Зеленский решил не ехать на саммит G20 на Бали

Detikbali: Зеленский займется внутренними делами Украины вместо поездки на Бали

Президент Украины Владимир Зеленский не приедет на саммит G20 на Бали, сообщил портал detikBali со ссылкой на министра по морским делам и инвестициям Индонезии Лухута Бинсара Панджаитана.

По словам чиновника, отвечающего за организацию мероприятия, Зеленский «будет занят внутренними делами Украины». Также Панджаитан подтвердил, что президент России Владимир Путин тоже не сможет посетить саммит. Все из-за плотных графиков у президентов, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что возглавит делегацию из России глава МИД России Сергей Лавров, но не исключено выступление Путина по видеосвязи.

G20 – это неформальный клуб, куда входят страны с крупнейшей экономикой. Семнадцатый саммит G20 пройдет на Бали 15–16 ноября.