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Число пострадавших при обстреле села в Белгородской области увеличилось до двух
Гладков сообщил о двух пострадавших при обстреле села Нижний Ольшанец в Белгородской области со стороны ВСУ
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В результате украинского обстрела села Нижний Ольшанец в Белгородской области пострадали два человека, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Гладков в своем Telegram-канале уточнил дополнительную информацию по обстрелу села Нижний Ольшанец. По его словам, двое пострадавших: женщина и мужчина с осколочными ранениями уже доставлены в больницу. Он подчеркнул, что вся необходимая медицинская помощь оказывается.
Он также добавил, что повреждения зафиксированы в 10 частных домовладениях, где-то выбиты окна, где-то посекло крышу.
В воскресенье губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что один человек получил осколочные ранения ног при обстреле села Нижний Ольшанец.
Украинцы избили французов на акции в поддержку Донбасса в Париже
Украинские активисты напали на двух французских блогеров на акции в поддержку Донбасса в Париже
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Украинские активисты напали на двух французских блогеров, которые снимали акцию в поддержку Донбасса в Париже и против поставок вооружений Украине, сообщила организатор акции, основатель движения SOS Donbass Анна Новикова-Бернэ.
По словам активистки, блогеры пришли снимать митинг, но на них напали украинцы, которые выкрикивали антироссийские лозунги. В результате завязалась драка, всех забрали в полицию, передает РИА «Новости».
Анна Новикова-Бернэ отметила, что ранее договорилась с журналистками об интервью после окончания демонстрации в кафе неподалеку.
Ранее более сотни человек собрались на Марсовом поле в Париже в субботу для участия в акции в поддержку жителей Донбасса и прекращения поставок оружия Украине. Напротив Эйфелевой башни участники растянули большой баннер со словами «Stop killing Donbass» («Прекратите убивать жителей Донбасса»). Среди выступающих было много французов, высказывавшихся в поддержку России, а также представители африканской диаспоры.
Акции, организованные движением Stop Killing Donbass, объединяющим 13 ассоциаций из разных европейских стран, включая Италию и Германию, и ассоциацией SOS Donbass в субботу также прошли в Руане, Кане, Сан-Себастьяне, Перпиньяне, Лионе и Милане.
На Украине решили «добровольно» эвакуировать жителей Херсона
Власти Украины объявили «добровольную» эвакуацию жителей Херсона
Добровольная эвакуация в «более безопасные регионы» с недавно перешедших под контроль Киева территорий юга Украины, в первую очередь из города Херсона, уже начинается в более безопасные регионы, заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук.
По словам Верещук, Украина возьмет на себя финансирование процесса «добровольной» эвакуации, каждый по желанию сможет уехать в более безопасные регионы, эвакуация из Херсона не станет массовой, но нужна, поскольку населению будет трудно пережить зиму, передает ТАСС.
Премьер отметила, что сейчас рассматривается вариант отправки людей в Николаев и Кривой Рог, эвакуационные автобусы доставят переселенцев в большие города, откуда они смогут выехать на запад Украины или в любой другой регион.
Член Общественной палаты России, внештатный советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич сообщил, что киевские власти скрывают гуманитарную катастрофу, которая начинается в Херсоне.
До этого комиссия СПЧ обратилась в ООН, Красный Крест и другие международные организации из-за фото Associated Press с жителями Херсона, прикованными пластиковыми наручниками к столбам за поддержку России.
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Американский полковник заявил о «последнем издыхании» ВСУ
Полковник армии США в отставке Макгрегор: ВСУ потеряли более 100 тыс. человек убитыми и сейчас на последнем издыхании
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 100 тыс. военнослужащих убитыми и сотни тысяч ранеными и сейчас на последнем издыхании, в то время как американские чиновники отказываются от мирного урегулирования конфликта, заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в интервью Grayzone.
Американский военный выразил уверенность, что Россию нельзя запугать и заставить подчиниться, и отметил, что генерал армии США Марк Милли, призывая к миру, понимает это, в отличие от остальных людей у власти, передает РИА «Новости».
Макгрегор также выразил мнение, что президент США Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен и другие представители властей Соединенных Штатов поддались массовому замешательству о якобы «победе Украины».
Однако, как подчеркнул Макгрегор, ВСУ не побеждают, они потеряли более 100 тыс. человек убитыми и сотни тысяч ранеными. Кроме того, по имеющимся у него данным, огромное количество оборудования было потеряно, уничтожено, украдено.
