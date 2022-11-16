Путин поддержал упрощение процедуры внесудебного банкротства граждан

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16 ноября, среда  |  Последнее обновление — 16:45  |  vz.ru
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Польша строит газовую империю за счет грабежа России

«Ямал – Европа» строился русскими, а использовать газопровод будут поляки Mateusz Wlodarczyk/Reuters
Польша заявила о национализации российских газовых активов на своей территории. В частности, Варшава экспроприирует пролегающую по польской земле часть газопровода «Ямал – Европа». Построенную россиянами газотранспортную структуру Польша намеревается использовать в интересах собственной «энергетической мини-империи». Подробности...
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Ради Украины власти Болгарии пошли против народа

Более 70% болгар выступают против поставок оружия ВСУ Христо Владев/РИА Новости
Количество болгар, которые против членства их страны в НАТО, превысило количество сторонников альянса. Опросы также показывают, что население Болгарии всё чаще и охотнее соглашается с российским видением конфликта на Украине. Но парламент абсолютным большинством принял решение о поставках оружия ВСУ.  Подробности...
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Уничтожение военной техники ВСУ принесет материальное удовлетворение

Практика платить деньги за подбитый самолет или танк пошла с Великой Отечественной Минобороны РФ/ТАСС
Стали известны размеры выплат участникам спецоперации за уничтожение украинской техники. Они составляют от 300 тыс. рублей за самолет до 50 тысяч за БТР или САУ. Если оценить все потери ВСУ с начала СВО, то сумма премий за них составила бы уже около 1,5 млрд рублей. Подобная поощрительная практика существовала в годы Великой Отечественной войны. Станет ли нынешнее премирование дополнительным стимулом для участников СВО? Подробности...
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Как Украина нанесла ракетный удар по Польше

Даже для одного «Калибра» разрушения маловаты – неглубокая воронка и перевернутый прицеп. А ведь боевая часть (БЧ) этой ракеты 450 кг Reuters
Всю ночь Варшава проводила экстренные консультации внутри страны и среди НАТО в связи с ракетой, упавшей в приграничном с Украиной районе. Сразу были сделаны заявления, что ракета «российская». Однако уже к утру о происхождении ракеты стали говорить более неопределенно. И в Польше, и в НАТО явно пришли к трем очевидным выводам – как минимум с технической точки зрения. Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Торжество киевских клоунов в Херсоне временно

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Хочется верить в то, что в Херсоне будет организовано настоящее пророссийское подполье. Херсонцы должны знать, что за их словами и делами наблюдают. Подробности...

Россия добилась успеха не грабежом, а трудом

Александр Разуваев
Александр Разуваев, независимый фондовый аналитик
Главная заслуга в национальном успехе России принадлежит российскому народу. Мы, россияне, пахали, как немцы и японцы после Второй мировой войны и примерно за аналогичный срок отстроили успешную страну. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Анкара и Вашингтон снимают союзнические маски

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Необходимость во взаимных реверансах отпала. Как и в случае с заявлением президента Путина, который прямо обвинил англосаксов в подрыве «Северных потоков», Анкара без обиняков говорит США, что знает, кто и зачем устроил кровавый теракт в Стамбуле. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
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Украина додавила Болгарию

Обсуждение: 4 комментария

Макрон готовит Францию к войне

Россия обязана вернуться в Херсон

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Теракт в Стамбуле обострил отношения между Турцией и США

В воскресенье мощный взрыв прозвучал на пешеходной улице Истикляль в турецком Стамбуле. Жертвами взрыва стали шесть человек, более 80 человек пострадали, среди них – трое российских гражданина. В теракте подозревается женщина, которая оставила на месте теракта сумку. При этом Турция отвергла соболезнования США в связи со взрывом
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Британцы сожгут гигантское чучело экс-премьер-министра Лиз Трасс в Ночь Гая Фокса

