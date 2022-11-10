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Байден отказался встречаться с делегацией России на саммите G20 в Индонезии
Белый дом: У президента США Байдена нет планов встречаться с делегацией России на саммите G20 в Индонезии
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Президент США Джо Байден не планирует на саммите G20 на Бали встречаться с российской делегацией во главе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщил на брифинге помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.
Журналисты спросили Салливана, планирует ли Байден обсудить с Лавровым на G20 ситуацию с обменом заключенными, на что тот ответил отрицательно, передает ТАСС.
Он также рассказал, что Байден планирует призвать представителей других государств выступить против проведения Россией специальной военной операции на Украине.
По словам Салливана, американская сторона «сосредоточит внимание на ряде актуальных проблем для мировой экономики, особенно для стран с развивающейся и уязвимой экономикой, включая энергобезопасность и переход к чистой энергетике, продовольственной безопасности, ослаблении долгового бремени для государств в низким и средним уровнем доходов».
G20 – это неформальный клуб, куда входят страны с крупнейшей экономикой. Семнадцатый саммит G20 пройдет на острове Бали в Индонезии 15–16 ноября.
Ранее стало известно, что министр иностранных дел России Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на саммите G20 в Индонезии, президент Владимир Путин может участвовать в онлайн-формате.
Также сообщается, что президент Украины Владимир Зеленский решил не приезжать на саммит G20 на Бали.
США озвучили свое отношение к «окончательному статусу» Крыма
Замглавы Пентагона Кол заявил, что окончательный статус Крыма может обсуждаться между Украиной и Россией
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Киев сам должен решить, будет ли пытаться захватить Крым, заявил замглавы Пентагона по политическим делам Колин Кол, добавив, что окончательный статус региона может обсуждаться между Украиной и Россией.
Кола попросили ответить на вопрос, собираются ли США поддерживать Украину, если та захочет захватить Крым. Кол ответил, что украинская сторона сама решит, ставит ли «военными целями простое возвращение к границам по состоянию на 23 февраля или на 2014 год». Он не стал уточнять, готов ли Вашингтон поддержать такие потенциальные цели Киева, но заявил, что США собираются поддерживать запасы вооружений Украины, передает ТАСС.
Кроме того, он заверил, что США не пытаются «втолкнуть украинцев в переговоры» с Россией «еще до того, как они готовы». Вашингтон хочет обеспечить Киеву «возможность действовать с позиции силы, если и когда» украинская сторона «будет готова». Кол считает, что зимние условия создадут трудности для «крупномасштабных наступательных операций», а Москве и Киеву «предстоит решать, какие благоприятные возможности это предоставляет для дипломатии».
Он также признал, что оказание военной помощи Украине «оказывает давление на собственные запасы» и ВПК США, а также их союзников. При этом Кол выразил уверенность, что военная помощь Украине «не поставила Соединенные Штаты в опасное положение в отношении другой серьезной чрезвычайной ситуации где-либо в мире». «Но она показала, что нам есть над чем работать, чтобы сделать наш ВПК более гибким, более оперативным, более надежным», – сказал замминистра.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры с Москвой невозможны до возврата под контроль Киева вернувшихся в состав России территорий. При этом СМИ утверждают, что США подталкивают Зеленского к переговорам с Россией.
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Пентагон устроил в Арктике провокацию против России
Силы специальных операций США провели в Арктике учебный сброс ракеты большой дальности, назвав это «провокационными» действиями в адрес России, пишет издание Пентагона Stars and Stripes.
По словам подполковника европейского командования специальных операций Лоуренса Мельникова, США намеренно пытаются быть провокационными без того, чтобы эскалировать ситуацию в регионе.
«Мы пытаемся сдержать российскую агрессию, экспансивное поведение, показывая расширенные возможности союзников», – передает РИА «Новости» его словам со ссылкой на публикацию.
