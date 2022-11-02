В МИД заявили об изучении вопроса создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС

МИД: Москва изучает вопрос создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС

Минобороны России изучает вопрос создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, нужно предотвратить обстрелы со стороны Киева, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко.

По словам дипломата, вопрос создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС непростой, он активно изучается в первую очередь министерством обороны. Руденко считает, что главная задача – предотвратить обстрелы ЗАЭС со стороны украинских вооруженных сил, передает РИА «Новости».

Он также отметил, что присутствие экспертов МАГАТЭ на станции может позволить минимизировать ущерб от обстрелов Киева.

«Мы знаем, насколько активно здесь налажено сотрудничество с МАГАТЭ и экспертами, которые находятся на станции. Осуществляется периодически ротация этих сотрудников. И мы надеемся, что это позволит минимизировать, по крайней мере, опасные инциденты, которые чреваты ядерной катастрофой», – подчеркнул дипломат.

Ранее в МАГАТЭ назвали нестабильной ситуацию с ядерной безопасностью на ЗАЭС.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил о планах обсудить в ООН вопрос о создании безопасной зоны вокруг Запорожской АЭС.

До этого сообщалось, что Россия согласна с инициативой Гросси по безопасности Запорожской АЭС, которая предполагает запрет на стрельбу с территории и по территории станции.