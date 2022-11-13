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Украинских диверсантов уничтожили при попытке высадиться на Кинбурнскую косу
В силовых структурах сообщили об уничтожении пытавшейся высадиться на Кинбурнскую косу украинской диверсионной группы
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Украинская диверсионная группа попыталась высадиться на Кинбурнскую косу, уничтожено до 20 военнослужащих Украины, сообщил представитель российских силовых структур.
Украинские военные 73-го морского центра специальных операций ВСУ пытались высадиться в районе села Покровское. В силовых структурах сообщили, что «подтверждено поражение четырех легкомоторных плавательных средств». Российская артиллерия подавила украинские «огневые средства поддержки в селах Куцуруб и Ивановка Николаевской области», передает РИА «Новости».
Кроме того, представитель российских силовых структур сообщил, что в ноябре была пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы, которая действовала в тылу Вооруженных сил России в левобережной части Херсонской области – «занималась доразведкой местности, мест позиции дислокации вооруженных сил министерства обороны, а также объектов критической инфраструктуры», передает ТАСС.
Российские силы получили информацию, что украинские военные могут находиться в районе дельт рек Конки и Днепра. Доразведывательные полеты позволили установить конкретные координаты места их базирования, после чего был нанесен массированный артиллерийский удар. На месте поражения нашли базу украинских военных и фрагментарные останки человеческих тел.
Напомним, Кинбурнская коса под Очаковом дает возможность России наносить удары по Николаеву и объектам вокруг города. После отвода российских войск из Херсона полуостров остался единственным участком Николаевской области под российским контролем, это самая южная точка освобожденных территорий.
Эксперт объяснил последствия разрушения Каховской ГЭС
Политолог Корнилов спрогнозировал усиление атак ВСУ на Каховскую ГЭС
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Украинские военные будут наращивать силу обстрелов Каховской ГЭС и Северо-Крымского канала, что может привести к затоплению части территорий Херсонской области и нарушению подачи воды в Крым, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее в воскресенье ВСУ атаковали дамбу Каховской ГЭС.
«По поводу последствий разрушения дамбы Каховской ГЭС специалисты высказывают множество мнений – от «ничего страшного» до «катастрофических последствий». Впрочем, ВСУ будут продолжать атаковать этот объект, что может привести к затоплению значительных территорий Херсонской области, а возможно, и к гибели мирного населения», – сказал политолог Владимир Корнилов.
По его словам, сами по себе удары по Каховской ГЭС не сильно отразятся на Северо-Крымском канале, но у ВСУ есть возможность наносить удары непосредственно по сооружениям, которые обеспечивают поставку воды по этому каналу, а тогда может быть нарушено снабжение водой российского полуострова.
«Я думаю, в ближайшее время они будут наращивать усилия в этом направлении. Тем более сейчас у них большие силы высвобождены после выхода на правый берег Днепра. Они это делали и ранее в меньших масштабах, а теперь могут на этом сосредоточиться», – заметил собеседник.
Также, отметил эксперт, украинские военные будут усиливать атаки на Каховский магистральный канал, что приведет в итоге к нарушению подачи воды на юг Херсонской области.
Ранее ВСУ с помощью реактивных снарядов HIMARS атаковали Антоновский мост и дамбу Каховской ГЭС, оба объекта получили серьезные повреждения. Глава администрации Новокаховского городского округа Херсонской области Владимир Леонтьев отметил, что в результате ударов со стороны ВСУ также повреждены Северо-Крымский канал, Каховский магистральный канал и другие объекты.
По его словам, степень разрушений на ГЭС грандиозна, но восстановить дамбу можно будет достаточно быстро, приблизительно за год. Вместе с тем, указал чиновник, постоянные ракетные обстрелы ГЭС вынуждают задуматься о ее консервации, сообщает РИА «Новости». При этом, как отметил глава администрации, что касается Северо-Крымского канала, то он построен таким образом, что вода за счет перепада высот идет самотеком в Крым. Поэтому, подчеркнул он, угроза для функционирования канала на данный момент отсутствует.
Напомним, в середине октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что мирные жители правобережной части региона будут перемещены на левый берег Днепра из-за угрозы затопления, которое может произойти в случае удара ВСУ по Каховской ГЭС, а 31 октября меры по эвакуации были распространены на ряд левобережных районов.
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Генерал США спрогнозировал дату атаки ВСУ на Крым
Экс-командующий армии США в Европе Бен Ходжес допустил наступление Украины на Крым зимой
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут подойти к Крыму зимой 2023 года, считает бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес.