Чучело бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс будет сожжено в субботу во время традиционного в стране празднования ночи костров, также известной как Ночь Гая Фокса. Трасс проработала на своем посту всего 44 дня, став первым политиком, который так мало продержался на этой должности
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В Сочи выбрали «Красу России – 2022»

В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Названы размеры поощрений за уничтожение украинской военной техники в ходе СВО. Как вы их оцениваете?
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Какой характер будет носить зимняя кампания российских войск на Украине?
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    Путин раскритиковал «пьющие кровь» из пенсионеров банки

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    Путин поддержал упрощение процедуры внесудебного банкротства граждан

    Путин: Новые предложения кабмина облегчат участь граждан в сложной финансовой ситуации

    16 ноября 2022, 15:59

    Текст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин обсудил с членами правительства новые предложения кабмина по упрощению процедуры внесудебного банкротства граждан, он подчеркнул, что это позволит облегчить участь граждан, попавших в сложную финансовую ситуацию.

    «В качестве основного мы рассмотрим сегодня вопрос о совершенствовании процедуры внесудебного банкротства граждан, Решетников Максим Геннадьевич доложит», – приводит его слова ТАСС.

    Путин подчеркнул, что предложения министра экономического развития «делаются для того, чтобы облегчить участь граждан, которые попали в сложную финансовую ситуацию».

    Ранее Путин заявил, что нужно прекратить случаи, когда «банки пьют кровь» из пенсионеров, выдавая им легкие кредиты и затем взыскивая долги.


    Британцы обвинили Сунака в лицемерии после заявления о Путине
    Читатели Daily Mail раскритиковали заявление Сунака о Путине и G20
    		    14 ноября 2022, 09:36
    Фото: Zuma/ТАСС
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Читатели Daily Mail резко отреагировали на слова премьер-министра Британии Риши Сунака о решении президента России Владимира Путина не принимать участие в саммите G20, обвинив британского политика в лицемерии.

    «Лицемер. Сунак не собирался ехать на COP27 (климатическая конференция, проходившая в Египте), пока на него не надавили», – передает РИА «Новости» слова пользователя Steve Kent.

    «Сунак – клоун», – прокомментировал RabD.

    «Они от него (Путина) отворачиваются, оскорбляют, а потом удивляются, что он не хочет принимать участие?» – задается вопросом grunt.

    «Сунак и Хант представляют большую опасность для Великобритании, чем Путин», – посчитал QueenandCountry.

    Напомним, премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что поскольку главы российского государства Владимира Путина не будет на саммите G20 в Индонезии, он не сможет «объяснить» решения по Украине.

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    Путин сравнил украинские власти с бандеровцами
    Путин сравнил украинские власти с бандеровцами времен Великой Отечественной

    15 ноября 2022, 15:29

    Текст: Алексей Дегтярев

    Сторонники украинского националиста Степана Бандеры во время Великой Отечественной замаскировывали псевдонационалистическими интересами собственную трусость, то же самое происходит и с сегодняшним киевским режимом, заявил президент России Владимир Путин на заседании оргкомитета «Победа».

    Сотрудничавшие с нацистами из страха и трусости в годы войны хотели таким образом «прикрыть это предательство интересов своих народов псевдонационалистическими интересами», заявил российский лидер, передает ТАСС.

    «Это очень характерно и для сегодняшних деятелей с той же Украины. Очень хорошо ложатся все эти события в рамках бандеровского процесса: никто не хочет считать себя трусом, никто не хочет, чтобы о нем думали, как о трусе, а вот прикрыть свое предательство, сотрудничество с нацистами псевдонациональными интересами – это очень хорошее прикрытие для поведения подобного рода, для прикрытия своего предательства. В этом, мне кажется, в значительной степени и истоки бандеровского процесса», – подчеркнул он.

    Ранее президент Владимир Путин указал на важность формирования позиции молодежи по истории России.

