|
|
В МИД России оценили прошедшие переговоры РФ и ООН
В МИД России назвали переговоры РФ и ООН полезными
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Переговоры по поводу реализации «продуктовой сделки» между российской делегацией и представителями ООН, которые прошли в пятницу в Женеве, были детальными и полезными, заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин.
Он добавил, что в первую очередь речь идет о выполнении тех соглашений, которые были достигнуты в Стамбуле 22 июля, передает РИА «Новости» его слова.
Также он добавил, что в ходе встречи обсуждались вопросы реализации соглашений, достигнутых в Турции – обеспечение беспрепятственного доступа российского продовольствия и удобрений на мировой рынок.
Новые встречи для консультации по вопросу экспорта российской сельхозпродукции состоятся до конца 2022 года, добавил Вершинин.
По его словам, подобные встречи важны, а договоренности заключены на три года. Также было заявлено недовольство России выполнением меморандума о взаимопонимании по экспорту сельхозпродукции на мировые рынки.
Ранее сообщалось, что Украина экспортировала 3 млн тонн пшеницы по зерновой сделке.
Минобороны: ВС России ведут огонь по противнику на правом берегу Днепра
Минобороны: В результате успешной переправки российских войск через Днепр противнику наносится огневое поражение
|
|
Операция по переброске войск с правого на левый берег Днепра проведена без потерь в личном составе, сообщили в Министерстве обороны России.
Операция завершилась к 5.00 мск в пятницу, на левый берег реки был выведен весь личный состав, вооружение и военная техника группировки, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Всего было выведено более 30 тыс. российских военнослужащих, порядка 5 тыс. единиц вооружения и военной техники и материальное имущество. Также на левый берег переместили всю военную технику, которой требовался ремонт.
«В результате эффективного управления и слаженных действий российских подразделений ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу не оставлено. Все российские военнослужащие переправлены на левый берег Днепра», – подчеркнули в министерстве.
Выведенные на левый берег соединения и воинские части заняли укрепленные оборонительные рубежи и позиции. Попытки ВСУ срыва переброски войск были безуспешны, также отражены все попытки нанесения ракетных ударов. Перехвачены 33 снаряда РСЗО HIMARS.
Сейчас по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ на правом берегу наносится огневое поражение.
«За двое суток продвижение украинских подразделений на отдельных направлениях составило не более 10 км. Огнем российской артиллерии, ударами авиации и применением минно-взрывных заграждений подразделения ВСУ остановлены на удалении 30–40 км от района переправ через реку Днепр», – указали в ведомстве.
Ранее в пятницу официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщал, что ВСУ пытались предпринять наступление из-под населенных пунктов Кисловка, Ягодное и Владимировка Харьковской области, но все попытки были пресечены.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Украинский пленный рассказал о планах Киева наступать на Белгород и Курск
Украинский военнопленный заявил о планах Киева по наступлению на Белгород и Курск
Украинские военные намерены провести наступление на Белгородскую и Курскую области, заявил плененный военнослужащий 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ, старший лейтенант, командир взвода Владимир Лепихин.
На российской территории действуют диверсионно-разведывательные группы, они занимаются подрывной деятельностью, оставляют взрывчатку, это им необходимо для полномасштабного наступления, заявил Лепихин, передает РИА «Новости».
«Ориентировочно это планируют зимой, когда грунт будет твердый и техника сможет пройти. Пройдут 50 километров – так 50, пройдут 100 километров – так 100 километров», – указал он.
Военнопленный пояснил, что слышал от инструкторов, что ВСУ задумали наступать на Курском и Белгородском направлениях.
До этого другой украинский военнопленный Павел Ткачук заявлял, что Киев намеревался забросить в три российские региона диверсантов с российскими опознавательными знаками.
Российские спецслужбы получили доступ к целой ракете РСЗО HIMARS
Российские спецслужбы по агентурным каналам получили доступ к целой ракете американской РСЗО HIMARS
|
|
Российские спецслужбы по агентурным каналам получили доступ к целой ракете американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и передали образец одному из военных конструкторских бюро для изучения, сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
Рожин сообщил в своем Telegram-канале Colonelcassad, что российскими спецслужбами по агентурным каналам был получен доступ к целой ракете РСЗО HIMARS, которая была вывезена на территорию РФ через территорию третьей страны.
По имеющимся у Рожина данным, одно из российских военных конструкторских бюро уже получило полный доступ к полностью снаряженной ракете РСЗО HIMARS и ведет инженерные работы по изучению изделия.
