Участки для голосования на выборах в Госдуму собрались открыть почти в 150 странах МИД назвал условия для голосования россиян за границей Путин внес предложения в народную программу «Единой России» 25 августа 2021, 10:03 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин внес собственные предложения в народную программу «Единой России», в нее также включены инициативы от жителей и экспертов из всех регионов. Предложения президента предусматривают как поддержку отдельных категорий граждан, так и реализацию масштабных проектов развития страны. В ходе второго этапа съезда «Единой России», прошедшего 24 августа в Москве, глава государства подчеркнул, что программа партии по праву может называться народной, поскольку ее соавторами стали жители всей страны, говорится в сообщении на сайте «Единой России». Говоря о мерах поддержки военнослужащих (эта тема прозвучала ранее на встрече главы государства с представителями «Единой России»), президент предложил распространить их на более широкий круг получателей. Речь идет о единовременной выплате в 15 тыс. рублей. «Пусть эту выплату получат все в одинаковом размере, вне зависимости от количества звезд на погонах. И предлагаю распространить эту выплату и на курсантов военных училищ, и на сотрудников правоохранительных органов», – сказал Путин. Будущим депутатам фракции «Единой России» в Госдуме глава государства также поручил заложить в бюджет индексацию денежного довольствия военнослужащих и правоохранителей выше уровня инфляции в 2022 и 2023 годах. Также в числе приоритетов президент назвал и защиту получателей соцвыплат от кредиторов. И заявил о необходимости законодательно запретить списание таких средств по долгам. «Это недопустимо. Это выплаты на детей, на поддержку семей, на помощь людям, оказавшимся в трудной ситуации. Как можно этого не понимать? Предлагаю закрепить в законодательстве требование о запрете списания социальных выплат и пособий по исполнительному производству. Причем сделать это нужно, что называется, «задним числом». То есть средства социальной поддержки, которые были списаны со счетов граждан, нужно вернуть», – подчеркнул он, призвав выстраивать целостную систему поддержки семей с детьми в единой и понятной для людей логике. Парламентариям «Единой России» в новом созыве предстоит также предусмотреть расходы в бюджете страны на решение проблемы аварийного жилья – глава государства поддержал предложение партии о запуске новой программы расселения. По ней будут переселять собственников жилья, признанного аварийным на 1 января 2021 года. «По всей стране – это более 11 млн квадратных метров. На эти цели выделим 45 млрд рублей из федерального бюджета», – сказал Путин. Серьезным вызовом для страны президент назвал лесные пожары, охватившие в этом году огромные территории. На борьбу с ними будет дополнительно выделено 24 млрд рублей. «Прошу правительство детально отработать этот вопрос. Важно четко определить полномочия уровней власти в этой сфере и предусмотреть механизмы своевременной помощи регионам со стороны МЧС и других ведомств при возникновении чрезвычайной ситуации. Одно из важных направлений здесь – создание эффективной авиационной группировки для пожаротушения», – сказал он и поблагодарил всех сотрудников профильных ведомств, которые боролись с огнем. Для поступательного развития страны, подчеркнул глава государства, нужно запускать масштабные проекты развития и использовать новые инструменты, в том числе инфраструктурные кредиты. Необходимо наращивать реализацию программ для Дальнего Востока и Арктики, расширять возможности опорной инфраструктуры, включая строительство скоростной автодороги Москва – Казань – Екатеринбург, железнодорожную магистраль «Северный широтный ход», реализовывать комплексную программу развития Сибири. Важным этапом развития страны должно стать обновление российского авиапарка. На это направят беспрецедентную сумму – 340 млрд рублей. Развитие в том числе санитарной авиации позволит оказывать медпомощь в труднодоступных районах. «В этой связи хочу сказать, что завершено формирование программы, которая предусматривает обновление российского авиапарка, в том числе малой санитарной