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Подозреваемого в убийстве девушки в Москве объявили в розыск
В убийстве девушки на юго-западе Москвы заподозрили преследовавшего ее молодого человека
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Полицейские установили и объявили в розыск подозреваемого в резонансном убийстве девушки на юго-западе Москвы, он ранее ее преследовал, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
В Москве на Севастопольском проспекте обнаружили тело 29-летней девушки, у нее были колото-резаные раны в груди, скорее всего, жертву ударили несколько раз ножом. По предварительным данным, накануне убийства девушка звонила в полицию с жалобами на преследование молодого человека, передает РИА «Новости».
Источник в правоохранительных органах заявил, что жертва работала в продуктовом магазине, а преследователем был знакомый, которые ее «душил». По данным источника в полиции, под подозрение попал Шохрубек Каримов.
Волк подтвердила, что убитая девушка накануне обращалась в полицию и рассказала, что ее преследует молодой человек, из-за чего она боится выходить на улицу, полицейские выезжали на место ее работы, и опросили ее.
Ранее в мусорном контейнере у жилого дома на юго-западе Москвы обнаружено тело мужчины с множественными колото-резаными ранениями.
Минобороны сообщило об ударах по двум военным заводам Украины
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Российские Воздушно-космические силы (ВКС) уничтожили цеха производящего топливо и ракетные двигатели предприятия в Павлограде Днепропетровской области, в городе Запорожье уничтожены цеха научно-производственного комплекса «Искра», где производились компоненты для РЛС и РСЗО украинских военных, сообщили в Минобороны.
«Высокоточными ракетными ударами ВКС России в городе Павлограде Днепропетровской области уничтожены цеха оборонного предприятия по производству топлива и ракетных двигателей для ВСУ. Кроме того, в городе Запорожье уничтожены цеха научно-производственного комплекса «Искра», в которых производились электронные компоненты для ремонта радиолокационных станций ВСУ и реактивных систем залпового огня», – сообщило министерство в своем Telegram-канале.
У населенного пункта Надднепрянское поражен пункт управления ВСУ, у поселка Чернобаевка Херсонской области поражен узел связи украинских военных. Также там ликвидированы 74 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника.
«В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены две украинские пусковые установки РСЗО «Ураган» в районе населенного пункта Жовтневое Харьковской области. Кроме того, в районах населенных пунктов Марьинка и Раздоловка ДНР уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50», – добавили в министерстве.
ПВО за сутки над Егоровкой, Новоукраинкой и Червонопоповкой сбили шесть беспилотников. У населенных пунктов Гусельское (ДНР), Зимогорье (ЛНР), Скадовск (Херсонская область) перехватили 15 снарядов, 11 из них были выпущены из HIMARS.
В воздухе сбиты два снаряда РСЗО «Ураган» у поселка Стрелечья Харьковской области и два снаряда «Ольха» у населенных пунктов Рубежное и Макеевка ЛНР.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 177 вертолетов, 2520 беспилотных летательных аппаратов, 388 зенитных ракетных комплексов, 6668 танков и других боевых бронированных машин, 894 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3589 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7259 единиц специальной военной автомобильной техники», – заключили в Минобороны.
В среду Минобороны сообщало, что ВС России уничтожили свыше 400 украинских военных на четырех разных направлениях.
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Минобороны сообщило о показательном расстреле военных ВСУ украинскими нацбатовцами
Минобороны: Нацбат расстрелял перед строем пять украинских военных 81-й аэромобильной бригады ВСУ
Минобороны России сообщило, что боевики украинского нацбата расстреляли перед строем пятерых военнослужащих 81-й аэромобильной бригады ВСУ.
Как говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны, в населенном пункте Белогоровка ЛНР военные 81-й аэромобильной бригады ВСУ отказались выполнить приказ, после чего в расположение части прибыли боевики одного из нацбатальонов и для устрашения расстреляли перед строем пятерых бойцов бригады.
Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявлял, что украинские неонацисты удерживают в заложниках несколько тысяч иностранцев из 21 страны.
Напомним, председатель правления харьковской областной организации «Русь Триединая» Сергей Моисеев сообщил, что регулярная армия в Харькове оказалась в «заложниках» у нацбатальонов.
В ЕС заявили о критическом ущербе для энергетической инфраструктуры Украины
В ЕС заявили о приближении к критической точке ущерба для энергетической инфраструктуры Украины
Ущерб украинской энергетической инфраструктуре подходит к критическому значению, полагает Евросоюз, заявил еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич.
Евросоюз работает без перерывов для поддержания электроснабжения Украины, заявил Ленарчич, передает ТАСС.