Напомним, США неоднократно передавали Украине РСЗО HIMARS и боеприпасы к ним. Вооруженные силы Украины регулярно обстреливают российские города в Херсонской, Запорожской областях, ДНР и ЛНР из американской РСЗО HIMARS.
Зеленский отказался пускать СМИ в Херсон
Зеленский: В Херсон не будут пускать СМИ «из-за необходимости разминирования»
Украинские власти пока не намерены пускать журналистов в Херсон из-за якобы необходимости разминирования, заявил президент страны Владимир Зеленский.
Зеленский в видеообращении, размещенном в его Telegram-канале, сообщил, сейчас, когда разминирование еще даже не началось, Украина не может обеспечить доступ представителей СМИ в Херсон. По его словам, нужно разминировать хотя бы базовые коммуникации, проверить основные объекты, передает ТАСС.
Напомним, командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации Сергей Суровикин доложил главе Минобороны Сергею Шойгу, что российские военные займут подготовленные в инженерном отношении позиции на левом берегу Днепра. Шойгу отдал приказ об отводе войск за Днепр.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Албании заявили, что Россия, Китай и Турция спасли Балканы во время пандемии
Премьер Албании заявил, что Россия, Китай и Турция спасли Балканы во время пандемии COVID
Россия, Китай и Турция помогли Западным Балканам во время пандемии коронавируса, а Евросоюз вел себя «как федерация эгоистичных богатых стран», заявил премьер-министр Албании Эди Рама, выступая на Парижском форуме мира.
По его словам, во время пандемии коронавируса стало понятно, что без помощи между странами может случиться трагедия.
«Европейский союз вел себя как федерация эгоистичных богатых стран, которая, находясь лицом к лицу под страхом смерти, сбежала от ответственности делиться вакцинами с остальными странами Центральной Европы», – передает ТАСС его слова.
Также он добавил, что Китай, Россия и Турция помогли стране выжить в первую волну пандемии коронавируса. Вакцины поступали именно из этих стран.
Солдат ВСУ снял видео попадания российского боеприпаса «Ланцета» в ЗРК 9К35 «Стрела-10»
Солдат Вооруженных сил Украины стал свидетелем попадания российского барражирующего боеприпаса в украинский зенитно-ракетный комплекс 9К35 «Стрела-10».
Мужчина хотел снять на видео свой расчет «Стрелы-10», но на видео попал момент, когда в него попал боеприпас, запущенный дроном-камикадзе «Ланцет», кадры публикует Telegram-канал Dambiev, сообщает агентство ФАН.
«Ланцет» разработала российская компания ZALA Aero.
Ранее российское военное ведомство впервые опубликовало кадры применения «дронобойного ружья» – электромагнитного комплекса для борьбы с беспилотниками.
Партия демократов в США подошла к контролю над сенатом
Fox News: Для демократов в США осталось получить еще одно место для контроля над сенатом
После того, как представитель демократической партии Марк Келли был переизбран в сенат от штата Аризона, партии не достает всего одного места для получения полномочий контроля над верхней палатой США, сообщает канал Fox News.
По прогнозу телеканала, предстоящая победа в еще одном штате – Неваде или Джорджии – позволит демократам, к слову, однопартийцам президента Джо Байдена, взять полный контроль над сенатом. Издание напоминает, что при спорном количестве голосов – в данном случае может получиться 50 на 50 – ситуацию разрешит голос вице-президента, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.
Напомним, по итогам выборов в США Республиканская партия отобрала у демократов контроль над Палатой представителей Конгресса.
При этом эксперты Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) заявили, что прошедшие в США выборы в Сенат и Палату Конгресса были организованы на низком уровне, а показатели доверия к ним оказались одними из самых низких за многие десятилетия.
Так, в целом ряде штатов было запрещено требовать ID (удостоверяющий личность документ), предлагалось засчитывать голоса, отправленные по почте, даже когда нет достоверных указаний на личность отправителя.
Позднее стало известно, что в некоторых штатах США на местных выборах победили почившие политики.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Евросоюз и Британия захотели «изолировать» делегацию России на G20
Telegraph: Евросоюз и Британия хотят изолировать российскую делегацию на саммите G20
|
|
Евросоюз и Британия на предстоящем саммите G20 будут стремиться изолировать российскую делегацию и бойкотировать ее выступления, вплоть до попыток препятствовать встречам кого-либо с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщили источники Telegraph.
