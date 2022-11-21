Путин подписал закон о едином детском пособии

Президент Владимир Путин упростил процедуру получения пособия для семей с детьми и беременных

Беременные женщины и семьи с детьми до 17 лет, доход которых ниже одного регионального прожиточного минимума на человека, с начала 2023 года начнут получать единое пособие. Новый закон подписал российский лидер Владимир Путин.

На сайте правовой информации отмечается, пособие на ребенка и ежемесячное пособие вставшей на учет в медучреждение женщине теперь смогут получать вместо пособий на ранних сроках беременности.

Уточняется, что при назначении пособия местные органы соцзащиты определят уровень нуждаемости семьи. Размер пособия может составлять 50%, 75% или 100% от областного прожиточного минимума.

Как подчеркнула спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, жители региона будут освобождены от сбора многочисленных справок для получения пособия.

Ранее в Минтруде сообщили, что в следующем году планируется увеличить прожиточный минимум до 14 375 рублей, а минимальный размер оплаты труда – до 16 242 рублей.