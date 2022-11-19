На Крымском мосту завершили установку пролетов автодорожной части

Вице-премьер Хуснуллин заявил об установке всех пролетов на автодорожной части Крымского моста

Поврежденные при подрыве грузовика все четыре пролета на автодорожной части Крымского моста установлены на свои места, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

По словам Хуснуллина, рабочие завершили надвижку всех четырех пролетных строений Крымского моста, на правой стороне автодорожной части заменили четыре пролета.

«Первый и второй пролеты уже находятся в проектном положении, на них ведутся работы по устройству деформационных швов», – написал вице-премьер в своем Telegram-канале.

Третий и четвертый пролеты в ближайшее время также будут опущены в проектное положение, и начнется следующий этап работ.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщал, что на Крымском мосту завершена установка первого готового пролета автодорожной части.

На Крымском мосту 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста.