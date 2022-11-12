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США предложили Индии отказаться от сервисов Запада ради нефти России
Глава Минфина США Йеллен допустила покупку Индией российской нефти по любой цене без сервисов Запада
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Администрация Соединенных Штатов считает допустимым дальнейшее приобретение Индией нефти из РФ по любой стоимости без использования услуг западных компаний, несмотря на попытки Вашингтона ввести потолок цен на российский энергоноситель, заявила министр финансов США Джанет Йеллен в интервью Reuters.
Йеллен выразила мнение, что России якобы будет очень трудно сохранить прежние объемы продаж нефти, когда ЕС прекратит покупать у РФ этот энергоноситель, и Москва станет усиленно искать покупателей. При этом глава Минфина США отметила, что многие покупатели полагаются на западные услуги. Как поясняется в публикации, речь идет, в частности, об осуществляемых западными компаниями морских перевозках и страховании, передает ТАСС.
Йеллен добавила, что Индия и частные компании этой страны также могут покупать нефть по любой цене, если не пользуются западными сервисами и находят иные сервисы.
Министр финансов США выразила мнение, что попытки Вашингтона и его союзников ввести потолок цен на российскую нефть вынудят РФ снижать стоимость энергоносителя и Москва будет продавать нефть по договорной цене. По словам Йеллен, США будут рады тому, что Индия, Африка или Китай смогут договориться о предоставлении им скидок.
Напомним, в начале ноября стало известно, что в октябре Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию, обогнав традиционных лидеров – Саудовскую Аравию и Ирак. Страны G7 запланировали ввести потолок цен на российскую нефть с 5 декабря.
Пентагон устроил в Арктике провокацию против России
Силы специальных операций США провели в Арктике учебный сброс ракеты большой дальности, назвав это «провокационными» действиями в адрес России, пишет издание Пентагона Stars and Stripes.
По словам подполковника европейского командования специальных операций Лоуренса Мельникова, США намеренно пытаются быть провокационными без того, чтобы эскалировать ситуацию в регионе.
«Мы пытаемся сдержать российскую агрессию, экспансивное поведение, показывая расширенные возможности союзников», – передает РИА «Новости» его словам со ссылкой на публикацию.
Так, с бомбардировщика на парашюте сбросили ракету большой дальности, таким образом впервые в Европе продемонстрировали программу Rapid Dragon. Использовался для учений норвежский полигон за Полярным кругом.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что численность группировок НАТО в странах Восточной и Центральной Европы выросла в 2,5 раза – до 30 тыс. человек.
В США охарактеризовали Зеленского тремя словами
Журналистка Fox News назвала Зеленского «королевой американских пособий»
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Как заявила журналистка Кэндис Оуэнс в эфире Tucker Carlson Tonight на канале Fox News, президент Украины Владимир Зеленский стал «королевой американских пособий».
Она задалась вопросом, во сколько сейчас США обходится Украина, добавив, что для «королевы пособий», имея в виду Зеленского, этого недостаточно, передает РИА «Новости» со ссылкой на эфир.
Журналистка призвала Штаты следить за тем, куда уходят миллиарды, потому что «потрясающие сотрудники» налоговой службы, почему-то не следят за деньгами.
Кроме того, Оуэнс назвала подозрительным то, что США поспешно вывели войска из Афганистана 31 августа 2021 года, а прямо на следующий день, 1 сентября, объявили о присоединении к усилиям ЕС по поддержке Украины в деле вступления в НАТО.
Ранее в Пентагоне заявили, что киевские власти в скором времени получат от Вашингтона очередной пакет военной помощи на 400 млн долларов, в него включены 45 танков и сотни бронетранспортеров.
СМИ: В США заявили о подготовке России к испытанию «ядерной торпеды»
СМИ: В США посчитали, что Россия якобы готовится испытать «ядерную торпеду»
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В США считают, что Россия якобы готовится испытать ядерную торпеду, сообщает телеканал CNN со ссылкой на анонимного высокопоставленного американского чиновника.
«США в последние недели наблюдали за тем, как российские военно-морские корабли готовятся к возможному испытанию новой ядерной торпеды», – передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал.
Так, среди кораблей была замечена подлодка-носитель торпед «Посейдон» «Белгород». Вашингтон считает, что испытания не удалось провести из-за «технических причин». При этом в Вашингтоне не верят, что в ходе возможного испытания будет взорвано ядерное устройство.
Многоцелевая атомная подводная лодка «Белгород» является экспериментальной лодкой для беспилотников «Посейдон», спущена на воду в апреле 2019 года на «Севмаше». Штатным носителем «Посейдонов» также станет АПЛ «Хабаровск».
