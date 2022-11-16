В Подмосковье появились новые освещенные пешеходные переходы

В Московской области свыше 1,2 пешеходных переходов – зебр – получили освещение в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Освещенные пешеходные переходы появились в 40 муниципалитетов, больше всего их установили в черте городов Одинцово, Павловский Посад, Ногинск, Коломна и Мытищи, сообщает телеканал 360.

В региональном минтрансе указали, что такие зебры лучше заметны водителям, поэтому они безопаснее для пешеходов.

«Мы впервые применили подсветку на переходах в 2019 году в качестве эксперимента, и она показала свою эффективность. В этом году усилили работу в этом направлении и оснастили более 1,2 тыс. зебр по всему региону», – заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Работа по обеспечению безопасности пешеходов продолжается в Подмосковье. В течение 2022 года было построено 60 километров тротуаров, обустроено 50 километров ограждений и установлено 140 искусственных неровностей.