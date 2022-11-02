В МИД заявили об изучении вопроса создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС

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2 ноября, среда  |  Последнее обновление — 18:14  |  vz.ru
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Катар угрожает оставить Европу без газа

Попытки Европы сбить цены на газ нерыночными методами вызывают бурю негодования REUTERS/Fabian Bimmer
Катар выступил резко против идеи ЕС ввести потолок цен на газ. Он легко готов распрощаться с европейскими потребителями, если Европа допустит такое нарушение конкуренции. Тем самым шансы на принятие потолка цен становятся все ниже. Почему Катар так рьяно помогает Газпрому? Подробности...
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Симпатии Москвы и Вашингтона совпали в Бразилии

Ранее считалось, что карьера Лулы закончена: суд присудил ему 12 лет тюрьмы REUTERS/Amanda Perobelli
Победу на выборах президента Бразилии одержал 77-летний Лула да Силва, он уже занимал этот пост в 2003–2011 годах и считался пророссийским политиком. Однако отрыв Лулы от действующего лидера Болсонару минимален. Тот поражения не признал, но Москва и Вашингтон уже поздравили Лулу с победой. У них разные причины болеть именно за него. Подробности...
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Мобилизованные обеспечат успех новому наступлению России

Судя по всему, сейчас мобилизованные вливаются в уже существующие БТГ Павел Львов/РИА Новости
Из трехсот тысяч россиян, призванных на службу, сейчас лишь 87 тысяч направлены в район СВО. Такие данные, подводя итог завершившейся частичной мобилизации, привел министр обороны Сергей Шойгу. Все мобилизованные проходят боевое слаживание и обучение актуальным специальностям – от вождения танков до радиоэлектронной борьбы. На каких участках фронта и для каких задач могут быть востребованы новые бойцы? Подробности...
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Выезд русских поможет исчезновению Латвии

Города Латвии пустеют Alexander Welscher/DPA/ТАСС
Население Латвии, как подтверждает свежая статистика, стремительно уменьшается. Кризис настолько силен, что некоторые эксперты самому существованию этой страны из-за демографических проблем отводят не более двадцати лет. Как же такое произошло и почему русские жители Латвии могут даже ускорить этот процесс?  Подробности...
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Ейская авиакатастрофа повторилась в Иркутске

К счастью, никого из жильцов в момент падения самолета не было дома Дмитрий Емчук/ТАСС
Истребитель Су-30 во время приемо-сдаточного полета упал на жилой дом в Иркутске, оба члена экипажа погибли, и лишь по случайности обошлось без жертв среди гражданского населения. Менее недели назад похожая авиакатастрофа произошла в Краснодарском крае, где бомбардировщик Су-34 упал в Ейске. Чем можно объяснить серию падений военных самолетов на жилые дома? Подробности...
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Российская политическая нация показала свои качества

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
Российская политическая нация покоится на внутреннем основании, скрепляя прошлое и будущее страны и государства. Украинская же сформировалась на притяжении/отталкивании от внешних сил и видит лучшую гарантию «незалежности» в уходе на Запад. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Четыре причины бороться и победить

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Чем убедительней будет победа России на Украине, тем быстрей к западным элитам, а прежде всего американской, придет осознание, что время их гегемонии закончилось. Тогда установится новый мировой порядок. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Почему нам нужна копейка

Александр Разуваев
Александр Разуваев, независимый фондовый аналитик
Именно в текущей сложной военно-политической ситуации российские монетарные власти должны показать, что контролируют ситуацию, а санкции не достигли своей цели. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев
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Германия отрывает Казахстан от России

В США хотят уничтожить Россию за православие

Обсуждение: 6 комментариев

Взлом Трасс и теракт на «Северных потоках»

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В Сочи выбрали «Красу России – 2022»

В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
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Как россияне следили за солнечным затмением

Во вторник днем жители России, а также Азии, Африки, Ближнего Востока наблюдали частное солнечное затмение – поверхность Солнца закрывалась не полностью, а примерно на 80%. На фото: затмение и кресты Благовещенского собора Казанского кремля
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Россиянам предложили выбрать облик отечественного скоростного поезда