Генерал в своем Twitter (соцсеть заблокирована в России) выразил мнение, что американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS могут быть размещены в Херсоне, откуда были переброшены российские войска, а значит, полуостров попадет в зону обстрелов. И именно это, по его мнению, «ослабит русскую армию», передает «Московский комсомолец».
На основании ведомых ему данных он сделал прогноз, что ВСУ в январе «войдут в Мариуполь и Мелитополь». А там, по словам Ходжеса, и до Крыма недалеко.
Отставной генерал давно комментирует украинским СМИ ход специальной военной операции. В сентябре он даже написал статью в The Daily Telegraph с прогнозами относительно исхода этого противостояния. При этом он признает, что у США не хватает некоторого вооружения для помощи Украине. И призвал Европу активнее искать замену американскому оружию.
Ранее американские СМИ предупредили, что возможное нападение на Крымский полуостров для киевских властей станет катастрофой, поскольку у ВСУ не хватает десантных средств.
Шарий добился отмены выставки украинского нациста в университете Каталонии
Шарий добился отмены выставки украинского нациста из «Азова» в университете Каталонии
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Киевский политик и блогер Анатолий Шарий сообщил об отмене Каталонским политехническим университетом выставки украинского фотографа Дмитрия Козацкого, известного своими нацистскими акциями и службой в полку «Азов» с позывным «Орест».
В своем Telegram-канале Шарий обратил внимание университета на нацистские символы, которые сопровождают творчество «Ореста», и посетовал на то, что слишком поздно узнал о проведении выставки, которую мог бы попросту не допустить. В политехе Каталонии обратили внимание на слова Шария и прислали ответ, в котором говорится, что они просто не знали о нацистских наклонностях Козацкого, а выставку в библиотеке Феррате немедленно закроют.
«Спасибо, братья! Мы это сделали», – написал Шарий.
Ранее председатель ОНК Москвы Георгий Волков, выступая в Верховном суде России на заседании о признании «Азова» террористической организацией, заявил, что участники нацбатальона «Азов» практиковали людоедство, один из пленных сознался в этом.
В районе Запорожья уничтожены три американские гаубицы М777 ВСУ и 30 иностранных инструкторов
ВС России уничтожили три американские гаубицы М777 ВСУ и 30 иностранных наемников и инструкторов
Российские войска в районе Запорожья ликвидировали три американские гаубицы М777 и до 30 иностранных наемников и инструкторов, которые входили в состав артиллерийских расчетов, сообщили в Минобороны России.
Как сообщается в Telegram-канале ведомства, в ходе контрбатарейной борьбы в районе города Запорожье уничтожены три артиллерийские системы М777 производства США, а также до 30 иностранных инструкторов и наемников, входивших в состав артиллерийских расчетов.
Отмечается, что оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены 62 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 183 районах.
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В Минобороны добавили, что в районе населенного пункта Авдеевка ДНР уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, а в районе населенного пункта Новотроицкое уничтожен радиолокатор украинского зенитного ракетного комплекса С-300.
Кроме того, оперативно-тактической авиацией ВКС России в районе населенного пункта Песчаное Днепропетровской области сбит в воздухе вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены шесть беспилотных летательных аппаратов.
Кроме того, перехвачены 13 снарядов реактивных систем залпового огня, в том числе 10 реактивных снарядов HIMARS, а также три реактивных снаряда «Ольха».
В ведомстве уточнили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 176 вертолетов, 2498 беспилотных летательных аппаратов, 388 зенитных ракетных комплексов, 6569 танков и других боевых бронированных машин, 887 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3577 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7202 единицы специальной военной автомобильной техники.
Ранее в Минобороны сообщили, что в результате наступления российских военных на Донецком направлении полностью взят под контроль поселок Майорск.
Минобороны объявило об освобождении Майорска в ДНР
ВС России освободили поселок Майорск на Донецком направлении
В результате наступления российских военных на Донецком направлении полностью взят под контроль поселок Майорск, сообщили в Минобороны России.
В сообщении ведомства в Telegram-канале говорится, что на Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий российских войск полностью освобожден поселок Майорск.
Также отмечается, что высокоточными ракетами воздушного базирования в населенном пункте Дубиевка Черкасской области уничтожен арсенал с авиационными средствами поражения воздушных сил Украины.
Ранее Минобороны России рассказало о боевой работе многоцелевых истребителей Су-35С ВКС РФ в ходе спецоперации на Украине и уничтожении одним из них украинского самолета.
