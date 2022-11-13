В России за сутки госпитализировали 557 человек с коронавирусом

Оперштаб отчитался, что в России за минувшие сутки госпитализировали 557 человек с COVID

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России за минувшие сутки госпитализированы 557 человек, это на 53,1% меньше по сравнению с 12 ноября.

Выписаны в связи с выздоровлением 5 072 человека, на 11,3% меньше по сравнению с 12 ноября. «Выявлено 5 364 новых случая COVID. Подтвержден 60 летальных исходов», – сообщается в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».

Накануне в России были госпитализированы 1 188 человек, что на 4,8% меньше по сравнению с 11 ноября.