Ранее в МИД России напомнили, что реагирование со стороны России с применением ядерного оружия гипотетически допускается исключительно в ответ на агрессию, осуществляемую с применением оружия массового уничтожения.
Посол объяснил желание США затянуть «войну с Россией до последнего украинца»
Посол Антонов заявил о стремлении США «снять сливки» в процессе «войны с Россией до последнего украинца»
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США готовы затянуть «войну с Россией до последнего украинца», потому что могут «снять сливки», заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Антонов выразил уверенность, что США не смогут «уйти от ответственности за затягивание конфликта и гибель невинных людей». Он подчеркнул, что американская сторона «с маниакальным упорством» продолжает затягивать «войну на истощение», изматывая как россиян, так и украинцев с европейцами и даже рядовых американцев. «Как говорится, война с Россией «до последнего украинца», – приводит его слова РИА «Новости».
Одной из причин таких действий США, по мнению посла, является экономическая заинтересованность Соединенных Штатов – они хотят «снять сливки», продавая военную продукцию и сжиженный природный газ. «Только бизнес, ничего личного», – сказал Антонов.
Напомним, постпред России Василий Небензя указывал, что Украина стала площадкой для утилизации странами НАТО устаревшего вооружения. Кроме того, Украину используют в качестве полигона для испытания нового оружия. Также конфликт на Украине позволяет Западу рекламировать оружие, идущее на экспорт.
Эксперт: Байден превращается в «хромую утку»
Американист Дудаков: Победа республиканцев на выборах в Конгресс существенно осложнит жизнь Байдену
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Республиканское большинство в Конгрессе будет шатким. Однако победа республиканцев существенно осложнит жизнь Байдена – проводить решения через дружественный Конгресс больше не удастся. Расследования в отношении его сына Хантера возобновятся. К такому выводу в беседе с газетой ВЗГЛЯД пришел политолог-американист Малек Дудаков, комментируя промежуточные выборы в парламент США.
«В данный момент стоит дождаться окончания подсчета голосов. Можно, конечно, говорить, что республиканцы с небольшим отрывом, но лидируют на выборах в Конгресс. Вряд ли у них сформируется действительно крупное большинство, но все-таки, возможно, что они получат больше мест, чем 219 и 220, как сообщал NBC. Возможно, что у республиканцев будет больше мест, чем сейчас предсказывают аналитики», – считает эксперт-американист Малек Дудаков.
«Видно, конечно, что республиканцы выступили хуже, чем планировали. Да, 220 мест, действительно, гарантирует им большинство, но будет оно несколько шатким. Рассчитывали, конечно, на большее», – акцентирует эксперт.
Дудаков указывает, что при победе республиканцев будут инициированы расследования в отношении сына действующего президента Хантера Байдена. «Члены Республиканской партии давно обещают их устроить. Определенно начнутся расследования по ситуации в Афганистане и, вероятно, по Украине», – констатирует собеседник.
«Республиканцам нужно устраивать политические атаки на Байдена. Впереди президентская гонка 2024 года. Важно ослабить позиции действующего президента. Поэтому расследования станут частью попыток республиканцев ослабить демократов», – считает эксперт.
«Вероятная победа республиканцев свидетельствует о том, что раскол в американском обществе усиливается. Байдену придется отбиваться от политических атак со стороны Конгресса – силы будут тратиться на «внутренние разборки», а не только на внешнюю политику. Позиции демократов определенно пошатнутся – им будет гораздо сложнее проводить собственную политику», – рассуждает собеседник.
«Байден в какой-то степени превращается в президента-«хромую утку». Проводить реформы через дружественный Конгресс уже не удастся, потому что настроения в данном органе кардинально изменятся. Контроль перейдет от демократов к республиканцам, что значительно осложнит жизнь действующему президенту», – акцентирует эксперт.
«На внешнюю политику победа республиканцев влияет не особо. Выборы в Конгресс – это событие, связанное с внутриамериканской повесткой. Всё, что касается внешней политики, и Украины в частности, имеет второстепенное значение, когда мы обсуждаем победу республиканцев на выборах в Конгресс», – резюмирует Малек Дудаков.
В США в эти часы завершаются промежуточные выборы. На них избираются все 435 членов нижней палаты Конгресса – Палаты представителей, а также треть его Сената. Кроме того, избираются губернаторы 36 штатов и трех заморских территорий США.
В действовавшем до этого момента составе Палаты представителей Конгресса правящие демократы занимали 220 мест, оппозиционным республиканцам принадлежат 212 мест, три места остаются вакантными, напоминает TACC.