На фото – один из вариантов внешнего облика перспективного российского скоростного поезда. Компания РЖД предложила всем желающим проголосовать за то, какой из этих вариантов выглядит лучше всего
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Обсуждение: 8 комментариев
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Как вы оцениваете риск начала конфликта с применением ядерного оружия в ближайшее время?
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    Главная тема


    Катар угрожает оставить Европу без газа

    «приговор негодяям»


    Медведев сообщил о появлении в России «жовто-блакитных» диверсантов

    газовые магистрали


    Оператор «Северного потока» назвал размеры воронок в местах диверсии на газопроводах

    спецоперация на Украине


    Названы самые перспективные направления для наступления России в Донбассе

    Видео

    спецоперация на Украине


    Мобилизованные обеспечат успех новому наступлению России

    массовые преступления


    Как польские террористы держали в страхе советских граждан

    демографические проблемы


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    В МИД заявили об изучении вопроса создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС

    МИД: Москва изучает вопрос создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС

    2 ноября 2022, 17:07

    Текст: Вера Басилая

    Минобороны России изучает вопрос создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, нужно предотвратить обстрелы со стороны Киева, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко.

    По словам дипломата, вопрос создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС непростой, он активно изучается в первую очередь министерством обороны. Руденко считает, что главная задача – предотвратить обстрелы ЗАЭС со стороны украинских вооруженных сил, передает РИА «Новости».

    Он также отметил, что присутствие экспертов МАГАТЭ на станции может позволить минимизировать ущерб от обстрелов Киева.

    «Мы знаем, насколько активно здесь налажено сотрудничество с МАГАТЭ и экспертами, которые находятся на станции. Осуществляется периодически ротация этих сотрудников. И мы надеемся, что это позволит минимизировать, по крайней мере, опасные инциденты, которые чреваты ядерной катастрофой», – подчеркнул дипломат.

    Ранее в МАГАТЭ назвали нестабильной ситуацию с ядерной безопасностью на ЗАЭС.

    Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил о планах обсудить в ООН вопрос о создании безопасной зоны вокруг Запорожской АЭС.

    До этого сообщалось, что Россия согласна с инициативой Гросси по безопасности Запорожской АЭС, которая предполагает запрет на стрельбу с территории и по территории станции.


    Российские бомбардировщики провели серию пусков новых ракет Х-32 на Украине
    Источник сообщил о серии пусков новых российских крылатых ракет Х-32 в ходе СВО на Украине
    		    2 ноября 2022, 04:22
    Фото: Министерство обороны России
    Текст: Антон Антонов

    Российские дальние бомбардировщики в рамках специальной военной операции на Украине провели целую серию пусков новых сверхзвуковых крылатых ракет Х-32 по наземным объектам украинской военной инфраструктуры, сообщил источник.

    Источник РИА «Новости» сказал, что пуски выполняли Ту-22М3. Хотя ракета предназначена для модернизированных Ту-22М3М, под нее переоборудовали ряд бомбардировщиков предыдущей модификации Ту-22М3. По словам источника, подтверждена способность Х-32 эффективно и с высокой точностью поражать наземные объекты. Отмечается, что ПВО Украины не смогла перехватить ни одну Х-32.

    Напомним, раньше уже высказывались предположения о том, что на Украине применяют Х-32. Однако поскольку внешне Х-32 является точной копией ракеты Х-22, сложно определить конкретную модификацию ракеты по фото в момент прилета.

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    Британская юрфирма решила подать в суд на «Группу Вагнера» из-за Украины
    Британская юрфирма McCue Jury & Partners сообщила о решении подать в суд на «Группу Вагнера» из-за Украины
    		    1 ноября 2022, 22:34
    Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости
    Текст: Антон Антонов

    McCue Jury & Partners подает иск в Высокий суд Лондона против «Группы Вагнера» в связи с деятельностью «вагнеровцев» на Украине, сообщила британская юридическая фирма.