авиации за счет наших отечественных самолетов и вертолетов», – отметил Путин. Не обошел глава государства вниманием и одну из магистральных тем в работе «Единой России» – развитие села. «Полностью разделяю настрой партии уделить больше внимания поддержке фермеров, малого бизнеса на селе, включая развитие ярмарок и точек нестационарной торговли во всех регионах, где фермеры могут напрямую, без посредников, продавать свою продукцию», – сказал он. Говоря о тех, кому «Единая Россия» доверила представлять партию на выборах, Путин отметил, что список кандидатов от партии обновился – в него вошли «неравнодушные, энергичные, деятельные люди, которые своим трудом и делами заслужили уважение и признание». «Сохраняться должна преемственность законодательной деятельности. При этом важно, чтобы в работу включались парламентарии с новыми идеями и подходами. Новое поколение должно появляться, заявлять о себе и это должно поддерживаться», – сказал глава государства, подчеркнув, что на представителей «Единой России» «можно положиться». «Очень на вас рассчитываю», – заключил он. Народная программа «Единой России» состоит из двух разделов. Первый – «Благополучие человека» – посвящен повышению доходов людей, созданию новых рабочих мест, мерам поддержки всех категорий граждан, охране их здоровья, развитию регионов, образования, экологии. Особое внимание – институтам гражданского общества, благотворительным организациям, а также волонтерам и молодежным объединениям. Второй блок – «Сильная Россия» – направлен на обеспечение стабильности и конкурентоспособности страны, решение проблем неравенства регионов, развитие перспективных отраслей и сельских территорий. Одна из ключевых тем в народной программе – модернизация системы здравоохранения. Конечная цель – перезагрузка отечественной медицины, отметил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко. «Нам нужна серьезная система реабилитации пациентов, перенесших тяжелые состояния. Пандемия показала, что мы должны совершенствовать систему эпидемиологической безопасности – я говорю о «санитарном щите». Цифровизация – это путь к созданию прозрачной системы здравоохранения: от пациента до врача и исполнительной власти. Перезагрузка системы здравоохранения не может быть успешной без новых подходов в первичном медицинском звене», – подчеркнул он. В свою очередь уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова отметила, что «Единая Россия» возьмет на себя ведущую роль по поддержке семей, которая должна развиваться опережающими темпами. «В частности, речь идет о закреплении статуса многодетной семьи на законодательном уровне, а также упрощении для семей с детьми младше трех лет процедуры погашения ипотеки с использованием маткапитала. Помимо этого, необходимо внедрить институт сертифицированных нянь, чтобы помочь женщинам продолжать карьеру. Все меры поддержки семьи должны получать в режиме «одного окна», – отметила она. Председатель партии Дмитрий Медведев подчеркнул, что срок действия народной программы не ограничивается предвыборным периодом. Она действует пять лет и должна контролироваться не только руководящими и контрольными структурами партии, но и всеми членами партии, а также авторами документа – жителями страны. Эту мысль поддержал и министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, отчеты партии о выполнении народной программы должны стать ежегодными. «Предвыборная программа» – это звучит красиво. Я хотел бы внести предложение в следующем году провести конференцию и подвести итоги первого года. Но для этого надо побеждать. Важно, чтобы люди видели, насколько мы в состоянии выполнить все то, о чем говорили с этой трибуны и со многих других трибун», – сказал Сергей Шойгу. Напомним, в Москве прошел второй этап съезда «Единой России», на котором была принята народная программа, с которой партия идет на выборы депутатов Госдумы VIII созыва. На первом этапе по предложению президента в первую «пятерку» лидеров списка кандидатов вошли министры Сергей Шойгу и Сергей Лавров, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, детский омбудсмен Анна Кузнецова и руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева.