«Прямо сейчас дополнительная помощь доставляется через механизм гражданской обороны ЕС из Германии, Бельгии, Финляндии, Швеции, Словакии», – указал он.
Ранее стало известно о жалобе Киева Вашингтону и Брюсселю. Киевские власти заявили, что у Украины не хватит нужного оборудования для восстановления отопления и электроснабжения в случае продолжения российских ударов.
В Сети появились кадры казни военнопленных боевиками ВСУ в Макеевке
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В Сети опубликованы видеозаписи, на которых видны тела предположительно российских военнопленных. Военнослужащие подверглись массовой казни, организованной боевиками ВСУ в Макеевке Донецкой народной республики (ДНР).
Кадры в своем Telegram-канале опубликовал российский военкор Александр Коц. Как отмечается в публикации, на видеозаписи не могут быть жертвы минометного обстрела. Все указывает на то, что взятых в плен военнослужащих таким образом казнили.
Предположительно, исполнителями убийства являются боевики ВСУ пограничники Артур Бортничук и Назар Михайловский, выпускники университета МВД в Харькове, а раненый «Андрюха» может оказаться Андреем Соколом.
Ранее военнослужащий из ДНР рассказал, что попал в плен в конце марта в Мариуполе, когда он приехал навестить своих родителей. Он смог выжить после того, как его пытались казнить и нанесли не менее девяти ударов ножом, в том числе в голову и шею.
До этого освобожденный фельдшер-санитар Александр Чупра рассказал, что украинские националисты после первичного допроса держали в уличной клетке пленных военнослужащих народной милиции Луганской народной республики.
Названа европейская страна – лидер по заморозке российских активов
Politico: Евросоюз заморозил российские активы на 68 млрд евро
Европейский союз обозначил сумму замороженных российских активов в 68 млрд евро, большая часть активов заморожена в Бельгии, сообщает издание Politico со ссылкой на внутренний документ ЕС.
Согласно документу Еврокомиссии, большая часть активов заморожена в Бельгии (порядка 50 млрд евро) и Люксембурге (около 5,5 млрд евро). Кроме того, в числе стран, где сохраняются замороженные российские активы, значатся Германия, Ирландия, Италия, Австрия и Франция, передает ТАСС со ссылкой на Politico.
Ранее в Великобритании сообщили, что с начала спецоперации заморозили российские активы на 20,95 млрд долларов.
Конгрессвумен Грин заявила о войне США против России
Член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин заявила об опосредованной войне США против России
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США, которые тратят на Украину столько средств, будто она стала 51-м штатом, ведут опосредованную войну с Россией, заявила член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин.
Грин посетовала, что на переданные Киеву деньги сами США могли бы обезопасить границу от нелегальных мигрантов, но вместо этого Вашингтон «защищает границу другой страны» и «ведет опосредованную войну с Россией», передает ТАСС.
По словам Грин, жители США должны знать, почему администрация Джо Байдена и Конгресс при демократах «так заинтересованы в финансировании защиты границ Украины», а не самих Соединенных Штатов. Она указала, что «11,8 млрд долларов идут на помощь, в том числе на прямую бюджетную поддержку» Украины. «Вопрос: Украина теперь является 51-м штатом США? И какую позицию занимает Зеленский в нашем правительстве?» – заявила она.
Напомним, республиканцы внесли в Палату представителей проект резолюции о контроле за расходованием средств, выделяемых Конгрессом на помощь Украине. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о Марджори Тейлор Грин.
Киев обеспокоился ростом популярности российских Telegram-каналов среди украинцев
Минобороны Украины обеспокоено тем, что миллионы украинцев подписаны на российские Telegram-каналы и эта аудитория растет, заявила заместитель министра обороны страны Анна Маляр на брифинге.
По ее словам, миллионы украинцев сегодня подписаны на Telegram-каналы, которые заполняются и ведутся Россией и ее представителями. Она рассказала, что ведомство уже публиковало этот список, но их украинская аудитория почему-то продолжает расти, передает ТАСС.
Маляр заявила, что Telegram-каналы используются Россией «для проведения своих информационных операций».
Она призвала граждан страны фильтровать свои подписки во избежание дестабилизации морально-психологического состояния.
Ранее депутаты Киевского горсовета (КГГА) приняли решение полностью исключить русский язык из учебных программ столичных заведений дошкольного и общего среднего образования.