    Фирма сообщила, что ее попросили предоставить британскому парламентскому комитету по международным делам «доказательства» по делу «Группа Вагнера» и не только: частные военные компании-посредники», передает РИА «Новости» со ссылкой на inews.

    Кроме того, фирма сообщила, что «жертвы среди украинцев сделали первый шаг к началу судебного разбирательства» против «Группы Вагнера». Речь идет о «требовании привлечения к ответственности и возмещения ущерба». Деятельность фирмы против «Группы Вагнера» собираются финансировать за счет краудфандинга. Иск поддерживают украинские чиновники и бывший премьер Великобритании Борис Джонсон. McCue Jury & Partners намеревается подать аналогичный иск и в США.

    Напомним, «вагнеровцы» принимают активное участие в специальной военной операции на Украине. Сейчас они активно действуют в районе Артемовска (Бахмута), где, рискуя собственной жизнью, в том числе выводят мирных жителей из населенных пунктов под украинскими обстрелами.

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    Турция, Украина и ООН приостановили движение кораблей по зерновому коридору
    Турция, Украина и ООН не запланировали движение кораблей по зерновому коридору на ближайшие сутки
    		    1 ноября 2022, 19:12
    Фото: Xinhua/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Гуманитарный коридор в Черном море не будет работать 2 ноября, об этом говорится в сообщении представительства ООН в Совместном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле.

    «Секретариат ООН в СКЦ сообщает, что делегации Украины, Турции и ООН договорились не планировать движения судов в рамках Черноморской инициативы 2 ноября», – цитирует заявление центра ТАСС.

    Там указали, что 1 ноября прошло 36 инспекций находящихся в турецких водах судов.

    Во вторник президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудили «зерновую сделку».

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    Киев отказался признать более ста пленных в ЛНР
    Украинская сторона не стала признавать более 100 военнопленных
    		   1 ноября 2022, 20:08
    Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Кристина Цыцура

    Украина отказалась признать своими более сотни военнопленных, которые сейчас содержатся в исправительных учреждениях Луганской народной республики, сообщила представитель уполномоченного по правам человека в ЛНР Алина Нечаева.

    «Это не семь, не десять – это больше сотни», – передает РИА «Новости» слова Нечаевой.

    Она отметила, что бросать своих уже стало правилом для украинской стороны. Двум военнопленным во вторник дали возможность позвонить родственникам по видеосвязи. Один из солдат пообщался с матерью, проживающей в Днепропетровской области, и сообщил, что он находится в плену, но его отказываются включать в список военнопленных украинские чиновники.

    «Мам, надо, чтобы вы обратились к властям и подтвердили мою личность, так как меня не могут обменять. Украина не подтверждает мою личность», – сообщил матери по видеосвязи Владислав Кашенец.

    Пленный добавил, что ранее он общался с родственниками в конце мая, и они знают, что он находится в плену.

    Другой военнопленный Владимир Иванец из-за контузии не смог вспомнить телефоны родственников, поэтому попросил журналистов передать своим родным, что с ним всё хорошо. 

    Ранее сообщалось, что с подконтрольной украинским властям территории возвращены 50 российских военнопленных.

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    Станцевавшая «Калинку» на 9 мая в Германии россиянка пропала

    2 ноября 2022, 13:16

    Текст: Алексей Дегтярев

    Российская гражданка Юлия Прохорова, танцевавшая «Калинку» на День Победы в Мюнхене во время проукраинского митинга, исчезла.

    Прохорова перестала выходить на связь после того, как у нее дома 14 октября прошли обыски, предположительно, она может быть под стражей, передает RT.

    Отмечается, что прокуратура немецкого города Ландсхут заподозрила россиянку в одобрении уголовно наказуемых преступлений и в оскорблении украинцев.

    Под видеозаписями в социальных сетях с танцем на День Победы россиянке поступали угрозы расправы. 

