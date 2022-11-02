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Вандалы осквернили памятник Екатерине II в Одессе
Вандалы надели на голову памятника Екатерине II в Одессе красный платок «палача» и облили краской
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Памятник Екатерине II в Одессе осквернили вандалы, они надели на голову постамента красный колпак, а в руку вложили петлю – символ «палача», сообщил советник главы Одесской военной администрации Сергей Братчук.
Братчук сообщил в своем Telegram-канале, что на Екатерине II какой-то красный колпак, в руках удавки, и разместил фото, которое прислали подписчики. Кроме того, нижняя часть постамента монумента императрицы залита красной краской, передает РИА «Новости».
Он уточнил, что фото прислали подписчики. На нем видно, что нижняя часть постамента залита красной краской.
Ранее в Одессе вандалы нанесли надписи на памятник Екатерине II: «Снесем, Гена не поможет!». Вероятно, речь идет о мэре Одессы Геннадии Труханове, который в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил, что выступает против сноса памятника российской императрице Екатерине II, а также что обеспокоен ростом ненависти «ко всему русскому», и высказался против переименования улицы Пушкина, расположенной рядом с мэрией города.
Владимир Зеленский поручил МВД и Службе безопасности Украины проверить Труханова в ответ на петицию, автор которой утверждает, что мэр является гражданином России и придерживается пророссийских взглядов.
Минобороны: В результате массированного удара существенно нарушено управление и тыловое обеспечение группировок ВСУ
В ходе нанесения накануне массированного удара высокоточным оружием большой дальности по объектам систем управления, энергетики и связи Украины было нарушено управление группировками ВСУ и их тыловым обеспечением, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Также существенно затруднены перевозки в районы боевых действий железнодорожным транспортом и нарушено производство на предприятиях ВПК Украины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Российская армия эффективно снижает военный потенциал Украины, поражая объекты критической инфраструктуры.
Турция, Украина и ООН приостановили движение кораблей по зерновому коридору
Турция, Украина и ООН не запланировали движение кораблей по зерновому коридору на ближайшие сутки
Гуманитарный коридор в Черном море не будет работать 2 ноября, об этом говорится в сообщении представительства ООН в Совместном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле.
«Секретариат ООН в СКЦ сообщает, что делегации Украины, Турции и ООН договорились не планировать движения судов в рамках Черноморской инициативы 2 ноября», – цитирует заявление центра ТАСС.
Там указали, что 1 ноября прошло 36 инспекций находящихся в турецких водах судов.
Во вторник президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудили «зерновую сделку».
Киев отказался признать более ста пленных в ЛНР
Украинская сторона не стала признавать более 100 военнопленных
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Украина отказалась признать своими более сотни военнопленных, которые сейчас содержатся в исправительных учреждениях Луганской народной республики, сообщила представитель уполномоченного по правам человека в ЛНР Алина Нечаева.
«Это не семь, не десять – это больше сотни», – передает РИА «Новости» слова Нечаевой.
Она отметила, что бросать своих уже стало правилом для украинской стороны. Двум военнопленным во вторник дали возможность позвонить родственникам по видеосвязи. Один из солдат пообщался с матерью, проживающей в Днепропетровской области, и сообщил, что он находится в плену, но его отказываются включать в список военнопленных украинские чиновники.
«Мам, надо, чтобы вы обратились к властям и подтвердили мою личность, так как меня не могут обменять. Украина не подтверждает мою личность», – сообщил матери по видеосвязи Владислав Кашенец.
Пленный добавил, что ранее он общался с родственниками в конце мая, и они знают, что он находится в плену.
Другой военнопленный Владимир Иванец из-за контузии не смог вспомнить телефоны родственников, поэтому попросил журналистов передать своим родным, что с ним всё хорошо.
Ранее сообщалось, что с подконтрольной украинским властям территории возвращены 50 российских военнопленных.
Воздушная тревога объявлена в Одессе
В Одесском регионе и областном центре на Украине объявлена воздушная тревога, сообщил советник главы областной администрации Сергей Братчук.
В своем Telegram-канале он призвал жителей немедленно проследовать в укрытия.
Накануне сирены воздушной тревоги звучали в Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины.
