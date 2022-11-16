Путин раскритиковал «пьющие кровь» из пенсионеров банки

Путин: Банки кровь пьют из пенсионеров прямо до гробовой доски

Президент России Владимир Путин считает, что нужно прекратить случаи, когда «банки пьют кровь» из пенсионеров, выдавая им легкие кредиты и затем взыскивая долги.

«Прошу вас (главу Минэкономразвития Максима Решетникова) действительно уделить особое внимание людям старшего возраста, пенсионерам, потому что банки легко и с удовольствием выдают небольшие суммы кредитов, поскольку у людей есть постоянный и стабильный доход, но потом эти люди превращаются в вечных должников, и банки, при всем уважении к нашим финансовым институтам, кровь пьют из людей, прямо до гробовой доски – это, конечно, нужно прекратить», – передает ТАСС слова Путина в ходе совещания с правительством.

Президент также призвал банки более ответственно подходить к выдаче кредитов. «Я думаю, что и финансовые учреждения, банки, имея в виду такие возможности для граждан (процедуру внесудебного банкротства – прим. ВЗГЛЯД), должны более ответственно подходить к потребительскому кредитованию», – сказал Путин

Напомним, на съезде «Единой России» президент Владимир Путин в числе приоритетов назвал защиту получателей соцвыплат от кредиторов, заявив о необходимости законодательно запретить эту процедуру. Сделать это, по словам главы государства, нужно «задним числом», чтобы списанные ранее средства вернулись на счета граждан.