Военный эксперт Сивков объяснил значение фортификационных работ в Крыму

«Можно предположить, что в Крыму создается система обороны на Перекопе и плюс к тому в глубине внутри полуострова», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков, комментируя сообщение главы Крыма Сергея Аксенова о фортификационных работах в регионе.

«Кроме того, предполагаю, что будет создаваться противодесантная оборона (ПДО) на побережье», – заявил заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков. Он отметил, что при любом развитии событий само наличие подобных рубежей обороны будет не лишним.

По словам Сивкова, при построении системы обороны обычно создают три зоны. «Тактическая зона обороны предназначена для того, чтобы не допустить противника вглубь своей территории и отразить его удары, такая зона обороны может включать в себя несколько полос, как правило, три. На Курской дуге в тактической зоне обороны было даже пять полос. В тактической зоне сосредоточены основные оборонительные силы, соответственно и наиболее мощные фортификационные сооружения», – пояснил Сивков.

«Вторая зона – это оперативные рубежи обороны. Их также может быть один-два (если вновь вспомнить о Курской дуге, то там их было два), они строятся в глубине на случай, если противник прорывает тактическую зону обороны. Они обычно удалены от тактической зоны обороны на расстоянии эффективного огня артиллерии, порядка 20 км», – продолжает эксперт.

«Цель в этом случае состоит в том, чтобы создать рубеж, на котором – если противник прорвется – можно было зацепиться нашим отступающим войскам, и остановить его там. Противник теряет управление, несет потери при прорыве тактической зоны обороны, там можно задержаться», – указал Сивков.

Наконец, третья глубина – это стратегический рубеж обороны, подчеркнул эксперт. «Эта третья зона может находится на удалении порядка 200 км от тактической зоны обороны и призвана обеспечить разгром наступающего противника – уже в том случае, если он осуществит тактический разгром наших войск, находящихся в обороне, – сказал Сивков. – В этом случае, на этом рубеже отходящие войска с дополнительными резервами создают новую оборону, где может быть остановлен противник, уже выдохшийся от прорывов предыдущих линий обороны».

Ранее в пятницу глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о том, что на полуострове проходят фортификационные работы для гарантированной защиты полуострова. Глава республики подчеркнул, что лично контролирует эти работы. При этом основные меры безопасности Крыма должны быть достигнуты за счет мероприятий, выполняемых в первую очередь на территории Херсонской области, приводит слова Аксенова агентство «Крыминформ».

В последнее время появляется все больше утечек о том, что Украина планирует перенесение боевых действий в Крым. Так, в начале ноября СМИ опубликовали документы, раскрывающие планы британской военной разведки по созданию и обучению «секретной украинской партизанской террористической армии», задействовать которую планируется в Крыму.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, кто и как готовит эти диверсионные силы, где именно они будут располагаться в Крыму и с помощью каких методов их можно будет уничтожать.

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