    Коментарии (34)
    Шольц выразил сожаление о неучастии Путина в саммите G20
    DPA: Канцлер Германии Шольц сожалеет о неучастии президента России Путина в саммите G20

    13 ноября 2022, 21:50

    Текст: Ольга Иванова

    Канцлер Германии Олаф Шольц сожалеет о том, что президент России Владимир Путин решил не участвовать в саммите G20, сообщает агентство DPA.

    Во время рабочего визита во вьетнамскую столицу Ханой Шольц заявил, что было бы хорошо, если бы Путин поехал на саммит G20, пишет DPA.

    При этом немецкий канцлер подчеркнул, что российского лидера ожидали бы вопросы и критика со стороны многих стран мира, сообщает РИА «Новости».

    Ранее в Кремле заявили, что не стоит ожидать выступления российского лидера Владимира Путина на саммите G20, видеообращение к форуму АТЭС также не планируется.

    Коментарии (15)
    Путин разрешил иностранцам служить в армии России
    		    14 ноября 2022, 16:59
    Фото: Артем Геодакян/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин подписал приказ, согласно которому иностранные граждане смогут служить в Вооруженных силах Российской Федерации.

    Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

    Указ допускает службу по призыву лиц с иностранным гражданством в ВС России, передает ТАСС. По новой редакции документа, прохождение воинской службы по призыву осуществляется «солдатами, матросами, сержантами, старшинами, являющимися гражданами [Российской Федерации], в том числе имеющими гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства».

    Также отмечается, что граждане с двойным гражданством смогут служить по контракту в должностях солдата, матроса, сержанта, старшины, прапорщика, мичмана, офицера.

    Также поясняется, что контракт не может быть заключен с с россиянином или иностранцем, в отношении которого вынесен обвинительный приговор и которому назначено наказание, в отношении которого назначено либо ведется дознание, предварительное следствие или если уголовное дело передано в суд. Кроме того, вводится запрет на заключение контрактов с людьми, которые имеют неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления, а также с отбывавшими наказание в виде лишения свободы или подвергался административному наказанию за потребление наркотических и психотропных веществ.

    В октябре глава государства подписал указ об упрощенном принятии в гражданство иностранных граждан, поступивших на военную службу в Российскую армию.

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    Сунака расстроило отсутствие Путина на саммите G20
    Премьер Британии Сунак выразил сожаление в связи с отсутствием Путина на саммите G20 в Индонезии
    		    14 ноября 2022, 02:58
    Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Поскольку главы российского государства Владимира Путина не будет на саммите G20 в Индонезии, он не сможет «объяснить» решения по Украине, заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

    Сунак посетовал, что Путин «не встретится со своими коллегами» и «даже не попытается объяснить свои действия» на Украине. Как утверждает Сунак, именно из-за ситуации на Украине «две трети членов G20 имеют уровень инфляции выше 7%» в год.

    При этом, по словам премьера, Великобритания с партнерами не допустят, чтобы их экономическое будущее оказалось «в заложниках». В частности, они намерены избавиться от зависимости от углеводородов из «таких стран, как Россия», передает ТАСС со ссылкой на Daily Telegraph.

    Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц также выразил сожаление в связи стем, что Путин не примет участия в саммите G20. Россия на саммите в Индонезии, который состоится 15–16 ноября, представит министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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    Путин присвоил Мелитополю и Мариуполю звание «Город воинской славы»
    Путин присвоил Мелитополю и Мариуполю почетное звание «Город воинской славы»
    		    15 ноября 2022, 16:29
    Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин присвоил Мелитополю и Мариуполю почетное звание «Город воинской славы», глава государства подписал соответствующий указ.

    «За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, присвоить городу Мелитополю звание Российской Федерации «Город воинской славы», – говорится в указе.

    Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

    Таким же указом президент присвоил звание и городу Мариуполю.

    Также Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» Астрахани, Вологде, Горловке, Златоусту, Каспийску, Луганску, Норильску, Орску и Якутску.

    Города получили его за «значительный вклад жителей городов в достижение победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность».

    Ранее во вторник глава государства отметил, что города в новых регионах сыграли большую роль в победе в Великой Отечественной войне, они представлены для присвоения им почетных званий.