Так, с бомбардировщика на парашюте сбросили ракету большой дальности, таким образом впервые в Европе продемонстрировали программу Rapid Dragon. Использовался для учений норвежский полигон за Полярным кругом.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что численность группировок НАТО в странах Восточной и Центральной Европы выросла в 2,5 раза – до 30 тыс. человек.
Белый дом раскрыл суть консультаций России и США на высоком уровне
Белый дом: Консультации Москвы и Вашингтона сосредоточены только на сокращении рисков в отношениях между Россией и США
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Консультации администрации Соединенных Штатов с правительством России на высоком уровне сосредоточены только на сокращении рисков в двусторонних отношениях, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Комментируя сообщения американского издания The Wall Street Journal о контактах помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана с помощником президента России Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым, Жан-Пьер заявила, что в Белом доме видели эти сообщения. Пресс-секретарь Белого дома также отметила, что существует множество утверждений о переговорах, которые Соединенные Штаты проводят или не проводят, однако она не может сообщить о содержании каких-либо конкретных переговоров, передает ТАСС.
Жан-Пьер также заявила, что администрация США оставляет за собой право вести прямые переговоры на высоком уровне по вопросам, беспокоящим Соединенные Штаты. Пресс-секретарь Белого дома заявила, что именно это происходило в течение последних нескольких месяцев. По словам Жан-Пьер, переговоры были сосредоточены только на сокращении рисков в отношениях России и США. Она заверила, что в администрации Соединенных Штатов продолжают придерживаться базового принципа, согласно которому власти США ничего не обсуждают касательно Украины без участия самой Украины.
Пресс-секретарь Белого дома заявила, что в администрации Соединенных Штатов осторожно относятся к тому, чтобы не раскрывать конкретное время и содержание переговоров с Россией, чтобы у Вашингтона оставалась возможность контактировать с Москвой и чтобы эти линии коммуникации не были отрезаны. Представитель Белого дома подчеркнула, что именно так Соединенные Штаты поступали в течение последних нескольких месяцев.
В понедельник издание The Wall Street Journal сообщило, что помощник президента США Джейк Салливан якобы провел серию конфиденциальных контактов с помощником президента РФ Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым по недопустимости расширения конфликта на Украине и использования ядерного оружия. Пресс-служба Салливана не подтвердила факт проведения контактов.
Комментируя публикацию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что англосаксонские издания публикуют много «уток» и посоветовал обращаться с вопросом о переговорах в соответствующее американское издание или напрямую в Белый дом.
В минувшее воскресенье американское издание The Wall Street Journal сообщало, что страны Запада в частном порядке обсуждают возможные условия мира между Москвой и Киевом.
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Посол объяснил желание США затянуть «войну с Россией до последнего украинца»
Посол Антонов заявил о стремлении США «снять сливки» в процессе «войны с Россией до последнего украинца»
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США готовы затянуть «войну с Россией до последнего украинца», потому что могут «снять сливки», заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Антонов выразил уверенность, что США не смогут «уйти от ответственности за затягивание конфликта и гибель невинных людей». Он подчеркнул, что американская сторона «с маниакальным упорством» продолжает затягивать «войну на истощение», изматывая как россиян, так и украинцев с европейцами и даже рядовых американцев. «Как говорится, война с Россией «до последнего украинца», – приводит его слова РИА «Новости».
Одной из причин таких действий США, по мнению посла, является экономическая заинтересованность Соединенных Штатов – они хотят «снять сливки», продавая военную продукцию и сжиженный природный газ. «Только бизнес, ничего личного», – сказал Антонов.
Напомним, постпред России Василий Небензя указывал, что Украина стала площадкой для утилизации странами НАТО устаревшего вооружения. Кроме того, Украину используют в качестве полигона для испытания нового оружия. Также конфликт на Украине позволяет Западу рекламировать оружие, идущее на экспорт.
Эксперт: Байден превращается в «хромую утку»
Американист Дудаков: Победа республиканцев на выборах в Конгресс существенно осложнит жизнь Байдену
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Республиканское большинство в Конгрессе будет шатким. Однако победа республиканцев существенно осложнит жизнь Байдена – проводить решения через дружественный Конгресс больше не удастся. Расследования в отношении его сына Хантера возобновятся. К такому выводу в беседе с газетой ВЗГЛЯД пришел политолог-американист Малек Дудаков, комментируя промежуточные выборы в парламент США.
