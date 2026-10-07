Для Запада аномалией и совершенно непостижимым феноменом являются отношения российского президента с российским обществом. Главный секрет – быть плоть от плоти своего народа и работать на его благо.1 комментарий
Медучреждения в Турции решили проверить информацию об инфекции у россиян
Учреждения здравоохранения турецкого района Манавгат проверят сообщения о возможных случаях кишечной инфекции среди российских туристов в одном из отелей, хотя официальных обращений о массовом заражении не поступало, сообщили в районном управлении здравоохранения.
«Наши учреждения будут запрошены. Но сигналов о массовом заражении не было», – заявили РИА «Новости» в районном управлении здравоохранения.
Ранее появилась информация, что десятки российских туристов заболели кишечной инфекцией в семейном пятизвездочном отеле в курортном регионе Сиде. Пострадавшие жаловались на рвоту, диарею и антисанитарные условия в гостинице, связывая вспышку заболевания с качеством питания.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале отельеры Турции отказались менять систему «все включено» из-за россиян.