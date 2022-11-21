Госдеп: США следят за ситуацией с расстрелом ВСУ российских пленных

В Госдепе заявили, что США внимательно следят за сообщениями о расстреле ВСУ российских пленных

Вашингтон внимательно отслеживает сообщения о расстреле украинскими военными военнопленных из России и считают, что все стороны конфликта должны следовать международному праву, заявила американский посол по глобальному криминальному правосудию Бет Ван Шаак на брифинге для СМИ.

«Вы спросили о видео, которые появились на выходных. Мы, очевидно, отслеживаем их весьма пристально. Действительно важно подчеркнуть, что законы войны в равной мере применимы ко всем сторонам – как стране-агрессору, так и обороняющемуся государству», – сказала она, передает РИА «Новости».

Дипломат добавила, что США бы призвали Украину продолжать следовать своим международным обязательствам в этом конфликте. «И, во-вторых, мы продолжаем подчеркивать важность того, чтобы все стороны конфликта придерживались международного права или сталкивались с последствиями», – уточнила она.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия самостоятельно займется поиском преступников, казнивших российских пленных.

В пятницу в интернете опубликовали видеозаписи убийства безоружных российских военнопленных. Минобороны России заявило, что «выродки ВСУ» казнили свыше десяти российских военнослужащих прямыми выстрелами в голову. СК России открыл уголовное дело.