«В данный момент стоит дождаться окончания подсчета голосов. Можно, конечно, говорить, что республиканцы с небольшим отрывом, но лидируют на выборах в Конгресс. Вряд ли у них сформируется действительно крупное большинство, но все-таки, возможно, что они получат больше мест, чем 219 и 220, как сообщал NBC. Возможно, что у республиканцев будет больше мест, чем сейчас предсказывают аналитики», – считает эксперт-американист Малек Дудаков.
«Видно, конечно, что республиканцы выступили хуже, чем планировали. Да, 220 мест, действительно, гарантирует им большинство, но будет оно несколько шатким. Рассчитывали, конечно, на большее», – акцентирует эксперт.
Дудаков указывает, что при победе республиканцев будут инициированы расследования в отношении сына действующего президента Хантера Байдена. «Члены Республиканской партии давно обещают их устроить. Определенно начнутся расследования по ситуации в Афганистане и, вероятно, по Украине», – констатирует собеседник.
«Республиканцам нужно устраивать политические атаки на Байдена. Впереди президентская гонка 2024 года. Важно ослабить позиции действующего президента. Поэтому расследования станут частью попыток республиканцев ослабить демократов», – считает эксперт.
«Вероятная победа республиканцев свидетельствует о том, что раскол в американском обществе усиливается. Байдену придется отбиваться от политических атак со стороны Конгресса – силы будут тратиться на «внутренние разборки», а не только на внешнюю политику. Позиции демократов определенно пошатнутся – им будет гораздо сложнее проводить собственную политику», – рассуждает собеседник.
«Байден в какой-то степени превращается в президента-«хромую утку». Проводить реформы через дружественный Конгресс уже не удастся, потому что настроения в данном органе кардинально изменятся. Контроль перейдет от демократов к республиканцам, что значительно осложнит жизнь действующему президенту», – акцентирует эксперт.
«На внешнюю политику победа республиканцев влияет не особо. Выборы в Конгресс – это событие, связанное с внутриамериканской повесткой. Всё, что касается внешней политики, и Украины в частности, имеет второстепенное значение, когда мы обсуждаем победу республиканцев на выборах в Конгресс», – резюмирует Малек Дудаков.
В США в эти часы завершаются промежуточные выборы. На них избираются все 435 членов нижней палаты Конгресса – Палаты представителей, а также треть его Сената. Кроме того, избираются губернаторы 36 штатов и трех заморских территорий США.
В действовавшем до этого момента составе Палаты представителей Конгресса правящие демократы занимали 220 мест, оппозиционным республиканцам принадлежат 212 мест, три места остаются вакантными, напоминает TACC.
Телеканал NBC опубликовал прогноз, по которому республиканцы получают 219 (или, по другим данным, 220) мест в Палате представителей. Демократам достается соответственно 216 или 215 мандатов. Если оценка верна, то Республиканская партия в любом случае получает 218 мест, необходимых для контроля над нижней палатой, указывает РИА Новости.
В Сенате нынешнего состава у демократов 48 мест, однако на их стороне всегда голосуют два независимых сенатора, республиканцы занимают 50 мест, поясняет ТАСС. Согласно Конституции США, при равном разделении голосов в Сенате решающим считается голос вице-президента. Этот пост занимает демократ Камала Харрис.
По предварительным (и пока не подтвержденным) данным, которые приводит NBC, по итогам выборов трети сенаторов, большая часть мест все же остается за Демократической партией – 48 против 47 у республиканцев.
Власти США не зафиксировали иностранного вмешательства в выборы. Американская пресса сообщила о сбоях в работе машин для голосования в штатах Аризона, Калифорния и Техас.
