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На Украине ликвидирован наемник из Японии
На Украине ликвидирован 20-летний наемник из Японии
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Во время боевых действий на территории Украины скончался воевавший в составе Вооруженных сил Украины в должности наемника японец, сообщил МИД Японии.
Уточняется, что военнослужащему было 20 лет, он умер 9 ноября по местному времени, при этом имя и место смерти не указаны, передает телеканал 360 со ссылкой на портал 47 News.
Ранее член главного совета администрации Запорожского региона Владимир Рогов сообщил, что на линии фронта киевский режим сосредоточил много наемников. По его оценкам, только польских наемников насчитывается свыше 5 тыс. человек.
Появились данные о подрывах подразделений ВСУ на минных заграждениях под Херсоном
Замминистра информации ДНР Безсонов сообщил об ощутимых потерях ВСУ на минных заграждениях под Херсоном
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли ощутимые потери на минных заграждениях под Херсоном, сообщил заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.
Безсонов сообщил в своем Telegram-канале, что украинские вояки так хотели быстро зайти в Херсон, чтобы «пофоткаться», так спешили геройски ударить в спину российским бойцам, что нарвались на минные заграждения и понесли ощутимые потери.
По словам заместителя министра информации ДНР, украинские вояки совсем себя не берегут – ночью «ломятся» на мины ради «видосиков с флажками». Он пояснил, что ВСУ только начали заходить в Меловое и уже подорвались на минных заграждениях.
Безсонов также сообщил, что Каховку никто не штурмует. По имеющимся у него данным, по городу был нанесен ракетный удар, отработала российская ПВО.
Накануне Минобороны РФ сообщило о маневре российских войск на Николаево-Криворожском направлении на подготовленные позиции на левом берегу Днепра. Днем ранее было объявлено об отводе российских войск из Херсона с правого берега Днепра на левый.
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Нанесен ущерб объекту критической инфраструктуры на Украине
Нанесен ущерб объекту критической инфраструктуры в Винницкой области Украины
Зафиксирована поломка объекта критической инфраструктуры в Винницкой области Украины вследствие попадания в него снаряда, сообщил глава обладминистрации Сергей Борзов.
В своем Telegram-канале он пояснил, что утро пятницы началось с тревожной сирены. Зафиксировано попадание в один из объектов критической инфраструктуры Винницкой области. По его словам, жертв нет, на месте происшествия работают спасательные службы.
Тем временем в Киеве и 15 областях Украины продолжились веерные отключения электроэнергии.
Появилось фото солдата, который отбрасывал падавшие на него с коптера ВСУ гранаты
Появилось фото русского солдата, который хладнокровно отбрасывал падавшие на него с коптера ВСУ гранаты
В Сети появилось фото русского солдата по имени Алексей, который хладнокровно отбрасывал падавшие на него с коптера Вооруженных сил Украины (ВСУ) гранаты.
Как сообщает Telegram-канал «Кремлевская прачка», русского воина, который хладнокровно отбивал сбрасываемые на него с украинского дрона гранаты, зовут Алексей. Авторы поста пожелали военнослужащему океан везения.
Напомним, в среду стало известно, что российский солдат, который хладнокровно отбрасывал падавшие на него с коптера ВСУ гранаты, оказался пехотинцем из 138-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, дислоцированной в поселке Каменка Выборгского района Ленинградской области. Тогда же стало известно, что боец выжил.
Видео, на котором российский военнослужащий отбивается от атак украинского дрона, появилось в начале ноября в британских СМИ.
Президент международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечал, что у военного были считанные секунды, чтобы избавиться от гранат, так как после выдергивания кольца из чеки запал срабатывает примерно через 3,2-4,2 секунды.
В Бельгии призвали ЕС договориться с Россией о разделе Украины
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Европе необходимо пересмотреть политику в отношении России и Украины, считает бельгийский сенатор Ален Детекс.
В интервью французскому изданию Causeur он рассказал, что в интересах Европы и европейцев отказаться от жесткой линии президента Украины Владимира Зеленского и договориться с Россией о разделе Украины.
Также он указал, что необходимо снять антироссийские санкции, поскольку это путь к спасению, передают «Известия».