Российские бомбардировщики провели серию пусков новых ракет Х-32 на Украине
Источник сообщил о серии пусков новых российских крылатых ракет Х-32 в ходе СВО на Украине
Российские дальние бомбардировщики в рамках специальной военной операции на Украине провели целую серию пусков новых сверхзвуковых крылатых ракет Х-32 по наземным объектам украинской военной инфраструктуры, сообщил источник.
Источник РИА «Новости» сказал, что пуски выполняли Ту-22М3. Хотя ракета предназначена для модернизированных Ту-22М3М, под нее переоборудовали ряд бомбардировщиков предыдущей модификации Ту-22М3. По словам источника, подтверждена способность Х-32 эффективно и с высокой точностью поражать наземные объекты. Отмечается, что ПВО Украины не смогла перехватить ни одну Х-32.
Напомним, раньше уже высказывались предположения о том, что на Украине применяют Х-32. Однако поскольку внешне Х-32 является точной копией ракеты Х-22, сложно определить конкретную модификацию ракеты по фото в момент прилета.
В районы боевых действий направлены 87 тыс. мобилизованных
Шойгу: В районы боевых действий направлены 87 тыс. мобилизованных
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Из 300 тыс. человек, призванных в рамках частичной мобилизации, 87 тыс. человек направлены в районы боевых действий, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании. Он уточнил, что они прошли дополнительную военную подготовку и боевое слаживание.
По словам Шойгу, к работе с мобилизованными привлечено порядка 3 тыс. инструкторов, получивших боевой опыт в ходе СВО, передает РИА «Новости».
Основные усилия подготовки сосредоточены на полевой выучке, умении применять средства связи, навигации и разведки, сообщил министр.
По его словам, в учебных центрах осуществляется подготовка экипажей боевых машин и танков, артиллеристов, снайперов, специалистов комплексов беспилотных летательных аппаратов, радиоэлектронной борьбы и других.
При этом министр обороны в очередной раз обратил внимание командующих войсками военных округов и Северным флотом на необходимость применения сформированных подразделений совместно с подразделениями, уже участвующими в СВО.
В соответствии с указом президента от 21 сентября в ходе частичной мобилизации призваны 300 тыс. человек, сообщил Шойгу. При этом он отметил, что «на начальном этапе имели место недостатки в деятельности военных комиссариатов». Минобороны, продолжил глава ведомства, приняло экстренные меры по улучшению организации их работы, что принесло свои результаты. Все регионы направили в воинские части установленное количество мобилизованных, добавил Шойгу.
Он напомнил, что Генеральным штабом 29 октября даны указания о завершении призыва граждан по мобилизации.
Шойгу поблагодарил депутатов Госдумы и сенаторов «за оперативное принятие законов, направленных на повышение социальной защищенности призванных граждан, за которыми сохраняются рабочие места, оказывается поддержка членам их семей».
Гражданам, призванным на военную службу по мобилизации, установлено денежное содержание в соответствии с занимаемой должностью, но не менее 195 тыс. рублей за календарный месяц, отметил министр обороны.
Президент Владимир Путин ранее сообщил, что призыв в рамках частичной мобилизации в России завершен.
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В Польше обвинили украинцев в попытках захватить Европу
Dziennik Polityczny: Европа сыта по горло украинскими беженцами
Европейские страны устали от неблагодарного поведения украинских беженцев, большинство из них желают получить прибыль за счет помощи и льгот, пишет польское издание Dziennik Polityczny.
По словам автора статьи Марека Галаша, возможностью «завоевать Европу» пользуются не те, кому срочно нужна помощь, а желающие получить прибыль, те, кто давно вынашивал план переезда на постоянное место жительства в Западную Европу, но либо не было денег на это дорогостоящее предприятие, либо он боялся, что украинский средневековый менталитет вряд ли будет терпим в любой стране цивилизованного Запада.
«Не стоило ожидать, что беженцы будут работать на экономику принимающих их стран, платить налоги и вести себя в соответствии с законом в обмен на прием и льготы. С первых же дней пребывания стало ясно, что украинцы не используют даже самых простых слов благодарности», – приводит РИА «Новости» слова Галаша.
Он подчеркнул, что с прибытием украинцев в одной только Польше увеличилось число насильственных преступлений. Автор перечислил перечень правонарушений благодарных беженцев в Польше: вынос вещей и мебели из квартир хозяев, грабежи на автострадах и автостоянках, избиения с целью ограбления, демонстративное пренебрежение национальными традициями и обычаями, разрушение архитектурных памятников, убийства.
