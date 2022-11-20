Число пострадавших при обстреле села в Белгородской области увеличилось до двух

Гладков сообщил о двух пострадавших при обстреле села Нижний Ольшанец в Белгородской области со стороны ВСУ

В результате украинского обстрела села Нижний Ольшанец в Белгородской области пострадали два человека, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Гладков в своем Telegram-канале уточнил дополнительную информацию по обстрелу села Нижний Ольшанец. По его словам, двое пострадавших: женщина и мужчина с осколочными ранениями уже доставлены в больницу. Он подчеркнул, что вся необходимая медицинская помощь оказывается.

Он также добавил, что повреждения зафиксированы в 10 частных домовладениях, где-то выбиты окна, где-то посекло крышу.

В воскресенье губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что один человек получил осколочные ранения ног при обстреле села Нижний Ольшанец.