Американский полковник выразил уверенность, что ВСУ сейчас «на последнем издыхании», они просто ждут, когда по ним нанесут сокрушительный удар, который раздавит их.
«Это безумие», – сказал Макгрегор.
Накануне военный аналитик Михаил Онуфриенко в комментарии газете ВЗГЛЯД назвал условия для обрушения фронта ВСУ в Донецкой народной республике (ДНР).
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В Польше допустили отправку войск на Украину при ослаблении Киева
Gazeta Wyborcza: При дальнейшем ослаблении Киева США могут заставить Польшу отправить войска на Украину
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При дальнейшем ослаблении Киева США могут заставить Польшу отправить войска на Украину, приводит мнение политолога Лешека Сыкульского Gazeta Wyborcza.
Как считает политолог, при дальнейшем ослаблении Украины, Соединенные Штаты будут оказывать давление на правительство Польши, чтобы вынудить Варшаву оказать Киеву непосредственную помощь и «вступить в войну», передает РИА «Новости».
По мнению Сыкульского, Варшава уже начала готовится к участию в боевых действиях на Востоке, о чем говорят принятые в Польше законодательные акты, в том числе закон «О защите Отечества», который восстанавливает срочную военную службу, и, теоретически, вводит обязательную военную службу для женщин.
Напомним, в конце октября экс-глава представительства Луганской Народной Республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник выразил мнение, что Польша по договоренности с Западом пытается «тихо аннексировать» западную часть Украины.
Протестующие против отключения электроэнергии в Одессе вышли на улицу
Протестующие против отключения электроэнергии снова перекрыли улицу в Одессе, сообщило издание «Страна.ua».
Из сообщения следует, что одесситы продолжают перекрывать улицы города, горожане против отключения электроэнергии, передает РИА «Новости».
«Сегодня утром это происходило на пересечении улицы Королева и проспекта Глушко», – говорится в сообщении.
Ранее было опубликовано видео с места событий. В Одесской области ранее пожаловались на тяжелую ситуацию с энергоснабжением.
Шольц предостерег от войны России и НАТО
Шольц предостерег от эскалации конфликта на Украине
Нельзя допустить эскалации украинского конфликта, который может превратиться в войну между Россией и НАТО, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
Война вернулась в Европу, сказал Шольц во время выступления на конференции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в немецком Фридрихсхафен, передает РИА «Новости» со ссылкой на трансляцию YouTube.
Он добавил, что поэтому важно было помочь Украине отстоять свою целостность и суверенитет, направив оружие.
Шольц указал на важность обращать внимание на то, чтобы конфликт не привел к эскалации между Россией и НАТО.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине.
Запорожская АЭС получила повреждения при обстреле ВСУ
Cоветник гендиректора «Росэнергоатома» Карчаа: Запорожская АЭС пострадала в результате ударов Вооруженных сил Украины
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Запорожская АЭС (ЗАЭС) получила повреждения в результате ударов, нанесенных в субботу Вооруженными силами Украины (ВСУ), сообщил советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.
Карчаа рассказал в эфире телеканала «Россия-24», что в период с 17.15 до 17.41 субботы по Запорожской атомной станции было нанесено 12 ударов. Он подчеркнул, что речь идет о периметре самой станции, а не о промзоне и других прилегающих к станции территориях, передает ТАСС.
Советник гендиректора «Росэнергоатома» уточнил, что шесть попаданий пришлось по брызгальному бассейну, входящему в состав системы охлаждения АЭС, два попадания было зафиксировано в квадрат сухого хранилища ядерных отходов и еще три попадания – в район КПП-2. Как отметил Карчаа, удар действительно был массированный. Он подчеркнул, что подобные обстрелы могут привести к ядерному заражению.
Советник гендиректора «Росэнергоатома» сообщил, что повреждения и разрушения будут уточнены в воскресенье утром. Он отметил, что в субботу персонала на станции гораздо меньше, чем в будние дни, и это счастье, что обошлось без жертв и только закончилось одними повреждениями. Он также добавил, что по самой станции не били с конца сентября.
Накануне Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, в которой призвал Россию немедленно «прекратить все действия против и на ядерных объектах Украины». Против резолюции проголосовали Россия и Китай, воздержались Вьетнам, Индия, Кения, Намибия, Пакистан, Саудовская Аравия и ЮАР. В МИД подчеркнули, что в Совете управляющих МАГАТЭ отрицают реальность, эта линия не имеет ничего общего с задачей обеспечения физической безопасности крупнейшей в Европе АЭС.
