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Взрывы произошли в украинском Запорожье
Украинские СМИ сообщили о взрывах в городе Запорожье
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Взрывы слышны в подконтрольном Украине городе Запорожье, сообщило украинское интернет-издание «Страна.ua».
О взрывах в украинском Запорожье сообщила в Telegram-канале «Страна.ua». До этого здесь объявили воздушную тревогу, передает РИА «Новости».
Ранее в субботу воздушную тревогу объявили по всей территории Украины.
Украинский пленный рассказал о планах Киева наступать на Белгород и Курск
Украинский военнопленный заявил о планах Киева по наступлению на Белгород и Курск
Украинские военные намерены провести наступление на Белгородскую и Курскую области, заявил плененный военнослужащий 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ, старший лейтенант, командир взвода Владимир Лепихин.
На российской территории действуют диверсионно-разведывательные группы, они занимаются подрывной деятельностью, оставляют взрывчатку, это им необходимо для полномасштабного наступления, заявил Лепихин, передает РИА «Новости».
«Ориентировочно это планируют зимой, когда грунт будет твердый и техника сможет пройти. Пройдут 50 километров – так 50, пройдут 100 километров – так 100 километров», – указал он.
Военнопленный пояснил, что слышал от инструкторов, что ВСУ задумали наступать на Курском и Белгородском направлениях.
До этого другой украинский военнопленный Павел Ткачук заявлял, что Киев намеревался забросить в три российские региона диверсантов с российскими опознавательными знаками.
Зеленский отказался пускать СМИ в Херсон
Зеленский: В Херсон не будут пускать СМИ «из-за необходимости разминирования»
Украинские власти пока не намерены пускать журналистов в Херсон из-за якобы необходимости разминирования, заявил президент страны Владимир Зеленский.
Зеленский в видеообращении, размещенном в его Telegram-канале, сообщил, сейчас, когда разминирование еще даже не началось, Украина не может обеспечить доступ представителей СМИ в Херсон. По его словам, нужно разминировать хотя бы базовые коммуникации, проверить основные объекты, передает ТАСС.
Напомним, командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации Сергей Суровикин доложил главе Минобороны Сергею Шойгу, что российские военные займут подготовленные в инженерном отношении позиции на левом берегу Днепра. Шойгу отдал приказ об отводе войск за Днепр.
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Солдат ВСУ снял видео попадания российского боеприпаса «Ланцета» в ЗРК 9К35 «Стрела-10»
Солдат Вооруженных сил Украины стал свидетелем попадания российского барражирующего боеприпаса в украинский зенитно-ракетный комплекс 9К35 «Стрела-10».
Мужчина хотел снять на видео свой расчет «Стрелы-10», но на видео попал момент, когда в него попал боеприпас, запущенный дроном-камикадзе «Ланцет», кадры публикует Telegram-канал Dambiev, сообщает агентство ФАН.
«Ланцет» разработала российская компания ZALA Aero.
Ранее российское военное ведомство впервые опубликовало кадры применения «дронобойного ружья» – электромагнитного комплекса для борьбы с беспилотниками.
Киев усилил группировку на Запорожском направлении
Власти Запорожья заявили о наращивании Украиной вооруженных сил на Запорожском направлении
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Киев наращивает военную группировку на Запорожском направлении за счет использования освободившихся сил с Херсонского, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» и член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
По его словам, для Украины Запорожское направление увеличивает свое стратегическое значение в вопросах наступления, провокаций и прощупывания нашей линии обороны. Так, планируется переброс освободившихся сил с Херсонского направления на Запорожье, передает РИА «Новости».
Вследствие такого шага со стороны Киева, в Запорожье увеличивают линию обороны. Рогов добавил, что Украина планирует дойти до Бердянска, попутно захватив Васильевку, Пологи и Мелитополь.