Путин отметил участие народа в подготовке программы «Единой России» 24 августа 2021, 17:43 Текст: Алексей Дегтярев

Предвыборная программа «Единой России» составлялась при участии жителей всех регионов России, заявил президент Владимир Путин на съезде ЕР. «Жители практически всех регионов страны стали настоящими соавторами партийной программы «Единой России», и в этом смысле, и поэтому программу, безусловно, можно назвать народной», – сказал Путин, передает РИА «Новости». Он добавил, что ЕР необходимо взять на себя моральные обязательства и добиться выполнения предвыборной программы, и это огромная ответственность. Президент подчеркнул, что на правящей политической силе также лежит ответственность за все проблемы страны. «Второй этап съезда, который проходит сегодня, призван не просто принять программу. По сути «Единая Россия» берет на себя политическое, моральное обязательство добиться реализации заявленных планов. Это большая, если не сказать огромная, ответственность. Мы с вами много раз говорили на эту тему. Еще раз хочу повторить позицию: одно дело написать что-то важное, правильное и красивое, а другое дело - исполнить. До этого у «Единой России» получалось. Понимаю, и мы знаем, что на правящей политической силе лежит ответственность за все, что происходит в стране», – сказал Путин. Он пояснил, что проблемы страны перекладываются на плечи политиков, представляющих главную политическую силу. «Но вы вели себя до сих пор ответственно. И программа получилась такой, которая исполняется, которую можно исполнить», – указал российский лидер. Глава государства добавил, что считает необходимым как президент и гражданин внести в программу свои предложения для устойчивого развития страны и безопасности ее жителей. Шойгу назвал беспрецедентным решение выделить на авиацию 340 млрд рублей 24 августа 2021, 21:42 Текст: Елизавета Булкина

В России еще никогда не выделялось на региональную или малую авиацию таких сумм как 340 млрд рублей, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, выступая на съезде партии «Единая Россия». «Что такое 340 млрд для нашей авиации? В том числе или в первую очередь для региональной или малой авиации? Таких денег никогда на этот проект и на эту тему не выделялось», – передает его слова ТАСС. По словам министра, сейчас объемы производства гражданской авиатехники недостаточны. «А параллельно с этим те, кто живет не только в Сибири - на севере, на Урале, на Камчатке, они знают, что с каждым годом все меньше и меньше самолетов Ан-2. Вертолетов Ми-2 вообще практически нет. Вертолеты Ми-8, которые в советское время Казанский вертолетный завод производил одну штуку в сутки – 365 вертолетов каждый год, и это не считая боевой техники и каких-то других вещей. И сегодня выделяются такие деньги», – отметил Шойгу. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что правительство планирует направить 340 млрд рублей на обновление авиапарка страны, в том числе на санитарную авиацию. Напомним, программу «Единой России» утвердили делегаты второго этапа Съезда партии, который прошел в Москве 24 августа. Предложение принять программу озвучил Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Путин: Россия извлекла уроки из опыта пребывания СССР в Афганистане 24 августа 2021, 18:21 Текст: Алексей Дегтярев

Российская сторона внимательно наблюдает за ситуацией в Афганистане, заявил президент России Владимир Путин в ходе съезда «Единой России». «Вы знаете, какая сложная, тревожная ситуация сложилась сегодня в Афганистане. Мы внимательно следим за этой ситуацией, активно взаимодействуем с нашими союзниками по ОДКБ», – сказал президент, передает ТАСС. Российская сторона не намерена вмешиваться во внутренние дела Афганистана, подчеркнул глава государства. «Тем более втягивать наши вооруженные силы в конфликт всех против всех. Там, по-моему, это и происходит», – указал он. Россия имеет эффективные возможности по обеспечению безопасности, в том числе от международного терроризма. «К сожалению, эта угроза сохраняется. Надо это понимать и предельно ответственно к этому относиться», – добавил Путин. Глава государства в связи с ситуацией в Афганистане поручил усилить меры для безопасности россиян. «Крайне важны и слаженные действия всех органов власти. Я прошу правительство, МИД, силовые структуры