Названы даты проведения Всероссийской акции «Казачий диктант – 2022»

Всероссийская патриотическая общественно-просветительская акция «Казачий диктант – 2022» пройдет в онлайн-формате с 8 по 10 декабря.

Акция проводится для пропаганды изучения истории, традиций, обычаев российского казачества среди населения России. Диктант организован Всероссийским казачьим обществом при поддержке Федерального агентства по делам национальностей.

«В целях реализации стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества, консолидации и развития молодежных казачьих движений и организаций, воспитания казачьей молодежи на героических традициях наших предков, а также популяризация изучения истории и культуры российского казачества среди населения России и зарубежных стран Всероссийское казачье общество в период с 8 по 10 декабря 2022 года проводит Всероссийскую патриотическую, общественно-просветительскую акцию «Казачий диктант-2022», – сообщается на сайте Всероссийского казачьего общества.

Принять участие в проекте можно будет на платформе казачийдиктант2022.рф.