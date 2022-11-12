В Сети восхитились песней немца о переговорах с Россией

Немецкий активист Шаттауэр опубликовал видеоклип, в котором призывает Берлин приступить к переговорам с Россией

Активист и байкер из Германии Ове Шаттауэр выложил в Сеть видеоклип, в котором побуждает немецкие власти приступить к диалогу с Россией.

В песне активист напомнил о погибших ради победы над нацизмом солдатах, призвал подумать, кому выгоден конфликт между Россией и Украиной и назвал жителей России – друзьями. Клип выполнен под немного измененный мотив гимна России, передает РИА «Новости».

Видео опубликовано в его YouTube-канале.

«Россиянин – мой друг. Давайте говорить с Россией только на языке мира. Долой русофобию! Неужели мы забыли о 27 миллионах погибших солдат, которые спасли мир от нацизма?» – спрашивает активист.

Более того, Шаттауэр назвал членов бундестага марионетками США.

«Ради того, чтобы нанести вред россиянам, немцы должны мерзнуть. Сложившаяся ситуация радует американцев, которые хотят заколотить денежки на конфликте. Это ваши западные ценности?» – говорится в песне.

Немецкие и российские пользователи поддержали призыв рэпера.

«Привет из Мюнхена! Спасибо за правду!» – написал один из пользователей.

«Привет всем россиянам! Расстояние не помеха для нашей дружбы», – добавил другой.

«Эстонцы поддерживают призыв к переговорам и дружбе», – пишет один из подписчиков немца.