событий в ближайшие дни и недели. Он также отметил, что, с его точки зрения, ситуация сейчас «кажется более стабильной», что позволяет российским силам перегруппироваться, передает ТАСС.

    Отвечая на вопросы о якобы имеющейся возможности применения Россией ядерного оружия на Украине, дипломат подчеркнул, что у России таких намерений нет, ситуация не та, в которых ядерное оружие могло бы быть применено. Он выразил уверенность, что вероятность использования Россией тактического ядерного оружия отсутствует.

    Ранее министр обороны Германии Кристине Ламбрехт призвала не рассчитывать на скорое завершение боевых действий на Украине, выразив мнение, что война продлится еще месяцы. Между тем в минувшее воскресенье министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж вместе с партнерами изучают пути политического решения конфликта на Украине.

    Коментарии (14)
    Глава генштаба ВС Чехии призвал готовиться к полномасштабной войне с Россией
    Глава генштаба ВС Чехии Карел Ржека: Нам необходимо поддерживать максимальный уровень боеспособности и готовности армии
    		    23 ноября 2022, 10:16
    Фото: Zuma/ТАСС
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Глава генштаба вооруженных сил Чехии Карел Ржека заявил, что стране необходимо поддерживать полный уровень боевой готовности на случай крупномасштабной войны против сильного противника.

    По его словам, задача ВС Чехии на следующий год заключается в необходимости поддерживать максимальный уровень боеспособности и готовности, передает ФАН.

    По мнению Ржеки, гипотетическая война в Европе стала реальностью, а в случае столкновения России и НАТО чешская армия сразу же примет в этом участие.

    Ранее большинство депутатов нижней палаты чешского парламента поддержали резолюцию, в которой характеризуется «нынешний российский режим как террористический». 

    Коментарии (59)
    Опубликованы первые кадры применения зарубежной РСЗО TRLG-230 силами ВСУ
    В Сети опубликован видеоряд, где ВСУ эксплуатируют зарубежную технику боя РСЗО TRLG-230
    		    23 ноября 2022, 11:06
    Фото: Скриншот из видео
    Текст: Александра Юдина

    Украинские военнослужащие впервые за время спецоперации использовали новую установку залпового огня, предположительно, РСЗО TRLG-230, заметили украинские СМИ.

    На кадрах может быть турецкая РСЗО TRLG-230 с дальностью стрельбы до 70 км. Они также имеют максимальную точность поражения при применении лазерной подсветки целей беспилотниками «Байрактар», передает ФАН со ссылкой на военных корреспондентов.

    Ранее российские силы уничтожили две установки реактивной системы залпового огня «Ураган» ВСУ.

    Коментарии (27)
    На Украине подавляющее большинство потребителей остались без света
    Минэнерго Украины: Подавляющее большинство потребителей остались без света
    		    23 ноября 2022, 18:54
    Фото: Pavlo Palamarchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Ольга Иванова

    На Украине большая часть потребителей электроэнергии осталась без света, а большинство ТЭС, ГЭС и все АЭС обесточены, сообщило Министерство энергетики Украины.

    В Минэнерго пояснили, что происходят аварийные отключения. Отсутствие электроэнергии повлияло на тепло- и водоснабжение. Отмечается, что энергетики делают все возможное для скорейшего восстановления системы, сообщает ТАСС.

    В министерстве сообщили, что в среду оказались «временно обесточены все отечественные АЭС, а также большинство тепловых и гидроэлектростанций, кроме того, повреждены и объекты электропередачи». В ведомстве не уточнили, сколько времени потребуется для восстановления света.

    Ранее украинские СМИ сообщили, что несколько крупных городов Украины – Киев, Запорожье, Харьков, Львов, Одесса, Хмельницкий, Николаев частично обесточены. По данным компании «Укрэнерго», во всех регионах страны введены аварийные отключения электроэнергии. Украинские СМИ сообщают об аварийной остановке энергоблоков Южноукраинской АЭС.