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    Россия объявила о возобновлении участия в сделке по вывозу зерна из портов Украины
    Россия объявила о возобновлении участия в сделке по вывозу зерна из портов Украины
    		    2 ноября 2022, 13:30
    Фото: Кирилл Брага/РИА Новости
    Текст: Вера Басилая

    Украина официально заверила, что морской гумкоридор будет использоваться только в соответствии с положениями «Черноморской инициативы», Россия возобновляет участие в «зерновой сделке», сообщило Минобороны.

    В Telegram-канале Минобороны сообщается, что благодаря участию ООН, а также содействию Турции, удалось получить необходимые письменные гарантии со стороны Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов для ведения боевых действий против РФ.

    «В частности, украинская сторона официально заверила, что «морской гуманитарный коридор будет использоваться только в соответствии с положениями «Черноморской инициативы» и связанным с ней положением о СКЦ», – заявили в Минобороны.

    В ведомстве подчеркнули, что Российская Федерация считает, что полученные гарантии на данный момент представляются достаточными, и возобновляет реализацию соглашения – Инициатива по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины («Черноморская инициатива»), приостановленную после теракта в Севастополе.

    Ранее президент Турции Тайип Эрдоган сообщил о возобновлении с 12.00 мск вывоза зерна с Украины по морскому гуманитарному коридору.

    Напомним, украинские беспилотники для атаки на российские корабли и инфраструктуру, задействованные в реализации «зерновой сделки», воспользовались коридором, по которому вывозится зерно. Россия приостановила участие в сделке.

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    Воздушная тревога объявлена в Одессе
    		    2 ноября 2022, 08:12
    Фото: Игорь Маслов/РИА Новости
    Текст: Александра Юдина

    В Одесском регионе и областном центре на Украине объявлена воздушная тревога, сообщил советник главы областной администрации Сергей Братчук.

    В своем Telegram-канале он призвал жителей немедленно проследовать в укрытия.

    Накануне сирены воздушной тревоги звучали в Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины.

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    Медведев сообщил о появлении в России «жовто-блакитных» диверсантов
    Зампред Совбеза Медведев предупредил украинских диверсантов о возможности исключений в моратории на смертную казнь
    		    2 ноября 2022, 15:42
    Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Действующий на российской территории мораторий на смертную казнь может быть преодолен, заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, говоря о диверсиях, совершаемых проукраински настроенными террористами.

    «На территории России начали действовать разнообразные жовто-блакитные диверсанты. Молодые иностранные студенты, совсем недавно достигшие совершеннолетия, вывели из строя несколько железнодорожных объектов в Уфе. Мол, из-за того, что не согласны с политикой нашей страны», – написал Медведев в своем Telegram-канале.

    Он пояснил, что Россия приняла этих людей и дала возможность получать образование, но в ответ началась подготовка терактов и диверсий. Зампред Совбеза отметил, что есть и случаи поджогов военкоматов и разрушений других государственных объектов, и даже случаи убийства россиян украинцами.

    «Насквозь отбитые мозги сейчас дело, увы, привычное. И вопрос даже не в конкретных отморозках, иностранных и «своих». Просто надо вспомнить, что во время Великой Отечественной войны с саботажниками, которые по приказу фашистских убийц вели подрывные работы в тылу, никто не цацкался. Приговор таким негодяям был один – расстрел без суда и следствия. Прямо на месте преступления», – добавил Медведев.

    По словам политика, совершившие подобные деяния в военное время не имеют «ни возраста, ни национальности, ни даже права на защиту своей жизни», но сейчас в России действует мораторий на смертную казнь.

    «Весьма гуманно. В отличие, кстати, от всех крупнейших стран с ядерным оружием (США, КНР, Индии). Хотя, еще раз подчеркну, и в рамках нынешней Конституции мораторий на смертную казнь может быть преодолен в случае необходимости при изменении правовых позиций Конституционного суда России. Это вопрос выбора средств защиты интересов наших людей, государства и общества», – заключил Медведев.