Экс-президент и вероятный кандидат на выборах-2024, республиканец Дональд Трамп ранее раскритиковал ситуацию c «отсутствием бюллетеней» в Детройте. Здесь люди, пришедшие на выборы, внезапно узнавали, что «уже отдали голос», заявил Трамп. По его словам, подобное «происходит в большом количестве еще много где». «Протестуйте, протестуйте, протестуйте», – приводит РИА «Новости» заявление Трампа в его соцсети Truth Social.
В Пенсильвании собрались потратить на подсчет голосов несколько дней, в Аризоне сообщают о сбоях устройств для голосования именно в тех районах, где популярностью пользуется Республиканская партия, заявил Трамп. Он призвал жителей Аризоны не уходить с избирательных участков, пока не проголосуют. Экс-президент задался вопросом: «Происходит то же мошенничество с голосованием, что и в 2020 году?».
Позже Трамп заявил, что ряд американских СМИ пытаются искусственно преуменьшить успехи политиков из Республиканской партии. Трамп написал в Truth Social, что республиканцы одержали 174 победы и девять поражений. «Замечательный вечер!» – отметил он, добавив, что «фейковые СМИ вместе с подельниками-демократами делают всё возможное, чтобы преуменьшить это».
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Bloomberg: США негласно призвали банки работать с компаниями из России
Bloomberg: Госдеп и Минфин США негласно призывают американские банки продолжать сотрудничать с российскими компаниями
Госдепартамент и Министерство финансов США негласно убеждают крупные американские банки, в том числе JPMorgan и Сitibank, продолжать сотрудничать с некоторыми стратегически важными российскими компаниями, сообщили источники Bloomberg.
По имеющимся у них данным, представители Госдепа и Минфина США призывают кредитные организации продолжать предоставлять основные услуги, такие как расчеты в долларах США, переводы и торговое финансирование для ряда компаний РФ. Как поясняет Bloomberg, речь идет о Газпроме и производителях удобрений «Уралкалии» и «Фосагро», передает ТАСС.
Сообщается, что Управление по контролю за иностранными активами Минфина США прямо указывало банкам, что оно не блокировало активы «Фосагро», а «торговля сельскохозяйственными и медицинскими товарами не является объектом санкций, введенных Соединенными Штатами в отношении России». Bloomberg поясняет, что эти усилия американские власти предпринимают для минимизации негативных последствий ограничений против России и «избежания глобальной экономической катастрофы».
Напомним, в сентябре глава рейтингового агентства АКРА Михаил Сухов сообщал, что в ближайшие полтора года российский рынок покинут полсотни банков, включая порядка 20–30 иностранных кредитных организаций.
Ранее JPMorgan и Сitibank объявили о планах по сворачиванию деловой активности на территории России.
США предложили России варианты освобождения Грайнер
Пресс-секретаря Белого дома Жан-Пьер: Администрация США предложила России ряд вариантов освобождения Грайнер
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Администрация США предложила России ряд вариантов освобождения осужденной в РФ американской баскетболистки Бриттни Грайнер, говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.
По словам Жан-Пьер, власти США «продолжают неустанно работать над тем, чтобы обеспечить ее освобождение», а также стараются добиться «улучшения отношения к ней и тех условий, которые она может быть вынуждена выносить в колонии», передает РИА «Новости».
Спикер Белого дома добавила, что правительство США сделало «значительное» предложение российской стороне с целью разрешить нынешнюю ситуацию с «неприемлемым и несправедливым» задержанием американских граждан.
Жан-Пьер добавила, что США предложили России «альтернативные пути» решения проблемы заключенных, не получив «желаемого ответа» на свое изначальное предложение.
Белый дом не уточняет, с чем связано появление пресс-релиза.
В Кремле ранее заявили, что российское руководство не комментирует приговор Грайнер, разговор о возможном обмене должен проходить в тишине.
В августе суд признал американку виновной в контрабанде наркотиков в Россию. Ее приговорили к девяти годам лишения свободы.
