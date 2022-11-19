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Страны АТЭС решили совместно бороться с коррупцией
Входящие в состав АТЭС страны договорились искоренять коррупцию совместными силами
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Входящие в состав международной экономической организации «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество» страны сошлись в решении провести ряд совместных действий по борьбе с коррупцией, следует из принятой по итогам саммита в Бангкоке декларации.
Уточняется, что представители стран-участниц договорились отказывать в убежище коррупционерам и их незаконным активам, передает РИА «Новости».
Тем временем члены Республиканской партии внесли в Палату представителей Конгресса США проект закона об аудите средств, которые Вашингтон выделяет на поддержку Украины.
«Миссис Крым» отказали в российском гражданстве из-за гимна УПА
Победительнице «Миссис Крым» отказали в российском гражданстве из-за гимна УПА
Победившей в конкурсе «Миссис королева красоты – Крым» Ольге Валеевой отказали в получении российского гражданства из-за исполнения гимна украинских экстремистов, сообщили в республиканском МВД.
Полицейские установили, что в октябре Валеева привлекалась к административной ответственности по статье о дискредитации ВС России и пропаганде экстремизма, передает «Комсомольская правда».
В соответствии с этим ей отказали в заявлении о приеме в гражданство Российской Федерации.
Напомним, Валееву и ее подругу признали виновными по статьям о дискредитации Вооруженных сил России и о пропаганде символики экстремистских организаций. Валеевой назначили штраф в 40 тыс. рублей.
Видео с исполнением неофициального гимна УПА* и полка «Азов» (обе организации запрещены в России) Валеевой опубликовали в Сети. Сама женщина поясняла, что она – украинка, живет в Симферополе и одна воспитывает двух детей.
В ЛНР назвали убийц российских военнопленных
Народная милиция ЛНР назвала, кто расстрелял российских военнопленных
Российских пленных солдат из ЛНР в селе Макеевка расстреляли бойцы десантно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил офицер Народной милиции республики Андрей Марочко.
«80-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВФУ после содеянного в Макеевке станет теперь целью №1 для наших военнослужащих», – передает ТАСС его слова.
Напомним, в Сети опубликовали несколько роликов с расправой над безоружными российскими военнопленными. Минобороны России сообщило, что ВСУ расстреляли свыше 10 российских военных выстрелами в голову.
Ранее Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту массового расстрела. Позже стало известно, что в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека получили видеозапись с расправой и начали ее изучать.
В Минобороны России заявили, что видео казни российских пленных говорит о живодерской сущности киевских властей.
В Сети появились кадры казни военнопленных боевиками ВСУ в Макеевке
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В Сети опубликованы видеозаписи, на которых видны тела предположительно российских военнопленных. Военнослужащие подверглись массовой казни, организованной боевиками ВСУ в Макеевке Донецкой народной республики (ДНР).
Кадры в своем Telegram-канале опубликовал российский военкор Александр Коц. Как отмечается в публикации, на видеозаписи не могут быть жертвы минометного обстрела. Все указывает на то, что взятых в плен военнослужащих таким образом казнили.
Предположительно, исполнителями убийства являются боевики ВСУ пограничники Артур Бортничук и Назар Михайловский, выпускники университета МВД в Харькове, а раненый «Андрюха» может оказаться Андреем Соколом.
Ранее военнослужащий из ДНР рассказал, что попал в плен в конце марта в Мариуполе, когда он приехал навестить своих родителей. Он смог выжить после того, как его пытались казнить и нанесли не менее девяти ударов ножом, в том числе в голову и шею.
До этого освобожденный фельдшер-санитар Александр Чупра рассказал, что украинские националисты после первичного допроса держали в уличной клетке пленных военнослужащих народной милиции Луганской народной республики.
Солдат ВСУ оскорбил немецкого журналиста, призвавшего расследовать убийство российских пленных
Немецкий журналист Юлиан Репке заявил о необходимости провести расследование по видеозаписи расстрела российских военнопленных, совершенного военнослужащими ВСУ, в ответ один из украинских военных назвал его «русской свиньей».
Репке в Twitter описал ситуацию с убийством российских военных и призвал провести расследование, передает издание «Страна.ua».
Ответ ему написал украинский режиссер, а нынче военнослужащий ВСУ Владимир Демченко. «Расследование завершено, сними со своего аккаунта украинский флаг, русская свинья», – ответил журналисту украинец.
