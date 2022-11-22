Украина опровергла отбор поставляемого в Молдавию российского газа

Компания «Оператор ГТС Украины» отрицает, что часть газа, который отправляет Россия в Молдавию через Украину, остается в стране.

Отмечается, что весь объем газа, который был принят на точке входа из России «Суджа» для транспортировки в Молдавию, был передан в точку выхода с Украины в Молдову «Алексеевка» и «Гребеники» в полном объеме.

«Это подтверждено всеми необходимыми документами, подписанными со смежными операторами, одним из которых является сам Газпром», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение ОГТСУ.

Отмечается, что с сентября Молдавия ввела практику виртуального реверса газа на точках соединения с Украиной.

Ранее Газпром заявил, что фиксирует «оседание» на Украине российского газа, который должны были поставить в Молдавию, и с 28 ноября начнет сокращать подачу газа для транзита через Украину, если транзитный дисбаланс сохранится.