Вашингтон захотел создать средства нейтрализации ядерного оружия России
«Военная мысль» сообщила о работе США по созданию средств нейтрализации российского ядерного оружия
США ведут работу по созданию средств, которые позволят поразить значительное число ядерных сил России до принятия Москвой решения по встречному удару, сообщает издаваемый Минобороны России журнал для военачальников.
Как пишет «Военная мысль», США хотят удержать мировое лидерство, для чего стремятся к сдерживанию России как ядерным, так и стратегическим неядерным оружием. При этом на смену теории сдерживания в США и странах НАТО приходит теория упреждающих силовых действий.
Вашингтон хочет получить стратегическое неядерное оружие с коротким подлетным временем к цели, на которое не будут распространятся двусторонние или международные ограничения, передает РИА «Новости».
Такое оружие должно в ходе реализации стратегических наступательных задач обеспечить «поражение значительного числа ядерных сил России до принятия решения верховным главнокомандующим Вооруженными силами Российской Федерацией на нанесение ответно-встречного удара». Как говорится в материале, «это может крайне негативно отразиться на национальной безопасности» России и потребовать «активного противодействия» угрозам.
Кроме того, сообщается, что в числе отдаленных планов США есть создание стратегических высокоэффективных огневых систем вооружения, которые должны работать по принципу разведывательного ударного комплекса, а также разработка систем оружия направленной энергии и других перспективных систем оружия. В среднесрочной перспективе США потребуется промежуточная структура, оснащенная существующими и поступающими в войска средствами кинетического и некинетического, глобального и регионального, а также ядерного воздействия.
Напомним, Россия указала условие использования ядерного оружия: его применение гипотетически возможно только в ответ на нападение, осуществляемое с применением оружия массового уничтожения, либо в ответ на агрессию с использованием обычных вооружений, когда под угрозой окажется само существование государства.
Слова Зеленского о переговорах с Россией объяснили «подталкиванием» от США
Politico: Зеленский сделал заявление об условиях переговоров с Россией после мягкого подталкивания со стороны США
Заявление президента Украины Владимира Зеленского, который назвал условия переговоров с Россией, объясняется воздействием со стороны США, сообщают источники.
Позиция Зеленского напрямую связана с «мягким подталкиванием» со стороны Белого дома. Источники отмечают, что заявление сделано через несколько дней после визита на Украину советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана. Указывается, что Зеленского напрямую не просили изменить позицию, но рекомендовали «показать готовность закончить боевые действия разумно и мирно», передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры с Москвой состоятся только после возврата под контроль Киева решивших воссоединиться с Россией территорий. До этого Зеленский говорил, что не готов вести переговоры с Россией, и даже подписал указ об отказе от переговоров с Владимиром Путиным.
Пригожин счел демократию США слишком хрупкой
В ответ на жалобы Госдепа на «российское вмешательство» в выборы Пригожин назвал демократию США хрупкой и несовершенной
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США нагло вмешивались в выборы по всему миру, а их собственная система хрупка и несовершенна, заявил российский бизнесмен Евгений Пригожин в ответ на слова представителя Госдепа Неда Прайса.
Ответ Пригожина приводится на странице принадлежащей ему компании «Конкорд» в соцсети «ВКонтакте». Пригожин назвал Прайса «одним из редких циников, о которых только можно говорить». Он подчеркнул, что США долге годы «хамски и нагло» вмешивались в выборы по всему миру и «разрушали великие империи, например СССР». Пригожин считает, что в связи с этим «глупо говорить о том, что кто-то не имеет права вмешиваться в их выборы».
Он посоветовал посмотреть фильм «16-й», чтобы «получить на 90% экранизированную версию реального вмешательства в американские выборы 2016 года». Как пояснил Пригожин, группа студентов смогла «поставить на уши всю американскую демократию». По его мнению, это свидетельствует о том, что американская система «настолько хрупка, несовершенна и состоит из такого количества противоречий, что не имеет права диктовать миру никаких дополнительных условий».