совместно с парламентариями усилить работу по всем ключевым направлениям обеспечения безопасности страны и граждан», – сказал он. Путин напомнил, что конфликт в Афганистане длится уже несколько десятилетий. «У СССР был свой опыт пребывания в этой стране. Мы извлекли необходимые уроки», – сказал президент. Путин: Выплату в 10 тыс. рублей получат все пенсионеры, пенсии проиндексируют выше инфляции 24 августа 2021, 17:57 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин сообщил, что выплату в 10 тыс. рублей получат как работающие, так и не работающие пенсионеры. Также он поручил правительству и Госдуме принять все необходимые решения, чтобы пенсионеры были избавлены от сбора справок для единовременной выплаты, передает РИА «Новости». По словам Путина, люди пожилого возраста являются одним из главных приоритетов, необходимо решить целый комплекс проблем, в том числе обеспечить единовременную выплату. Президент анонсировал индексацию пенсий в 2022 году выше инфляции, так же, как это происходит ежегодно, передает ТАСС. «[Единовременная] выплата [пенсионерам по 10 тыс. рублей] – это разовая мера. Подчеркну, на будущий год мы предусмотрим индексацию пенсий выше инфляции, именно так, как мы делаем это ежегодно, как договорились несколько лет назад», – сказал Путин. Ранее Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам 10 тыс. рублей. Pамминистра труда и соцзащиты Ольга Баталина сообщила, что средний размер пенсий россиян за пять лет увеличился более чем на три тысячи рублей – с 12 673 рублей по состоянию на 1 января 2016 года до 15 744 рублей на 1 января 2021-го. Также сообщалось, что среднегодовая страховая пенсия по старости в 2024 году может достигнуть 20 338 рублей. Путин потребовал не принуждать никого к вакцинации 24 августа 2021, 18:15 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин заявил, что убеждать людей вакцинироваться от коронавируса необходимо настойчиво и уважительно, а принуждать никого не нужно. «Настойчиво, уважительно - хочу это подчеркнуть - уважительно к людям убеждать в необходимости это сделать. Разъяснять, насколько важно сделать прививку для того, чтобы сохранить собственную жизнь, здоровье, защитить своих близких. Показывать, что вакцина действительно работает, снижает риски и осложнения», – сказал Путин, выступая на съезде партии «Единая Россия». Он отметил, что пандемия коронавируса выявила не только сильные стороны, но и проблемы отечественного здравоохранения, передает РИА «Новости». Ранее Путин призвал правительство реагировать на меняющуюся ситуацию с COVID. Путин назвал образ будущего России 24 августа 2021, 21:14

Фото: Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Образ будущего России – это семья, в которой растут двое, трое, четверо детей, заявил президент России Владимир Путин во вторник на втором этапе съезда партии «Единая Россия». «Часто слышу, что нам нужна национальная идея, все говорят об этом: образ будущего. <...> Крепкая, благополучная семья, в которой растут двое, трое, четверо детей, по сути, и должна быть вот этим образом будущего России, ничего здесь придумывать не нужно. Дети, родительская любовь, солидарность поколений, безусловная ценность для всех традиций и культур нашей многонациональной и многоконфессиональной страны, и чтобы в России рождалось как много больше детей», – приводит его слова ТАСС. Также Путин рассказал, что выстроить целостную систему поддержки семей с детьми является сегодня одной из важнейших задач в России, в ближайшие годы следует расширить линейку соцвыплат, чтобы семьи получали поддержку от рождения ребенка до окончания им школы. «Для нас важно и дальше выстраивать именно целостную систему поддержки семей с детьми, чтобы она работала в единой логике, была понятна для людей, чтобы родители, семьи с детьми были уверены, что в сложной жизненной ситуации они могли рассчитывать на помощь государства. Мы уже расширили программу материнского капитала, увеличили его размер, предусмотрели пособия для беременных женщин, ежемесячные выплаты на детей в возрасте до семи лет, а для детей, растущих в неполных семьях, до 16 лет включительно. Задача следующих лет – расширить эту линейку, чтобы нуждающаяся семья могла получать поддержку все время: от рождения ребенка и до окончания им школы», – сказал глава государства. Он также обратился к представителям «Единой России» и фракциям будущего парламента поддержать такие решения. Ранее Путин во время второго съезда партии «Единая Россия» заявил, что необходимо сохранить суверенитет страны и объединить общество. Путин предложил запретить списание соцвыплат по исполнительному производству 24 августа 2021, 18:02

