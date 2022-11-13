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СМИ назвали сроки поставки первой партии российских удобрений в Малави
«Ньяса таймс»: Первую партию российских удобрений из портов ЕС доставят в Малави в декабре
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Первая партия российских удобрений, заблокированных в портах Евросоюза, будет доставлена в Малави на юг Африки во второй половине декабря текущего года, сообщили СМИ.
Как сообщила малавийская газета «Ньяса таймс», находящийся в Нидерландах груз удобрений объемом 20 тыс. метрических тонн будет отправлен на предстоящей неделе морем на судне, зафрахтованом Всемирной продовольственной программой ООН, и достигнет Малави через 30 дней. По данным газеты, удобрения разгрузят в одном из портов Мозамбика, а затем доставят конечным получателям.
Ранее директор ВПП Дэвид Бисли сообщил, что Всемирная Продовольственная программа ООН зафрахтовала первое судно для доставки российских удобрений в Африку, поставки критически важны.
Напомним, в пятницу в Женеве состоялись переговоры по поводу «зерновой сделки» между российской делегацией и представителями ООН. В частности, речь шла о доступе российского продовольствия и удобрений на мировой рынок.
Рогозин анонсировал поступление в зону СВО вооружения, которое обеспечит победу
Рогозин заявил о скором поступлении ВС России оружия, которое обеспечит победу
В зону специальной военной операции на Украине начнет поступать самое современное российское вооружение для союзных сил, оно обеспечит скорую победу, сообщил экс-гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
По его словам, союзным силам необходимы самые современные образцы, их надо внедрять. Рогозин отметил, что в ближайшие месяцы ожидается поступление в ВС России и в народное ополчение ЛНР и ДНР оружия, которое позволит победить, передает РИА «Новости».
Также он отметил, что необходимо выдержать некий период раскачки.
Ранее Рогозин заявил, что группа военных советников «Царские волки» работает с разработчиками над созданием легких ударных беспилотников для войск ДНР и ЛНР, испытания будут проходить прямо на фронте.
Рогозин объяснил, какое оружие надо для СВО
Экс-гендиректор Роскосмоса Рогозин заявил, что для СВО нужно закупать самое эффективное вооружение, а не самое дешевое
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Формирование госзакупок для нужд армии, которое применимо в мирное время, не является эффективным во время спецоперации, отметил бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
По его словам, принципы госзакупок строятся на длительных процедурах голосования, а затем на проведении конкурсов, где выбирались самые дешевые вооружения, а не самые эффективные, передает РИА «Новости».
Рогозин отметил, что настало время «прекратить в демократию», а призвал «заниматься жесткими директивными указаниями» для победы на фронте.
Также экс-глава Роскосмоса указал, что США в вопросах закупки вооружений выбирают самые лучшие системы вооружений на поле боя.
При этом Рогозин подчеркнул, что нисколько не сомневается в победе Вооруженных сил России.
«Я не помню, чтобы Россия так вот воевала сразу со всей такой мощной коалицией высокотехнологичных стран. Воевала с населением, которое сильно одурманено пропагандой», – отметил он.
Рогозин призвал людей помогать фронту всем, чем возможно.
«Деньгами, мозгами, физически. Кто может приехать сюда и пополнить ряды – здесь всему будут рады», – заключил экс-глава Роскосмоса.
Ранее стало известно, что бывший гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин побывал в зоне проведения специальной военной операции.
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Российский спецназ оставил ВСУ ироничное послание в Херсоне
Спецназ танковой дивизии оставил ВСУ инструкцию из шести рунктов на двери в Херсоне
Российские военные оставили для ВСУ в Херсоне шутливую инструкцию на двери, как себя вести на территории Российской империи, пока русский спецназ «уехал в отпуск».
Записка от бойцов танкового спецназа России состоит из шести пунктов, российские военные призывают ВСУ не забывать, что они находятся на территории Российской империи, вести себя хорошо, а именно: не гадить на полу, не грызть мебель, по ночам не лаять, к прохожим не приставать. Также спецназ пообещал «вернуться из отпуска, скоро вернуться и проверить их поведение», передает «Царьград».
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что жителям Херсона, которые не стали покидать город, угрожают расправы и пытки со стороны вооруженных сил Украины, жертвами могут стать сотни человек.