    Ранее во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога, в Киеве были слышны взрывы. 

    Власти Украины также сообщали, что более 30 объектов инфраструктуры страны были повреждены 15 ноября в результате российских ударов. Конкретно масштабный сбой в подаче электричества произошел после нескольких взрывов во Львове.

    Коментарии (75)
    Названа стоимость нового автомобиля «Москвич»
    		    23 ноября 2022, 19:11
    Текст: Елизавета Шишкова

    Новый автомобиль «Москвич 3» может стоить от 1,6 млн до 2 млн рублей без учета скидки по программе льготного автокредитования, сообщил источник на авторынке.

    При этом другой источник ТАСС пояснил, что окончательно стоимость машины пока не утверждена.

    В пресс-службе «Москвича» заявили, что пока цена не раскрывается.

    Напомним, 23 ноября завод «Москвич» возобновил работу: на предприятии стартовало серийное производство городского кроссовера «Москвич 3».

    Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что машины под брендом «Москвич» рассчитывают включить в государственную программу поддержки спроса.

    Коментарии (34)
    В Астане призвали Москву отреагировать на негативные высказывания о Казахстане
    Замглавы МИД Казахстана Василенко потребовал отреагировать на высказывание российского политолога
    		   23 ноября 2022, 13:42
    Фото: Елизавета Демидова/ТАСС
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Замминистра иностранных дел Казахстана Роман Василенко заявил, что негативные мнения о республике, которые высказываются российскими экспертами в эфире телеканалов, заслуживают соответствующей реакции со стороны властей России.

    В соцсетях в Казахстане распространяется запись фрагмента ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым», один из гостей которого, политолог Дмитрий Дробницкий, предложил собеседникам «обратить внимание, что следующая проблема – это Казахстан», потому что там, по его мнению, «тоже могут начаться нацистские процессы», как на Украине, передает РИА «Новости».

    По словам Василенко, подобные заявления не отражают официальной позиции России, наносят ущерб традиционно тесным отношениям двух стран и заслуживают соответствующей реакции со стороны властей Российской Федерации.

    Ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что в Министерстве иностранных дел России считают неприемлемыми публиковавшиеся в СМИ высказывания националистического толка нового министра информации Казахстана Аскара Умарова.

    Напомним, Умаров – националист, предметом активной неприязни которого являются Россия, русский язык, русский народ и Великая Отечественная война. 

    Коментарии (45)
    Артистка Попова заявила о криминальной версии смерти актера Старостина
    Заслуженная артистка Попова: Актера Старостина перед смертью избили, сломав шесть ребер
    		    23 ноября 2022, 09:59
    Фото: "А зори здесь тихие",Киностудия им. М. Горького
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Смерть советского и российского актера Александра Старостина, возможно, имеет криминальный след, сообщает «Пятый канал» со ссылкой на заслуженную артистку РСФСР Нину Попову.

    Александр Старостин умер 21 ноября на 72-м году жизни. Актер запомнился зрителям по ролям в фильме «А зори здесь тихие» и сериале «Следствие ведут знатоки», передает РИА «Новости».

    По словам Поповой, Старостина нашли «с шестью сломанными ребрами», одно из ребер попало в легкое. Перед смертью, причина которой не сообщается, актер находился в коме. По словам Поповой, около полутора недель назад он был сильно избит.

    Коментарии (10)
    Маск обвинил Associated Press в распространении лжи о ракетах в Польше
    Американский предприниматель Маск обвинил Associated Press в публикации лжи о падении в Польше якобы российских ракет
    		    23 ноября 2022, 01:55
    Фото: Patrick Pleul/DPA/ТАСС
    Текст: Антон Никитин

    Американский предприниматель Илон Маск обвинил Associated Press в распространении полностью выдуманных сведений о падении в Польше якобы российских ракет.

