Подозреваемого в убийстве девушки в Москве объявили в розыск

В Донецке заявили о тяжелых боях на Авдеевском, Артемовском и Угледарском направлениях

Почти на всей линии боевого соприкосновения мы наблюдаем тяжелые бои. Для продвижения вперед нам необходимо перерезать трассу в районе Новомихайловки и идти в сторону Орловки, Первомайского и Карловки, откуда ВСУ обстреливают Донецк. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал донецкий депутат Владислав Бердичевский, комментируя обстановку в регионе.

«Ситуация в районе Соледара очень непростая. Я бы не сказал, что там идет активное продвижение. В основном мы видим позиционные бои. Там стоит группировка противника «Холодный Яр», состоящая из очень мотивированных боевиков», – сказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.

«Ситуацию осложняет тот факт, что у противника сохраняется возможность подвоза боеприпасов и ротации, поэтому упираться они будут до последнего. Вместе с тем идет наступление со стороны Покровского. Но сложно оценить, насколько быстро нам удастся продвинуться», – продолжил собеседник.

Он также отметил, что тяжелые бои идут «буквально везде – и на Угледарском, и на Авдеевском, и на Артемовском направлении». «Что касается наступления на Угледар, то нам удалось окончательно зачистить Павловку. Но пока не будет блокирована трасса в районе Новомихайловки и Константиновки, особого продвижения ждать не стоит», – уверен донецкий депутат.

«Недавнее взятие Опытного открывает для нас путь к первой линии обороны ВСУ в сторону Орловки, Первомайского, Карловки и Галицыновки. Оттуда постоянно ведутся обстрелы Донецка из американских HIMARS и французских гаубиц CAESAR. И пока мы не выбьем оттуда противника, город будет находиться под огневым контролем ВСУ», – заключил Бердичевский.

Ранее командир спецназа «Ахмат», замкомандующего второго армейского корпуса ЛНР Апты Алаудинов сообщил, что ведется успешное наступление в направлении Соледара, а у поселка Спорное отбит украинский опорный пункт.

Алаудинов отметил, что «Ахмат» и шестой казачий полк имени Платова НМ ЛНР ведут бои, «ежедневно уничтожая» противника, также «хорошо двигаются» бойцы седьмой Чистяковской бригады НМ ЛНР.

В Соледар российские силы заходят с нескольких сторон: слева – «Ахмат» и казачий полк, справа – «Ахмат» и Чистяковская бригада. «Можно сказать, что наш участок линии фронта остается, наверное, самым стабильным в сравнении со всей остальной линией фронта», – сказал Алаудинов.

Он указал, что «Ахмат», второй армейский корпус ЛНР и отряд «Барса» держат линию фронта от Соледара до Кременной в ЛНР.

Алаудинов сообщил, что сделан «большой рывок у населенного пункта Спорное». По его словам, ЧВК «Вагнер» отбил у противника очень серьезный опорный участок и закрепился там. «Ахмат» с бойцами ЛНР, двигаясь «сверху вниз, влево», также «отбили очень серьезный опорный пункт противника, выбив его оттуда и уничтожив, и тоже укрепились».

Напомним, бойцы ДНР в ходе наступления на Невельское взяли штурмом опорный пункт вооруженных сил Украины под Ясиноватой.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как разрушить первую линию обороны ВСУ в Донбассе.

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