    Звание «Город воинской славы» – почетное звание России. В городе воинской славы устанавливают стелу с изображением его герба и текстом указа о присвоении звания. В День защитника Отечества, День Победы и День города проводятся публичные праздничные мероприятия.

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    Путин раскритиковал «пьющие кровь» из пенсионеров банки
    Путин: Банки кровь пьют из пенсионеров прямо до гробовой доски
    		    16 ноября 2022, 15:22
    Фото: Андрей Холмов/ТАСС
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин считает, что нужно прекратить случаи, когда «банки пьют кровь» из пенсионеров, выдавая им легкие кредиты и затем взыскивая долги.

    «Прошу вас (главу Минэкономразвития Максима Решетникова) действительно уделить особое внимание людям старшего возраста, пенсионерам, потому что банки легко и с удовольствием выдают небольшие суммы кредитов, поскольку у людей есть постоянный и стабильный доход, но потом эти люди превращаются в вечных должников, и банки, при всем уважении к нашим финансовым институтам, кровь пьют из людей, прямо до гробовой доски – это, конечно, нужно прекратить», – передает ТАСС слова Путина в ходе совещания с правительством.

    Президент также призвал банки более ответственно подходить к выдаче кредитов. «Я думаю, что и финансовые учреждения, банки, имея в виду такие возможности для граждан (процедуру внесудебного банкротства – прим. ВЗГЛЯД), должны более ответственно подходить к потребительскому кредитованию», – сказал Путин

    Напомним, на съезде «Единой России» президент Владимир Путин в числе приоритетов назвал защиту получателей соцвыплат от кредиторов, заявив о необходимости законодательно запретить эту процедуру. Сделать это, по словам главы государства, нужно «задним числом», чтобы списанные ранее средства вернулись на счета граждан. 

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    Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с терактом в Стамбуле
    Президент Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с терактом в Стамбуле

    14 ноября 2022, 11:33

    Текст: Антон Никитин

    Президент Владимир Путин выразил соболезнования президенту Турецкой Республики Тайипу Эрдогану в связи с трагедией в Стамбуле, где прогремел взрыв, унесший жизни, по последним данным, шести человек.

    В телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля, Путин просит Эрдогана передать слова искреннего сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем раненым.

    Российский лидер выразил готовность к самому тесному взаимодействию с турецкими партнерами в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма.

    Напомним, ранее сотрудники управления безопасности Стамбула задержали человека, который, предположительно, оставил бомбу, взорвавшуюся в центре города.

     

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    Историк: Предатели всегда прикрывались псевдонационалистическими идеями
    		    15 ноября 2022, 19:47
    Фото: Израиль Озерский/ТАСС
    Текст: Андрей Резчиков

    «Происходящие сейчас события не менее сложны, глубоки и драматичны, чем то, что страна переживала во время Великой Отечественной», – сказал газете ВЗГЛЯД президент РГГУ Ефим Пивовар. Во вторник Владимир Путин провел заседание оргкомитета «Победа», где дал оценку нацизму на Украине и по итогам которого Мелитополю и Мариуполю были присвоены звания «Город воинской славы».

    «Слова президента о том, что люди, которые сотрудничали с нацистами из страха, попытались прикрыть свое предательство псевдонационалистическими идеями – прежде всего касаются событий Великой Отечественной войны, которым было посвящено заседание Российского организационного комитета «Победа». Но в истории нельзя избежать параллелей», – отметил президент РГГУ, директор Института постсоветских и межрегиональных исследований, профессор Ефим Пивовар.

    «В словах президента есть глубокий смысл, потому что эти слова касаются не только прошлого, но и настоящего», – подчеркнул историк. По его мнению, происходящие сейчас события не менее сложны, глубоки и драматичны, чем то, что страна переживала во время Великой Отечественной. «Российскому обществу всегда следует помнить и понимать, что такое предательство. Особенно подрастающему поколению», – подчеркнул Пивовар. 