«Может быть, это не лучший способ завоевать сердца и умы на Западе, в чем Украина сейчас нуждается как никогда остро?» – указал ему журналист.
Напомним, в социальных сетях распространились записи с убийством безоружных российских военных. Российское Минобороны обвинило в убийстве военнослужащих. СК России завел уголовное дело.
Политолог: Реакция США на инцидент в Польше стала шоком для Зеленского
Политолог Корнилов: США решили приземлить Зеленского из-за риска развязывания третьей мировой
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Американские политики, осаживая «ястребиные» взгляды некоторых европейских коллег, пытаются не допустить развязывания новой мировой войны. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Владимир Корнилов, комментируя сообщения в СМИ о том, что США попросили европейцев и Украину осторожнее говорить об инциденте в Польше.
«США приземляют «ястребиные» изречения политиков, требовавших немедленно применить пятую статью Устава НАТО и нанести удар по России. При этом делая такие опасные заявления, политики этих стран даже не удосужились вникнуть, кто же на самом деле нанес удар по Польше», – рассказал донецкий политолог и историк Владимир Корнилов.
«Для украинского президента Владимира Зеленского позиция США действительно стала шоком. Ведь он привык выдвигать абсолютно фейковые, абсурдные обвинения против России и получать поддержку Запада в этой лжи», – отметил собеседник.
«Но когда речь заходит о практической реализации сценариев новой мировой войны, то некоторые западные политики понимают, что ставки слишком высоки. Они прекрасно отдают себе отчет в том, что все это может привести к гораздо более серьезным последствиям, нежели санкции и публичное осуждение действий России», – полагает эксперт.
«Вместе с тем у нас нет никаких оснований ожидать смягчения риторики в адрес России. Когда речь шла о вероятности развязывания третьей мировой войны, у западных политиков сработали тормоза как во время Кубинского кризиса. Именно по этой причине в США решили приземлить Зеленского», – заключил Корнилов.
Накануне зарубежные СМИ сообщили, что американские чиновники в течение последних двух дней обращались к главам европейских государств и окружению украинского президента Владимира Зеленского, призывая их быть более осторожными в комментариях по темам, касающимся падения ракет в Польше. Об этом со ссылкой на источники написала американская газета Politico.
В статье также отмечается, что Киев не хочет брать на себя ответственность за произошедшее, поэтому американской стороне приходится настаивать на более тесной координации в вопросе публичных заявлений о случившемся.
Польский президент Анджей Дуда заявил, что представители Украины могут ознакомиться с расследованием падения ракет на территории Польши, но не будут допущены к участию в нем. Вместе с тем накануне украинский президент заявлял, что эксперты страны получат допуск к участию в расследовании.
Напомним, Зеленский, вопреки заявлениям Джо Байдена и Анджея Дуды, стал настаивать на том, что Украина не имеет отношения к ракетному инциденту в Польше. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что в ответ Байден счел его пустословом.
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Названа европейская страна – лидер по заморозке российских активов
Politico: Евросоюз заморозил российские активы на 68 млрд евро
Европейский союз обозначил сумму замороженных российских активов в 68 млрд евро, большая часть активов заморожена в Бельгии, сообщает издание Politico со ссылкой на внутренний документ ЕС.
Согласно документу Еврокомиссии, большая часть активов заморожена в Бельгии (порядка 50 млрд евро) и Люксембурге (около 5,5 млрд евро). Кроме того, в числе стран, где сохраняются замороженные российские активы, значатся Германия, Ирландия, Италия, Австрия и Франция, передает ТАСС со ссылкой на Politico.
Ранее в Великобритании сообщили, что с начала спецоперации заморозили российские активы на 20,95 млрд долларов.
Грузинский депутат похвастался избиением русских в Тбилиси
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Оппозиционный грузинский депутат, глава партии «Мокалакееби» («Граждане») Александр Элисашвили в пятницу публично признался в избиении русских в грузинской столице. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Парламентарий, который ранее был добровольцем на стороне Украины, сказал, что «был категорически против» приема граждан России, покинувших в последнее время свою страну.
«Все они дезертиры, и все русские – империалисты», – сказал он на сессии парламента.
По словам Элисашвили, многие граждане России ведут себя в Грузии недостойно – «открыто матерят грузин на улицах Тбилиси, бьют девушек».
«Верните их обратно в Россию», – призвал он премьер-министра Ираклия Гарибашвили.
«Я лично за себя не отвечаю. У меня были иностранные гости, мы гуляли, и я сказал (встретившимся русским): «Слава Украине!», а они в ответ – «Слава России», – рассказал оппозиционер.