«На данном этапе дипломатическое решение лучше эскалации, которую поощряет Белый дом», – считает сенатор.
Также он выразил мнение, что президента Украины можно рассматривать лишь в качестве американской марионетки, которая втягивает Европу в войну.
Кроме того, политик подверг критике свою коллегу Элизабет Борн, которая заявила о желании Франции сделать цену конфликта неподъемной для России.
В начале октября экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что прочный мир в Европе может быть достигнут только при участии России, и назвала события на Украине глубоким поворотным моментом.
Газета ВЗГЛЯД писала, что всё больше признаков того, что и европейские избиратели, и элиты ЕС теряют интерес к поддержке киевского режима. Тон европейской прессы постепенно меняется. Кажется, в Европе начали догадываться о том, кто всё это устроил и почему: «Всё больше доказательств того, что за происходящим стоят США», – говорят выходящие на манифестации.
Так, Италия заморозила отправку нового пакета военной помощи Украине. Германия помогала Киеву ровно настолько, чтобы не вредить своим интересам, и даже вызвала обвинения в том, что ее действия напоминают «медленный спорткар».
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В Госдуме отреагировали на проект Украины о «независимости Татарстана»
Депутаты Госдумы возмутились из-за проекта Рады о «независимости Татарстана»
Депутаты Госдумы Айрат Фаррахов и Олег Морозов назвали откровенной провокацией и демонстрацией комплекса неполноценности зарегистрированный в Раде проект постановления о признании «независимости Татарстана».
Проект постановления о признании независимости Республики Татарстан зарегистрирован в Верховной раде Украины, пока просмотреть его нельзя.
Депутат Госдумы Айрат Фаррахов в своем Telegram-канале назвал откровенной провокацией инициативу украинских властей. Он считает намерение признать Радой независимость Татарстана от России попыткой отвлечь внимание от решения проблем своих граждан.
«Я татарский сын великого русского народа и воевать против матери не буду никогда!» – ответил украинским парламентариям депутат строчкой из стихотворения Героя Советского Союза, татарского поэта Мусы Джалиля.
Согласен с коллегой и депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов.
Он назвал проект о признании независимости Татарстана демонстрацией комплекса неполноценности. И предположил, что у украинских властей – болезненный синдром утраченного Крыма и Донбасса. Морозов подчеркнул, что Татарстан без советчиков из распадающейся страны определяет себя как неотъемлемую часть России, которая олицетворяет пример межконфессионального и межнационального согласия в отличие от того, что собой представляет Украина, передает РИА «Новости».
Ранее украинский парламент признал «суверенитет» Чеченской республики Ичкерия, свой голос «за» отдали 287 украинских депутатов.
Вучич признал ошибочность прогноза о битве за Херсон
Президент Сербии Александар Вучич выразил мнение, что, возможно, ошибся в своих прогнозах о битве за город Херсон.
После переговоров с президентом Франции Эмманeуэлем Макроном в Париже сербский лидер заявил, что, очевидно, ошибся, так как думал, что россияне будут оказывать большее сопротивление под Херсоном. По словам Вучича, это показывает, что сербы сами должны создавать свое будущее, заботиться о нем, должны сами о себе заботиться в военном смысле, если хотят сохранить свой военный нейтралитет, передает ТАСС.
Напомним, 7 ноября Вучич сравнил предстоящее сражение вооруженных сил России и Украины за город Херсон со Сталинградской битвой и выразил мнение, что оно будет иметь решающее значение в конфликте на Украине.
Минобороны показало штурм Павловки морпехами ТОФ
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Боевую работу подразделений 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) на Южно-Донецком направлении сняли на видео, его опубликовало Министерство обороны.
В ролике запечатлен бой возле одного из домов в Павловке, военные обстреляли противника внутри помещения. Ролик опубликован в Telegram-канале ведомства.
Также на видео зафиксирована перестрелка из полуразрушенного здания. Один из российских военных осуществил запуск двух снарядов из гранатомета по противнику. В конце записи показаны кадры работы артиллерии и танков.
В ролике один из военных сообщил, что матросы-гвардейцы дерутся достойно и мужественно, также хорошо проявили себя добровольцы мобилизационного резерва.