Галаш заявил, что, помимо этого, многие украинские беженцы пытаются обвинить принявшие их государства в недостаточном гостеприимстве, стараясь получить от них еще больше послаблений и возможности уезжать на Украину и затем повторно возвращаться в Европу, не теряя льгот.
«Но сейчас наступило время расплаты. Согласно закону, украинцам, прибывшим после февраля этого года, разрешено покидать Польшу не более чем на месяц, но некоторые из них сразу потеряли свой номер PESEL после нескольких дней пребывания за границей, сообщает Gazeta Wyborcza со слов «несчастной жертвы польского режима», – напомнил автор.
Галаш в своей статье потребовал от таможенных служб Польши проводить тщательную проверку на границе, чтобы пропускать в страну только тех украинцев, которые действительно нуждаются в переезде, а не желающих «сдать свои квартиры по баснословным ценам и улететь искать лучшей жизни и дополнительной прибыли в Европе».
Напомним, Польша планирует ужесточить закон о пребывании украинских беженцев в стране, заставив их самих покрывать часть расходов.
Ранее мэр приграничного города Пшемысль Войчех Бакун заявил, что жители Украины массово приезжают в Польшу, чтобы получить социальное пособие, а затем возвращаются домой.
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Шойгу заявил о снижении военного потенциала Украины
Шойгу: Российские войска снижают военный потенциал Украины
Российская армия эффективно снижает военный потенциал Украины, поражая объекты критической инфраструктуры, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
Он отметил, что удары наносятся высокоточным оружием. Поражаются объекты военной инфраструктуры, а также объекты, влияющие на снижение военного потенциала Украины, передает РИА «Новости».
По словам Шойгу, «киевский режим продолжает осуществлять террористические акции по уничтожению мирного населения и разрушению социальных объектов».
Шойгу уточнил, что ВСУ обстреливают ЗАЭС, а также точки эвакуации и мест раздачи гуманитарной помощи. Также Шойгу уточнил, что за последние десять дней перехвачено более 200 реактивных снарядов HIMARS.
Кроме того, за минувшие две недели были уничтожены почти 200 иностранных наемников, две установки залпового огня HIMARS, 235 других бронированных машин, 74 танка и 268 автомобилей с крупнокалиберными пулеметами.
ВС России продолжили наносить удары высокоточным оружием воздушного и морского базирования по системам военного управления и энергетики Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Напомним, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ наносят удары высокоточным оружием воздушного и морского базирования по системам военного управления и энергетики Украины.
Ранее Шойгу на селекторном совещании заявил, что из 300 тысяч человек, призванных в рамках частичной мобилизации, 87 тысяч направлены в районы боевых действий.
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Медведев назвал победу России на Украине гарантией от начала Третьей мировой войны
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Утверждение Запада о том, что «России нельзя дать победить в войне» косвенно говорит о желании западных стран спровоцировать мировую войну с применением ядерного оружия, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Известный тезис западных стран: «России нельзя дать победить в войне». Что он означает на самом деле? Проследите простую формальную логику. Если побеждает не Россия, то, видимо, Украина. Цель Украины в войне названа киевским режимом – возврат всех ранее принадлежавших ей территорий. То есть отторжение их от России», – написал Медведев в своем Telegram-канале.
«Это угроза существованию нашего государства и распад нынешней России. И значит, прямой повод для применения п.19 Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания. И кто тогда планирует ядерный конфликт, позвольте узнать? Что это, как не прямая провокация мировой войны с применением ядерного оружия? Давайте называть вещи своими именами. Западные страны толкают мир к глобальной войне. И только полная и окончательная победа России является гарантией от мирового конфликта», – заключил он.
Ранее на переговорах с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой Медведев заявил, что решение о включении новых регионов в состав России принято навсегда.
Медведев в ходе переговоров выразил благодарность Зимбабве за взвешенный подход к урегулированию кризиса на Украине и референдумам, состоявшимся в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, передает ТАСС.
«Решение включить эти регионы в состав России на основании волеизъявления их жителей – навсегда. Мы никому и никогда не позволим отторгнуть упомянутые территории и будем использовать все имеющиеся возможности для защиты живущих там людей» – указал российский политик.
В ответ Мнангагва «подтвердил неизменность подобного подхода Хараре (столица Зимбаве) к обсуждению украинского сюжета на международных площадках, несмотря на беспрецедентное давление извне», говорится в сообщении.
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Путин объяснил Эрдогану причины решения приостановить участие в «зерновой сделке»
Президент России Путин информировал Эрдогана о причинах принятого решения приостановить действие «зерновой сделки»
Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом проинформировал о причинах решения приостановить участие России в «зерновой сделке».
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по телефону обменялись мнениями по вопросам, касающимся сложившейся ситуации с реализацией «зерновой сделки», говорится в сообщении на сайте Кремля.
Путин информировал Эрдогана о причинах принятого Россией решения приостановить действие этой сделки. Он заявил, что Киев при поддержке Запада использовал зерновой коридор для атак на Севастополь и корабли, охранявшие коридор.
«Необходимо провести детальное расследование обстоятельств этого инцидента, а также после получить от Киева реальные гарантии неукоснительного соблюдения стамбульских договоренностей», – отметил глава российского государства.
Путин заявил, что после выполнения этих условий можно рассмотреть вопрос о возвращении к зерновой сделке.
Президент России также напомнил о невыполнении и второй части пакетных договоренностей – по разблокировке экспорта российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Он подтвердил готовность России безвозмездно поставить в Африку значительные объемы зерна и удобрений.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу в ходе телефонного разговора обсудил с турецким коллегой Хулуси Акаром вопросы «зерновой сделки».
До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что возобновление «зерновой сделки» невозможно до тех пор, пока коридор безопасности будет использоваться для террористических атак.
До этого первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что на заседании СБ ООН страны Запада не смогли прямо опровергнуть заявления Москвы о том, что атаку на Севастополь украинцы совершили при помощи западных кураторов.
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Британская юрфирма решила подать в суд на «Группу Вагнера» из-за Украины
Британская юрфирма McCue Jury & Partners сообщила о решении подать в суд на «Группу Вагнера» из-за Украины
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McCue Jury & Partners подает иск в Высокий суд Лондона против «Группы Вагнера» в связи с деятельностью «вагнеровцев» на Украине, сообщила британская юридическая фирма.
Фирма сообщила, что ее попросили предоставить британскому парламентскому комитету по международным делам «доказательства» по делу «Группа Вагнера» и не только: частные военные компании-посредники», передает РИА «Новости» со ссылкой на inews.
Кроме того, фирма сообщила, что «жертвы среди украинцев сделали первый шаг к началу судебного разбирательства» против «Группы Вагнера». Речь идет о «требовании привлечения к ответственности и возмещения ущерба». Деятельность фирмы против «Группы Вагнера» собираются финансировать за счет краудфандинга. Иск поддерживают украинские чиновники и бывший премьер Великобритании Борис Джонсон. McCue Jury & Partners намеревается подать аналогичный иск и в США.
Напомним, «вагнеровцы» принимают активное участие в специальной военной операции на Украине. Сейчас они активно действуют в районе Артемовска (Бахмута), где, рискуя собственной жизнью, в том числе выводят мирных жителей из населенных пунктов под украинскими обстрелами.
Пушилин сообщил о продвижении российских сил в ДНР
Пушилин сообщил о продвижении российских сил почти по всей линии боев в ДНР
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Почти по всей линии соприкосновения в ДНР российские силы продвигаются вперед, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
При этом Украина направляет на линию соприкосновения свежие резервы. «Не всегда подготовленные, но с потерями противник не считается, и это тоже нужно учитывать», – приводит слова Пушилина ТАСС.
Пушилин в видеообращении, опубликованном в Telegram, рассказал, что «есть определенные успехи» на марьинском направлении. В самой Марьинке также заняты новые позиции. Идут бои за Павловку. Также продолжаются бои в направлениях Невельского, Опытного, Первомайского. Наиболее сложной по-прежнему является обстановка на краснолиманском направлении, передает РИА «Новости».
Напомним, из 300 тыс. человек, призванных в рамках частичной мобилизации, в районы боевых действий направлены 87 тыс. человек, которые уже завершили боевое слаживание. Остальные пока проходят подготовку и не участвуют в боевых действиях. Российские войска начали два наступления в Донбассе – на участке фронта от Угледара и вокруг Авдеевки.
В Общественной палате поддержали введение уголовной ответственности за уклонение от мобилизации
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«Чисто по-человечески вижу, что это правильная мера», – сказал газете ВЗГЛЯД зампредседателя комиссии Общественной палаты по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Илья Герасев, комментируя законопроект депутатов Госдумы о введении уголовной ответственности за уклонения от призыва на военную службу по мобилизации.