Телеканал NBC опубликовал прогноз, по которому республиканцы получают 219 (или, по другим данным, 220) мест в Палате представителей. Демократам достается соответственно 216 или 215 мандатов. Если оценка верна, то Республиканская партия в любом случае получает 218 мест, необходимых для контроля над нижней палатой, указывает РИА Новости.
В Сенате нынешнего состава у демократов 48 мест, однако на их стороне всегда голосуют два независимых сенатора, республиканцы занимают 50 мест, поясняет ТАСС. Согласно Конституции США, при равном разделении голосов в Сенате решающим считается голос вице-президента. Этот пост занимает демократ Камала Харрис.
По предварительным (и пока не подтвержденным) данным, которые приводит NBC, по итогам выборов трети сенаторов, большая часть мест все же остается за Демократической партией – 48 против 47 у республиканцев.
Власти США не зафиксировали иностранного вмешательства в выборы. Американская пресса сообщила о сбоях в работе машин для голосования в штатах Аризона, Калифорния и Техас.
Экс-президент и вероятный кандидат на выборах-2024, республиканец Дональд Трамп ранее раскритиковал ситуацию c «отсутствием бюллетеней» в Детройте. Здесь люди, пришедшие на выборы, внезапно узнавали, что «уже отдали голос», заявил Трамп. По его словам, подобное «происходит в большом количестве еще много где». «Протестуйте, протестуйте, протестуйте», – приводит РИА «Новости» заявление Трампа в его соцсети Truth Social.
В Пенсильвании собрались потратить на подсчет голосов несколько дней, в Аризоне сообщают о сбоях устройств для голосования именно в тех районах, где популярностью пользуется Республиканская партия, заявил Трамп. Он призвал жителей Аризоны не уходить с избирательных участков, пока не проголосуют. Экс-президент задался вопросом: «Происходит то же мошенничество с голосованием, что и в 2020 году?».
Позже Трамп заявил, что ряд американских СМИ пытаются искусственно преуменьшить успехи политиков из Республиканской партии. Трамп написал в Truth Social, что республиканцы одержали 174 победы и девять поражений. «Замечательный вечер!» – отметил он, добавив, что «фейковые СМИ вместе с подельниками-демократами делают всё возможное, чтобы преуменьшить это».
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США предложили России варианты освобождения Грайнер
Пресс-секретаря Белого дома Жан-Пьер: Администрация США предложила России ряд вариантов освобождения Грайнер
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Администрация США предложила России ряд вариантов освобождения осужденной в РФ американской баскетболистки Бриттни Грайнер, говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.
По словам Жан-Пьер, власти США «продолжают неустанно работать над тем, чтобы обеспечить ее освобождение», а также стараются добиться «улучшения отношения к ней и тех условий, которые она может быть вынуждена выносить в колонии», передает РИА «Новости».
Спикер Белого дома добавила, что правительство США сделало «значительное» предложение российской стороне с целью разрешить нынешнюю ситуацию с «неприемлемым и несправедливым» задержанием американских граждан.
Жан-Пьер добавила, что США предложили России «альтернативные пути» решения проблемы заключенных, не получив «желаемого ответа» на свое изначальное предложение.
Белый дом не уточняет, с чем связано появление пресс-релиза.
В Кремле ранее заявили, что российское руководство не комментирует приговор Грайнер, разговор о возможном обмене должен проходить в тишине.
В августе суд признал американку виновной в контрабанде наркотиков в Россию. Ее приговорили к девяти годам лишения свободы.
Байден предположил вероятность урегулирования конфликта на Украине
Байден заявил, что не видит способов регулировать конфликт на Украине
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Действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден перед поездкой в зарубежное турне отметил, что в данный момент не наблюдает шансов для мирного урегулирования конфликта на Украине без отвода российских войск на свою территорию.
По его словам, разногласия сторон не будут разрешены до тех пор, пока «Путин не уйдет из Украины», передает РИА «Новости».
Ранее стало известно, что в администрации США возникли противоречия по вопросу давления на Киев, чтобы подтолкнуть его к переговорам с Москвой.
Так, председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли указывает на необходимость вступить в переговоры, в то время как советники американского президента Джо Байдена и он сам полагают, что пока о переговорах говорить рано.
Сторонники 45-го президента США Дональда Трампа считают, что помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан убеждал президента Украины Владимира Зеленского создать иллюзию готовности к переговорам с Россией.