Минобороны сообщило об уничтожении украинского самолета российским Су-35С
Украинский самолет был уничтожен ракетным ударом российского истребителя Су-35С
Минобороны России рассказало о боевой работе многоцелевых истребителей Су-35С ВКС России в ходе спецоперации на Украине и уничтожении одним из них украинского самолета.
Ведомство сообщило в Telegram, что полеты истребителей проводятся с подвешенными ракетами различного класса. Су-35С обнаружил воздушную цель и опознал ее как самолет противника. Цель была уничтожена ракетным вооружением. Сообщается, что истребители выполняют патрулирование и прикрывают штурмовую авиацию, а также вертолеты при нанесении авиаударов по военным объектам и технике вооруженных сил Украины.
Напомним, российское военное ведомство также сообщило об уничтожении украинской бронетехники штурмовиками Су-25 ВКС России.
Минфин Британии обвинил в неизбежной рецессии Россию
Глава минфина Британии Хант счел Москву ответственной за неизбежную рецессию в стране
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Рецессия в Великобритании неизбежна, заявил глава минфина страны Джереми Хант, добавив, что рецессия «сделана в России».
Хант признал, что речь идет уже не о том, сможет ли Великобритания избежать рецессии или нет, а о том, можно ли рецессию сделать «короче и меньше», передает РИА «Новости» со ссылкой на Times.
По словам министра, если его ведомство вместе с Банком Англии удержит под контролем инфляцию, то получится сдерживать эффект от глобального повышения процентных ставок и рост ставок по ипотеке. Тогда, сказал он, появится «шанс вернуть все на круги своя», передает ТАСС.
Хант утверждает, что «стабильность» была потеряна в основном из-за действий России на Украине. По его словам, «это рецессия с маркировкой «сделано в России», Лондону требуется «восстановить стабильность в качестве первого шага к росту».
Times указывает, что с июля по сентябрь экономика сократилась на 0,2%, ожидаемое сокращение этого показателя в четвертом квартале позволит официально говорить о том, что страна столкнулась с рецессией. Банк Англии заявил, что экономика вошла в рецессию, которая, вероятно, сохранится до второй половины 2024 года, то есть окажется самой продолжительной за 100 лет ведения статистики. Годовой показатель инфляции перевалил за 10% и продолжает расти.
Напомним, правительство Лиз Трасс решило заморозить цены на электроэнергию и снизить при этом часть налогов. Это привело к обрушению фунта стерлингов, а Банку Англии пришлось срочно печатать новые деньги. Новый премьер Великобритании Риши Сунак собирается закрыть дыру в бюджете, повысив налоги. Британский королевский советник Альпер Али Риза заявил, что выход из Европейского союза, пандемия, военные действия на Украине, а также проблемы с бюджетом страны «поставили Британию на колени».
Салливан предложил Зеленскому подумать о «реалистичных» позициях на переговорах
Wall Street Journal: Салливан предложил Зеленскому подумать о «реалистичных» позициях на переговорах по Украине
Во время последней встречи помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому подумать о «реалистичных» позициях на переговорах, сообщает газета Wall Street Journal.
Со ссылкой на дипломатов Wall Street Journal сообщает, что США предложили Украине показать открытость к идее переговоров.
Дипломаты отмечают, что Салливан порекомендовал команде Зеленского думать о реалистичных требованиях, в том числе пересмотреть цель по восстановлению контроля над Крымом, передает РИА «Новости».
Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил готовность рассмотреть предложение о переговорах с главой МИД России Сергеем Лавровым, если такое поступит. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что закончить конфликт на Украине можно мирными переговорами, но пока такая возможность отсутствует из-за позиции Киева.
Украинские «пехотинцы» освоили бизнес по сопровождению нелегалов в Европу
Lidovky рассказала о деятельности украинских «пехотинцев» по сопровождению сирийских беженцев в Европу
В Чехии крупные мафиозные группировки незаконно доставляют нелегальных мигрантов в Европу, проводниками обычно выступают украинцы, сообщают СМИ.
Как сообщает журналистка Магдалена Комуркова, в 2022 году в Чехии задержаны свыше 220 проводников, которые пытались провести сирийских беженцев в страну. Обычно эту работу выполняют украинцы, которых прозвали «пехотинцами», передает РИА «Новости» со ссылкой на Lidovky.
Крупные мафиозные группировки зарабатывают на этом огромные деньги – сирийский беженец, который хочет попасть в Германию может заплатить свыше 4 тыс. евро. Пресс-секретарь полиции по делам иностранцев Йозеф Урбан заявил, что задержали «49 украинцев, 33 сирийца, 26 чехов». По его словам, «таков основной национальный состав».