Российские войска сорвали атаки наемников на Купянском направлении
ВС России уничтожили до 110 наемников и украинских военнослужащих в ЛНР и Харьковской области
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На Купянском направлении ВС России сорвали атаки тактических групп ВСУ и наемников из поселков Першотравневое, Кисловка, Крахмальное Харьковской области, уничтожено 60 человек и бронетехника, сообщил официальный представитель Министерства обороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В сообщении Telegram-канале Минобороны говорится, что ВС России сорвали атаки ВСУ, которые были усилены иностранными наемниками в районах Першотравневое, Кисловка, Крахмальное Харьковской области. Ударами артиллерии и авиации уничтожено более 60 военнослужащих ВСУ и наемников, три танка, одна боевая машина пехоты и два бронетранспортера.
Конашенков также сообщил, что после упреждающих ударов российской армии была сорвана попытка атаки ВСУ двумя тактическими группами возле Червонопоповки и Площанки в ЛНР, в результате чего уничтожено 50 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля.
Также в Минобороны подтвердили, что в ДНР во время наступления российских войск уничтожено более 120-ти украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и семь автомобилей.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что подразделения Народной милиции Донецкой народной республики двигаются вперед по всей линии фронта.
Энергетики призвали жителей Украины уехать из страны ради экономии электричества
Генеральный директор ДТЭК Тимченко предложил жителям Украины уехать на зиму из страны
Если жители Украины смогут найти альтернативное место жительства еще на три или четыре месяца, это будет очень полезно для энергосистемы, заявил генеральный директор украинского энергетического холдинга ДТЭК Максим Тимченко.
По словам Тимченко, уменьшение электропотребления будет гарантировать наличие света в больницах, где лежат раненые, а выезд украинцев поможет сэкономить электричество после повреждения энергосистемы страны, передает ТАСС.
Он уточнил, что на Украине не чрезвычайная ситуация, когда нужно немедленно эвакуироваться, но нужно организовать все так, чтобы потребление было максимально эффективным.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что половина энергетической системы Украины выведена из строя после ракетных ударов России.
Кадыров предрек скорое возмездие за убийство российских пленных
Глава Чечни Кадыров выразил уверенность в скором возмездии за убийство российских пленных украинскими военными
Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил уверенность, что возмездие за убийство российских пленных украинскими военными не заставит себя долго ждать.
Кадыров в Telegram-канале выразил мнение, что виновные в убийстве российских пленных не заслуживают соблюдения каких-либо прав и общепринятых норм, подобных «выродков» в плен брать категорически нельзя. Глава Чечни с возмущением заметил, что они не только совершили преступление, но и цинично его выложили в сеть, чувствуя абсолютную безнаказанность и вседозволенность. Он выразил уверенность, что возмездие за совершенное преступление не заставит себя долго ждать. Глава Чечни заверил, что будет сделано все возможное для наказания виновных.
Ранее первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия уведомила официальным документом СБ и ГА ООН генсека всемирной организации Антониу Гутерриша о жестоком обращении Украины с российскими военнопленными.
В пятницу в Сети появились видеозаписи убийства безоружных российских военнопленных. Минобороны России обвинило «выродков ВСУ» в убийстве более десяти военнослужащих ВС РФ прямыми выстрелами в голову. СК России завел уголовное дело по факту массового расстрела представителями Вооруженных сил Украины пленных российских военнослужащих.
Медведев: От невротика Зеленского Запад устал
Замглавы Совбеза РФ Медведев заявил, что США, НАТО и ЕС не хотят разрыва с Россией
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От киевского режима все сильно устали, в особенности от невротика Владимира Зеленского, который постоянно нагнетает страсти, Запад не хочет окончательного разрыва с Россией, поэтому и толкает Киев на переговоры, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
В своем Telegram-канале зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что США, НАТО и ЕС не хотят окончательного разрыва с Россией, отсюда участившиеся попытки вразумить Киев, вытолкнуть на переговоры.
По словам Медведева, «неуклюжие попытки» обвинить Россию в инциденте с упавшими в Польше ракетами никто не принял, и это является «важным симптомом».
Также он высказал мнение, что президенту Украины Зеленскому не нужны переговоры, поскольку они для него опасны, он «боится до обморока украинских националистов», которые его «укокошат», если он признает реалии распада Украины без чего бессмысленно садиться за стол переговоров.