    Во вторник на заседании оргкомитета «Победа» президент России Владимир Путин заявил, что сотрудничавшие с нацистами из страха и трусости в годы войны хотели таким образом «прикрыть это предательство интересов своих народов псевдонационалистическими интересами».

    «Это очень характерно и для сегодняшних деятелей с той же Украины. Очень хорошо ложатся все эти события в рамках бандеровского процесса: никто не хочет считать себя трусом, никто не хочет, чтобы о нем думали, как о трусе, а вот прикрыть свое предательство, сотрудничество с нацистами псевдонациональными интересами – это очень хорошее прикрытие для поведения подобного рода, для прикрытия своего предательства. В этом, мне кажется, в значительной степени и истоки бандеровского процесса», – подчеркнул он. По словам президента, и «в России были подобные же деятели, которые прикрывали свое предательство различными псевдонациональными интересами».

    По завершении заседания оргкомитета «Победа», своими указами президент присвоил Мелитополю и Мариуполю почетные звания «Город воинской славы» с формулировкой: «За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества». Нескольким российским городам, в том числе Луганску и Горловке, присвоено звание «Город трудовой доблести». Глава государства отметил, что города в новых регионах сыграли большую роль в победе в Великой Отечественной войне.

    Ранее Владимир Путин указал на важность формирования позиции молодежи по истории России.

    В августе ФСБ России обнародовала новые архивные документы, рассказывающие о том, как военная разведка гитлеровской Германии использовала украинских националистов из ОУН* при подготовке Третьего рейха к нападению на СССР.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

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    Путин: Города новых регионов России представлены для присвоения почетных званий
    Путин: Города новых российских регионов сыграли большую роль в победе в Великой Отечественной войне

    15 ноября 2022, 14:57

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Города новых российских регионов сыграли большую роль в победе в Великой Отечественной войне, они представлены для присвоения им почетных званий, завил президент России Владимир Путин.

    «Как вы знаете, процесс присвоения званий «Город воинской славы» был завершен в 2015 году, его удостоены 45 российских городов, а сейчас в состав России вернулись четыре региона, где во время Великой Отечественной шли тяжелейшие бои. Мужество и стойкость, проявленные здесь воинами Красной армии, сыграли в победе над нацизмом огромную роль», – передает РИА «Новости» слова Путина на заседании российского оргкомитета «Победа».

    Президент обратил внимание, что в перечне городов, представленных комиссией Российской академии наук для рассмотрения, есть города новых субъектов федерации.

    «Их заявки на получение высокого статуса еще раз подчеркивают общность нашей исторической памяти, единства исторического пространства», – заключил президент России.

    Глава Российской академии наук Геннадий Красников в докладе президенту Владимиру Путину предложил присвоить почетное звание «Город воинской славы» Мариуполю и Мелитополю.

    «Принимая во внимание проявление массового героизма при освобождении своей территории и следование исторической традиции, просим рассмотреть вопрос о возможном присвоении почетного звания «Город воинской славы» двум российским городам – Мелитополю и Мариуполю», – сказал Красников.

    Он уточнил, что обращения этих городов прошли экспертизу в РАН.

    «Историческая экспертиза обращения Мелитополя и Мариуполя, которую провела Российская академия наук, дает все основания поддержать инициативу жителей этих городов о присвоении им звания Город воинской славы», – отметил Красников.

    Напомним, в августе 2021 года губернатор Тверской области Игорь Руденя в ходе встречи с главой государства обратился к Владимиру Путину с просьбой присвоить городу Бологое звание «Города воинской славы».

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    Путин присвоил звание Героя труда России композитору Артемьеву
    		    14 ноября 2022, 17:25
    Фото: Андрей Махонин/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя труда России композитору Эдуарду Артемьеву, говорится в указе.

    «За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя труда Российской Федерации Артемьеву Эдуарду Николаевичу – композитору, члену Общероссийской общественной организации «Союз кинематографистов Российской Федерации», – приводит документ РИА «Новости».