Lidovky пишет, что прежде задерживали всего несколько десятков проводников в год. Источник издания сказал, что «они могли жить тут и до конфликта» на Украине, но после начала конфликта в Чехию прибыли тысячи украинцев, у некоторых возникли проблемы с деньгами. Чехия собирается ужесточить наказание для проводников, увеличив максимальный тюремный срок с пяти лет тюрьмы до восьми.
Напомним, Европа переживает из-за Украины крупнейший миграционный кризис. Депутат Европарламента из Франции Жан-Поль Гарро предсказал увеличение потока мигрантов в ЕС.
Российские войска за сутки уничтожили более 240 украинских военных на трех направлениях
ВС РФ за сутки уничтожили более 240 украинских военных на Купянском, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях
За последние сутки российские военные на Купянском, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях ликвидировали более 240 украинских военных, только на Купянском направлении ВС РФ уничтожили около 110 военнослужащих Украины, сообщили в Минобороны России.
Как сообщается в Telegram-канале ведомства, на Купянском направлении противник силами двух ротных тактических групп, усиленных националистами, дважды безуспешно предпринимал попытки атаковать подразделения российских войск в направлении населенного пункта Новоселовское Луганской Народной Республики, в результате ударов артиллерии и армейской авиации украинские подразделения понесли большие потери и отброшены на исходные позиции.
В Минобороны добавили, что в результате огневого поражения живой силы и военной техники ВСУ сорваны попытки наступления двух ротных тактических групп противника в направлениях населенных пунктов Владимировка и Змиевка ЛНР. Общие потери противника на Купянском направлении за сутки составили до 110 военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины и шесть автомобилей, указали там.
Отмечается, что на Краснолиманском направлении активными действиями ВС РФ отражены две атаки ВСУ, силами до ротной тактической группы, в направлении населенного пункта Макеевка ЛНР. В ведомстве уточнили, что ударами артиллерии и авиации ВКС России противник был остановлен в двух километрах от переднего края обороны наших войск и, понеся потери, отброшен к исходному рубежу, также в результате нанесения сосредоточенного огневого поражения пресечена атака подразделений ВСУ в направлении населенного пункта Червонопоповка ЛНР.
Кроме того, в Минобороны подчеркнули, что в районе населенного пункта Стельмаховка ЛНР украинские войска силами до ротной тактической группы, усиленной формированиями иностранных наемников, предприняли безуспешную попытку атаковать позиции российских войск одновременно с трех направлений. Сосредоточенным огнем российских войск подразделения противника были вытеснены на минное поле и, понеся потери, рассеяны, потери противника составили свыше 70 украинских военнослужащих и боевиков, один танк, три боевые бронированные машины и два автомобиля, сообщили в ведомстве.
Также на Южно-Донецком направлении ВСУ контратаками в районах населенных пунктов Павловка и Никольское Донецкой народной республики безуспешно пытались остановить продвижение российских войск и восстановить утраченные позиции. Ударами артиллерии и решительными действиями российских штурмовых групп все контратаки отражены, противник рассеян, уничтожено более 60 украинских военнослужащих, один бронетранспортер, два автомобиля с боеприпасами и три пикапа, говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны сообщили, что в результате наступления российских военных на Донецком направлении полностью взят под контроль поселок Майорск.
В ДНР сообщили о ликвидации за сутки более 50 украинских боевиков
Басурин: Бойцы ДНР уничтожили за сутки более 50 украинских боевиков
За последние сутки военнослужащие Донецкой народной республики (ДНР) уничтожили свыше 50 боевиков и их технику, заявил заместитель начальника Управления народной милиции Эдуард Басурин.
Басурин отметил, что уничтожено следующее «вражеское вооружение» и военная техника: три гаубицы (две М777 и Д-20), два танка (Т-80БВ и Т-72М1), 16 единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито пять БПЛА, передает «Донецкое агентство новостей».
Он добавил, что также были ликвидированы свыше 50 украинских военнослужащих.
Ранее Минобороны России рассказало о боевой работе многоцелевых истребителей Су-35С ВКС РФ в ходе спецоперации на Украине и уничтожении одним из них украинского самолета.
