ВС России уничтожили в Авдеевке в ДНР радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США

Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили девять пунктов управления ВСУ и уничтожили радиолокационную станцию AN/TPQ-50 производства США в районе Авдеевки в ДНР, сообщил официальный представитель Минобороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По данным опубликованным в Telegram-канале Минобороны, в районе населенного пункта Авдеевка ДНР уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Также сообщается, что российская авиацией, ракетные войска и артиллеря за сутки поразили девять пунктов управления в Харьковской области, Донецкой народной республике, Луганской народной республике и Херсонской области, а также были поражены 86 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 176 районах.

Кроме того, средствами ПВО за сутки сбиты 10 беспилотных летательных аппаратов противника в районах населенных пунктов Кременная, Новокраснянка ЛНР, Новотроицкое, Максимовка, Ольгинка и Угледар ДНР.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска сорвали атаки наемников на Купянском направлении.