Медведев также считает, что все сильно устали от украинских властей, а особенно от «невротика Зеленского», который постоянно «нагнетает страсти, канючит, куксится и вымогает все новые и новые подачки деньгами и оружием.
Ранее Медведев заявил, что американцев снова надули в интересах раненного в Незалежной самолюбия семейки Байдена, эта ситуация будет продолжаться до тех пор, пока «в Конгрессе не приостановят безоглядную поддержку националистического режима на Украине».
Газета ВЗГЛЯД писала, как Россия воспользуется разладом между Зеленским и Западом.
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В США предложили способ вынудить Киев пойти на переговоры с Москвой
Журналист Наполитано: Киев согласится на переговоры с Москвой в случае отказа Вашингтона от поставок оружия Украине
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Власти Украины согласятся на переговоры с Москвой только в том случае, если Вашингтон перестанет вооружать Киев, заявил журналист Эндрю Наполитано в интервью с офицером разведки морской пехоты США в отставке Скоттом Риттером.
Наполитано выразил уверенность, что переговоры между Москвой и Киевом не состоятся, пока президент Украины Владимир Зеленский не образумится, а произойдет это в том случае, если в Киев позвонит президент США Джо Байден и сообщит, что «это все – конец», передает РИА «Новости».
Наполитано выразил мнение, что Байден больше не справляется с политическим давлением. Журналист пояснил, что республиканцы взяли под контроль Палату представителей, а Конгресс больше не дает главе администрации США ни цента. Как отметил Наполитано, заначка пуста – надо договариваться. Риттер согласился с выводом ведущего, добавив, что в такой ситуации переговоры будут больше похожи на капитуляцию Украины перед Россией.
Накануне заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что от киевского режима все сильно устали, в особенности от невротика Зеленского, который постоянно нагнетает страсти. По мнению Медведева, Запад не хочет окончательного разрыва с Россией, поэтому и толкает Киев на переговоры с Москвой. Газета ВЗГЛЯД разбирала причины и последствия разлада между Зеленским и Западом.
Германия передала Украине 30 обещанных зениток Gepard
В посольстве Германии сообщили о передаче Украине 30 обещанных зениток Gepard
Берлин передал Киеву все 30 самоходных зенитных установок (СЗУ) Gepard, которые обещал ранее, сообщили в посольстве Германии на Украине.
Отмечается, что с начала войны Германия поставила Украине 30 СЗУ Gepard, которые используются для защиты украинской критической инфраструктуры, передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Первая партия Gepard из Германии в количестве трех единиц поступила на Украину в августе. Киев же тогда заявил, что ожидает все 30 штук. Отметим, что техника позволяет поражать цели на расстоянии от 100 метров до 4 км на высоте до 3 км.
Сунак пообещал передать Киеву 125 зенитных орудий для борьбы с беспилотниками
Британский премьер Сунак пообещал Украине на встрече с Зеленским 125 зенитных орудий
Премьер-министр Британии Риши Сунак в субботу прибыл в Киев для встречи с президентом Владимиром Зеленским.
Зеленский, сообщив о визите, отметил сотрудничество Лондона и Киева с начала российской спецоперации.
В ходе своего визита Сунак заявил, что Британия окажет содействие Украине в усилении ПВО страны. Так, Киев получит 125 зенитных орудий для борьбы с беспилотниками, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Sky News.
Отмечается, что основной пакет средств ПВО стоимостью 50 млн фунтов стерлингов будет направлен Киеву для «защиты гражданского населения Украины и критической национальной инфраструктуры».
В Болгарии перестали кормить украинских беженцев
Sofia Globe: Отели Болгарии перестали кормить украинских беженцев из-за нехватки денег
Из госпрограммы Болгарии по размещению украинских беженцев исключили средства на питание, в результате людей перестали кормить из-за нехватки денег, сообщило издание Sofia Globe.
В статье говорится, что владельцы отелей Болгарии на побережье Черного моря перестали кормить украинских беженцев из-за недостаточности выделяемых государством 15 левов (менее 500 рублей) на покрытие расходов на питание, передает РИА «Новости».
Владелец одного из отелей Михаил Зегов рассказал, что последние три дня владельцы гостиниц обеспечивали беженцев едой за собственные деньги, но больше для этого возможности нет.
Как отметило издание, в Болгарии проживают более 10 тыс. украинских беженцев. Срок действия госпрограммы предоставления им жилья истек 15 ноября, теперь украинцев размещают на государственных и муниципальных базах отдыха.
В начале ноября украинские беженцы пожаловались на условия проживания в Болгарии.