    Напомним, в Уфе суд арестовал четверых подозреваемых в теракте. Как пишет «Регнум», по версии следствия, с 18 по 25 октября обвиняемые совершали теракты, поджигали объекты ОАО «Российские железные дороги» в Уфимском районе и Калининградском районе Уфы.

    27 октября двое подозреваемых были задержаны при попытке поджечь пост секционирования «Правая Белая» на улице Ущелье в Уфе. Трем подозреваемым по 18 лет, одному – 17.

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    Коментарии (50)
    Пушилин сообщил о продвижении российских сил в ДНР
    Пушилин сообщил о продвижении российских сил почти по всей линии боев в ДНР
    		    2 ноября 2022, 01:29
    Фото: denis-pushilin.ru
    Текст: Антон Антонов

    Почти по всей линии соприкосновения в ДНР российские силы продвигаются вперед, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

    При этом Украина направляет на линию соприкосновения свежие резервы. «Не всегда подготовленные, но с потерями противник не считается, и это тоже нужно учитывать», – приводит слова Пушилина ТАСС.

    Пушилин в видеообращении, опубликованном в Telegram, рассказал, что «есть определенные успехи» на марьинском направлении. В самой Марьинке также заняты новые позиции. Идут бои за Павловку. Также продолжаются бои в направлениях Невельского, Опытного, Первомайского. Наиболее сложной по-прежнему является обстановка на краснолиманском направлении, передает РИА «Новости».

    Напомним, из 300 тыс. человек, призванных в рамках частичной мобилизации, в районы боевых действий направлены 87 тыс. человек, которые уже завершили боевое слаживание. Остальные пока проходят подготовку и не участвуют в боевых действиях. Российские войска начали два наступления в Донбассе – на участке фронта от Угледара и вокруг Авдеевки.

    Коментарии (13)
    Минобороны показало уничтожение бронетехники и живой силы ВСУ артиллерией ВДВ
    		    2 ноября 2022, 12:02
    Фото: кадр из видео
    Текст: Вера Басилая

    Минобороны показало видео уничтожения обнаруженных при помощи беспилотников бронетехники и живой силы Вооруженных сил Украины артиллерией ВДВ.

    «Подразделения ВСУ предприняли попытку скрытно приблизиться к позициям российских десантников. Военнослужащие ВДВ оперативно обнаружили вражескую технику при помощи беспилотных летательных аппаратов», – говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

    Сообщается, что огнем артиллерии бронетехника и личный состав ВСУ были уничтожены.

    Ранее Минобороны показало видео уничтожения украинских диверсантов в Энергодаре.

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    Зеленский призвал зрителей чешского ТВ не бояться ядерной войны
    		    2 ноября 2022, 14:49
    Фото: AP/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Не стоит бояться возможности ядерной войны, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе интервью чешскому телевидению.

    «Не уверен, не хочу давать оценку... Я считаю, что бояться этого не надо, бояться не надо Россию», – передает РИА «Новости» заявление Зеленского, который ответил так на вопрос, возможна ли ядерная война.

    При этом ранее Россия предупреждала, что Киев намеревался совершить провокацию с применением «грязной бомбы», и сейчас он хочет замести следы. Постпред России при ООН Василий Небензя подчеркивал, что Украина способна сделать «грязную бомбу» и на других объектах, вне списка проверки МАГАТЭ.

    Коментарии (24)
    Названы самые перспективные направления для наступления России в Донбассе
    Донецкий депутат Бердичевский: России приходится действовать осторожно в ДНР из-за серьезных укрепрайонов противника
    		    2 ноября 2022, 13:04
    Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости
    Текст: Алёна Задорожная

    Освобождать территорию ДНР приходится постепенно из-за мощных укрепрайонов, которые за восемь лет отстроил противник. Тем не менее под Авдеевкой и Артемовском у России есть успехи. Об этом в разговоре с газетой ВЗГЛЯД рассказал донецкий депутат Владислав Бердичевский. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о продвижении российских сил в республике.