    Артемьев – народный артист России, лауреат Государственных премий РСФСР и РФ. Композитор сотрудничал с такими режиссерами, как: Андрей Тарковский, Никита Михалков, Андрей Кончаловский, Карен Шахназаров и другие. Всего Артемьев написал музыку более чем к 170 кинофильмам.

    Ранее Путин присвоил посмертно звание Героя России Михаилу Васильеву – протоиерею, клирику Московской епархии.

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    Путин призвал сделать покупку автомобилей доступнее для россиян
    Путин: Покупка автомобилей должна стать доступнее для россиян

    16 ноября 2022, 15:45

    Текст: Елизавета Шишкова

    Покупка автомобилей должна стать гораздо более доступной для россиян, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.

    Он отметил, что это необходимо учитывать при организации работы в сфере автомобильного производства, передает ТАСС.

    «Есть над чем работать. Несмотря на все сложности с логистикой, с доставкой запчастей и так далее», – сказал он.

    Путин также призвал следить за ценами на машины, чтобы никто «под сурдинку» не поднимал их необоснованно.

    Кроме того, глава государства поддержал предложение распространить льготное автокредитование на военных, в том числе призванных в рамках мобилизации и их семей.

    Он добавил, что ситуация на автомобильном рынке непростая, но основные производители запустили конвейеры.

    В свою очередь глава Минпромторга Денис Мантуров указал, что загрузка производственных конвейеров растет у «АвтоВАЗа», «Камаза», УАЗа и у ГАЗа, а также на российской площадке китайского Haval. По его словам, ситуация в отрасли постепенно стабилизируется.

    Ранее сообщалось, что на бывшем заводе Nissan в Петербурге решили наладить выпуск китайских авто.

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    Путин указал на опасность исторических мифов
    Путин заявил, что сценарий раскачивания суверенитета историческими мифами опробован на Украине

    15 ноября 2022, 15:59

    Текст: Вера Басилая

    Исторические мифы, размывание ценностей ведут к ослаблению суверенитета стран, такой сценарий опробован в том числе на Украине, заявил президент России Владимир Путин на заседании оргкомитета «Победа».

    Путин считает, что  раскачка государств и народов начинается с насаждения мифов, размывания ценностей, искажения исторических фактов. Он также заявил, что именно такой сценарий, как мы видим, был обкатан и на некоторых странах уже, в том числе и на Украине, передает ТАСС.

    Ранее президент Владимир Путин указал на важность формирования позиции молодежи по истории России.

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    Песков рассказал о намерении Путина встретиться с мобилизованными

    14 ноября 2022, 11:40

    Текст: Антон Никитин

    Президент России Владимир Путин высказал намерение встретиться с мобилизованными гражданами, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Песков, отвечая на вопрос о формате и дате встречи, пообещал сообщить дополнительно, когда это намерено будет реализовано, передает РИА «Новости».

    В ходе встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей глава государства заявил, что хочет лично встретиться с гражданами, чтобы поговорить о ситуации с поддержкой мобилизованных.

    Ранее Путин поручил демобилизовать студентов Донецкой и Луганской народных республик. Студенты попали под мобилизацию в этих регионах еще до вхождения ДНР и ЛНР в состав России.

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    Путин заявил о попытках ослабить Россию
    Путин назвал ослабление России целью попыток перелицевать историю

    15 ноября 2022, 14:39

    Текст: Елизавета Шишкова

    Попытки переписать историю совершаются с целью ослабить Россию, заявил президент Владимир Путин на заседании оргкомитета «Победа».

    Он подчеркнул, что попытки некоторых государств перелицевать мировую историю становятся все агрессивнее и преследуют цель разобщить общество и лишить ориентиров, чтобы в конечном итоге раскачать суверенитет России, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил о важности расширять доступ к правде о прошлом, сохранять и передавать потомкам память о предках в ответ на попытки исказить историю.

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