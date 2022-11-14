Победитель конкурса «Лидеры России» стал замминистра экономического развития Оренбургской области

Победивший в конкурсе «Лидеры России» Никита Хилимончик стал замминистра экономического развития Оренбургской области

Победитель третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России» Никита Хилимончик назначен заместителем министра экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области.

К исполнению обязанностей Хилимончик приступит 15 ноября 2022 года, указ о вступлении его в должность подписал губернатор Денис Паслер, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В новой должности ему нужно будет отвечать за привлечение инвестиций в регион, поддержку бизнеса и внешнеэкономическую деятельность, среди прочего – помощь товаропроизводителям и поиск новых рынков сбыта.

«Главная задача, которую передо мной ставит руководство региона, не просто войти в топ-10 субъектов с благоприятным инвестиционным климатом по рейтингу АСИ, но реально улучшить условия для развития бизнеса. Важно, чтобы сам бизнес поставил нашей работе максимальную оценку», – отметил он.

Ранее Никита Хилимончик был генеральным директором АО «ОЭЗ ППТ Оренбуржье». В качестве заместителя министра он продолжит курировать строительство инфраструктуры особой экономической зоны, наполнение производственных площадок резидентами и обеспечение притока инвестиций.

«Всего за год уже пять компаний стали частью особой экономической зоны Оренбуржья. К 2030 году на наших площадках должны функционировать более 20 производств с общим объемом инвестиций не менее 15 млрд рублей. Эти компании создадут в регионе около 1 тыс. рабочих мест», – заявил он.

Хилимончик поблагодарил за оказанное доверие губернатора и вице-губернатора Игната Петухова, а также отметил, что сильное влияние на его карьерный и личностный рост оказал конкурс «Лидеры России».

«Я неоднократно говорил, что для меня «Лидеры России» – это история про единомышленников: амбициозных, целеустремленных и умных людей. Мне повезло работать под руководством одного из победителей конкурса – Игната Петухова», – сказал он.

Хилимончик с отличием окончил Томский государственный университет по специальности «Юриспруденция». Работал в Территориальном управлении автомобильных дорог Новосибирской области и АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» Татарстана. В октябре 2019 года победил в кадровом конкурсе «Команда Оренбуржья» и был приглашен руководителем АО «Корпорация развития Оренбургской области» Игнатом Петуховым на работу заместителем генерального директора. С 2022 года возглавлял строительство особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Оренбуржье» в должности генерального директора АО «ОЭЗ ППТ «Оренбуржье».

С 2017 года назначения на высокие должности получили более 370 участников конкурса «Лидеры России». Трое стали главами российских регионов, шесть – мэрами городов, еще шесть человек заняли позиции заместителей федеральных министров, четыре – избраны депутатами Государственной думы РФ. В октябре 2021 года победитель конкурса Мария Львова-Белова назначена уполномоченным по правам ребенка в России, а в июне 2022 года финалист конкурса Виталий Хоценко возглавил правительство Донецкой народной республики.