Шойгу проверил работу Иркутского авиазавода

Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу побывал на Иркутском авиационном заводе и проверил выполнение гособоронзаказа, сообщает пресс-служба правительства региона.

Шойгу ознакомился с работой цеха по производству и модернизации многоцелевых истребителей Су-30СМ и учебно-боевых самолетов Як-130, передает издание «Аргументы и факты».

По словам министра обороны, на заводе идет переоснащение оборудования, появляются новые производственные площади.

«У нас контракты на следующий год по ремонту Су-30 и Як-130 на 7,2 млрд рублей. Хотели убедиться, что они будут выполнены. Также принято решение о заключении двух дополнительных контрактов на производство 21 самолета Су-30СМ2 и 25 самолетов Як-130», – сказал он.

Telegram-канал «НЕКОЛЧАК» сообщает, что в мероприятии принимал участие врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, который заявил, что региональное правительство «намерено так выстраивать работу с авиазаводом, чтобы и заказы шли, и качество продукции было высоким, и с нашей стороны сделается все, чтобы это предприятие гремело на всю Россию».

Кобзев подчеркнул, что никаких сокращений на авиазаводе не планируется.

«Да, у предприятия были определенные сложности в последнее время. Но мы договорились с Минобороны о дополнительных гособоронзаказах для нашего авиазавода. Будут заключены контракты на производство 46 самолетов и ремонтные работы. Это загрузит производственные мощности завода в полном объеме, и коллектив будет сохранен. Более того, руководство авиазавода начинает формировать резерв специалистов для работы по новым направлениям», – передает слова врио главы региона штаб Кобзева в Telegram.