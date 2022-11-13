Трижды поджигавшего дом своей возлюбленной мужчину задержали в Крыму

МВД: В Крыму задержан житель Севастополя, который трижды за один месяц поджигал дом своей возлюбленной

В Крыму сотрудниками полиции был задержан 50-летний житель Севастополя, который из-за неразделенной любви трижды за один месяц поджигал дом своей возлюбленной, сообщили в МВД.

Как говорится в сообщении в Telegram-канале «МВД-МЕДИА», мужчина трижды пытался поджечь дом своей возлюбленной, но жильцам удавалось самостоятельно тушить огонь. В итоге соседи все-таки обратились в полицию, которая заключила под стражу 50-летнего жителя Севастополя, ранее судимого за мошенничество, грабеж и содержание притона для оказания сексуальных услуг.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ. Назначены пожарно-техническая и товароведческая экспертизы для выяснения размера причиненного ущерба.

Ранее в МВД сообщали, что житель Владивостока подозревается в поджоге из ревности трех иномарок, принадлежащих его коллегам.