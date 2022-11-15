Зеленский предложил расширить «зерновую сделку» на порты Николаевской области

Блогеры отреагировали на призыв освобожденной из плена бойца ВСУ к убийству русских детей

Медиаэксперт Анатолий Шарий опубликовал фрагмент эфира украинского ТВ, в котором освобожденная из плена украинская военнослужащая Ольга Лакунова заявляет о необходимости «убить всех русских, включая маленьких детей», а ведущие с ней соглашаются, говоря, что «это справедливо».

Фрагмент эфира размещен в Telegram-канале Шария.

Когда Лакунову спросили, что она думает о России и русских после того, как побывала в российском плену, она пожелала всем жителям страны смерти, включая детей. Это (Россия) – какая-то очень длинная граница между Финляндией и Китаем», – добавила украинская военнослужащая.

Ведущая телеэфира сочла ответ Лакуновой «острым», но «справедливым».

Высказывание Лакуновой вызвало широкий резонанс среди журналистов и блогеров.

«Эту тварь мы отдали по обмену. (…) Это все, что нужно знать о том, с кем мы воюем!» – прокомментировал видео репортер ВГТРК Андрей Руденко.

На публикацию видео обратила внимание журналист ВГТРК Ольга Скабеева.

«Коротко про «на-украине-нацизма-нет», – пишет Telegram-канал «ВестиFM+».

«Найдите разницу между тем, что вещает эта нацистка, и словами «уберменша» – палача Хатыни из фильма Климова «Иди и смотри»: «...Вас не должно быть! Не все народы имеют право на будущее», – пишет Telegram-канал «Ерофей Палыч».

«Самый натуральный нацизм, как и 80 лет назад. И что на кону, они заявляют сами – жизнь НАШИХ людей, включая самых маленьких и беззащитных. Вот поэтому СВО должна достичь всех поставленных целей вплоть до уничтожения киевского режима», – пишет Telegram-канал «Денацификация UA».

В свою очередь политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков, комментируя интервью Лакуновой, заявил в комментарии «360», что Запад создал на Украине искусственный тоталитарный режим, «режим убийц и негодяев». Марков подчеркнул, что этот режим создан не народом, а военными политтехнологами США и Британии, и целью его является убийство русских на Украине и в России, геноцид. «Они захлебываются в этой пропаганде геноцида», – сказал политолог.

Жители Украины превращены в участников тоталитарной террористической секты, их заставляют участвовать в этом режиме, считает Марков. По его словам, часть из них уже стали убийцами, часть – нет, но «идет искусственное формирование банды убийц». И против это банды Россия проводит специальную военную операцию, заключил политолог.

Отметим, высказывания об убийстве русских звучат на Украине часто, даже на высоком уровне. Так, в начале сентября посол Украины в Казахстане Петр Врублевский заявил, что чем больше погибнет русских сейчас, «тем меньше придется убивать нашим детям». Позднее он принес извинения за свои слова.