Напомним, Прайс комментировал предыдущее заявление Пригожина о якобы имевших место попытках вмешательства России в иностранные выборы. Пригожин тогда с иронией заявил: «Господа, мы вмешивались, вмешиваемся и будем вмешиваться. Аккуратно, точно, хирургически и по-своему, как мы это умеем. Во время наших точечных операций будем удалять сразу обе почки и печень». Прайс после этого обвинил Россию во вмешательстве в выборы по всему миру. Отметим, что «Конкорд» является ответчиком в деле о мнимом «российском вмешательстве» в выборы президента в США в 2016 году.
Советник Трампа призвала США изменить отношение к Путину
Советник экс-президента США Хилл призвала Вашингтон изменить отношение к главе России Путину
Вашингтону следует изменить свое отношение к президенту России Владимиру Путину, считает советник экс-президента США Дональда Трампа по вопросам России Фиона Хилл, об этом она рассказала в интервью журналисту Лексу Фридману.
По словам Хилл, США следует иметь стратегическую эмпатию по отношению к Путину, необходимо понять, как он думает и почему, передает РИА «Новости».
«Вы знаете, он действует в собственном контексте, имеет свои рамки и обоснование своим действиям. Мы должны понять это», – заявила она.
Хилл напомнила, что в первые этапы своего правления президент России стабилизировал экономику страны и нормализировал работу финансовой системы.
Кроме того, по ее словам, Путин открыл Россию для международного бизнеса, тем самым дав людям массу возможностей.
Ранее Путин выступил с программной речью, четко обозначив новые геополитические приоритеты Москвы. При формировании нового мироустройства, по словам Путина, во внимание должна быть принята каждая точка зрения, каждая система мировоззрений и идей, каждый народ и каждая культура.
Путин считает, что так называемый порядок, основанный на правилах, предлагаемых Западом, дает тому возможность жить вообще без правил. «Власть над миром – как раз то, что этот так называемый Запад поставил на кон в своей игре, но игра эта, безусловно, опасная, кровавая и, я бы сказал, грязная, – подчеркнул глава государства. – Она отрицает суверенитет стран и народов, их самобытность и уникальность, не ставит ни во что интересы других государств».
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Госдеп: США не обсуждают с Россией контуры мира на Украине
Глава пресс-службы Госдепа Прайс: США не обсуждают с Россией контуры мирных договоренностей или видение мира на Украине
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Соединенные Штаты не обсуждают с Россией возможные контуры мирных договоренностей или видение мира на Украине, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.
По словам руководителя пресс-службы Госдепартамента США, Соединенные Штаты не обсуждают с Россией, каким может быть мир на Украине по итогам переговоров или какими могли бы быть контуры мирных договоренностей.
Прайс выступил с утверждением, что стороны обсуждают вопросы, имеющие большую важность для двусторонних отношений – ситуацию с задержанными американцами, статус американского посольства в Москве, передает ТАСС.
Глава пресс-службы американского внешнеполитического ведомства добавил, что США не видят необходимости оказывать на Киев давление или иным способом склонять Украину к миру, потому что президент Украины Владимир Зеленский сам всегда говорит о переговорном урегулировании. Он также сообщил, что украинские партнеры сами будут решать, каковы условия мира, а также то, кто войдет в украинскую делегацию, с кем они намерены говорить.
Представитель Госдепартамента США также заявил, что Соединенные Штаты, являясь ответственной страной, считают своим обязательством поддерживать каналы связи с Россией, несмотря на напряженность в отношениях между странами и на «попытки России» усложнить Соединенным Штатам дипломатическую работу, в том числе в Москве.
Прайс отметил, что у США функционирует посольство в Москве, через которое представители Соединенных Штатов говорят с российской стороной практически каждый день. Кроме того, по словам американского дипломата, представители администрации США передают сигналы через российское посольство в Вашингтоне.
Он добавил, что у США есть несколько способов передать России сигналы, имеющие важность для двусторонних отношений. Представитель Госдепа повторил, что РФ и США обсуждают вопросы, которые имеют глубокую важность для двусторонних отношений, и в Вашингтоне считают очень важным проводить такие разговоры.