Ранее Минобороны России завершило переброску войск с правого берега Днепра на левый. В рамках этой операции было выведено более 30 тыс. военнослужащих, порядка 5 тыс. единиц вооружения и техники, а также материальное имущество.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что таким образом Днепр превратился в линию боевого соприкосновения. В этой связи особое значение имеет ранее объявленная Пентагоном дополнительная помощь ВСУ, в рамках которой предполагается поставка 40 речных бронекатеров.
Немцы предложили Зеленскому покинуть пост за деньги
Комментаторы немецкой Welt предложили Зеленскому покинуть пост президента в обмен на деньги
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Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали главу Украины Владимира Зеленского, который провозгласил «исторической победой» выход российских войск из Херсона.
Комментирующие сошлись во мнении, что украинский лидер воспринимает всю ситуацию как новую серию одного из своих шоу, передает РИА «Новости».
«У меня предложение к Зеленскому. Мы даем ему деньги, а он покидает пост президента и сбегает на необитаемый остров. Все довольны», – отметил один из пользователей.
«Я восхищаюсь российской армией, которая одна смогла противостоять всем западным странам», – заметил другой.
«Я так и не понял, что именно получают немцы от этих выдуманных Зеленским побед?» – задался вопросом один из комментаторов.
«Меня тошнит от напыщенности Зеленского. Легко писать о войне, сидя на кресле в Польше. Дипломатия – единственный путь к миру», – поделился мнением еще один читатель.
«Зеленский всего лишь американская марионетка. Его слова ничего не стоят», – отметил другой пользователь.
Напомним, командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации Сергей Суровикин доложил главе Минобороны Сергею Шойгу, что российские военные займут подготовленные в инженерном отношении позиции на левом берегу Днепра. Шойгу отдал приказ об отводе войск за Днепр.
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Французов возмутило заявление Макрона о России
Читатели Le Figaro резко негативно отреагировали на поздравление Макроном Зеленского с уходом ВС России из Херсона
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Читатели французской газеты Le Figaro выразили возмущение словам президента Франции Эммануэля Макрона, который поздравил главу Украины Владимира Зеленского с выводом российских военных из Херсона.
Один из комментаторов в недоумении, как «президент Франции публично выражает на английском языке свое подчинение США, ведущим войну против России на Украине», передает РИА «Новости».
«Уже и поздравляет на английском! Подлизывается к своим хозяевам из США и НАТО. Единственный совет, который могу дать Макрону и Зеленскому, – не злите Россию», – добавил другой.
«Интересно, Макрон понимает, что своей антироссийской политикой обрекает французов на смерть от холода и голода?» – интересуется еще один читатель.
«И никаких упоминаний о переговорах. Еще один поджигатель войны», – отметил другой пользователь.
«Макрон бы лучше подготовил почву для мирных переговоров, а не поздравлял Зеленского с выдуманной победой. Нам не нужна еще одна мировая война! Крайне важно снизить напряжение в Европе», – подчеркнул еще один читатель.
Ранее сообщалось, что во Франции фиксируется рекордная инфляция, энергетический кризис, неожиданные дефициты, регулярные забастовки, многочисленные митинги протеста, заметный рост социального недовольства. Помощь Украине и участие в экономической войне с Россией тоже дорого обходятся Франции.
Газета ВЗГЛЯД рассказала, что Макрон неожиданно признал военную слабость и несамостоятельность своей державы, решив ввести новую военную доктрину.
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В ДНР заявили о бегстве ВСУ из Опытного на Авдеевском направлении
Офицер ДНР Горленко сообщил о бегстве ВСУ из населенного пункта Опытное
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Вооруженные силы Украины после продолжительной осады бежали из населенного пункта Опытное, который прикрывает подходы к южной части авдеевского укрепрайона, сообщил заместитель командира 1-й Славянской бригады Олег Горленко.
По его словам, подразделения бригады зашли в населенный пункт Опытное и закрепились на его окраинах, сейчас бойцы проводят зачистку, передает РИА «Новости».
Офицер заявил, что не назвал бы это отступлением, а назвал бы это бегством, потому что на позициях ВСУ находят и радиостанции, что никогда не было, и документы, представляющие оперативный интерес. Так что это было именно бегство, указал Горленко.
