Лавров прибыл на Бали для участия в саммите G20

Лавров прибыл на Бали на саммит G20, который пройдет 15–16 ноября

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл на индонезийский остров Бали для участия в саммите «Группы двадцати» (G20), сообщает источник с места событий.

По словам источника, Лавров прилетел в Индонезию из Камбоджи, где он принял участие в Восточноазиатском саммите, передает ТАСС.

Саммит G20 пройдет на Бали 15–16 ноября.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии о готовности продумать вероятность личной встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым в случае, если он узнает о таком предложении.

Напомним, в четверг помощник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан сообщал, что Байден не планирует встречаться с российской делегацией во главе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на саммите G20 на Бали.