Кулеба допустил возможность личной встречи с Лавровым

Глава украинского МИД Кулеба не исключил возможности лично встретиться с Лавровым, если будет такое предложение

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии о готовности продумать вероятность личной встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым в случае, если он узнает о таком предложении.

По словам Кулебы, Лавров не просил о встрече, однако, если такое предложение от него поступит, глава украинского МИД не исключает вероятности проведения разговора в связи со всеми происходящими в мире событиями, передает ТАСС со ссылкой на издание «Пномпень пост».

Ранее в субботу в столицу Камбоджи Пномпень для участия в Восточноазиатском саммите (ВАС) прибыл министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Напомним, в четверг помощник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан сообщал, что Байден не планирует встречаться с российской делегацией во главе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на саммите G20 на Бали.