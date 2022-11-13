СМИ назвали сроки поставки первой партии российских удобрений в Малави

«Ньяса таймс»: Первую партию российских удобрений из портов ЕС доставят в Малави в декабре

Первая партия российских удобрений, заблокированных в портах Евросоюза, будет доставлена в Малави на юг Африки во второй половине декабря текущего года, сообщили СМИ.

Как сообщила малавийская газета «Ньяса таймс», находящийся в Нидерландах груз удобрений объемом 20 тыс. метрических тонн будет отправлен на предстоящей неделе морем на судне, зафрахтованом Всемирной продовольственной программой ООН, и достигнет Малави через 30 дней. По данным газеты, удобрения разгрузят в одном из портов Мозамбика, а затем доставят конечным получателям.

Ранее директор ВПП Дэвид Бисли сообщил, что Всемирная Продовольственная программа ООН зафрахтовала первое судно для доставки российских удобрений в Африку, поставки критически важны.

Напомним, в пятницу в Женеве состоялись переговоры по поводу «зерновой сделки» между российской делегацией и представителями ООН. В частности, речь шла о доступе российского продовольствия и удобрений на мировой рынок.