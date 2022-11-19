Российские войска сорвали атаки наемников на Купянском направлении

ВС России уничтожили до 110 наемников и украинских военнослужащих в ЛНР и Харьковской области

На Купянском направлении ВС России сорвали атаки тактических групп ВСУ и наемников из поселков Першотравневое, Кисловка, Крахмальное Харьковской области, уничтожено 60 человек и бронетехника, сообщил официальный представитель Министерства обороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В сообщении Telegram-канале Минобороны говорится, что ВС России сорвали атаки ВСУ, которые были усилены иностранными наемниками в районах Першотравневое, Кисловка, Крахмальное Харьковской области. Ударами артиллерии и авиации уничтожено более 60 военнослужащих ВСУ и наемников, три танка, одна боевая машина пехоты и два бронетранспортера.

Конашенков также сообщил, что после упреждающих ударов российской армии была сорвана попытка атаки ВСУ двумя тактическими группами возле Червонопоповки и Площанки в ЛНР, в результате чего уничтожено 50 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля.

Также в Минобороны подтвердили, что в ДНР во время наступления российских войск уничтожено более 120-ти украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и семь автомобилей.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что подразделения Народной милиции Донецкой народной республики двигаются вперед по всей линии фронта.