«Тогда я хорошенько их избил», – признался он.
По последним данным, в этом году Грузию не покинуло около 113 тыс. граждан России, въехавших в страну.
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Высокоточным ударом уничтожен арсенал ВСУ с западной артиллерией
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Вооруженными Силами России в четверг, 17 ноября, нанесен сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам военного управления, оборонно-промышленного комплекса Украины и связанной с ними топливно-энергетической инфраструктуры, сообщили в Минобороны.
Цели удара достигнуты. Все ракеты попали точно в назначенные объекты, говорится в сообщении в Telegram-канале российского военного ведомства.
По данным МО РФ, в результате удара поражены производственные мощности по изготовлению ракетного оружия. Уничтожен арсенал с поставленным западными странами артиллерийским вооружением, подготовленным для отправки в войска. Нарушена переброска резервов ВСУ и доставка иностранных вооружений в районы боевых действий, говорится в сообщении.
14 ноября Минобороны сообщало, что высокоточными ракетами воздушного базирования в населенном пункте Дубиевка Черкасской области уничтожен арсенал с авиационными средствами поражения воздушных сил Украины.
Премьер Украины сообщил о вышедшей из строя половине энергосистемы страны
Премьер Украины рассказал о последствиях ракетных ударов по энергетической системе страны
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что половина энергетической системы Украины выведена из строя после ракетных ударов России.
По его словам, на протяжении 15 ноября Россия выпустила по украинским городам около 100 ракет. Половина энергетической системы выведена из строя. Он добавил, что в связи с этим страна нуждается в дополнительной поддержке от европейских партнеров. Речь идет и поставке оборудования и дополнительных финансовых ресурсов для покупки объемов газа.
Об этом Шмыгаль заявил во время совместной пресс-конференции с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом. Видео доступно на YouTube-канале кабинета министров Украины, передает РИА «Новости».
Во вторник министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что атака на энергосистему страны 15 ноября была самой массированной с начала российской спецоперации.
Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что ущерб инфраструктуре страны, нанесенный с февраля, можно оценить в 100 млрд долларов.
В Донецке заявили о тяжелых боях на Авдеевском, Артемовском и Угледарском направлениях
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Почти на всей линии боевого соприкосновения мы наблюдаем тяжелые бои. Для продвижения вперед нам необходимо перерезать трассу в районе Новомихайловки и идти в сторону Орловки, Первомайского и Карловки, откуда ВСУ обстреливают Донецк. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал донецкий депутат Владислав Бердичевский, комментируя обстановку в регионе.
«Ситуация в районе Соледара очень непростая. Я бы не сказал, что там идет активное продвижение. В основном мы видим позиционные бои. Там стоит группировка противника «Холодный Яр», состоящая из очень мотивированных боевиков», – сказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
«Ситуацию осложняет тот факт, что у противника сохраняется возможность подвоза боеприпасов и ротации, поэтому упираться они будут до последнего. Вместе с тем идет наступление со стороны Покровского. Но сложно оценить, насколько быстро нам удастся продвинуться», – продолжил собеседник.
Он также отметил, что тяжелые бои идут «буквально везде – и на Угледарском, и на Авдеевском, и на Артемовском направлении». «Что касается наступления на Угледар, то нам удалось окончательно зачистить Павловку. Но пока не будет блокирована трасса в районе Новомихайловки и Константиновки, особого продвижения ждать не стоит», – уверен донецкий депутат.
«Недавнее взятие Опытного открывает для нас путь к первой линии обороны ВСУ в сторону Орловки, Первомайского, Карловки и Галицыновки. Оттуда постоянно ведутся обстрелы Донецка из американских HIMARS и французских гаубиц CAESAR. И пока мы не выбьем оттуда противника, город будет находиться под огневым контролем ВСУ», – заключил Бердичевский.
Ранее командир спецназа «Ахмат», замкомандующего второго армейского корпуса ЛНР Апты Алаудинов сообщил, что ведется успешное наступление в направлении Соледара, а у поселка Спорное отбит украинский опорный пункт.
Алаудинов отметил, что «Ахмат» и шестой казачий полк имени Платова НМ ЛНР ведут бои, «ежедневно уничтожая» противника, также «хорошо двигаются» бойцы седьмой Чистяковской бригады НМ ЛНР.