    «Активные бои продолжаются на Авдеевском и Артемовском направлениях, а также под Угледаром. Наши военные пока проходят первую линию обороны противника, которая активно обустраивалась восемь лет. Там даже под землей есть целая система коммуникаций и тоннелей. Так что наступать непросто, приходится пробивать каждое сооружение», – рассказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.

    Он указал на сложную ситуацию на Марьинском направлении. «Марьинка, Невельское, Опытное, Первомайское – все это фактически одна агломерация с мощными укрепрайонами, – подчеркнул донецкий депутат. – И мы не можем просто разрушить их мощными бомбами, поскольку поблизости проживают наши люди, они могут пострадать».

    Собеседник назвал Артемовское направление наиболее перспективным в плане наступления. «Там не настолько серьезные укрепрайоны, – поясняет донецкий депутат. – Однако у противника на этом направлении сохраняется возможность подключить резервы. Ситуация по-своему сложная, но у нас, на мой взгляд, очень хорошие шансы на успех».

    По словам Бердичевского, наступление в ДНР никак не коррелирует с оборонительными боями на Николаево-Криворожском, Запорожском и Купянском направлениях. «В этом плане фронт разорван. Ни с нашей стороны, ни со стороны противника нет возможности для общего наступления», – указал он.

    Собеседник также отметил, что число уничтоженных за сутки боевиков за последнее время снизилось в среднем до 200-300 человек. Он объясняет это погодными условиями. «Передвижение техники и личного состава сейчас осложнено. Думаю, такие цифры в сводках Минобороны мы будем наблюдать до наступления холодов. Противник ведь тоже активных наступательных действий по всей линии не ведет», – заключил Бердичевский.

    Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что почти по всей линии соприкосновения в ДНР российские силы продвигаются вперед. При этом Украина направляет на линию соприкосновения свежие резервы. «Не всегда подготовленные, но с потерями противник не считается, и это тоже нужно учитывать», – сказал он.

    Пушилин в видеообращении также отметил, что «есть определенные успехи» на Марьинском направлении. В самой Марьинке также заняты новые позиции. Идут бои за Павловку, продолжаются бои в направлениях Невельского, Опытного, Первомайского. Наиболее сложной по-прежнему является обстановка на Краснолиманском направлении.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (5)
    Российские войска за сутки уничтожили более 500 военных ВСУ на трех направлениях
    		    2 ноября 2022, 14:53
    Фото: t.me/mod_russia
    Текст: Алексей Дегтярев

    За последние сутки российские военные на Купянском, Краснолиманском и Николаево-Криворожском направлениях ликвидировали несколько сотен украинских военных, сообщает Минобороны.

    ВСУ на Купянском направлении попытался атаковать двумя батальонами в направлении поселков Ягодное, Николаевка, Орлянка Харьковской области и Куземовка ЛНР, сообщает ведомство в своем Telegram-канале.

    Наступление было отброшено на исходные позиции, ликвидировано до 150 украинских военных и наемников, шесть танков, пять БМП и 10 автомобилей.

    «На Краснолиманском направлении российские войска вели огневое поражение противника дальнобойной артиллерией, штурмовой и армейской авиацией на дальних подступах. Попытки ВСУ атаковать в направлении населенных пунктов Макеевка, Площанка и Червонопоповка ЛНР пресечены», – добавили в министерстве.

    На этом направлении ликвидировали порядка 250 бойцов ВСУ, а также два танка, две БМП, пять пикапов и два других автомобиля.

    На Николаево-Криворожском направлении пресечена попытка прорыва ВСУ в сторону поселков Ищенка, Брускинское, Суханово и Пятихатки Херсонской области, противник отброшен на исходные позиции. Ликвидировано 105 украинских военных, два танка, девять бронированных машин, семь автомобилей. Уничтожена украинская радиолокационная станция наведения и целеуказания ЗРК С-300.

    Также поражен пункт управления 15-го полка нацгвардии Украины у населенного пункта Кировск в ДНР, 73 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях.

