СЦКК: ВФУ выпустили 308 единиц различных боеприпасов

Украинские войска за сутки 56 раз обстреляли ДНР, выпустив 308 единиц боеприпасов, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

В СЦКК сообщили о 56 фактах ведения огня со стороны украинских военных ыпустивших 308 единиц различных боеприпасов и повредивших 13 домостроений в Киевском районе Донецка, Калининском и Центрально-Городскомрайонах Горловки и Докучаевске, а также семь объектов гражданской инфраструктуры, передает РИА «Новости».

Напомним, в субботу украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО «Град», выпустив еще 10 ракет по Кировскому и Куйбышевскому районам города.