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Необходимо запретить списание социальных выплат по исполнительному производству, заявил президент Владимир Путин в ходе съезда партии «Единая Россия». «Предлагаю закрепить в законодательстве требование о запрете списания социальных выплат и пособий по исполнительным производствам», – заявил он. «Кстати говоря, указами президента предусмотрена защита специальных выплат, единовременных выплат от автоматического списания финансовыми организациями, однако в законе, в банковской практике и нормативной базе это должным образом не отрегулировано. Нужно сделать это незамедлительно, сразу же после формирования Государственной думы», – передает слова главы государства РИА «Новости». «Руководителей банковских организаций прошу безусловно исполнить требование указов президента, которые заполняют до принятия соответствующего закона так называемые белые пятна, «люки» в законодательстве», – передает слова президента ТАСС. «Средства социальной поддержки, которые были сняты со счетов граждан, нужно им вернуть. Это их законные деньги», – добавил Путин. Также в ходе съезда президент предложил распространить выплаты военным на курсантов и сотрудников правоохранительных органов. Медведев призвал «поставить точку» в вопросе газификации участков по программе «до забора» 24 августа 2021, 18:46 Текст: Алексей Дегтярев

Необходимо поставить точку в теме газификации земельных участков граждан, заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на съезде партии. «Одна из идей, которую сейчас обозначил [президент] Владимир Владимирович Путин – это идея про газификацию до дома, до забора, как он сказал. Действительно, в этой теме мы должны поставить точку так, чтобы граждане нашей страны имели не худшие условия газоснабжения по сравнению с нашими соседями», – цитирует Медведева РИА «Новости». Напомним, 11 июня президент Владимир Путин подписал закон с поправками фракции «Единой России» о бесплатном доведении газа до участков. Ранее партия направила соответствующее предложение главе государства, он поддержал его в послании. Первый этап газификации рассчитан до 2023 года, второй – до 2030 года. Все работы по подведению газовой трубы «до забора» будут проводить без привлечения средств граждан. Путин предложил распространить выплаты военным на курсантов и правоохранительные органы 24 августа 2021, 17:47

Фото: Рамиль Ситдиков/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Выплаты военным необходимо распространить на курсантов и сотрудников правоохранительных органов, с таким предложением выступил президент Владимир Путин на съезде «Единой России». Глава государства также предложил индексировать денежное довольствие военнослужащим и работникам правоохранительных органов выше уровня инфляции в 2022 и 2023 годах, передает РИА «Новости». Президент подчеркнул, что выплату в 15 тыс. рублей все военнослужащие получат в одинаковом размере – вне зависимости от звезд на погонах. Он добавил, что «все в этом равны, как в бане». «Пусть эту выплату получат все в одинаковом размере, вне зависимости от количества звезд на погонах, ну, извините, все равны в данном случае должны быть, как в бане, никаких здесь не должно быть на этот счет разговоров», – сказал президент. Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам 10 тыс. рублей. Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, комментируя инициативу президента, указал, что экономика России практически восстановилась после кризиса, появилась возможность направить дополнительные доходы бюджета на поддержку самых незащищенных категорий граждан. Министр финансов России Антон Силуанов отмечал, что из бюджета на эти цели потребуется порядка 500 млрд рублей. Путин подписал указ о присоединении трех муниципалитетов Нижегородской области к Сарову 24 августа 2021, 19:31 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин подписал указ о присоединении к закрытому городу Сарову двух муниципалитетов Нижегородской области и части муниципалитета республики Мордовия. «В целях социально-экономического развития закрытого административно-территориального образования – города Сарова Нижегородской области и в соответствии с предложением правительства Российской Федерации постановляю преобразовать закрытое административно-территориальное образование – город Саров Нижегородской области путем присоединения части территорий Вознесенского муниципального района и Дивеевского муниципального округа Нижегородской области, а также части территории Темниковского муниципального района Республики Мордовия», – говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации. В Сарове находится Российский федеральный ядерный центр. Ранее Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам 10 тыс. рублей. Путин призвал найти решения для каждого потерявшего заработок россиянина 24 августа 2021, 17:51 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости найти решения для каждого, кто потерял заработок и не может трудоустроиться. Он поручил партии «Единая Россия» энергично подключиться к реализации этих планов. «Сейчас уровень безработицы в России около 5%, и она продолжает снижаться», – заявил Путин, выступая на съезде партии «Единая Россия». «Важно помочь найти решение для каждого, кто потерял заработок, и не может трудоустроиться. И здесь тоже поручение подготовить специальную программу поддержки молодежной занятости, адресные меры для регионов, которые сталкиваются с острой проблемой безработицы. И прошу партию «Единая Россия» энергично подключиться к реализации этих планов», – сказал президент Глава государства подчеркнул, что надо добиться устойчивого и качественного роста экономики на долгосрочный период, передает РИА «Новости». По его словам, этап восстановления экономики уже практически завершен, есть некоторые детали, но в целом, страна на правильном пути. Эксперт назвал главные итоги съезда «Единой России» 24 августа 2021, 21:59 Текст: Анна Куликова

«Единая Россия» подтверждает свою лидирующую роль и задает выборную повестку. ЕР точно не свалилась в прокрустово ложе популизма, поэтому все прозвучавшие на съезде заявления носят обоснованный характер, сказал газете ВЗГЛЯД социолог Виктор Потуремский. Во вторник «Единая Россия» провела второй этап съезда, на котором выступил президент Владимир Путин. «Съезд «Единой России» стал кульминационной точкой для всей избирательной кампании, потому что ЕР и президент Владимир Путин задают основную повестку кампании в целом», – считает директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский. По словам эксперта, сейчас основные ожидания избирателей связаны с ответом на социально-экономические проблемы и с запросом на эффективную власть. «Социальная поддержка и заявление о том, что национальная идея – это крепкая и благополучная семья, – очень важный идеологический и ценностный сигнал для всей страны. Медицина, образование, помощь семье – это ключевая социальная тематика. Также уделено внимание проблематике, связанной с поддержкой старшего поколения и пенсионеров. Это же касается защиты сувернитета России и эффективности власти», – отметил социолог. «Прозвучавшие на съезде заявления не были банальными призывами к справедливости или безосновательными лозунгами. Обычно этим грешат лидеры некоторых партий, обещающие в случае прихода к власти все изменить к лучшему. Но они не отвечают на вопрос о том, как это сделать. В случае с ЕР ситуация совершенно иная, что отражено в народной программе партии», – заключил Потуремский. Во вторник «Единая Россия» провела завершающий этап своего предвыборного съезда. Главным событием мероприятия стало выступление президента России Владимира Путина. В своей речи глава государства назвал защиту суверенитета страны общим долгом. Также он предложил провести новую программу переселения из аварийного жилья и запретить списание соцвыплат по исполнительному производству. Кроме того, выплату в 10 тыс. рублей получат все пенсионеры, а пенсии проиндексируют выше инфляции. Президент четко сформулировал новую национальную идею. «Часто слышу, что нам нужна национальная идея, все говорят об этом: образ будущего... Крепкая, благополучная семья, в которой растут двое, трое, четверо детей, по сути, и должна быть вот этим образом будущего России, ничего