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Слова Зеленского о переговорах с Россией объяснили «подталкиванием» от США
Politico: Зеленский сделал заявление об условиях переговоров с Россией после мягкого подталкивания со стороны США
Заявление президента Украины Владимира Зеленского, который назвал условия переговоров с Россией, объясняется воздействием со стороны США, сообщают источники.
Позиция Зеленского напрямую связана с «мягким подталкиванием» со стороны Белого дома. Источники отмечают, что заявление сделано через несколько дней после визита на Украину советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана. Указывается, что Зеленского напрямую не просили изменить позицию, но рекомендовали «показать готовность закончить боевые действия разумно и мирно», передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры с Москвой состоятся только после возврата под контроль Киева решивших воссоединиться с Россией территорий. До этого Зеленский говорил, что не готов вести переговоры с Россией, и даже подписал указ об отказе от переговоров с Владимиром Путиным.
На Украине назвали условие немедленной победы России
Замглавы Минэкономики Украины Качка: Отказ США от финансовой помощи Киеву означал бы немедленную победу России
Прекращение финансовой помощи Киеву со стороны США означало бы немедленную победу России, заявил замглавы Минэкономики Украины Тарас Качка обозревателю Washington Post Джошу Рогину.
Качка заявил, что без финансовой поддержки со стороны США экономика Украины рухнет, что означало бы немедленную победу России. Автор статьи согласился с мнением украинского чиновника о том, что Киев ждут проблемы без постоянной поддержки США, Европы и Международного валютного фонда. При этом обозреватель сослался на мнение конгрессменов, отметив, что в этом случае украинские вооруженные силы не смогут воевать, передает РИА «Новости».
В статье отмечается, что Кевин Маккарти и другие лидеры Республиканской партии США обсуждают, как скорректировать финансовую помощь Киеву после получения большинства мест в Палате представителей и Сенате, а некоторые конгрессмены-республиканцы призвали к полному прекращению помощи Украине.
Накануне Пентагон объявил о передаче Украине четырех самоходных зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) ближнего действия Avenger, ракет для войскового ЗРК средней дальности MIM-23 Hawk и РСЗО HIMARS в рамках нового пакета военной помощи на 400 млн долларов, а также пообещал помочь Украине создать интегрированную систему ПВО.
Антонов раскритиковал заявление США о статусе экономики России
Посол РФ в Вашингтоне Антонов: Заявление США о лишении экономики России статуса рыночной противоречит логике
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал противоречащим логике заявление администрации Соединенных Штатов о лишении России статуса страны с рыночной экономикой.
Дипломат в Telegram-канале посольства России в Вашингтоне назвал позитивным решение Минфина США отменить финансовые ограничения в отношении диппредставительств РФ. При этом он подчеркнул, что эти шаги не снимают с США ответственности за дисбалансы на мировых рынках, к которым ведут многочисленные нелегитимные односторонние барьеры. Антонов отметил, что в этом же ряду находится противоречащее логике заявление администрации США о лишении России статуса страны с рыночной экономикой, передает ТАСС.
Ранее Министерство торговли США объявило о решении не считать Россию страной с рыночной экономикой в рамках американского антидемпингового законодательства.
США разрешили транзакции для работы дипломатических и консульских миссий России
Российские дипломатические и консульские миссии получили разрешения на транзакции, необходимые для своего функционирования в США, говорится в документе, опубликованным американским министерством финансов.
В документе говорится, что американцам разрешено участвовать в транзакциях, необходимых для официальной деятельности дипломатических или консульских миссий правительства Российской Федерации, сообщает РИА «Новости».
Ранее власти США разрешили проводить с Федеральной службой безопасности (ФСБ) России, в отношении которой введены санкции, некоторые транзакции, касающиеся выдачи лицензий, разрешений и сертификатов, связанных с информационными технологиями.
Россия ввела персональные санкции против родственников Байдена
Российская сторона объявила о санкционных ограничениях в отношении американских граждан, в список из двухсот человек попали сестра и два брата действующего президента США Джо Байдена, сообщил МИД России.
Москва объявляет о санкциях против Вашингтона на основе принципа взаимности в связи с постоянными персональными санкциями в отношении российских официальных лиц, представителей деловых кругов и общественности, а также деятелей культуры, говорится в сообщении на сайте МИД.
Также ведомство привело список тех, в отношении кого введены ограничения: Валери Байден Оуэнс – сестра Джо Байдена; Джеймс Байден – брат Джо Байдена; Фрэнсис Байден – брат Джо Байдена; пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер и другие лица.
Всего в списке 200 высокопоставленных персон - генералы, чиновники, сенаторы. Отмечается, что в их отношении действует запрет на въезд в Россию.
