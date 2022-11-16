Запашный рассказал о состоянии после нападения тигра

Запашный рассказал о своем состоянии после нападения тигра

Гендиректору Большого Московского цирка и дрессировщику Эдгарду Запашному пришлось наложить 14 швов после нападения тигра, но госпитализация не понадобилась, об этом сообщил сам артист.

Утром в среду артист еще был на перевязке, но сейчас он начал вести репетицию с шимпанзе, до этого он проводил репетицию со слонами, рассказал Запашный в беседе с РИА «Новости».

Всего дрессировщику наложили 14 швов, угрозы жизни нет. Доктора заверили, что лицевой нерв не задет, глубина раны – где-то один сантиметр.

«На носу и на скуле. Я считаю, что мне повезло, что тигр не попал в глаз, не зацепил горло. В больницу не было необходимости класть... Пластический хирург мне вчера зашил все, сегодня обработал», – добавил он.

Запашный отметил, что 10 лет назад с ним приключалось подобное, тогда пострадала нога, от нападения тигра остался большой шрам на икре.

«Но это просто когда ты с молодыми животными общаешься, у них такие игры. Слава Богу за десять лет первая травма. Просто обидно, что это на лице», – заключил дрессировщик.

Мать Запашного и его заместитель Татьяна заявила, что нападение на дрессировщика – это «штатная ситуация».

«Мужчину шрамы украшают, поэтому будет хороший шрам на лице. Ничего страшного. Обработали, зашили и все. Нормальная, штатная ситуация, потому что надо всегда помнить, что это опасное животное, что это абсолютно не кошки, что они дистанцию держат», – сказала она в беседе с «Газетой.Ru».

Собеседница пояснила, что артист нарушил дистанцию, потому и получил удар от тигра. По ее словам, животное не виновато в ситуации, потому последствий для него не будет.

«Никаких абсолютно [последствий для тигра]. Упаси боже. Вы что? Во-первых, это партнеры. А если тебе партнер показывает, не подходи близко, у меня там что-то плохое настроение, то это говорит о том, что человек должен это прочувствовать. Просто человеку хочется больше контакта, а животные вырастают и показывают расстояние», – заключила она.

Во вторник Запашный сообщал, что на него напал тигр во время репетиции, он рассек ему лицо.