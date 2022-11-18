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Волонтеры ЕР помогли вывезти из Херсона маломобильную пенсионерку
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Участники гуманитарной миссии «Единой России» организовали выезд из Херсонской области маломобильной пенсионерки и ее внучки. Обращение с просьбой о помощи поступило к руководителю гуманитарной миссии партии в регионе, депутату Госдумы Игорю Кастюкевичу.
«Внучка написала, что успела выехать с бабушкой из Херсона в Скадовск, там их временно приютили родственники. Самостоятельно женщина не ходит, у нее проблемы со зрением и серьезное заболевание сосудов. Из-за срочной эвакуации состояние пожилой женщины ухудшилось и семью нужно было оперативно вывезти туда, где окажут необходимую медицинскую помощь», – рассказал Кастюкевич, слова которого приводятся в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
В сопровождении внучки волонтеры гуманитарной миссии привезли Галину Ивановну из Скадовска в Джанкой. После регистрации в пункте временного размещения пенсионерку осмотрел врач. Женщине назначат необходимые обследования и исходя из этого решат, куда направить на реабилитацию. Возможно, на санаторное лечение.
«Мы будем определяться с дальнейшим маршрутом. Нужно выбрать регион проживания, и либо ехать туда и оформлять жилищный сертификат, либо возвращаться в родную Херсонскую область. Уезжали в спешке, даже медкарту забыли взять. Как только состояние бабушки стабилизируется, поговорю с ней и вместе решим. Сейчас главное, что мы в безопасности. Спасибо за помощь!» – поблагодарила волонтеров внучка Галины Ивановны, жительница Херсона Ольга.
Ранее Кастюкевич сообщил, что в нескольких районах Херсонской области гуманитарная миссия «Единой России» сконцентрировалась на помощи тем, кто живет в пунктах временного размещения (ПВР).
Минобороны сообщило об ударах по двум военным заводам Украины
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Российские Воздушно-космические силы (ВКС) уничтожили цеха производящего топливо и ракетные двигатели предприятия в Павлограде Днепропетровской области, в городе Запорожье уничтожены цеха научно-производственного комплекса «Искра», где производились компоненты для РЛС и РСЗО украинских военных, сообщили в Минобороны.
«Высокоточными ракетными ударами ВКС России в городе Павлограде Днепропетровской области уничтожены цеха оборонного предприятия по производству топлива и ракетных двигателей для ВСУ. Кроме того, в городе Запорожье уничтожены цеха научно-производственного комплекса «Искра», в которых производились электронные компоненты для ремонта радиолокационных станций ВСУ и реактивных систем залпового огня», – сообщило министерство в своем Telegram-канале.
У населенного пункта Надднепрянское поражен пункт управления ВСУ, у поселка Чернобаевка Херсонской области поражен узел связи украинских военных. Также там ликвидированы 74 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника.
«В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены две украинские пусковые установки РСЗО «Ураган» в районе населенного пункта Жовтневое Харьковской области. Кроме того, в районах населенных пунктов Марьинка и Раздоловка ДНР уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50», – добавили в министерстве.
ПВО за сутки над Егоровкой, Новоукраинкой и Червонопоповкой сбили шесть беспилотников. У населенных пунктов Гусельское (ДНР), Зимогорье (ЛНР), Скадовск (Херсонская область) перехватили 15 снарядов, 11 из них были выпущены из HIMARS.
В воздухе сбиты два снаряда РСЗО «Ураган» у поселка Стрелечья Харьковской области и два снаряда «Ольха» у населенных пунктов Рубежное и Макеевка ЛНР.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 177 вертолетов, 2520 беспилотных летательных аппаратов, 388 зенитных ракетных комплексов, 6668 танков и других боевых бронированных машин, 894 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3589 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7259 единиц специальной военной автомобильной техники», – заключили в Минобороны.
В среду Минобороны сообщало, что ВС России уничтожили свыше 400 украинских военных на четырех разных направлениях.
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Минобороны сообщило о показательном расстреле военных ВСУ украинскими нацбатовцами
Минобороны: Нацбат расстрелял перед строем пять украинских военных 81-й аэромобильной бригады ВСУ
Минобороны России сообщило, что боевики украинского нацбата расстреляли перед строем пятерых военнослужащих 81-й аэромобильной бригады ВСУ.
Как говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны, в населенном пункте Белогоровка ЛНР военные 81-й аэромобильной бригады ВСУ отказались выполнить приказ, после чего в расположение части прибыли боевики одного из нацбатальонов и для устрашения расстреляли перед строем пятерых бойцов бригады.
Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявлял, что украинские неонацисты удерживают в заложниках несколько тысяч иностранцев из 21 страны.
Напомним, председатель правления харьковской областной организации «Русь Триединая» Сергей Моисеев сообщил, что регулярная армия в Харькове оказалась в «заложниках» у нацбатальонов.
Эксперт указал на сложности уничтожения HIMARS
Военный аналитик Леонков: Для уничтожения HIMARS России необходимо развивать системы разведки
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Проблема в борьбе с американскими РСЗО HIMARS заключается не в том, что нашей артиллерии не хватает дальнобойности, а в скорости обнаружения и поражения этих комплексов. К такому выводу в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришел военный аналитик Алексей Леонков, комментируя развернувшуюся в Сети дискуссию о так называемой проблеме «30+», связанной с якобы ограничением дальнобойности российских артиллерийских систем.
«У нас есть системы, которые способны поражать цели за 30 километров. Например, САУ 2С7 «Малка», которая способна отправлять снаряды на расстояние до 47 километров. Если мы говорим про активно-реактивные снаряды, то здесь мы располагаем высокоточными боеприпасами «Краснополь» и более дальнобойными «Краснополь-Д», – рассказал военный эксперт Алексей Леонков.
«Поэтому в данный момент HIMARS имеет преимущество в большей степени в информационном пространстве. У нас есть схожие системы, например – «Торнадо-С», с дальностью ведения огня до 120 километров. Единственная проблема была в том, что они несерийные. Перед СВО их закупили в количестве 20 образцов, однако положение постепенно выправляется – все больше и больше таких РСЗО поставляют в зону ведения боевых действий», – акцентирует собеседник.
«Вместе с тем в данной ситуации другая важная проблема – разведка. Своевременное обнаружение HIMARS и других подобных пусковых установок – это залог их успешного уничтожения», – указывает эксперт.
«В принципе, по первым двум партиями HIMARS мы работаем – стараемся уничтожать. Противник использует тактику «выстрелил – поменял позицию», и в этом заключается главная сложность борьбы с подобными системами», – сообщает Леонков.
«У нас, например, имеется беспилотник или самолет-разведчик, который засекает цель и передает ее координаты средствам поражения. HIMARS работают по другой логике. У них целеуказание выполняет космическая разведка. Поэтому они нацеливаются преимущественно на стационарные цели», – акцентирует эксперт.
«Были прецеденты, когда они били по динамическим целям. Например, по парому на переправе в районе Антоновского моста. Однако там был артиллерийский наводчик. Он и подтверждал координаты парома, по которому били. Если бы наводчика не было, то попасть в паром было бы невозможно», – подчеркивает он.
«Что касается нашей борьбы по РСЗО HIMARS, то она происходит при взаимодействии систем разведки и систем контрбатарейной борьбы. Обнаружение HIMARS на первоначальном этапе стало сложной задачей для ВС РФ. Эта система была сделана таким образом, что сверху для средств электронной разведки она похожа на обычный грузовик», – говорит Леонков.
«С таким типом РСЗО мы ранее не сталкивались, поэтому нашей разведке первоначально было трудно их идентифицировать. Однако за время ведения боевых действий данных по этим системам мы набрали достаточно. Теперь можем определять их месторасположение», – рассуждает эксперт.
«Для эффективной борьбы с ними в воздухе должна находиться дежурная пара истребителей с ракетами класса «воздух – земля». Вообще, разворачивание и сворачивание позиций у HIMARS находится в диапазоне 10 минут. В это время ПВО пытаются сбить ракеты, выпущенные системой, поэтому параллельная задача найти HIMARS иногда не решается», – считает Леонков.
«Стоит отметить и еще один скрывающий фактор – «зеленка». Летом HIMARS, обладая соответствующей окраской, мог маскироваться под цвет листвы. В зимний период времени замаскироваться будет сложнее», – указывает эксперт.
«Одновременно с этой зимой станет проще определить расположение РСЗО при помощи тепловизоров. Если раньше подстилающая поверхность давала положительную температуру и установка сливалась с окружающей средой, но в условиях поверхности с отрицательной температурой будет создаваться контраст. Кстати, стоит отметить, что в зимних условиях американцы HIMARS еще ни разу не эксплуатировали», – подчеркивает собеседник.
«Что касается «проблемы 30+», действительно, есть 30-километровая зона, в которой происходит «боевое соприкосновение». В ней находятся танки, артиллерия, пехота. Здесь находятся все основные силы, участвующие в контактном бою», – отмечает Леонков.
«Задача в зоне 30 километров – максимально кучно засеять поле снарядами. Боеприпасы проектируются таким образом, чтобы осколки поражали большую площадь. Внутри этой зоны все работает достаточно эффективно», – рассуждает эксперт.
«Наша 30-километровая зона является, по сути, зоной обороны дивизии. Все, что находится дальше, подчинено системам залпового огня. Это уже прерогатива армии и армейских корпусов. Эта логика работает как у нас, так и за рубежом», – считает Леонков.
«Очевидно, что зона обороны дивизии будет иметь тенденцию к расширению и тогда придется более активно работать над дальностью стрельбы. Однако если посмотреть зарубежные аналоги дальнобойных орудий, то там дальность достигается за счет длины стволов и специальных снарядов», – акцентирует собеседник.
«Проблема стрельбы на дальние дистанции в целом у нас решена. Однако вопрос заключается в том, сколько комплексов у нас стреляют на подобную дальность и сколько этих комплексов сосредоточено в районах боевого соприкосновения», – подчеркивает он.
Леонков также считает ошибкой недооценку роли артиллерии в современных конфликтах. «Между тем артиллерия до сих занимает ведущие позиции на поле боя. Тенденции ее развития смещаются в сторону высокоточного боеприпаса. Появляются программируемые снаряды, которые способны подрываться на заданной точке над или под землей. Постепенно увеличиваются дальность полета снарядов, снижается процент погрешности попадания, увеличивается живучесть стволов», – утверждает он.
«Те же американские гаубицы М-777 имеют очень ограниченный ресурс, потому что изначально они предназначались для интенсивности стрельбы два-три выстрела в минуту. Насколько я помню, у них живучесть ствола до тысячи выстрелов. У нас показатель в разы лучше – до пяти-семи тысяч», – акцентирует эксперт.
«При этом РСЗО HIMARS создавалась как средство контрбатарейной борьбы, однако на Украине цели значительно сменились. Идет борьба технологий. Мы впервые столкнулись со многими видами вооружения, в том числе с HIMARS, и параллельно осваиваем технологии противодействия», – резюмирует собеседник.
Напомним, ранее в Сети развернулась дискуссия о так называемой проблеме «30+», связанной с тем, что большинство российских артиллерийских систем имеют дальность стрельбы до 30 километров, в то время как ВСУ располагают натовскими системами (Excalibur и HIMARS), способными поражать цели на расстоянии до 45 и 80 километров соответственно.
Благодаря этим системам, как считается, ВС Украины наносили чувствительные и во многом безнаказанные удары по российской логистике, особенно в районах правобережья Херсонской области. В такой ситуации, по мнению аналитиков, главная задача России – решить проблему «30+» таким образом, чтобы артиллерия ВС РФ могла действовать на глубину до 100 километров от линии боевого соприкосновения.
Ранее газета ВЗГЛЯД допускала, что украинские военные могут попытаться обстреливать Крым из HIMARS в Херсонской области.
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Стокгольмский трибунал признал указ Путина о переходе на оплату за газ в рублях форс-мажором по контракту
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После арбитражного разбирательства в Стокгольме между ООО «Газпром экспорт» и финской компанией «Gasum Oy» было вынесено два решения, среди которых признание Указа об оплате газа в рублях форс-мажором.
Так, Арбитражный трибунал обязал Gasum Oy выплатить «Газпром экспорт» долг в размере более 300 млн евро и проценты за просрочку за поставки газа.
Также трибунал признал издание Указа президента России Владимира Путина от 31 марта о переходе на оплату за газ в рублях обстоятельством форс-мажора по контракту, сообщает Telegram-канал Газпрома.
Таким образом, трибунал подтвердил, что остановка поставки газа была правомерной, если покупатель не стал платить в рублях. Стороны обязали продолжить переговоры по контракту.
Напомним, в марте Россия отказалась принимать оплату за поставки газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро. Оплата за топливо начала приниматься рублями, об этом заявил Владимир Путин.
Зеленский поставил условие для транзита российского аммиака через Украину
Зеленский: Транзит российского аммиака через Украину возможен только после обмена всех пленных
Транзит аммиака через украинскую территорию произойдет только после обмена пленными «всех на всех», заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Соглашение о транзите аммиака. Мы можем на это пойти, только если будет решен гуманитарный аспект обмена всех на всех. Мое предложение было таким», – приводит слова Зеленского РИА «Новости».
Ранее постпредство России в ООН сообщало, что поставки аммиака из России транзитом через украинскую территорию обсуждаются в рамках продления зерновой сделки.
Генсек ООН Антониу Гутерриш заявлял, что Россия, Турция и Украина согласились продлить зерновую инициативу. После этого Зеленский сообщал, что сделка продлена на 120 дней.
В ЕС заявили о критическом ущербе для энергетической инфраструктуры Украины
В ЕС заявили о приближении к критической точке ущерба для энергетической инфраструктуры Украины
Ущерб украинской энергетической инфраструктуре подходит к критическому значению, полагает Евросоюз, заявил еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич.
Евросоюз работает без перерывов для поддержания электроснабжения Украины, заявил Ленарчич, передает ТАСС.
«Прямо сейчас дополнительная помощь доставляется через механизм гражданской обороны ЕС из Германии, Бельгии, Финляндии, Швеции, Словакии», – указал он.
Ранее стало известно о жалобе Киева Вашингтону и Брюсселю. Киевские власти заявили, что у Украины не хватит нужного оборудования для восстановления отопления и электроснабжения в случае продолжения российских ударов.
Киев обеспокоился ростом популярности российских Telegram-каналов среди украинцев
Минобороны Украины обеспокоено тем, что миллионы украинцев подписаны на российские Telegram-каналы и эта аудитория растет, заявила заместитель министра обороны страны Анна Маляр на брифинге.
По ее словам, миллионы украинцев сегодня подписаны на Telegram-каналы, которые заполняются и ведутся Россией и ее представителями. Она рассказала, что ведомство уже публиковало этот список, но их украинская аудитория почему-то продолжает расти, передает ТАСС.
Маляр заявила, что Telegram-каналы используются Россией «для проведения своих информационных операций».
Она призвала граждан страны фильтровать свои подписки во избежание дестабилизации морально-психологического состояния.
Ранее депутаты Киевского горсовета (КГГА) приняли решение полностью исключить русский язык из учебных программ столичных заведений дошкольного и общего среднего образования.
Суд в Гааге постановил, что малайзийский Boeing сбил «Бук» из Первомайского
Суд в Гааге постановил, что самолет рейса MH17 сбил «Бук» из подконтрольного ДНР Первомайского
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Окружной суд Гааги постановил, что малайзийский лайнер рейса MH17 сбил ЗРК «Бук», снаряд якобы запустили со стороны Первомайского, подконтрольного на тот момент ДНР, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс.
«Мы установили, что самолет рейса MH17 был сбит ракетой из ЗРК «Бук», запущенной со стороны поля в населенном пункте Первомайское», – цитирует Синхейса РИА «Новости».
Заседание началось в четверг, в ходе него планируется зачитать вердикт по делу малайзийского Boeing, упавшего в восточной части Украины в 2014 году.
Окружной суд Гааги намеренно зарезервировал для слушаний по делу особо охраняемый судебный комплекс Схипхол. Обвиняемыми по делу выступают россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.
В зале также есть защита Пулатова – голланские адвокаты Сабине тен Дуссхате и Баудевейн ван Эйк, родня погибших и журналисты.
Процесс начался в 2020 году в Нидерландах.
Сама катастрофа произошла 17 июля 2014 года. Самолет, направлявшийся из Амстердама в Куала-Лумпур, рухнул под Донецком. В самолете были 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в трагедии ополченцев ДНР.
Командир спецназа «Ахмат» рассказал о продвижении к Соледару
Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов сообщил о продвижении к Соледару и отбитых у украинских войск опорных пунктах
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Спецназ «Ахмат» и подразделения Народной милиции ЛНР успешно наступают в направлении Соледара (ДНР), у поселка Спорное отбит украинский опорный пункт, сообщил помощник главы Чечни по силовому блоку, командир спецназа «Ахмат», замкомандующего второго армейского корпуса ЛНР Апты Алаудинов.
Алаудинов сообщил, что каждый день «двигаются группы в Соледаре», продвижение «идет хорошо». «Ахмат» и шестой казачий полк имени Платова НМ ЛНР ведут бои, «ежедневно уничтожая» противника, также «хорошо двигаются» бойцы седьмой Чистяковской бригады НМ ЛНР, передает ТАСС.
В Соледар российские силы заходят с нескольких сторон: слева – «Ахмат» и казачий полк, справа – «Ахмат» и Чистяковская бригада. «Можно сказать, что наш участок линии фронта, он был, есть и остается, наверное, самым стабильным в сравнении со всей остальной линией фронта», – сказал Алаудинов.
Он указал, что «Ахмат», второй армейский корпус ЛНР и отряд «Барса» держат линию фронта от Соледара до Кременной в ЛНР.
Алаудинов сообщил, что сделан «большой рывок у населенного пункта Спорное». По его словам, ЧВК «Вагнер» отбил у противника очень серьезный опорный участок и закрепился там. «Ахмат» с бойцами ЛНР, двигаясь «сверху вниз, влево», также «отбили очень серьезный опорный пункт противника, выбив его оттуда и уничтожив, и тоже укрепились».
Напомним, бойцы ДНР в ходе наступления на Невельское взяли штурмом опорный пункт вооруженных сил Украины под Ясиноватой.
В ноябре глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что Алаудинов захотел остаться в зоне боевых действий до победного конца и был назначен заместителем командующего второго армейского корпуса Народной милиции ЛНР.
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Голландский суд признал двух россиян виновными в убийстве пассажиров MH17
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Окружной суд в Гааге признал российских граждан Игоря Гиркина и Сергея Дубинского, а также украинца Леонида Харченко виновными в уничтожении самолета рейса MH17 в 2014 году.
Судья Хендрик Стейнхейс заявил, что прокуратуре удалось доказать вину бывшего руководителя ополченцев ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова) и его подчиненных Сергея Дубинского и Леонида Харченко, передает ТАСС.
Суд приговорил Гиркина, Дубинского и Харченко к пожизненному заключению, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на решение суда.
Признанные виновными должны выплатить родным погибших минимум 16 млн евро в качестве компенсации.
При этом оправдан другой обвиняемый Олег Пулатов. Суд счел, что нет убедительных доказательств того, что «Пулатов внес вклад в использование ЗРК «Бук», в результате которого был сбит рейс MH17».
В четверг суд в Нидерландах объявил, что Boeing рейса MH17 в 2014 году сбили из зенитно-ракетного комплекса «Бук», выстрел якобы был произведен со стороны Первомайского, в тот момент находившегося под контролем Донецкой народной республики.
Конгрессвумен Грин заявила о войне США против России
Член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин заявила об опосредованной войне США против России
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США, которые тратят на Украину столько средств, будто она стала 51-м штатом, ведут опосредованную войну с Россией, заявила член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин.
Грин посетовала, что на переданные Киеву деньги сами США могли бы обезопасить границу от нелегальных мигрантов, но вместо этого Вашингтон «защищает границу другой страны» и «ведет опосредованную войну с Россией», передает ТАСС.
По словам Грин, жители США должны знать, почему администрация Джо Байдена и Конгресс при демократах «так заинтересованы в финансировании защиты границ Украины», а не самих Соединенных Штатов. Она указала, что «11,8 млрд долларов идут на помощь, в том числе на прямую бюджетную поддержку» Украины. «Вопрос: Украина теперь является 51-м штатом США? И какую позицию занимает Зеленский в нашем правительстве?» – заявила она.
Напомним, республиканцы внесли в Палату представителей проект резолюции о контроле за расходованием средств, выделяемых Конгрессом на помощь Украине. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о Марджори Тейлор Грин.
