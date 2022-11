В США раскритиковали поддерживающих Украину нацистов

Назван список игр с ЛГБТ-пропагандой

В Госдуме озвучили список игр с геями и лесбиянками

Составлен список игр с ЛГБТ-персонажами, его составила первый заместитель руководителя думского комитета по просвещению Яна Лантратова, ранее предложившая штрафовать разработчиков за ЛГБТ-пропаганду.

По ее данным, пропаганда ЛГБТ содержится во всех частях Assassin's Creed, в Borderlands, в Divinity: Original Sin 2, во всех частях Dragon Age, в Life Is Strange, в обеих частях The Last of Us, Fallout, Apex Legends, RimWorld, Overwatch и других, заявила Лантратова в беседе с «Газетой.Ru».

По ее утверждению, во всех вышеуказанных проектах есть «геи, лесбиянки, трансгендеры и бисексуалы».

Депутат добавила, что такая пропаганда есть в The Sims 3, популярной у девочек, там игроку для создания семьи доступен широкий спектр партнеров.

«У героя также есть опция поцеловать однополого друга, пригласить его на свидание, заняться любовью и даже создать семью и завести детей. Иногда к герою самому могут пристать с поцелуями люди одного с ним пола. То есть ребенку, который играет в это, такое поведение демонстрируют как норму, и дают возможность попробовать альтернативный сценарий семейных отношений», – указала она.

Лантратова добавила, что запрет на игру за персонажа другого пола не нужен, необходимо запретить пропаганду нетрадиционных отношений в ситуациях, когда их подают как «норму, как нечто привлекательное».

Между тем зампред думского конституционного комитета Ирина Панькина заявила, что запрет на видеоигры с «пропагандой насилия и жестокости» – правильная инициатива, и отметила, что не знает, относится ли это к проекту закона о запрете пропаганды ЛГБТ в играх.

«Здесь все-таки речь идет о нетрадиционных семейных ценностях. Есть смысл подумать над отдельным законопроектом, чтобы ввести законодательный запрет», – сказала парламентарий в беседе с РИА «Новости».

Замглавы комитета по информполитике Андрей Свинцов заявил, что комитет изучит поправки о запрете пропаганды насилия и жестокости в играх. Депутат пояснил, что против жестких ограничений в отношении игр.

«На первом этапе, я считаю, необходимо обязательное введение маркировки, а на следующем – более глубокий анализ», – указал он.

Ранее в законопроект о пропаганде ЛГБТ поступили поправки, предусматривающие запрет на видеоигры с пропагандой насилия, жестокости и ненормативной лексикой.