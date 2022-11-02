Форум «Сообщество» открылся в Москве

Андрей Луговой назвал сообщение «It's done» Лиз Трасс «дембельским аккордом»

Британский след был очевиден сразу в нескольких терактах на территории России и за ее пределами, поэтому Лиз Трасс действительно могла написать Энтони Блинкену «It's done» после подрыва «Северных потоков», заявил газете ВЗГЛЯД депутат Андрей Луговой.

«Я вполне допускаю версию о причастности британских спецслужб к подрыву газопроводов. Собственно, изначально был очевиден британский след и в других терактах, совершенных на территории России», – сказал депутат Госдумы Андрей Луговой.

«Без «англичанки» не обошлось на Крымском мосту, в убийстве Дарьи Дугиной, множестве терактов на территории Донбасса. Меняются лица и национальности исполнителей и соучастников, неизменным остается участие Великобритании», – продолжил парламентарий.

«Что касается «It's done», то тут был, скорее, «дембельский аккорд» Лиз Трасс. И все же она успела доложить своим подельникам об успешном завершении. Она знала, что эта операция станет для нее коронным номером. В агонии премьерства нужно было совершить поступок, чтобы войти в историю не только как самый «скоропортящийся» премьер. Было бы даже обидно, если бы мир так и не узнал об ее участии в этом теракте», – заключил Луговой.

Ранее основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) задался вопросом о том, как «русские узнали, что Британия подорвала трубопроводы «Северного потока» совместно с США». По его словам, произошло это потому, что Лиз Трасс воспользовалась своим iPhone, чтобы отправить сообщение Блинкену. В сообщении, по словам Доткома, говорилось: «Все сделано». Он уточнил, что сообщение было отправлено через минуту после взрыва на трубопроводе и до того, как кто-то еще об этом узнал.

Предприниматель при этом утверждает, что информация поступила не с того телефона Трасс, который, по данным СМИ, взломали хакеры. При этом он не поясняет, откуда получил информацию.

Заявления Доткома обсуждаются на платформах Reddit и на портале 19fortyfive. При этом мейнстримовские западные СМИ это никак не освещают. Официальных подтверждений этой информации не поступало.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала власти Великобритании ответить на вопрос о переписке Трасс с Блинкеном.

Президент Владимир Путин ранее подчеркивал, что ЧП на «Северных потоках» – это очевидный теракт, поскольку речь идет об особой экономической зоне Дании, Швеции, Германии. По словам Путина, в Европе «рот закрыли, молчат, как будто так оно и надо, несмотря на то, что это реально подрывает в корне их интересы».

Ранее эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков в разговоре с газетой ВЗГЛЯД допустил, что Запад специально на протяжении месяца не допускал Газпром к обследованию места взрыва, чтобы скрыть улики.

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