Суд в Гааге постановил, что малайзийский Boeing сбил «Бук» из Первомайского
Суд в Гааге постановил, что самолет рейса MH17 сбил «Бук» из подконтрольного ДНР Первомайского
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Окружной суд Гааги постановил, что малайзийский лайнер рейса MH17 сбил ЗРК «Бук», снаряд якобы запустили со стороны Первомайского, подконтрольного на тот момент ДНР, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс.
«Мы установили, что самолет рейса MH17 был сбит ракетой из ЗРК «Бук», запущенной со стороны поля в населенном пункте Первомайское», – цитирует Синхейса РИА «Новости».
Заседание началось в четверг, в ходе него планируется зачитать вердикт по делу малайзийского Boeing, упавшего в восточной части Украины в 2014 году.
Окружной суд Гааги намеренно зарезервировал для слушаний по делу особо охраняемый судебный комплекс Схипхол. Обвиняемыми по делу выступают россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.
В зале также есть защита Пулатова – голланские адвокаты Сабине тен Дуссхате и Баудевейн ван Эйк, родня погибших и журналисты.
Процесс начался в 2020 году в Нидерландах.
Сама катастрофа произошла 17 июля 2014 года. Самолет, направлявшийся из Амстердама в Куала-Лумпур, рухнул под Донецком. В самолете были 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в трагедии ополченцев ДНР.
Командир спецназа «Ахмат» рассказал о продвижении к Соледару
Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов сообщил о продвижении к Соледару и отбитых у украинских войск опорных пунктах
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Спецназ «Ахмат» и подразделения Народной милиции ЛНР успешно наступают в направлении Соледара (ДНР), у поселка Спорное отбит украинский опорный пункт, сообщил помощник главы Чечни по силовому блоку, командир спецназа «Ахмат», замкомандующего второго армейского корпуса ЛНР Апты Алаудинов.
Алаудинов сообщил, что каждый день «двигаются группы в Соледаре», продвижение «идет хорошо». «Ахмат» и шестой казачий полк имени Платова НМ ЛНР ведут бои, «ежедневно уничтожая» противника, также «хорошо двигаются» бойцы седьмой Чистяковской бригады НМ ЛНР, передает ТАСС.
В Соледар российские силы заходят с нескольких сторон: слева – «Ахмат» и казачий полк, справа – «Ахмат» и Чистяковская бригада. «Можно сказать, что наш участок линии фронта, он был, есть и остается, наверное, самым стабильным в сравнении со всей остальной линией фронта», – сказал Алаудинов.
Он указал, что «Ахмат», второй армейский корпус ЛНР и отряд «Барса» держат линию фронта от Соледара до Кременной в ЛНР.
Алаудинов сообщил, что сделан «большой рывок у населенного пункта Спорное». По его словам, ЧВК «Вагнер» отбил у противника очень серьезный опорный участок и закрепился там. «Ахмат» с бойцами ЛНР, двигаясь «сверху вниз, влево», также «отбили очень серьезный опорный пункт противника, выбив его оттуда и уничтожив, и тоже укрепились».
Напомним, бойцы ДНР в ходе наступления на Невельское взяли штурмом опорный пункт вооруженных сил Украины под Ясиноватой.
В ноябре глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что Алаудинов захотел остаться в зоне боевых действий до победного конца и был назначен заместителем командующего второго армейского корпуса Народной милиции ЛНР.
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Политолог: Реакция США на инцидент в Польше стала шоком для Зеленского
Политолог Корнилов: США решили приземлить Зеленского из-за риска развязывания третьей мировой
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Американские политики, осаживая «ястребиные» взгляды некоторых европейских коллег, пытаются не допустить развязывания новой мировой войны. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Владимир Корнилов, комментируя сообщения в СМИ о том, что США попросили европейцев и Украину осторожнее говорить об инциденте в Польше.
«США приземляют «ястребиные» изречения политиков, требовавших немедленно применить пятую статью Устава НАТО и нанести удар по России. При этом делая такие опасные заявления, политики этих стран даже не удосужились вникнуть, кто же на самом деле нанес удар по Польше», – рассказал донецкий политолог и историк Владимир Корнилов.
«Для украинского президента Владимира Зеленского позиция США действительно стала шоком. Ведь он привык выдвигать абсолютно фейковые, абсурдные обвинения против России и получать поддержку Запада в этой лжи», – отметил собеседник.
«Но когда речь заходит о практической реализации сценариев новой мировой войны, то некоторые западные политики понимают, что ставки слишком высоки. Они прекрасно отдают себе отчет в том, что все это может привести к гораздо более серьезным последствиям, нежели санкции и публичное осуждение действий России», – полагает эксперт.
