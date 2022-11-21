Иркутский авиазавод передал Минобороны партию Су-30СМ2 и Як-130

В Госдуме предупредили Киев о «сокрушительном ударе» в случае наступления ВСУ на Крым

Депутат Шеремет пообещал Киеву «окончательный сокрушительный удар» в случае наступления ВСУ на Крым

Если ВСУ попытаются начать наступление на Крым, им будет нанесен «окончательный сокрушительный удар», заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

Он отметил, что Киев продолжает «бряцать оружием и пытаться запугивать крымчан». Поэтому Шеремет предупредил, что Россия еще не начала по-серьезному применять имеющееся у нее оружие, сообщает РИА «Новости».

«Поэтому в случае попыток наступления на Крым украинские войска получат не только отпор, но и окончательный сокрушительный удар. Это будет началом конца для нынешней киевской хунты», – сказал депутат.

Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев планирует начать военную кампанию по взятию контроля над Крымом. При этом он не назвал сроков наступления на полуостров.

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев на украинские угрозы «вернуть Крым» напомнил, что Киев за свою историю был столицей Древней Руси, крупным малороссийским городом в составе Российской империи, республиканской столицей в составе СССР и просто русским городом, в котором всегда говорили и думали по-русски.