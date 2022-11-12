В МИД России оценили прошедшие переговоры РФ и ООН

В МИД России назвали переговоры РФ и ООН полезными

Переговоры по поводу реализации «продуктовой сделки» между российской делегацией и представителями ООН, которые прошли в пятницу в Женеве, были детальными и полезными, заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин.

Он добавил, что в первую очередь речь идет о выполнении тех соглашений, которые были достигнуты в Стамбуле 22 июля, передает РИА «Новости» его слова.

Также он добавил, что в ходе встречи обсуждались вопросы реализации соглашений, достигнутых в Турции – обеспечение беспрепятственного доступа российского продовольствия и удобрений на мировой рынок.

Новые встречи для консультации по вопросу экспорта российской сельхозпродукции состоятся до конца 2022 года, добавил Вершинин.

По его словам, подобные встречи важны, а договоренности заключены на три года. Также было заявлено недовольство России выполнением меморандума о взаимопонимании по экспорту сельхозпродукции на мировые рынки.

Ранее сообщалось, что Украина экспортировала 3 млн тонн пшеницы по зерновой сделке.