В Соледар российские силы заходят с нескольких сторон: слева – «Ахмат» и казачий полк, справа – «Ахмат» и Чистяковская бригада. «Можно сказать, что наш участок линии фронта остается, наверное, самым стабильным в сравнении со всей остальной линией фронта», – сказал Алаудинов.
Он указал, что «Ахмат», второй армейский корпус ЛНР и отряд «Барса» держат линию фронта от Соледара до Кременной в ЛНР.
Алаудинов сообщил, что сделан «большой рывок у населенного пункта Спорное». По его словам, ЧВК «Вагнер» отбил у противника очень серьезный опорный участок и закрепился там. «Ахмат» с бойцами ЛНР, двигаясь «сверху вниз, влево», также «отбили очень серьезный опорный пункт противника, выбив его оттуда и уничтожив, и тоже укрепились».
Напомним, бойцы ДНР в ходе наступления на Невельское взяли штурмом опорный пункт вооруженных сил Украины под Ясиноватой.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как разрушить первую линию обороны ВСУ в Донбассе.
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Автоэксперт назвал потенциальных покупателей новых автомобилей «Москвич»
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Новые автомобили «Москвич» будут востребованы среди граждан с средним достатком, выбирающих китайский автопром, рассказал газете ВЗГЛЯД эксперт по безопасному вождению Владимир Бахарев, комментируя готовность завода «Москвич» начать первую сборку на следующей неделе.
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на следующей неделе автомобильный завод «Москвич» начнет первую сборку. По его словам, на те объемы производства, которые были у бывшего там ранее завода «Рено», «Москвич» сможет выйти уже в следующем году.
«В первую очередь данный автомобиль будет востребован среди тех, кто выбирает китайский автопром. Эта та ниша рынка, которая сейчас достаточно свободна. Это бюджетные хорошо укомплектованные автомобили. Несмотря на то, что бренд российский, это будет дополнительным стимулом к продаже этих автомобилей», – говорит Бахарев.
Он подчеркивает, что автомобили «Москвич» находятся не в дешевой категории, не в самом низу рынка. Позволить себе такую машину смогут граждане с средним достатком.
Кроме того, по мнению собеседника таксисты тоже могут перейти на одну из моделей «Москвича», однако не в ближайшее время. По его словам, сейчас запас прочности автопарка у такси более-менее достаточный, фон запчастей еще не израсходован.
«Многие таксомоторные парки накопили значительный фон по корейским, немецким автомобилям путем разбора поддержанных машин, принадлежавших такси, на запчасти. Поэтому резкой смены машин ждать не стоит. Это, возможно, будет плавный переход, но не в варианте взрыва», – заключил эксперт.
Ранее в пресс-службе Росстандарта сообщили, что автомобильному заводу «Москвич» одобрили два типа автомобилей, которые будут собирать на предприятии: «Москвич 3», представляющий из себя компактный кроссовер JAC JS4, и «Москвич 3е», который является копией электромобиля JAC iEVs4.
Российские войска освободили Опытное в ДНР
В Минобороны заявили о переходе поселка Опытное в ДНР под контроль российских военных
В результате успешной наступательной операции российских военнослужащих освобожден от ВСУ поселок Опытное в Донецкой народной республике, сообщили в Минобороны.
В Telegram-канале ведомства поясняется, что российские войска успешно отразили контратаку украинских военных в районах населенных пунктов Сладкое, Владимировка и Павловка.
По информации Минобороны, группировки ВСУ были рассеяны и действиями ВС России отодвинуты на исходные рубежи. При этом более сотни человек в рядах ВСУ убиты и ранены. Также уничтожен танк, три боевые машины пехоты, два бронетранспортера и семь автомобилей.
Ранее сообщалось о тяжелых боях на Авдеевском, Артемовском и Угледарском направлениях.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как разрушить первую линию обороны ВСУ в Донбассе.
Избившего актера Прилучного бизнесмена приговорили к исправительным работам
Суд в Калининграде отправил на исправительные работы владельца клуба, избившего актера Прилучного
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Районный суд Калининграда приговорил к одному году и пяти месяцам исправительных работ владельца калининградского ночного клуба «Завод» Владимира Семенова за избиение актера Павла Прилучного, сообщили в Калининградском областном суде.
Приговором суда владелец калининградского ночного клуба «Завод» Владимир Семенов признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности актеру Павлу Прилучному, его приговорили к году и пяти месяцам исправительных работ. Также Семенову предстоит выплатить в пользу актера 1 млн рублей и у него будут удерживать 15% заработной платы в доход государства, передает ТАСС.