Представитель европейской внешнеполитической службы пояснил, что западные партнеры хотят показать, что международное сообщество думает о действиях Москвы на Украине. Европейцы дадут российским коллегам понять, что любые переговоры должны проводиться на условиях, приемлемых для Киева, говорится в публикации, передает РИА «Новости».
Источники подчеркнули, что Китай, в отличие от Италии, Германии, Испании и Франции, не будет содействовать изоляции России. Ожидается, что Москва и Пекин попытаются «смягчить» совместное заявление стран. По словам чиновника ЕС, который охарактеризовал отношения РФ и КНР как «безграничную дружбу», китайцы и русские тесно сотрудничают.
Ранее стало известно, что президент США Джо Байден отказался встречаться с делегацией России на саммите G20 в Индонезии, которую возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров.
Движение автомобилей по Крымскому мосту временно приостановлено
Автомобильное движение по Крымскому мосту в субботу временно приостановлено
Автомобильное движение по Крымскому мосту приостановлено с 4.00 до 16.00 субботы в связи с проведением технологических работ, сообщили в оперативном штабе Кубани.
В оперативном штабе Кубани сообщили, что в связи с проведением технологических работ в субботу движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту в период с 4.00 до 16.00 временно ограничат. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края рекомендовало водителям на это время воздержаться от поездок, передает РИА «Новости».
Во вторник вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщал, что на Крымском мосту завершена установка первого готового пролета автодорожной части, монтаж следующего запланирован на 11 ноября.
Рогозин объяснил, какое оружие надо для СВО
Экс-гендиректор Роскосмоса Рогозин заявил, что для СВО нужно закупать самое эффективное вооружение, а не самое дешевое
|
|
Формирование госзакупок для нужд армии, которое применимо в мирное время, не является эффективным во время спецоперации, отметил бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
По его словам, принципы госзакупок строятся на длительных процедурах голосования, а затем на проведении конкурсов, где выбирались самые дешевые вооружения, а не самые эффективные, передает РИА «Новости».
Рогозин отметил, что настало время «прекратить в демократию», а призвал «заниматься жесткими директивными указаниями» для победы на фронте.
Также экс-глава Роскосмоса указал, что США в вопросах закупки вооружений выбирают самые лучшие системы вооружений на поле боя.
При этом Рогозин подчеркнул, что нисколько не сомневается в победе Вооруженных сил России.
«Я не помню, чтобы Россия так вот воевала сразу со всей такой мощной коалицией высокотехнологичных стран. Воевала с населением, которое сильно одурманено пропагандой», – отметил он.
Рогозин призвал людей помогать фронту всем, чем возможно.
«Деньгами, мозгами, физически. Кто может приехать сюда и пополнить ряды – здесь всему будут рады», – заключил экс-глава Роскосмоса.
Ранее стало известно, что бывший гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин побывал в зоне проведения специальной военной операции.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
США предложили Индии отказаться от сервисов Запада ради нефти России
Глава Минфина США Йеллен допустила покупку Индией российской нефти по любой цене без сервисов Запада
|
|
Администрация Соединенных Штатов считает допустимым дальнейшее приобретение Индией нефти из РФ по любой стоимости без использования услуг западных компаний, несмотря на попытки Вашингтона ввести потолок цен на российский энергоноситель, заявила министр финансов США Джанет Йеллен в интервью Reuters.
Йеллен выразила мнение, что России якобы будет очень трудно сохранить прежние объемы продаж нефти, когда ЕС прекратит покупать у РФ этот энергоноситель, и Москва станет усиленно искать покупателей. При этом глава Минфина США отметила, что многие покупатели полагаются на западные услуги. Как поясняется в публикации, речь идет, в частности, об осуществляемых западными компаниями морских перевозках и страховании, передает ТАСС.
Йеллен добавила, что Индия и частные компании этой страны также могут покупать нефть по любой цене, если не пользуются западными сервисами и находят иные сервисы.
Министр финансов США выразила мнение, что попытки Вашингтона и его союзников ввести потолок цен на российскую нефть вынудят РФ снижать стоимость энергоносителя и Москва будет продавать нефть по договорной цене. По словам Йеллен, США будут рады тому, что Индия, Африка или Китай смогут договориться о предоставлении им скидок.
Напомним, в начале ноября стало известно, что в октябре Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию, обогнав традиционных лидеров – Саудовскую Аравию и Ирак. Страны G7 запланировали ввести потолок цен на российскую нефть с 5 декабря.
Немцы предложили Зеленскому покинуть пост за деньги
Комментаторы немецкой Welt предложили Зеленскому покинуть пост президента в обмен на деньги
|
|
Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали главу Украины Владимира Зеленского, который провозгласил «исторической победой» выход российских войск из Херсона.
