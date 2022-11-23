Россиянка умерла в Южной Корее после пластической операции

Гражданка России умерла в Южной Корее после пластической операции

Гражданка России умерла в Южной Корее после операции по подтяжке лица в одной из пластических клиник в районе Каннам в центре Сеула, сообщило агентство News-1 со ссылкой на полицию.

Отмечается, что женщине было за 40. По данным полиции, операция состоялась 21 ноября, после чего женщина проходила реабилитацию, но в определенный момент ее состояние стало критическим. Пациентку не успели отвезти в другую больницу, женщина погибла, передает ТАСС.

В полиции заявили, что будут расследованы действия сотрудников больницы, в том числе оперировавшего хирурга, анестезиолога, медсестер.

Ранее в давке в Сеуле погибли более 150 человек, в том числе 22 иностранца, среди получивших травмы четыре гражданина России.