здесь придумывать не нужно. Дети, родительская любовь, солидарность поколений, безусловная ценность для всех традиций и культур нашей многонациональной и многоконфессиональной страны, и чтобы в России рождалось как можно больше детей», – сказал Путин. По итогам съезд утвердил программу, с которой ЕР пойдет на выборы. На первом этапе съезда в июне участники утвердили списки кандидатов. По предложению Путина в первую пятерку списка партии вошли министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель Общероссийского народного фронта Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова. Путин уволил замглавы СК Рассохова 24 августа 2021, 14:55 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин освободил от должности замглавы Следственного комитета России Ростислава Рассохова. «Освободить генерал-лейтенанта юстиции Рассохова Ростислава Геннадьевича от должности заместителя председателя Следственного комитета Российской Федерации», – говорится в документе на официальном интернет-портале правовой информации. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания, 24 августа. Рассохов был назначен на этот пост указом Путина 12 мая 2020 года. Конструктор завода «Севмаш»: В народной программе ЕР заложено создание инженерных школ 24 августа 2021, 21:23 Текст: Елена Мирошниченко

Партия «Единая Россия» предлагает пути развития и поддержки отечественной промышленности, поэтому в программе партии заложена задача по созданию инженерных школ по наиболее перспективным направлениями техники и технологиям, заявил главный технический руководитель по спецпроектам и вооружениям предприятия «Севмаш» Александр Спиридонов. «Партия предлагает пути развития и поддержки отечественной промышленности, причем в высокотехнологичных отраслях. От «нефтяной иглы» мы уходим, в том числе при участии «Единой России». Нужно больше масштабных проектов – это наши рабочие места, наша зарплата», – приводятся его слова на сайте партии. Он подчеркнул, что для развития страны нужны инженеры различных специальностей. «Поэтому считаю важной зафиксированную в программе партии задачу по созданию инженерных школ по наиболее перспективным направлениями техники и технологиям», – считает Спиридонов. Для развития производства необходимы профессиональные сотрудники и отраслевая модель подготовки рабочих, создание 3400 производственных помещений в наших колледжах и ПТУ. На эти цели в программе зафиксировано выделение 30 млрд рублей. Также Спиридонов рассказал, что охрана прав работников и стимулирование работодателей, которые заботятся о своих сотрудниках – одно из основных положений программы, которую «Единая Россия» предложит избирателям. Партия будет следить, чтобы Трудовой кодекс неукоснительно соблюдался в отношении работника. «Работа должна быть доступна. А в случае потери рабочий человек должен получить поддержку государства, помощь в трудоустройстве и профессиональном развитии. Нужно развивать закон «О занятости», чтобы появилась возможность найти работу на территории всей страны», – считает Спиридонов. Еще одним важным пунктом народной программы «Единой России» он назвал программу подготовки 50 тыс. мастеров производственного обучения. «Профессиональные навыки и повышение квалификации рабочего – это и есть рост его зарплаты. Считаю, что этот вопрос должен находиться под пристальным внимание государства. А МРОТ должен быть таким, чтобы человек мог прожить весь месяц, а не неделю», – заключил он. Напомним, программу «Единой России» утвердили делегаты второго этапа Съезда партии, который прошел в Москве 24 августа. Предложение принять программу озвучил Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Путин подписал указ об учреждении почетного знака «За успехи в труде» 24 августа 2021, 19:29 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении почетного знака «За успехи в труде». «В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы Российской Федерации постановляю учредить почетный знак Российской Федерации «За успехи в труде», – говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации. Указом также утверждено положение об этом почетном знаке, его описание, рисунок, образец бланка грамоты о награждении им. Ранее Путин подписал указ о госнаградах для российских спортсменов, завоевавших медали на Олимпиаде в Токио.