Напомним, Россия отвела из Херсона более 30 тыс. военных с правого на левый берег Днепра без потерь в личном составе.
Собчак впечатлила реакция жены Зеленского на откровения о семье
Телеведущая Ксения Собчак обратила внимание на «бесценную» реакцию жены Владимира Зеленского, когда он признался, что они живут отдельно и ему некому готовить завтрак.
Ксения Собчак в своем Telegram-канале опубликовала отрывок интервью президента Украины Владимира Зеленского телеканалу CNN, где он «пошутил», что жена готовит завтраки детям, а ему нет. Зеленский пояснил, что у них нет возможности завтракать вместе в этот «сложный период», поскольку они живут отдельно.
Собчак обратила внимание на реакцию Елены Зеленской, которая явно была удивлена и недовольна откровениями супруга. «Реакция жены бесценна», – написала она.
Ранее Елена Зеленская заявила The Guardian, что ее супруг очень капризный, не любит следить за своим физическим здоровьем, приходится устраивать сцену, чтобы он померил температуру.
Зеленский назвал адом российские атаки в Донбассе
Президент Украины Зеленский рассказал об аде в Донбассе из-за российских атак
Президент Украины Владимир Зеленский назвал адом российские атаки на Донбассе и рассказал о невероятных жестоких боях.
Зеленский в своем видеобращении заявил, что в Донбассе творится ад из-за российских атак, по его словам, «там ежедневно идут невероятно жестокие бои», передает РИА «Новости».
Ранее ВСУ бежали после продолжительной осады из населенного пункта Опытное, который прикрывает подходы к южной части авдеевского укрепрайона в ДНР.
Также врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВС России в ДНР полностью освободили населенный пункт Павловка.
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Байдену пригрозили пощечиной за высказывание о российских военных
Пользователи Twitter (заблокирован в России) раскритиковали президента США Джо Байдена из-за его слов о том, что конфликт на Украине нельзя решить до тех пор, пока оттуда не уйдут российские войска.
Об этом американский лидер заявил в ходе общения с журналистами перед отправкой на климатическую конференцию COP27.
«Этому старику нужно дать пощечину, может быть, он начнет соображать», – приводит РИА «Новости» комментарий одного из пользователей.
Также ему посоветовали перестать снабжать Украину оружием и деньгами, что должно привести к переговорам. Еще один комментатор заявил, что конфликт можно решить, если США и НАТО перестанут вмешиваться в дела Украины.
Еще один человек назвал Байдена лицемером, напомнив, что Россия никуда не денется.
Ранее сообщалось, что российская сторона объявила о санкционных ограничениях в отношении американских граждан, в список из двухсот человек попали сестра и два брата Байдена.
В Британии оценили мощь военной авиации России на Украине
The Spectator: Западу нельзя недооценивать мощь российской авиации на Украине
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Западные страны, поддерживающие Украину, сделают опасную ошибку, если не будут помнить о мощи российской военной авиации, которая наносит серьезный ущерб ВСУ, заявил специалист Королевского объединенного института оборонных исследований Великобритании (RUSI) Джастин Бронк в статье для The Spectator.
Бронк заявил, что российские самолеты имеют несколько значительных преимуществ, благодаря которым наносят серьезные потери украинским воздушным силам. Эксперт указал это в статье для The Spectator, основываясь на последних исследованиях RUSI. Он считает, что недооценка российской авиации стала бы опасной ошибкой, передает РИА «Новости».
Он также указал, что российские самолеты оснащены более эффективными радарами, у которых гораздо больше дальность действия. Также эксперт просил не забывать, что российские ракеты класса воздух – воздух обладают гораздо большей эффективной дальностью и большей тактической гибкостью, чем украинские.
Бронк отметил, что истребители с ракетами большой дальности поражают украинские самолеты на расстоянии и практически неуязвимы для противника.
Отдельно он выделил и стратегию российских летчиков, которым удается грамотно использовать численное и техническое преимущество на поле боя.
Ранее летчик МиГ-31 ВКС России рассказал об уничтожении украинского Су-24 в воздухе.
Над подравшимися в Крыму чеченцами устроили шариатский суд
Устроившие драку в магазине в Симферополе из-за замечания чеченцы извинились
Устроившие драку из-за замечания в продуктовом магазине Симферополя чеченцы извинились, так постановил проведенный над ними шариатский суд.
