Историк Зюсс из США раскритиковал поддерживающих Украину нацистов

Антироссийские санкции и финансовая поддержка Киева показали настоящее отношение Запада к своим гражданам, заявил в статье для Modern Diplomacy американский историк Эрик Зюсс.

По его словам, нацисты всецело поддерживают Украину против России, а также они преобладают среди истеблишмента Запада.

«Потребителям и промышленным предприятиям в Великобритании, Европе и даже в самой Америке придется платить высокую цену за нацистскую политику своих лидеров», – передает РИА «Новости».

Автор статья указал на просчет Запада в отношении санкционной политики против России. Вред страны нанесли сами себе. Они лишились самого дешевого источника энергоресурсов, теперь обычные граждане платят за решения правительства.

Также он признал, что Россия победила на «экономическом фронте».

Ранее сообщалось, что планы Евросоюза по оказанию помощи Украине в размере 18 млрд евро в 2023 году могут оказаться под угрозой из-за позиции некоторых стран.