«Штурмовыми отрядами морпехов и взаимодействующими с ними подразделениями был прорван глубоко эшелонированный и хорошо укрепленный район обороны противника, что позволило российским военнослужащим приступить к освобождению населенного пункта Павловка», – указали в министерстве.
До этого приморский губернатор Олег Кожемяко опубликовал ролики, в которых приморские морпехи опровергли сообщения о якобы тяжелых потерях 155-й отдельной гвардейской бригадой морской пехоты в боях за Павловку.
Киев сосредоточил под Запорожьем более 5 тыс. польских наемников
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов: Киев сосредоточил под Запорожьем более 5 тыс. польских наемников
Киевские власти сосредоточили большое количество наемников из Польши на Запорожском направлении, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Рогов сообщил, что на запорожской линии фронта киевский режим сосредоточил много наемников. По его оценкам, только польских наемников насчитывается свыше пяти тысяч человек, передает РИА «Новости».
Он также сообщил, что в рядах наемников много выходцев из Грузии и представителей различных международных террористических группировок, в том числе из запрещенных в России террористических организаций «Джебхад ан-Нусра»* и «ДАИШ»*. Всего, по подтвержденным данным разведки, в регионе находятся боевики из 34 государств, сообщил член главного совета администрации Запорожской области.
Напомним, в конце октября Рогов сообщал, что среди наемников в Запорожье оказалось много представителей Польши и Грузии.
Зеленский назвал условие для переговоров Украины с Россией
Президент Украины Зеленский заявил, что в Киеве будут готовы говорить с «другой Россией»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти Украины будут готовы говорить с Россией, но с «другой Россией» – той, которая будет по-настоящему готова к миру.
Зеленский заявил в интервью телеканалу CNN, что не закрывал дверь (для переговоров с Россией). По словам Зеленского, он говорил, что власти Украины будут готовы говорить с Россией, но с другой Россией – той, которая будет по-настоящему готова к миру, передает РИА «Новости».
Накануне Госдеп США призвал Россию продемонстрировать готовность к серьезным переговорам по Украине. Днем ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что Москва не отказывалась от переговоров с Киевом, готова вести их с учетом складывающихся реалий.
Рогов назвал приоритетное для ВСУ направление
Рогов предположил, что Запорожское направление станет приоритетом ВСУ
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Украинские военные возьмут в приоритет Запорожское направление, чтобы установить контроль над Запорожской АЭС, заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Вооруженные силы Украины перебрасывают силы на Запорожское направление, они перенаправят туда войска, освободившиеся на Херсонском направлении, сказал Рогов в беседе с ТАСС.
По его словам, целью ВСУ является захват ЗАЭС, крупнейшей атомной электростанции в Европе.
Ранее Рогов сообщал, что в контролируемый Киевом город Запорожье прибыли подготовленные Британией 300 бойцов ВСУ, их планируется использовать для захвата атомной станции.
Всего около 7 тысяч бойцов ВСУ, прошедших курс обучения на западных полигонах, были брошены в последнее время на запорожское направление. Кроме того, за последнее время подразделения ВСУ, которые обстреливают ЗАЭС, получили около 500 снарядов для американских гаубиц М777 и несколько сотен снарядов для РСЗО HIMARS.
«Они очень точные, эти снаряды, поэтому у нас сейчас будет там «веселье», – сказал Рогов, добавив, что «единственный способ обезопасить ЗАЭС – это отодвинуть этих чертей как можно западнее, чтобы их снаряды не долетали до атомной станции».
В среду было объявлено об отводе ВС России из Херсона, с правого берега Днепра на левый.
В то же время, как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, ВС России полностью освободили населенный пункт Павловка.
Эксперт спрогнозировал тяжелые бои за Угледар после взятия Павловки
Военный аналитик Онуфриенко: Российским войскам после взятия Павловки предстоит штурм Угледара
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Взятие Павловки открывает ВС России возможность полномасштабного наступления на Угледар. Взять город будет непросто из-за серьезных укреплений ВСУ, предстоят серьезные бои. Об этом в разговоре с газетой ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя заявление врио главы ДНР Дениса Пушилина о полном освобождении села Павловка к юго-западу от Донецка.