Как сообщает «Подъем» в Telegram-канале, в Симферополе выходцы из Чечни устроили драку в магазине из-за сказанного им за мат замечания. Позже один из участников конфликта извинился перед продавцом.
«Прошу прощения ради всевышнего Аллаха», – заявил он, пообещав, что больше такое не повторится.
По данным издания, над ними провели шариатский суд, который признал их виновными и обязал извиниться.
Драка в Крыму произошла 8 ноября, выходцы из Чечни избили мужчину, который сделал им замечание из-за мата. Один из зачинщиков ссылался на то, что был участником СВО и ему все равно, что с ним будет.
Ранее толпа избила виновника аварии в Крыму.
Российские военные сорвали контратаку иностранных наемников в ДНР
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Иностранные наемники на южно-донецком направлении пытались контратакой остановить продвижение российских войск около Степного, Владимировки и Павловки в ДНР, в результате было уничтожено 85 боевиков и техника, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По данным Минобороны, иностранные наемники контратаками пытались помешать продвинуться российским войскам возле Степановки, Владимировки и Павловки. ВС России применили артиллерию и авиацию, уничтожено более 85 боевиков, семь боевых бронированных машин и два пикапа, говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Кроме того, ВСУ пытались двумя батальонами атаковать на купянском направлении возле Владимировки и Куземовки ЛНР, после огневого поражения они были остановлены и отброшены на исходные позиции, сообщил Конашенков.
Огневое поражение было нанесено ротной тактической группе ВСУ в районе населенного пункта Песчаное Харьковской области, где они потеряли 160 человек убитыми и ранеными, шесть танков и девять боевых бронированных машин, заявили в Минобороны.
Также в военном ведомстве добавили, что четыре ротных тактических группы ВСУ пытались атаковать у Сватово, Площанки, Макеевки и Червонопоповки ЛНР. Ударами артиллерии и авиации уничтожено свыше 190 украинских военнослужащих, один танк, шесть боевых бронированных машин, пять автомобилей.
Ранее в ДНР сообщили, что Вооруженные силы Украины после продолжительной осады бежали из населенного пункта Опытное, который прикрывает подходы к южной части авдеевского укрепрайона.
В Сети восхитились песней немца о переговорах с Россией
Немецкий активист Шаттауэр опубликовал видеоклип, в котором призывает Берлин приступить к переговорам с Россией
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Активист и байкер из Германии Ове Шаттауэр выложил в Сеть видеоклип, в котором побуждает немецкие власти приступить к диалогу с Россией.
В песне активист напомнил о погибших ради победы над нацизмом солдатах, призвал подумать, кому выгоден конфликт между Россией и Украиной и назвал жителей России – друзьями. Клип выполнен под немного измененный мотив гимна России, передает РИА «Новости».
Видео опубликовано в его YouTube-канале.
«Россиянин – мой друг. Давайте говорить с Россией только на языке мира. Долой русофобию! Неужели мы забыли о 27 миллионах погибших солдат, которые спасли мир от нацизма?» – спрашивает активист.
Более того, Шаттауэр назвал членов бундестага марионетками США.
«Ради того, чтобы нанести вред россиянам, немцы должны мерзнуть. Сложившаяся ситуация радует американцев, которые хотят заколотить денежки на конфликте. Это ваши западные ценности?» – говорится в песне.
Немецкие и российские пользователи поддержали призыв рэпера.
«Привет из Мюнхена! Спасибо за правду!» – написал один из пользователей.
«Привет всем россиянам! Расстояние не помеха для нашей дружбы», – добавил другой.
«Эстонцы поддерживают призыв к переговорам и дружбе», – пишет один из подписчиков немца.
Танковый бой 11-го полка ДНР показали на видео от первого лица
Танковый бой 11-го полка народной милиции Донецкой народной республики попал на видео.
На кадрах запечатлен момент, когда позиции Вооруженных сил Украины терпят поражение. Видео снято 10 ноября в Первомайском, где сейчас идет наступление, передает RT.
Этот населенный пункт является одним из тех, откуда артиллерия ВСУ периодически обстреливает Донецк.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины после продолжительной осады бежали из населенного пункта Опытное, который прикрывает подходы к южной части авдеевского укрепрайона.
Украинцы стали шутить по поводу поездок в лифте
Украинцы стали грустно шутить по поводу поездок в лифте
На Украине снимают шуточные видео по поводу застревания в лифте из-за аварийных отключений света.