«Вместе с тем у нас нет никаких оснований ожидать смягчения риторики в адрес России. Когда речь шла о вероятности развязывания третьей мировой войны, у западных политиков сработали тормоза как во время Кубинского кризиса. Именно по этой причине в США решили приземлить Зеленского», – заключил Корнилов.
Накануне зарубежные СМИ сообщили, что американские чиновники в течение последних двух дней обращались к главам европейских государств и окружению украинского президента Владимира Зеленского, призывая их быть более осторожными в комментариях по темам, касающимся падения ракет в Польше. Об этом со ссылкой на источники написала американская газета Politico.
В статье также отмечается, что Киев не хочет брать на себя ответственность за произошедшее, поэтому американской стороне приходится настаивать на более тесной координации в вопросе публичных заявлений о случившемся.
Польский президент Анджей Дуда заявил, что представители Украины могут ознакомиться с расследованием падения ракет на территории Польши, но не будут допущены к участию в нем. Вместе с тем накануне украинский президент заявлял, что эксперты страны получат допуск к участию в расследовании.
Напомним, Зеленский, вопреки заявлениям Джо Байдена и Анджея Дуды, стал настаивать на том, что Украина не имеет отношения к ракетному инциденту в Польше. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что в ответ Байден счел его пустословом.
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Голландский суд признал двух россиян виновными в убийстве пассажиров MH17
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Окружной суд в Гааге признал российских граждан Игоря Гиркина и Сергея Дубинского, а также украинца Леонида Харченко виновными в уничтожении самолета рейса MH17 в 2014 году.
Судья Хендрик Стейнхейс заявил, что прокуратуре удалось доказать вину бывшего руководителя ополченцев ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова) и его подчиненных Сергея Дубинского и Леонида Харченко, передает ТАСС.
Суд приговорил Гиркина, Дубинского и Харченко к пожизненному заключению, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на решение суда.
Признанные виновными должны выплатить родным погибших минимум 16 млн евро в качестве компенсации.
При этом оправдан другой обвиняемый Олег Пулатов. Суд счел, что нет убедительных доказательств того, что «Пулатов внес вклад в использование ЗРК «Бук», в результате которого был сбит рейс MH17».
В четверг суд в Нидерландах объявил, что Boeing рейса MH17 в 2014 году сбили из зенитно-ракетного комплекса «Бук», выстрел якобы был произведен со стороны Первомайского, в тот момент находившегося под контролем Донецкой народной республики.
Грузовой поезд остановился в Одесской области из-за подрыва путей
В связи с подрывом путей остановлено движение грузового поезда в Одесской области
В Одесской области из-за подрыва путей остановлено движение грузового поезда на участке Березовка-Рауховка, сообщают украинские СМИ и соцсети.
Как уточняют украинские СМИ со ссылкой на соцсети, соответствующее уведомление поступило на Одесскую железную дорогу, но официального подтверждения пока не было, передает ТАСС.
В четверг сообщалось о взрыве на одном из объектов критической инфраструктуры Одесской области. В Одесской области заявили, что в регионе складывается очень тяжелая ситуация с энергоснабжением.
Суд в Гааге признал, что малайзийский Boeing был сбит по ошибке
Голландский суд счел, что «Бук» сбил пассажирский малайзийский лайнер по ошибке
Окружной суд в Гааге решил, что целью запуска ракеты комплекса «Бук», сбившей малайзийский лайнер рейса MH17 на Украине, был военный самолет, заявил на слушаниях председательствующий судья Хендрик Стейнхейс.
Оглашая приговор по уголовному делу о крушении малайзийского пассажирского самолета, летевшего рейсом MH17, Стейнхейс заявил, что ракета «Бук» была выпущена с умыслом сбить военный самолет. Он также отметил, что такая ошибка не умаляет наличие умысла и преднамеренности, передает ТАСС.
Также в решении суда подчеркнуто, что обвиняемые не имели иммунитет комбатантов, а значит, не имели права осуществлять запуск ракеты по любому самолету.
Ранее окружной суд в Гааге признал российских граждан Игоря Гиркина и Сергея Дубинского, а также украинца Леонида Харченко виновными в уничтожении самолета рейса MH17 в 2014 году и гибели 298 пассажиров этого самолета.
Также окружной суд Гааги постановил, что малайзийский лайнер рейса MH17 сбил ЗРК «Бук», снаряд якобы запустили со стороны Первомайского, подконтрольного на тот момент ДНР.
В Донецке заявили о тяжелых боях на Авдеевском, Артемовском и Угледарском направлениях
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Почти на всей линии боевого соприкосновения мы наблюдаем тяжелые бои. Для продвижения вперед нам необходимо перерезать трассу в районе Новомихайловки и идти в сторону Орловки, Первомайского и Карловки, откуда ВСУ обстреливают Донецк. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал донецкий депутат Владислав Бердичевский, комментируя обстановку в регионе.