Ранее Белый дом раскрыл суть консультаций России и США на высоком уровне. В минувшее воскресенье американское издание The Wall Street Journal сообщало, что страны Запада в частном порядке обсуждают возможные условия мира между Москвой и Киевом.
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Байден на саммите G20 собрался выступить против российской СВО на Украине
В Белом доме заявили о намерении Байдена решительно выступить на саммите G20 против российской СВО на Украине
На саммите G20 глава американского государства Джо Байден собирается решительно защищать Украину и осуждать Россию, заявил высокопоставленный представитель Белого дома.
В Белом доме сообщили, что лидеры G20 намерены сосредоточить внимание на обширной повестке. Он заверил, что «США будут заметны за столом переговоров». При этом Вашингтон намерен тесно работать с партнерами в вопросе реагирования на последствия российской специальной военной операции (СВО) на Украине, передает ТАСС.
Представитель администрации США указал три основных направления в американской повестке на саммите G20: последствия ситуации на Украине для мировой экономики, «инвестирование в инклюзивную экономику будущего» и «построение новой экономической экосистемы, в которой у каждой страны будут равные возможности». Байден собирается работать с союзниками над тем, чтобы обеспечить основы «более устойчивой и инклюзивной глобальной экономики».
Напомним, саммит G20 состоится 15–16 ноября на индонезийском острове Бали. Президент России Владимир Путин в конце недели сообщит, поедет ли на саммит. Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил отказаться от участия в саммите, если в нем будет участвовать Путин.
В Конгресс США избрали женщин и представителей меньшинств
Женщины и представители меньшинств впервые избраны в Конгресс в ряде американских штатов
В нескольких американских штатов, в том числе Алабаме и Вермонте, в Конгресс впервые избраны женщины, а от Калифорнии в Палату представителей войдет иммигрант и представитель ЛГБТ-сообщества, сообщает телеканал CNN.
Уточняется, что женщина-сенатор была впервые избрана от штата Алабама, а губернаторами женщин впервые избрали в Арканзасе и Нью-Йорке. Кроме того, в Массачусетсе выбрали губернатором женщину нетрадиционной сексуальной ориентации впервые в истории США, а в Мэриленде губернатором впервые станет темнокожий, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.
По информации телеканала, сенаторами были также избраны впервые от Калифорнии латиноамериканец, а от штата Оклахома – индеец.
Более того, среди рекордов у избранных в Палату представителей телеканал отмечает первого представителя поколения Z (те, кто родился между 1995 и 2010 годами), избранного от округа во Флориде, первую латиноамериканку от Иллинойса, первого американца индийского происхождения от Мичигана, женщину в Конгресс впервые избрали в штате Вермонт, а в Пенсильвании – первую от штата темнокожую женщину.
По оценкам телеканала NBC, по итогам выборов Республиканская партия получает 220 мест, а демократы – 215 мест в новом составе Палаты представителей. Для контроля над палатой достаточно 218 мест.
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что ряд американских СМИ пытаются искусственно преуменьшить успехи политиков из Республиканской партии на промежуточных выборах в Палату представителей Конгресса и Сенат.
Как отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков, успех республиканцев на выборах существенно осложнит жизнь действующему президенту – Байден фактически превратится в «хромую утку».
Захарова объяснила, почему Киеву и кураторам не нужны переговоры
Спикер МИД Мария Захарова заявила, что Киеву и кураторам переговоры не нужны, поскольку их цель деструктивна
Киеву и его кураторам переговоры не нужны, так как их цель деструктивна, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в обсуждении возможности переговоров с Украиной.
По ее словам, Киеву не хватает именно желания, так как стремления Вашингтона состоят в том, чтобы побуждать киевский режим к чему-то деструктивному, Киеву «запрещают вести переговоры», передает радио Sputnik.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры с Москвой невозможны до возврата под контроль Киева вернувшихся в состав России территорий. При этом СМИ утверждают, что США подталкивают Зеленского к переговорам с Россией.