Населенный пункт Авдеевка расположен в 20 киллометрах от Донецка. Находится под временной окупацией вооруженных формирований Украины с июня 2014 года.
Ранее сообщалось, что бойцы группы «Вагнер» ведут ожесточенные бои за южный пригород Артемовска (украинское название – Бахмут) – Опытное. Украинских националистов окончательно выбили из села Иванград, находящегося в километре от городских кварталов.
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Foreign Policy: Запросы Украины застали администрацию Байдена врасплох
Foreign Policy: Запросы Украины о предоставлении электротрансформаторов застали администрацию Байдена врасплох
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Администрация Джо Байдена оказалась застигнута врасплох просьбами Киева о предоставлении электротрансформаторов высокого напряжения, запчастей и отопительного оборудования, Западу трудно удовлетворить запросы Украины, говорится в статье, опубликованной в американском журнале Foreign Policy.
В материале отмечается, что на Капитолийском холме бывшие и действующие украинские должностные лица говорят всем, что Киев отчаянно нуждается в трансформаторах. По словам экс-депутата Рады Виктории Войцицкой, которая, по сведениям издания, руководит лоббистской деятельностью в Вашингтоне, Киеву больше всего нужны трансформаторы высокого напряжения, так как на Украине есть только один производитель, который может выпускать максимум три трансформатора за шесть месяцев, что значительно меньше потребностей Украины в этом оборудовании, передает ТАСС.
Согласно приведенной журналом оценке, быстрого решения применительно к трансформаторам не предвидится. В материале сообщается, что Киев также запрашивает запчасти и различное отопительное оборудование. Источник издания из числа помощников членов Конгресса США отметил, что администрация Байдена была немного застигнута врасплох в том, что касается указанных запросов украинской стороны.
В статье уточняется, что Войцицкая добивается предоставления Соединенными Штатами не менее 15 новых трансформаторов. Как отмечается в публикации, данное оборудование из Соединенных Штатов и стран ЕС может не подойти для украинской энергосистемы. Издание также констатирует, что на Украине в дефиците средства ПВО.
Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль назвал необходимую для восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры Украины сумму.
Киев отказался замораживать конфликт с Россией
В Киеве заявили об отказе замораживать конфликт с Россией
Секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБОУ) Алексей Данилов заявил, что замораживать конфликт с Россией никто не будет, ВС Украины «продолжат освобождать страну».
По его словам, украинские территории «будут освобождаться» независимо от погоды и времени года.
«Задание президента – освобождение всех наших территорий», – приводит слова Данилова издание «Зеркало недели», передает РИА «Новости».
Также он сообщил, что последнее заседание ставки верховного главнокомандующе посвятили Херсону.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал условие для переговоров Украины с Россией.
Эксперт назвал возможные направления для новых атак ВСУ после вхождения в Херсон
Эксперт пояснил, что после перехода Херсона под контроль ВСУ украинская хунта не остановится
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В ближайшие дней десять следует ожидать новых атак противника. После перехода Херсона под контроль ВСУ Киев может высвободить до восьми бригад и перебросить их на другие участки фронта, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. О том, что следующей целью Киева может стать Запорожская область, ранее заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«После входа в Херсон вооруженные силы украинской хунты высвобождают в несколько раз больше людей, чем наши войска, которые должны занимать оборону на низком – левом – берегу, и в любом случае не будут наступать через Днепр. А противнику достаточно расположить на правом – высоком – берегу артиллерию, одну-две бригады, а, как минимум, восемь бригад перебросить на другие участки фронта», – считает военный аналитик Михаил Онуфриенко.
На этой неделе, по данным Минобороны, Россия отвела из Херсона более 30 тыс. военных. «Половина из них останется на левом берегу в обороне, потому что со стороны ВСУ будут вылазки, провокации. На другие участки фронта мы сможем перебросить из Херсонской области не более 15 тыс. человек», – предположил собеседник.