Власти Киева посоветовали жителям уехать на зиму из-за проблем с энергетикой
Депутат Киевского городского совета Витренко предложил жителям уехать на зиму из-за проблем с энергетикой
Жителям Киева лучше переехать на зиму из украинской столицы из-за проблем с энергетикой, заявил депутат Киевского городского совета Андрей Витренко в телемарафоне на телеканале «Киев».
Витренко отметил сложную ситуацию в Киеве, если у людей есть более лучшие условия перезимовать в более комфортных условиях, то можно это сделать для того, чтобы сохранить тот уровень комфорта, к которому привыкли граждане, передает РИА «Новости».
В понедельник в украинском энергохолдинге ДТЭК сообщили, что в столице Украины начались экстренные отключения электроэнергии.
Ранее первый замминистра украинского МВД Евгений Енин сообщил, что на автодорогах страны за сутки произошло более 600 ДТП, причиной этого является отключение светофоров.
Стало известно об испытаниях Западом созданных для НАТО наркотиков на Луганщине
Источник заявил об испытании западными компаниями в лабораториях на Луганщине разработанных для военных НАТО наркотиков
В лабораториях, которые были обнаружены на территории ЛНР, украинские власти и западные компании проводили испытания наркосодержащих назальных анальгетиков, созданных для военных НАТО, сообщил источник.
Источник РИА «Новости» заявил, что в Рубежном выявлена схема проведения слепых испытаний новейшего наркосодержащего назального обезболивающего средства. Сообщается, что испытания на Украине проводили западные фармацевтическими компании для НАТО и Киева. Позднее анальгетики использовались для военных нужд Украины.
Преподаватель кафедры анестезиологии, интенсивной терапии и экстренной медицинской помощи Луганского медицинского университета, главный государственный санитарный врач ЛНР Дмитрий Докашенко, который до 2014 года участвовал в испытаниях различных медпрепаратов, указал, что наркосодержащих назальных анальгетиков «нет в мире», то есть речь идет об «очень современных разработках».
Он подчеркнул, что для этого требуются мощные фармацевтические базы, которых до 2014 года на Украине не было. Проведение испытаний на Украине, по его словам, позволяло сделать испытания дешевле – добровольцам и специалистам можно было платить меньше, чем в странах разработчиков. «Нахождение в Донбассе, недалеко от передовой, минимизировало риски «выхода» ненужной информации в случае неудач», – сказал Докашенко. Он отметил, что при провале исследований на Украине результаты «не были бы приданы столь быстрой огласке, как случилось бы в любой европейской стране».
Напомним, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил в августе, что на жителях города Рубежного до его освобождения Россией проводили испытания незарегистрированных фармпрепаратов с высокой токсичностью.
Глава фракции Зеленского в Раде не исключил переговоров с Россией в 2023 году
Лидер фракции партии «Слуга народа» в Раде Арахамия заявил о возможных переговорах с Россией в 2023 году
Переговоры между Россией и Украиной могут состояться во второй половине 2023 года, заявил лидер фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия, который возглавлял делегацию Киева на предыдущих переговорах.
Арахамия полагает, что переговоры пройдут после того, как и в России, и в США заработают электоральные циклы, «то есть это где-то во второй половине следующего года», после начала президентской гонки в США, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил готовность рассмотреть предложение о переговорах с главой МИД России Сергеем Лавровым, если такое поступит. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что закончить конфликт на Украине можно мирными переговорами, но пока такая возможность отсутствует из-за позиции Киева.
США решили построить на Украине малый модульный реактор
Посол Украины в США Маркарова: США помогут Украине построить малый модульный реактор
Киев и Вашингтон планируют построить на украинской территории малый модульный реактор, сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.
По сообщению Маркаровой, в рамках 27-й климатической конференции ООН спецпосланник президента США по климату Джон Керри и министр энергетики Украины Герман Галущенко дали старт пилотному проекту по строительству на Украине малого модульного реактора, передает ТАСС.
По словам Маркаровой, участниками пилотного проекта являются международный консорциум Аргоннской национальной лаборатории, СНБО Украины, украинский «Энергоатом», ы и украинский Государственный научно-технический центр ядерной и радиационной безопасности. В качестве партнеров также выступают частные компании FuelCell Energy, IHI Corporation, Clark Seed, Doosan Enerbility, JGC Corporation, Samsung C&T Corporation и Starfire Energy.
Ранее Украина подписала меморандум с американской компанией Westinghouse Electric о строительстве нового энергоблока Хмельницкой атомной электростанции.
Напомним, в сентябре того же года польская KGHM Polska Miedz и американская NuScale Power LLC договорились о строительстве в Польше ядерных реакторов малой мощности.