В Госдуме готовится законопроект, согласно которому в России могут ввести уголовное наказание за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации, если у человека нет отсрочки, передают «Известия». Штрафовать нарушителей предлагается на суммы от 200 до 500 тыс. рублей. Поясняется, что действующая 328-я статья УК за уклонение от призыва касается только лиц, которые призываются впервые на срочную службу.
«Я, как поколение 40 плюс, поддерживаю данный законопроект. Я отношусь к тем людям, которые если Родина позовет, пойдут защищать свою страну. Поэтому, я, естественно, поддерживаю и не совсем понимаю тех людей, которые пытаются уклониться. Чисто по-человечески вижу, что это правильная мера», – говорит Герасев.
Он подчеркивает, что в нашем государстве необходимо предусмотреть наказание за уклонение от воинской службы, потому что «каждый мужчина как минимум должен понимать, что он защитник своей Родины».
При этом член ОП вспоминает, что после объявления президентом Владимиром Путиным частичной мобилизации в России были случаи, когда на службу забирали людей, которые имеют отсрочку или не годны к воинской службе по состоянию здоровья. Это произошло из-за того, что ранее в стране не было подобного положения, что привело к «неразберихе».
«После всех этих реформ различных, в том числе военных, ситуаций в военкоматах, мы пришли к тому, что военкоматы не способны были переварить такое количество людей и справиться с этой задачей в том качестве, в котором нам хотелось бы. Здесь больше вопрос к Министерству обороны, которое должно навести порядок. И я уже вижу по своему региону (республика Карелия), что порядок наводится, набирается отдельный штаб, и те ошибки, которые были допущены в первые дни, потихонечку исправляются», – уверяет эксперт.
По его словам, таких перегибов и недочетов, которые были сделаны в начале мобилизации, больше не будет в том же масштабе, а значит, система готова к введению новых законов.
В сентябре Совет Федерации одобрил поправки в Уголовный кодекс о военной службе, согласно которым в том числе призванные на военные сборы из запаса граждане понесут уголовную ответственность за неявку или самовольное оставление службы. Позже соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.
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Хакер «Джокер» заявил о своих шпионах в офисе Зеленского
Переехавший в ДНР с Украины хакер «Джокер» заявил о своих шпионах в ВСУ, СБУ и офисе Зеленского
Хакер «Джокер», который взломал американскую программу управления украинскими войсками DELTA, заявил, что у него есть шпионы в офисе президента Украины.
«Джокер» сообщил о взломе DELTA в Telegram. «Не боюсь ли я навредить публикацией этой информации в получении новых данных о ВСУ и НАТО? Не боюсь», – приводит его слова РИА «Новости».
Хакер заявил, что «это не так работает», а люди, которые обвиняют его в глупости – «сами глупцы». «То, как работают мои хакеры, никто больше не работает», – сказал он. По словам «Джокера», у него есть шпионы «везде»: в вооруженных силах Украины, СБУ, офисе украинского президента. «А значит, есть доступ не только к информации, но и к технике. И не забываем, что я оставил во всех их устройствах много своих подарков», – сказал он.
Напомним, сообщалось, что переехавший в ДНР с Украины хакер «Джокер» взломал американскую программу управления украинскими войсками DELTA, в которую вносятся данные о своих войсках и войсках противника, включая координаты техники и численность личного состава.
Бойцы ДНР захватили опорный пункт ВСУ западнее Донецка
Басурин: Бойцы ДНР захватили опорный пункт ВСУ западнее Донецка
Военнослужащие 100-й гвардейской бригады Народной милиции Донецкой народной республики в ходе наступления у поселка Невельское к западу от Донецка взяли позиции противника, захватив пленных и технику, сообщил замначальника управления НМ ДНР Эдуард Басурин.
В ходе наступательных действий в районе н. п. Невельское военнослужащими 100-й гвардейской бригады НМ ДНР были взяты штурмом позиции украинских боевиков, приводятся слова Басурина в сообщении НМ ДНР в Telegram.
В ходе боестолкновения было захвачено большое количество вооружения, в том числе иностранного производства, захвачены пленные, добавил Басурин.
Ранее во вторник временно исполняющий обязанности Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что союзные силы продвигаются на Угледарском направлении.