Комментирующие сошлись во мнении, что украинский лидер воспринимает всю ситуацию как новую серию одного из своих шоу, передает РИА «Новости».
«У меня предложение к Зеленскому. Мы даем ему деньги, а он покидает пост президента и сбегает на необитаемый остров. Все довольны», – отметил один из пользователей.
«Я восхищаюсь российской армией, которая одна смогла противостоять всем западным странам», – заметил другой.
«Я так и не понял, что именно получают немцы от этих выдуманных Зеленским побед?» – задался вопросом один из комментаторов.
«Меня тошнит от напыщенности Зеленского. Легко писать о войне, сидя на кресле в Польше. Дипломатия – единственный путь к миру», – поделился мнением еще один читатель.
«Зеленский всего лишь американская марионетка. Его слова ничего не стоят», – отметил другой пользователь.
Напомним, командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации Сергей Суровикин доложил главе Минобороны Сергею Шойгу, что российские военные займут подготовленные в инженерном отношении позиции на левом берегу Днепра. Шойгу отдал приказ об отводе войск за Днепр.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Киев усилил группировку на Запорожском направлении
Власти Запорожья заявили о наращивании Украиной вооруженных сил на Запорожском направлении
|
|
Киев наращивает военную группировку на Запорожском направлении за счет использования освободившихся сил с Херсонского, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» и член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
По его словам, для Украины Запорожское направление увеличивает свое стратегическое значение в вопросах наступления, провокаций и прощупывания нашей линии обороны. Так, планируется переброс освободившихся сил с Херсонского направления на Запорожье, передает РИА «Новости».
Вследствие такого шага со стороны Киева, в Запорожье увеличивают линию обороны. Рогов добавил, что Украина планирует дойти до Бердянска, попутно захватив Васильевку, Пологи и Мелитополь.
Ранее Минобороны России завершило переброску войск с правого берега Днепра на левый. В рамках этой операции было выведено более 30 тыс. военнослужащих, порядка 5 тыс. единиц вооружения и техники, а также материальное имущество.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что таким образом Днепр превратился в линию боевого соприкосновения. В этой связи особое значение имеет ранее объявленная Пентагоном дополнительная помощь ВСУ, в рамках которой предполагается поставка 40 речных бронекатеров.
Два подозрительных судна были замечены перед ЧП на «Северных потоках»
|
|
Аналитическая фирма SpaceKnow сообщила, что зафиксировала два неизвестных судна, у которых были отключены датчики локации возле «Северных потоков» в дни перед терактом на трубопроводах, пишет издание Wired.
По данным аналитиков, суда в длину были от 95 до 130 метров. Они проходили в нескольких метрах от мест утечек на трубопроводах. Утверждается также, что они пытались скрыть информацию о месте своего нахождения и общие данные, заявил глава и сооснователь компании Джерри Яворницки, передает РИА «Новости».
Компания утверждает, что провела анализ спутниковых снимков за 90 дней, прошли за это время 25 различных судов, у 23 из них системы опознавания были включены. Отмечается, что компания передала полученные ей данные официальным лицам в НАТО.
Напомним, 26 сентября на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» были зафиксированы взрывы. Президент Владимир Путин подчеркивал, что ЧП на «Северных потоках» – это очевидный теракт.
Ранее сообщалось, что Дания разрешила Nord Stream обследовать место теракта на «Северных потоках».
Эрдоган заявил о неограниченных нападках Запада во главе с США на Россию
Президент Турции Тайип Эрдоган рассказал о нападении западных стран на Россию в режиме «без ограничений»
Запад во главе с США «нападают на Россию без ограничений», в том время как Россия вынуждена сопротивляться, сообщил президент Турции Тайип Эрдоган.
Он признал, что Россия – мощное государство. Поэтому, когда Запад нападает на Россию почти без ограничений, российское государство вынуждено защищаться. При этом Турция пытается открыть «коридор мира», склоняясь к мирному диалогу, передает РИА «Новости».
Эрдоган добавил, что считал целесообразным участие российского лидера Владимира Путина в G20 в Индонезии, однако отметил, что было бы неправильным обсуждать решение президента.
По мнению президента Турции, Путин проконсультировался со своей командой и принял решение не ехать.
Ранее Эрдоган говорил, что рассчитывает в ближайшие два-три дня переговорить с российским коллегой. Он добавил, что намерен переговорить с Владимиром Зеленским, что узнать позицию Киева по мирным переговорам.