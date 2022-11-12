В России за сутки госпитализировали 1,1 человек с COVID

Донецкий депутат рассказал о значимости штурма Угледара

Депутат ДНР Бердичевский: После взятия Угледара российские войска могут пойти на Славянск

Угледар – серьезный укрепрайон, который будет очень непросто разбить. Но именно там начинается первая линия обороны противника в Донбассе. Как только она будет разрушена, ВС России смогут пойти на Славянск и Краматорск, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский, комментируя взятие села Павловка близ Угледара.

«Павловка находится под контролем ВС России. Но проблема в том, что туда еще периодически прорываются украинские диверсионно-разведывательные группы. И мы продолжаем зачистку территории», – рассказал депутат Народного совета – законодательного собрания ДНР Владислав Бердичевский.

«Я неоднократно говорил и повторю это сейчас – если не взять Угледар, то мы вновь потеряем Павловку, как это уже однажды было. Этот небольшой населенный пункт находится в низине и полностью контролируется с господствующих высот. Стоящие рядом высотки позволят снайперам противника «снимать» наших военных в любой момент», – отмечает собеседник.

При этом брать Угледар нам надо одномоментно с перерезанием трассы в районе Новомихайловки и Константиновки – двух сел, расположенных между Угледаром и Марьинкой (фактически юго-западным пригородом Донецка), пояснил Бердичевский. «Тогда враг не сможет получать подкрепление, а мы сформируем полукольцо, которое позволит нам взять под контроль город Угледар», – акцентирует он.

Бердичевский также рассказал, что Угледар – часть серьезного укрепрайона. «Далее за ним идут Новомихайловка, Марьинка и Красногоровка, расположенные соответственно к юго-западу и западу от Донецка. Это первая линия обороны ВСУ в Донбассе. После того, как нам удастся ее разрушить, уже можно будет идти на Славянск, Краматорск и Дружковку, в сторону Харьковской области», – продолжил собеседник.

«Нам надо разрушать мосты, железнодорожные узлы и аэропорты в тылу противника, через которые ВСУ постоянно получают западную технику и вооружение. Потому что бесконечно перемалывать врага, который проходит обучение в Европе, которого постоянно экипируют и финансируют просто нельзя. И в первую очередь под ударом должен оказаться Бескидский тоннель в Прикарпатье», – заключил Бердичевский.

Ранее в пятницу военный аналитик Михаил Онуфриенко в комментарии газете ВЗГЛЯД спрогнозировал тяжелые бои за Угледар после взятия расположенного рядом села Павловка. О полном освобождении Павловки в четверг сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. Занятие села далось большой ценой, подчеркнул донецкий руководитель.

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