«Взятие Павловки открывает нам дорогу для наступления на Угледар. Это мощный укрепрайон, имеющий на этом направлении ключевое значение вместе с Новомихайловкой, которая расположена восточнее. Сейчас наши войска находятся приблизительно в двух километрах от окраин села», – рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«Дело в том, что там проходит последний водораздел, который отделяет наши войска от города Курахово. Этот населенный пункт на протяжении последних лет был глубоким тылом противника. Кроме того, там расположена Кураховская ТЭС. Взятие нами Угледара и Новомихайловки с последующим фланговым ударом позволит выйти на позиции, после которых наступление на Курахово становится реальностью. А это уже серьезный участок фронта, расположенного юго-западнее Донецка», – описывает вариант развития событий эксперт.
Реализация такого сценария позволит создать серьезную угрозу для противника, отмечает Онуфриенко. «Однако после отхода наших войск на левый берег Днепра, у ВСУ появилась возможность перебросить подкрепление на Донецкое направление. Ввиду этого не исключаю, что в скором времени мы увидим упорные бои», – предполагает собеседник.
Онуфриенко упомянул еще несколько районов Донбасса, где российские силы ведут активные действия. «Группа Вагнера» ведет бои в селе Белогоровка в ДНР, которое расположена на трассе Лисичанск – Соледар (северо-запад ЛНР – северо-восток ДНР). «Южная часть поселка уже находится под нашим контролем, за северную еще идут бои», – пояснил эксперт. Также наши военные вышли на окраину села с аналогичным названием, Белогоровка в Северодонецком районе ЛНР. «Но говорить об освобождении населенного пункта пока рано», – добавил Онуфриенко.
«Вагнер» ведет бои за село Опытное, взятие которого откроет возможность для непосредственного продвижения на город Артемовск (Бахмут). Российские силы уже зачистили село Бахмутское, а это значит, что при освобождении Опытного Артемовск окажется охвачен нашими силами с трех сторон», – замечает военный аналитик.
Севернее, на Краснолиманском направлении ситуация практически не меняется – постоянно идут атаки противника. «Правда, теперь меньшими силами. Это видно в том числе по отчетам нашего Минобороны», – заключил Онуфриенко.
В четверг врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о том, что ВС России полностью освободили населенный пункт Павловка. Освобождение села, подчеркнул донецкий руководитель, далось большой ценой. В тот же день Минобороны опубликовало кадры освобождения Павловки силами 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ). «Штурмовыми отрядами морпехов и взаимодействующими с ними подразделениями был прорван глубоко эшелонированный и хорошо укрепленный район обороны противника, что позволило российским военнослужащим приступить к освобождению», – сообщили в военном ведомстве.
ВСУ продолжают наносить артиллерийские удары по Донецку. В пятницу с украинских позиций по городу выпустили шесть снарядов из реактивной системы залпового огня «Град», сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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Стало известно о выходе российских войск с правого берега Днепра
Военкоры сообщили о выходе ВС России с правого берега Днепра в Херсоне
Военкоры заявили о произведенном ночью маневре российских военных на позиции на левом берегу Днепра на Херсонском направлении.
В Telegram-канале РИА «Новости» опубликована видеозапись, на которой журналист описывает события, происходившие ночью. Корреспондент отмечает, что военными ведется светомаскировка для защиты от беспилотников и других разведывательных средств Киева. Уточняется, что переброска войск проходила как по понтонам, так и по Антоновскому мосту, по которому следовала колесная техника.
Ранее командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации Сергей Суровикин доложил главе Минобороны Сергею Шойгу, что российские военные займут подготовленные в инженерном отношении позиции на левом берегу Днепра. Шойгу отдал приказ об отводе войск за Днепр.
Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал решение командующего войсками в районе СВО, отметив, что Херсон – очень сложный участок без возможности стабильного регулярного подвоза боеприпасов и формирования крепкого, надежного тыла.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, чем продиктовано решение военного руководства и как оно отразится на зимней кампании 2023 года.
Командир спецназа «Ахмат» объяснил введенные Польшей санкции
Командир «Ахмата» Алаудинов связал польские санкции с уничтожением наемников в Донбассе
Польша решила ввести санкции против «команды Кадырова» по причине ликвидации польских наемников в Донбассе, которые выступали за киевский режим, считает командир спецназа «Ахмат» и замкомандующего 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР Апты Алаудинов.