Советник Трампа призвала США изменить отношение к Путину
Советник экс-президента США Хилл призвала Вашингтон изменить отношение к главе России Путину
Вашингтону следует изменить свое отношение к президенту России Владимиру Путину, считает советник экс-президента США Дональда Трампа по вопросам России Фиона Хилл, об этом она рассказала в интервью журналисту Лексу Фридману.
По словам Хилл, США следует иметь стратегическую эмпатию по отношению к Путину, необходимо понять, как он думает и почему, передает РИА «Новости».
«Вы знаете, он действует в собственном контексте, имеет свои рамки и обоснование своим действиям. Мы должны понять это», – заявила она.
Хилл напомнила, что в первые этапы своего правления президент России стабилизировал экономику страны и нормализировал работу финансовой системы.
Кроме того, по ее словам, Путин открыл Россию для международного бизнеса, тем самым дав людям массу возможностей.
Ранее Путин выступил с программной речью, четко обозначив новые геополитические приоритеты Москвы. При формировании нового мироустройства, по словам Путина, во внимание должна быть принята каждая точка зрения, каждая система мировоззрений и идей, каждый народ и каждая культура.
Путин считает, что так называемый порядок, основанный на правилах, предлагаемых Западом, дает тому возможность жить вообще без правил. «Власть над миром – как раз то, что этот так называемый Запад поставил на кон в своей игре, но игра эта, безусловно, опасная, кровавая и, я бы сказал, грязная, – подчеркнул глава государства. – Она отрицает суверенитет стран и народов, их самобытность и уникальность, не ставит ни во что интересы других государств».
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Минторг США объявил Россию нерыночной экономикой
Министерство торговли США объявило о решении не считать Россию рыночной экономикой
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Министерство торговли США объявило о решении не считать Россию страной с рыночной экономикой в рамках американского антидемпингового законодательства.
Министерство торговли США объявило о том, что более не будет относиться к России как к рыночной экономике в своих антидемпинговых процедурах. В ведомстве пояснили, что это решение наделяет власти США правом использовать всю строгость американского антидемпингового законодательства для корректировки «искажений» рынка, которые, по версии Минторга США, якобы были вызваны масштабным вмешательством российского правительства в свою экономику, передает ТАСС.
Министерство торговли США отмечает, что после принятия решения будет применяться альтернативная методология для расчета пошлин на импорт из России, по которой специалисты будут ориентироваться на рыночные цены в странах «с сопоставимым уровнем экономического развития, которая производит сопоставимый товар».
По версии Минторга США, определения рыночной и нерыночной экономики в торговле якобы основаны на тщательной оценке конкретных критериев, изложенных в законодательстве США: конвертируемость валюты, способ определения заработной платы, климат для иностранных инвестиций, государственный контроль над средствами производства, государственный контроль над бизнесом.
Напомним, в октябре министерство торговли США подтвердило рыночный статус российской экономики. Как пояснял замминистра экономического развития РФ Владимир Ильичев, это решение подразумевало, что Минторг США не вернется к методикам расчета демпинга, применяемым в отношении экспортеров из СССР и России до присоединения к ВТО.
В США разделились мнения по вопросу переговоров Киева с Москвой
В администрации США возникли противоречия по вопросу давления на Киев, чтобы подтолкнуть его к переговорам с Москвой
Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли указывает на необходимость вступить в переговоры, в то время как советники американского президента Джо Байдена и он сам полагают, что пока о переговорах говорить рано, сообщает газета The New York Times.
По информации источников издания, на нескольких совещаниях в Белом доме Милли отмечал, что Украина достигла того уровня готовности как раз до наступления зимы. По его словам, в холодное время года снижается накал боевых действий, из-за чего снижается возможность резких поворотов на поле боя. Генерал заверяет, что это время наилучшим образом подходит для ведения переговоров, передает ТАСС со ссылкой на The New York Times.
При этом сторонники Байдена утверждают обратное, утверждая, что небольшое затишье только даст возможность российским военным перегруппироваться. Советники Байдена также полагают, что конфликт рано или поздно завершится мирными переговорами, но для говорить об этом преждевременно.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал условие для переговоров Украины с Россией.
В четверг Госдеп США призвал Россию продемонстрировать готовность к серьезным переговорам по Украине. Днем ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что Москва не отказывалась от переговоров с Киевом, готова вести их с учетом складывающихся реалий.
Сторонники 45-ого президента США Дональда Трампа считают, что помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан убеждал Зеленского создать иллюзию готовности к переговорам с Россией.