По его прогнозу, уже дней через десять следует ожидать новых атак противника. «Безусловно, будет усилен Угледар, дополнительные силы будут переброшены Киевом в Артемовск», – уверен Онуфриенко.
В субботу председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что за счет освободившихся сил в Херсонской области Киев начал наращивать военную группировку на Запорожском направлении. По оценке Рогова, с херсонского направления противник может перекинуть около 40 тыс. человек. ВСУ, предупреждает Рогов, планируют дойти до Бердянска, попутно захватив Васильевку, Пологи и Мелитополь.
Онуфриенко согласен, что подобные предположения не лишены оснований. Для Киева является приоритетным Запорожское направление, потому что президент Украины Владимир Зеленский хотел бы рассечь фронт и выйти к Бердянску. Это позволит Украине усилить свою переговорную позицию, назвав условием для заключения мира с Россией передачу под полный контроль Херсонской и Запорожской областей. «Для Киева важно занять территории за пределами Донецкой и Луганской народных республик. После чего он может заявить, что «выбил русских» практически на границы до начала спецоперации. Это будет поводом вступить в переговоры и предлагать Москве прекратить огонь», – предположил Онуфриенко.
Эксперт опроверг прогнозы западных аналитиков о том, что с приходом холодов обе стороны будут не заинтересованы вести интенсивные бои и возьмут оперативную паузу до весны следующего года. На самом деле такой сценарий невыгоден ни Москве, ни Киеву, тем более что с учетом постепенного поступления на фронт мобилизованных российских военных начнет меняться соотношение сил и на линии фронта будет больше паритета.
«Как показывает история, у нас зимой боевые действия никогда не прекращались. Зачем ждать пять месяцев, когда снова наступит распутица. Вот США заинтересованы затягивать конфликт до бесконечности, а для России – это неприемлемо в том числе и потому, что после отвода сил с правого берега Днепра мы оставили территорию РФ. В любом случае нам надо освобождать ее и ждать пять месяцев усиления противника, который продолжает получать западные вооружения и готовить своих вояк за границей, по меньшей мере глупо», – подытожил Онуфриенко.
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По всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в субботу на всей территории Украины, следует из данных официального ресурса по оповещению.
Сообщения о воздушных тревогах начали поступать с 15.08 (14.08 по московскому времени), передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что тревога была объявлена в четырех областях страны. В Полтавской, Сумской и Харьковской областях. А утром тревога объявлялась в Полтавской и Харьковской областях.
Украинцы стали шутить по поводу поездок в лифте
Украинцы стали грустно шутить по поводу поездок в лифте
На Украине снимают шуточные видео по поводу застревания в лифте из-за аварийных отключений света.
На Украине в соцсетях выставляют ролики с грустными шутками на тему выключения света. Так, на одном из опубликованных видео женщина перед тем, как зайти в лифт, крестится. Ролик сопровождается подписью: «Когда через 8 минут могут выключить свет, а ты живешь на 12-м этаже», передает «Царьград».
Отмечается, что в Киеве из-за аварийных отключений жители стали застревать в лифтах, диспетчера на помощь вызвать сложно тоже из-за отсутствия света.
Ранее исполнительный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что в Киеве может вырасти продолжительность отключения света из-за понижения температуры.
У ЕС возникли проблемы с выделением дотаций Украине в 2023 году
Newsweek: Планы Евросоюза по оказанию помощи Украине в 2023 году могут оказаться под угрозой из-за финансовых трудностей
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Планы Евросоюза по оказанию помощи Украине в размере 18 млрд евро в 2023 году могут оказаться под угрозой из-за позиции отдельных стран объединения, которые переживают сложный период в экономике, сообщил американский журнал Newsweek.
Издание отмечает, что страны по всей Европе столкнулись с протестами из-за проблем в экономике, а в США чиновники задают вопросы о поддержке Украины. Вопрос в том, будет ли этого достаточно для прекращения помощи, указывает издание, передает ТАСС.