На Украине в соцсетях выставляют ролики с грустными шутками на тему выключения света. Так, на одном из опубликованных видео женщина перед тем, как зайти в лифт, крестится. Ролик сопровождается подписью: «Когда через 8 минут могут выключить свет, а ты живешь на 12-м этаже», передает «Царьград».
Отмечается, что в Киеве из-за аварийных отключений жители стали застревать в лифтах, диспетчера на помощь вызвать сложно тоже из-за отсутствия света.
Ранее исполнительный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что в Киеве может вырасти продолжительность отключения света из-за понижения температуры.
В Госдуму поступила президентская поправка о лишении приобретенного гражданства
В Госдуму внесли поправку к законопроекту с предложением лишать гражданства за действия против безопасности России
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В Госдуму внесена президентская поправка к законопроекту о гражданстве, по которой приобретенного гражданства могут лишить за создание угрозы безопасности России или дискредитацию ее Вооруженных сил, сообщают информационные агентства.
В документе говорится, что гражданство прекращается, если человек, который его приобрел «в результате приема в гражданство» России, создал угрозу безопасности страны. При этом решение не зависит от времени совершения действий и даты их выявления, факт создания угрозы будет устанавливать ФСБ. Поправку предлагается внести в законопроект отдельной статьей.
Кроме того, лишить приобретенного гражданства предлагается за публичные призывы к действиям против территориальной целостности России, дискредитацию ее Вооруженных сил и участие в нежелательной иностранной или международной НКО, передает РИА «Новости».
Также предлагается разрешить лицам 14–18 лет получать российское гражданство без нотариального заверения подписи, достаточно будет письменного согласия.
Напомним, весной Госдума единогласно поддержала в первом чтении проект базового закона «О гражданстве России», внесенный президентом страны Владимиром Путиным в конце декабря. В проекте закона предлагается сократить требования для приема в гражданство России более чем для 20 категорий лиц: соотечественников – граждан бывшего СССР, их детях и участниках госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом.
При этом присвоенное гражданство может быть прекращено в случае совершения преступлений террористической направленности, преступления против государства, преступлений в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, предоставления поддельных документов при вступлении в гражданство.
Признавшийся в шпионаже на Россию британец заявил о ненависти к своей стране
Daily Mail: Подозреваемый в шпионаже в пользу России охранник посольства Смит признался в презрении к Британии
Бывший сотрудник посольства Британии в ФРГ Дэвид Смит, подозреваемый шпионаже в пользу России, объявил о презрении к британским ценностям, возмутившись флагу ЛГБТ+ в дипмиссии, пишет газета Daily Mail.
В статье Daily Mail утверждается, что Смит возмущался наличием радужного флага ЛГБТ+ в посольстве, где он работал, а это расценивается, как презрение к британским ценностям, передает РИА «Новости».
Кроме того, у Смита дома нашли российский флаг, сувенир в виде игрушечного ротвейлера в натуральную величину в шапке-ушанке, книги на русском языке и советскую военную фуражку.
Ранее бывший сотрудник посольства Британии в ФРГ Дэвид Смит признал в Центральном уголовном суде Лондона вину в «шпионаже в пользу российской стороны».
Эрдоган заявил о неограниченных нападках Запада во главе с США на Россию
Президент Турции Тайип Эрдоган рассказал о нападении западных стран на Россию в режиме «без ограничений»
Запад во главе с США «нападают на Россию без ограничений», в том время как Россия вынуждена сопротивляться, сообщил президент Турции Тайип Эрдоган.
Он признал, что Россия – мощное государство. Поэтому, когда Запад нападает на Россию почти без ограничений, российское государство вынуждено защищаться. При этом Турция пытается открыть «коридор мира», склоняясь к мирному диалогу, передает РИА «Новости».
Эрдоган добавил, что считал целесообразным участие российского лидера Владимира Путина в G20 в Индонезии, однако отметил, что было бы неправильным обсуждать решение президента.
По мнению президента Турции, Путин проконсультировался со своей командой и принял решение не ехать.
Ранее Эрдоган говорил, что рассчитывает в ближайшие два-три дня переговорить с российским коллегой. Он добавил, что намерен переговорить с Владимиром Зеленским, что узнать позицию Киева по мирным переговорам.