«Ситуация в районе Соледара очень непростая. Я бы не сказал, что там идет активное продвижение. В основном мы видим позиционные бои. Там стоит группировка противника «Холодный Яр», состоящая из очень мотивированных боевиков», – сказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
«Ситуацию осложняет тот факт, что у противника сохраняется возможность подвоза боеприпасов и ротации, поэтому упираться они будут до последнего. Вместе с тем идет наступление со стороны Покровского. Но сложно оценить, насколько быстро нам удастся продвинуться», – продолжил собеседник.
Он также отметил, что тяжелые бои идут «буквально везде – и на Угледарском, и на Авдеевском, и на Артемовском направлении». «Что касается наступления на Угледар, то нам удалось окончательно зачистить Павловку. Но пока не будет блокирована трасса в районе Новомихайловки и Константиновки, особого продвижения ждать не стоит», – уверен донецкий депутат.
«Недавнее взятие Опытного открывает для нас путь к первой линии обороны ВСУ в сторону Орловки, Первомайского, Карловки и Галицыновки. Оттуда постоянно ведутся обстрелы Донецка из американских HIMARS и французских гаубиц CAESAR. И пока мы не выбьем оттуда противника, город будет находиться под огневым контролем ВСУ», – заключил Бердичевский.
Ранее командир спецназа «Ахмат», замкомандующего второго армейского корпуса ЛНР Апты Алаудинов сообщил, что ведется успешное наступление в направлении Соледара, а у поселка Спорное отбит украинский опорный пункт.
Алаудинов отметил, что «Ахмат» и шестой казачий полк имени Платова НМ ЛНР ведут бои, «ежедневно уничтожая» противника, также «хорошо двигаются» бойцы седьмой Чистяковской бригады НМ ЛНР.
В Соледар российские силы заходят с нескольких сторон: слева – «Ахмат» и казачий полк, справа – «Ахмат» и Чистяковская бригада. «Можно сказать, что наш участок линии фронта остается, наверное, самым стабильным в сравнении со всей остальной линией фронта», – сказал Алаудинов.
Он указал, что «Ахмат», второй армейский корпус ЛНР и отряд «Барса» держат линию фронта от Соледара до Кременной в ЛНР.
Алаудинов сообщил, что сделан «большой рывок у населенного пункта Спорное». По его словам, ЧВК «Вагнер» отбил у противника очень серьезный опорный участок и закрепился там. «Ахмат» с бойцами ЛНР, двигаясь «сверху вниз, влево», также «отбили очень серьезный опорный пункт противника, выбив его оттуда и уничтожив, и тоже укрепились».
Напомним, бойцы ДНР в ходе наступления на Невельское взяли штурмом опорный пункт вооруженных сил Украины под Ясиноватой.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как разрушить первую линию обороны ВСУ в Донбассе.
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Межконтинентальная баллистическая ракета КНДР упала около Хоккайдо
Кисида сообщил о падении около Хоккайдо способной долететь до США МБР Северной Кореи
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Северная Корея запустила, предположительно, межконтинентальную баллистическую ракету большой дальности, сообщили южнокорейские военные. Премьер-министр Японии Фумио Кисида сказал, что она упала около Хоккайдо.
Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что пуск произошел в 10.15 (04.15 мск) из района аэродрома Сунан. Кисида заявил, что ракета упала в пределах исключительной экономической зоны Японии «на западе от острова Хоккайдо». Япония заявила «решительный протест» Северной Корее, которая, по словам премьера, «повторяет с небывалой до сих пор интенсивностью свои провокации», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Ренхап» и NHK.
Как сообщил генсек правительства Японии Хирокадзу Мацуно, ракета пролетела тысячу километров, высота полета составила 6 тыс. км. Ракета летела по навесной траектории – более вертикальный пуск позволяет сократить расстояние полета. В 11.23 (5.23 мск) она упала в 200 км от острова Осима около Хоккайдо. Министр обороны Японии Ясукадзу Хамада заявил, что при пуске по обычной траектории ракета могла бы достичь территории США.
Мацуно сказал, что Силы самообоороны Японии не получали приказа о перехвате запущенной КНДР межконтинентальной баллистической ракеты, передает ТАСС.
Напомним, в 2022 году Северная Корея провела около 40 ракетных испытаний. В октябре траектория ракеты прошла над японской территорией в районе северных префектур Аомори и Хоккайдо.