Профессор Мичиганского университета, помощник декана по исследовательской работе Джон Чорчиари в интервью Newsweek отметил, что планы Евросоюза выделить Украине в 2023 году 18 млрд евро в качестве помощи могут столкнуться со сложностями и привести европейцев к ситуации, когда у них останется мало выбора. Он напомнил, что Венгрия выразила готовность выделить помощь Украине по двусторонним каналам, чтобы не запускать механизм внешних заимствований ЕС. По словам профессора, Германия и другие ключевые игроки не хотели бы так просто «отпускать с крючка» другие страны ЕС, однако если на Украине условия продолжат ухудшаться, у них может оказаться мало выбора.
В то же время в США, согласно проведенному в сентябре социологическому опросу, более половины респондентов поддержали дипломатические усилия для завершения войны, в то время как 47% заявили, что они поддерживают военную помощь, только если она будет сопровождаться дипломатическими усилиями, сообщает журнал.
Другие аналитики, опрошенные журналом, отмечают, что чем дольше продолжается конфликт на Украине, тем выше запрос на его завершение путем дипломатического урегулирования. В связи с этим издание указывает на недавнюю массовую демонстрацию в Праге против роста цен на энергию, заявления венгерского руководства о том, что их страна не готова поддерживать новые санкции в отношении России, экономические проблемы в Греции.
При этом журнал также приводит ряд мнений экспертов о том, что пока единство Евросоюза в оказании помощи Украине остается крепким, а в странах ЕС существует запрос на дальнейшую поддержку Киева.
Напомним, в среду исполнительный заместитель председателя ЕК Валдис Домбровскис сообщил о планах Еврокомиссии выдавать Украине финансовую помощь в 2023 году в объеме до 18 млрд евро в формате «ссуды на льготных условиях». Венгрия выступила против совместных льготных кредитов стран ЕС Украине.
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Собчак впечатлила реакция жены Зеленского на откровения о семье
Телеведущая Ксения Собчак обратила внимание на «бесценную» реакцию жены Владимира Зеленского, кода он признался, что они живут отдельно и ему некому готовить завтрак.
Ксения Собчак в своем Telegram-канале опубликовала отрывок интервью президента Украины Владимира Зеленского телеканалу CNN, где он «пошутил», что жена готовит завтраки детям, а ему нет. Зеленский пояснил, что у них нет возможности завтракать вместе в этот «сложный период», поскольку они живут отдельно.
Собчак обратила внимание на реакцию Елены Зеленской, которая явно была удивлена и недовольна откровениями супруга. «Реакция жены бесценна», – написала она.
Ранее Елена Зеленская заявила The Guardian, что ее супруг очень капризный, не любит следить за своим физическим здоровьем, приходится устраивать сцену, чтобы он померил температуру.
В Британии оценили мощь военной авиации России на Украине
The Spectator: Западу нельзя недооценивать мощь российской авиации на Украине
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Западные страны, поддерживающие Украину, сделают опасную ошибку, если не будут помнить о мощи российской военной авиации, которая наносит серьезный ущерб ВСУ, заявил специалист Королевского объединенного института оборонных исследований Великобритании (RUSI) Джастин Бронк в статье для The Spectator.
Бронк заявил, что российские самолеты имеют несколько значительных преимуществ, благодаря которым наносят серьезные потери украинским воздушным силам, написал он в статье для The Spectator, основываясь на последних исследованиях RUSI. Эксперт считает, что недооценка российской авиации стала бы опасной ошибкой, передает РИА «Новости».
Он также указал, что российские самолеты оснащены более эффективными радарами, у которых гораздо больше дальность действия. Также эксперт просил не забывать, что российские ракеты класса воздух – воздух обладают гораздо большей эффективной дальностью и большей тактической гибкостью, чем украинские.
Бронк отметил, что истребители с ракетами большой дальности поражают украинские самолеты на расстоянии и практически неуязвимы для противника.
Отдельно он выделил и стратегию российских летчиков, которым удается грамотно использовать численное и техническое преимущество на поле боя.
Ранее летчик МиГ-31 ВКС России рассказал об уничтожении украинского Су-24 в воздухе.