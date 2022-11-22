Маск начал новую волну увольнений в Twitter

Bloomberg сообщило о волне увольнений в отделе продаж Twitter

В компании Twitter, которую купил предприниматель Илон Маск, в воскресенье началась новая волна увольнений, сообщают информационные агентства.

Увольнения проводятся в отделе продаж, чтобы установить баланс штата с другими отделами, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Сейчас в Twitter (одноименная соцсеть заблокирована в России) около 2750 сотрудников, до приобретения компании Маском их было свыше 7 тыс., передает РИА «Новости».

Маск потребовал от сотрудников компании либо согласиться на увеличение рабочих часов, либо уволиться с выплатой выходного пособия. Bloomberg сообщает, что уволилось больше технических сотрудников, чем Маск рассчитывал.

Напомним, семь сенаторов от Демократической партии США потребовали расследовать деятельность Маска на посту главы Twitter. В Белом доме заявили, что соответствующее решение примут полномочные структуры.