    В ходе спора о блокировке пользователей с левыми взглядами Маск заявил, что не блокировал в соцсети Twitter даже «крайне левые» аккаунты, которые «извергают абсолютную ложь». Он добавил, что не блокировал даже Associated Press с их полностью выдуманным отчетом о попадании российских ракет в Польшу, которое несло серьезные угрозы эскалации военных действий, передает ТАСС.

    Накануне сообщалось, что Associated Press уволило журналиста, который написал, что на востоке Польши якобы упали «российские ракеты». Отметим, в Associated Press все же признали, что упавшая на территории Польши ракета была запущена украинскими военными.

    Минобороны России назвало провокацией заявления польских СМИ и официальных лиц о падении якобы российских ракет в районе Пшеводув, подчеркнув, что ударов российскими средствами поражения рядом с украинско-польской границей не было.

    Коментарии (9)
    В Германии назвали истинную причину введения потолка цен на газ

    23 ноября 2022, 15:07

    Текст: Елизавета Шишкова

    Планы ввести потолок цен на газ из России являются политическим шагом, который необходим, чтобы ослабить разногласия в блоке, пишет для газеты Die Welt журналист Тобиас Кайзер.

    Он отметил, что Брюссель отвечает на требования как государств, требующих установить потолок цен, так и тех, кто выступает против вмешательства в рыночную систему, передает РИА «Новости».

    Кайзер пишет, что тон в споре об ограничении цен на газ становится все острее, а требования о нем, особенно со стороны стран Южной Европы, звучат всё громче.

    По его словам, Греция, Италия, Польша и Бельгия пригрозили заблокировать другие решения по газовому рынку на встрече министров энергетики.

    Однако, продолжил журналист, ЕК опасается подобных мер, поскольку Евросоюз может стать невыгодным покупателем топлива, а европейцы прекратят экономить голубое топливо.

    При этом то, что представила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон – «в лучшем случае псевдопотолок цен на газ», считает Кайзер. По его мнению, европейские политики идут на подобные шаги исключительно в политических целях.

    «Это типичное предложение Евросоюза, которое ЕК может использовать, чтобы угодить всем государствам-членам», – заключил автор.

    Напомним, в ЕК предложили ввести верхний предел цены для месячного фьючерса на газ по индексу хаба TTF в 275 евро за МВт·ч.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (9)
    Британские военные корабли начали выходить из строя из-за потепления
    Daily Telegraph: Двигатели кораблей британских ВМС выходят из строя из-за потепления мирового океана
    		    23 ноября 2022, 12:55
    Фото: Michal Fludra/Global Look Press
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Повышение температуры воды в мировом океане провоцирует сбои в работе двигателей кораблей британских ВМС, сообщили СМИ.

    Как пишет Daily Telegraph со ссылкой на куратора по вопросам борьбы с климатическими изменениями в минобороны Соединенного Королевства Ричарда Ньюджи, морская вода, которая по идее должна охлаждать двигатели, при высоких температурах создает «эффект термоодеяла», приводящий к поломкам, что особенно проявляется, когда температура достигает 38-40 градусов, передает ТАСС.

    Ранее британские парламентарии высказывали предположение, что технические особенности многих кораблей королевских ВМС не позволяют выполнять длительные миссии в теплых водах. Ньюджи также считает, что британские порты могут оказаться не готовы к повышению уровня мирового океана на 10 метров из-за таяния ледников. Он привел в пример порт Стэнли, административный центр Фолклендских островов, который пострадал от подъема уровня моря.

    Эксперты пришли к выводу, что повышение температур, связанное с изменением климата, может помешать учениям, особенно в жарких регионах, например, на Кипре, где размещен британский военный контингент. В районах с умеренным климатом количество дней, непригодных для учений, увеличится на 100% к 2040 году.

    Напомним, новый британский авианосец HMS Prince of Wales сломался вскоре после того, как отошел от берегов Соединенного Королевства для участия в учениях с США. Корабль стоимостью в три миллиарда фунтов стерлингов стоит на якоре вблизи острова Уайт. 

    Коментарии (13)
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •