Путин поддержал упрощение процедуры внесудебного банкротства граждан

Историк: Предатели всегда прикрывались псевдонационалистическими идеями

«Происходящие сейчас события не менее сложны, глубоки и драматичны, чем то, что страна переживала во время Великой Отечественной», – сказал газете ВЗГЛЯД президент РГГУ Ефим Пивовар. Во вторник Владимир Путин провел заседание оргкомитета «Победа», где дал оценку нацизму на Украине и по итогам которого Мелитополю и Мариуполю были присвоены звания «Город воинской славы».

«Слова президента о том, что люди, которые сотрудничали с нацистами из страха, попытались прикрыть свое предательство псевдонационалистическими идеями – прежде всего касаются событий Великой Отечественной войны, которым было посвящено заседание Российского организационного комитета «Победа». Но в истории нельзя избежать параллелей», – отметил президент РГГУ, директор Института постсоветских и межрегиональных исследований, профессор Ефим Пивовар.

«В словах президента есть глубокий смысл, потому что эти слова касаются не только прошлого, но и настоящего», – подчеркнул историк. По его мнению, происходящие сейчас события не менее сложны, глубоки и драматичны, чем то, что страна переживала во время Великой Отечественной. «Российскому обществу всегда следует помнить и понимать, что такое предательство. Особенно подрастающему поколению», – подчеркнул Пивовар.

Во вторник на заседании оргкомитета «Победа» президент России Владимир Путин заявил, что сотрудничавшие с нацистами из страха и трусости в годы войны хотели таким образом «прикрыть это предательство интересов своих народов псевдонационалистическими интересами».

«Это очень характерно и для сегодняшних деятелей с той же Украины. Очень хорошо ложатся все эти события в рамках бандеровского процесса: никто не хочет считать себя трусом, никто не хочет, чтобы о нем думали, как о трусе, а вот прикрыть свое предательство, сотрудничество с нацистами псевдонациональными интересами – это очень хорошее прикрытие для поведения подобного рода, для прикрытия своего предательства. В этом, мне кажется, в значительной степени и истоки бандеровского процесса», – подчеркнул он. По словам президента, и «в России были подобные же деятели, которые прикрывали свое предательство различными псевдонациональными интересами».

По завершении заседания оргкомитета «Победа», своими указами президент присвоил Мелитополю и Мариуполю почетные звания «Город воинской славы» с формулировкой: «За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества». Нескольким российским городам, в том числе Луганску и Горловке, присвоено звание «Город трудовой доблести». Глава государства отметил, что города в новых регионах сыграли большую роль в победе в Великой Отечественной войне.

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