Семенова обвиняли в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью актера, но судья переквалифицировала его действия на другую статью УК РФ, так как поверила версии подсудимого о том, что удар был ответным.
Судья отметила, что данная версия подсудимого не была опровергнута стороной обвинения, в связи с чем суд кладет ее в основу приговора», также она заявила, что в действиях Семенова не было умысла и мотива для причинения тяжкого вреда здоровью потерпевшего.
Обвинение требовало приговорить Семенова к трем годам колонии общего режима, защита на прениях требовала оправдать подсудимого, версию о самообороне суд в пятницу счел несостоятельной.
Потерпевший по уголовному делу об избиении актер Павел Прилучный заявил, что во время инцидента был трезв, а во время нападения получил четыре перелома черепа.
Ранее стало известно об инциденте между Павлом Прилучным и владельцем калиниградского ночного клуба «Завод» Владимиром Семеновым. По словам актера, его избил бизнесмен. Семенов в свою очередь заявлял, что актер, будучи нетрезвым, настаивал на спарринге с ним, а потом попытался первым ударить бизнесмена. В итоге, защищаясь, бизнесмен вынужден был ударить Прилучного.
Дело в отношении Семенова рассматривается в суде за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, ему грозит до восьми лет лишения свободы. Адвокат обвиняемого в феврале сообщал, что его подзащитный частично признает вину, однако считает, что он нанес актеру один удар, от которого не могло быть таких травм.
ВСУ признали принадлежность упавших в Польше обломков ракеты Украине
WP: Спикер командования Воздушных сил ВСУ Игнат допустил украинскую принадлежность упавших в Польше обломков ракеты
Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат признал, что по меньшей мере часть обломков, упавших на этой неделе в Польше, могла быть от ракеты, выпущенной украинской стороной, сообщила The Washington Post.
Как отмечается в публикации, в интервью изданию The Washington Post Игнат выступил с утверждением, что ракета могла быть выпущена как Россией, так и Украиной. По его словам, результатом этого боя ПВО могло быть что угодно, передает ТАСС.
Как отмечает издание, спикер командования Воздушных сил ВСУ признал, что по меньшей мере некоторые обломки могли принадлежать украинской ракете. Он также сообщил, что во вторник в районе границы с Польшей средства ПВО Украины могли выпустить по меньшей мере 30 ракет. По мнению издания, слова спикера командования Воздушных сил ВСУ могут указывать на дальнейшее смягчение позиции Киева, который изначально отрицал, что ракета была выпущена средствами ВСУ.
В четверг госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что на Польшу упала украинская ракета. В понедельник польские СМИ сообщали о падении двух ракет в районе деревни Пшеводув в Люблинском воеводстве. В результате инцидента погибли два человека, также были разрушены трактор и зерносушилка.
Медведев: Убийцы российских военнопленных заслуживают смертной казни
Замглавы Совбеза Медведев заявил, что расстрелявшие российских военных заслуживают только смертной казни
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Украинские ублюдки, расстрелявшие российских военнослужащих, не должны понести никакого иного наказания, кроме того, что является чистой карой, то есть смертной казни, заявил замглавы Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.
Медведев в своем Telegram-канале вспомнил годы учебы в университете, где обучался уголовному праву, и отметил, что уголовное наказание состоит из двух элементов: кары, с одной стороны, и условий для исправления и перевоспитания виновного лица – с другой.
«И только смертная казнь – чистая кара по понятным причинам. По принципу «жизнь за жизнь», известному еще с ветхозаветных времен (Левит, 24:20)», – заявил Медведев.
В связи с этим он считает, что расстрелявшие российских военнослужащих не должны понести никакого иного наказания, кроме того, что является чистой карой.
В пятницу в Сети появились ролики с убийством безоружных российских военнопленных. Минобороны России заявило, что ВСУ убили свыше 10 военнослужащих ВС России выстрелами в голову.
Ведомство указало, что такое массовое убийство – не первое преступление Украины, они происходят постоянно при поддержке украинского руководства. Этого пытаются упорно не замечать покровители Киева на Западе. В Минобороны отметили, что видео казни российских пленных говорит о живодерской сущности киевских властей
СК России завел уголовное дело. В СПЧ заявили, что видео казни российских пленных будет отправлено в международные организации.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала убийство пленных преступлением против человечности, вызывающим отвращение, и призвала провести расследование.
Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала международные организации осудить и расследовать это преступление, и предупредила, что ни одно зверство не останется без наказания.
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