По его словам, единственное, что приходит на ум – идея о такого рода мести поляков. «Они (Польша – прим. ВЗГЛЯД) массово поляков погнали к нам на передовую, ну а мы их массово уничтожили и их увезли, как говорится, в пакетах домой. Вот, я считаю, наверное, это как раз и послужило причиной...», – передает РИА «Новости».
При этом Алаудинов добавил, что благодарит польские власти за такое «признание», отметив, что подобные меры коснулись также спикера парламента Чечни Магомеда Даудова, то есть «команды Кадырова».
Командир спецназа заметил, что подобные действия со стороны Польши указывают на то, что люди из «команды Кадырова» наносят им реальный ущерб.
«Хвала Всевышнему, команда Кадырова находится на передовой в пике этой борьбы», – заключил Алаудинов.
Отмечается, что командир спецназа стал 17-м человеком, на которого Польша наложила свои санкции после начала спецоперации. Так, Алаудинов является нежелательным лицом на территории страны, также польские власти вправе заморозить его активы.
В начале ноября глава Чечни Рамзан Кадыров назначил командира спецназа «Ахмат» замкомандира корпуса НМ ЛНР. За боевые заслуги удостоен звания Героя России и Героя ЛНР. Алаудинов пожелал остаться в зоне боевых действий до победного конца.
Пентагон пообещал помочь Украине создать интегрированную систему ПВО
Пентагон: США помогут Украине создать интегрированную систему средств противовоздушной обороны разной дальности
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Администрация Соединенных Штатов намерена оказать властям Украины помощь в создании интегрированной системы средств противовоздушной обороны разной дальности, сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
Пресс-секретаря Пентагона заявила, что США, по сути, создают на Украине сеть систем ПВО разной дальности, будь то ракеты для систем ПВО Hawk или IRIS-T, направленные Германией, или предоставленные Вашингтоном системы ПВО Avenger. Она отметила, что эти системы имеют разную дальность действия и играют разную роль на поле боя. Сингх предложила властям Украины самим говорить о том, какие системы ПВО они считают наиболее эффективным в конечном итоге, передает ТАСС.
Пресс-секретаря Пентагона также напомнила, что Украина получила первую партию зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS, об отправке которых США сообщали в июле. Сингх подчеркнула, что всего Вашингтон направил Киву восемь ЗРК NASAMS. Она не смогла уточнить, когда Украине будут предоставлены остальные шесть ЗРК NASAMS.
Ранее Пентагон объявил о передаче Украине четырех самоходных зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) ближнего действия Avenger, ракет для войскового ЗРК средней дальности MIM-23 Hawk и РСЗО HIMARS в рамках нового пакета военной помощи на 400 млн долларов.
На Украине назвали условие немедленной победы России
Замглавы Минэкономики Украины Качка: Отказ США от финансовой помощи Киеву означал бы немедленную победу России
Прекращение финансовой помощи Киеву со стороны США означало бы немедленную победу России, заявил замглавы Минэкономики Украины Тарас Качка обозревателю Washington Post Джошу Рогину.
Качка заявил, что без финансовой поддержки со стороны США экономика Украины рухнет, что означало бы немедленную победу России. Автор статьи согласился с мнением украинского чиновника о том, что Киев ждут проблемы без постоянной поддержки США, Европы и Международного валютного фонда. При этом обозреватель сослался на мнение конгрессменов, отметив, что в этом случае украинские вооруженные силы не смогут воевать, передает РИА «Новости».
В статье отмечается, что Кевин Маккарти и другие лидеры Республиканской партии США обсуждают, как скорректировать финансовую помощь Киеву после получения большинства мест в Палате представителей и Сенате, а некоторые конгрессмены-республиканцы призвали к полному прекращению помощи Украине.
Накануне Пентагон объявил о передаче Украине четырех самоходных зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) ближнего действия Avenger, ракет для войскового ЗРК средней дальности MIM-23 Hawk и РСЗО HIMARS в рамках нового пакета военной помощи на 400 млн долларов, а также пообещал помочь Украине создать интегрированную систему ПВО.