Грузовой поезд остановился в Одесской области из-за подрыва путей
В связи с подрывом путей остановлено движение грузового поезда в Одесской области
В Одесской области из-за подрыва путей остановлено движение грузового поезда на участке Березовка-Рауховка, сообщают украинские СМИ и соцсети.
Как уточняют украинские СМИ со ссылкой на соцсети, соответствующее уведомление поступило на Одесскую железную дорогу, но официального подтверждения пока не было, передает ТАСС.
В четверг сообщалось о взрыве на одном из объектов критической инфраструктуры Одесской области. В Одесской области заявили, что в регионе складывается очень тяжелая ситуация с энергоснабжением.
Суд в Гааге признал, что малайзийский Boeing был сбит по ошибке
Голландский суд счел, что «Бук» сбил пассажирский малайзийский лайнер по ошибке
Окружной суд в Гааге решил, что целью запуска ракеты комплекса «Бук», сбившей малайзийский лайнер рейса MH17 на Украине, был военный самолет, заявил на слушаниях председательствующий судья Хендрик Стейнхейс.
Оглашая приговор по уголовному делу о крушении малайзийского пассажирского самолета, летевшего рейсом MH17, Стейнхейс заявил, что ракета «Бук» была выпущена с умыслом сбить военный самолет. Он также отметил, что такая ошибка не умаляет наличие умысла и преднамеренности, передает ТАСС.
Также в решении суда подчеркнуто, что обвиняемые не имели иммунитет комбатантов, а значит, не имели права осуществлять запуск ракеты по любому самолету.
Ранее окружной суд в Гааге признал российских граждан Игоря Гиркина и Сергея Дубинского, а также украинца Леонида Харченко виновными в уничтожении самолета рейса MH17 в 2014 году и гибели 298 пассажиров этого самолета.
Также окружной суд Гааги постановил, что малайзийский лайнер рейса MH17 сбил ЗРК «Бук», снаряд якобы запустили со стороны Первомайского, подконтрольного на тот момент ДНР.
Названа европейская страна – лидер по заморозке российских активов
Politico: Евросоюз заморозил российские активы на 68 млрд евро
Европейский союз обозначил сумму замороженных российских активов в 68 млрд евро, большая часть активов заморожена в Бельгии, сообщает издание Politico со ссылкой на внутренний документ ЕС.
Согласно документу Еврокомиссии, большая часть активов заморожена в Бельгии (порядка 50 млрд евро) и Люксембурге (около 5,5 млрд евро). Кроме того, в числе стран, где сохраняются замороженные российские активы, значатся Германия, Ирландия, Италия, Австрия и Франция, передает ТАСС со ссылкой на Politico.
Ранее в Великобритании сообщили, что с начала спецоперации заморозили российские активы на 20,95 млрд долларов.
Межконтинентальная баллистическая ракета КНДР упала около Хоккайдо
Кисида сообщил о падении около Хоккайдо способной долететь до США МБР Северной Кореи
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Северная Корея запустила, предположительно, межконтинентальную баллистическую ракету большой дальности, сообщили южнокорейские военные. Премьер-министр Японии Фумио Кисида сказал, что она упала около Хоккайдо.
Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что пуск произошел в 10.15 (04.15 мск) из района аэродрома Сунан. Кисида заявил, что ракета упала в пределах исключительной экономической зоны Японии «на западе от острова Хоккайдо». Япония заявила «решительный протест» Северной Корее, которая, по словам премьера, «повторяет с небывалой до сих пор интенсивностью свои провокации», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Ренхап» и NHK.
Как сообщил генсек правительства Японии Хирокадзу Мацуно, ракета пролетела тысячу километров, высота полета составила 6 тыс. км. Ракета летела по навесной траектории – более вертикальный пуск позволяет сократить расстояние полета. В 11.23 (5.23 мск) она упала в 200 км от острова Осима около Хоккайдо. Министр обороны Японии Ясукадзу Хамада заявил, что при пуске по обычной траектории ракета могла бы достичь территории США.
Мацуно сказал, что Силы самообоороны Японии не получали приказа о перехвате запущенной КНДР межконтинентальной баллистической ракеты, передает ТАСС.
Напомним, в 2022 году Северная Корея провела около 40 ракетных испытаний. В октябре траектория ракеты прошла над японской территорией в районе северных префектур Аомори и Хоккайдо.