    В ходе контрбатарейной борьбы нанесено поражение взводу реактивных систем залпового огня «Ураган» ВСУ в районе населенного пункта Малые Проходы Харьковской области. Также уничтожены: склад боеприпасов в районе населенного пункта Елизаветовка ДНР и хранилище топлива для украинской военной техники в районе населенного пункта Смела Черкасской области», – говорится в сообщении.

    У населенного пункта Пасека Харьковской области сбит МиГ-29 воздушных сил Украины.

    Во вторник ВСУ также безуспешно пытались наступать на Купянском направлении, все атаки были отражены, противник потерял 150 человек.

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    Хакер «Джокер» заявил о своих шпионах в офисе Зеленского
    Переехавший в ДНР с Украины хакер «Джокер» заявил о своих шпионах в ВСУ, СБУ и офисе Зеленского

    2 ноября 2022, 03:51

    Текст: Антон Антонов

    Хакер «Джокер», который взломал американскую программу управления украинскими войсками DELTA, заявил, что у него есть шпионы в офисе президента Украины.

    «Джокер» сообщил о взломе DELTA в Telegram. «Не боюсь ли я навредить публикацией этой информации в получении новых данных о ВСУ и НАТО? Не боюсь», – приводит его слова РИА «Новости».

    Хакер заявил, что «это не так работает», а люди, которые обвиняют его в глупости – «сами глупцы». «То, как работают мои хакеры, никто больше не работает», – сказал он. По словам «Джокера», у него есть шпионы «везде»: в вооруженных силах Украины, СБУ, офисе украинского президента. «А значит, есть доступ не только к информации, но и к технике. И не забываем, что я оставил во всех их устройствах много своих подарков», – сказал он.

    Напомним, сообщалось, что переехавший в ДНР с Украины хакер «Джокер» взломал американскую программу управления украинскими войсками DELTA, в которую вносятся данные о своих войсках и войсках противника, включая координаты техники и численность личного состава.

    Ранее основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) задался вопросом о том, как «русские узнали, что Британия подорвала трубопроводы «Северного потока» совместно с США».

    По его словам, произошло это потому, что Лиз Трасс воспользовалась своим iPhone, чтобы отправить сообщение Блинкену. В сообщении, по словам Доткома, говорилось: «Все сделано». Он уточнил, что сообщение было отправлено через минуту после взрыва на трубопроводе и до того, как кто-то еще об этом узнал.

    Предприниматель при этом утверждает, что информация поступила не с того телефона Трасс, который, по данным СМИ, взломали хакеры. При этом он не поясняет, откуда получил информацию.

    Заявления Доткома обсуждаются на платформах Reddit и на портале 19fortyfive. При этом мейнстримовские западные СМИ это никак не освещают. Официальных подтверждений этой информации не поступало.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала власти Великобритании ответить на вопрос о переписке Трасс с Блинкеном. 

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    В Киеве раскупили хлеб и начали готовить еду на кострах
    Очевидцы сообщают, что в связи с отключениями электроэнергии жители Киева готовят еду на улице

    2 ноября 2022, 15:36

    Текст: Александра Юдина

    Жители Киева рассказали, что из-за отключений электричества в городе готовят еду на костре в лесу, а накануне в панике скупали хлеб.

    По их словам, отключения электроснабжения в городе происходят бессистемно – отключают электричество в домах с электроплитами, однако оно есть в некоторых домах с газовыми плитами, передает ТАСС.

    Очевидцы рассказывают, что в лесу много людей, дрова рубят, готовят на костре.

    При этом отмечается, что многие троллейбусные маршруты заменили автобусными. Людей на улице стало вдвое меньше.

    Минобороны России сообщило о нанесении высокоточных ударов по системам военного управления и энергетики Украины, цели ударов достигнуты, все назначенные объекты поражены.

    Систематические удары по энергетической инфраструктуре Украины наносятся с начала октября. Наиболее яркие атаки фиксировались 10 октября, а также 17 и 18 октября. Однако масштаб атак за 31 октября превзошел предыдущие дни.

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