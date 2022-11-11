Ряд стран НАТО поддержали заявку Украины о вступлении в альянс

Politico: Часть стран НАТО поддержала желание Украины вступить в альянс

Некоторые страны Североатлантического альянса, в том числе Греция и Польша, поддержали заявку Украины на вступление в НАТО.

По данным издания Politico во время закрытой встречи лидеров НАТО в Брюсселе в октябре глава Пентагона Ллойд Остин указал на важность поддержки Украины, в том числе военными поставками, передает ТАСС.

Остин также указал на стремление Украины вступить в НАТО. Между тем, по его мнению, ближайшее время по этому вопросу не будет принято никаких решений.

Однако заявку на вступление Украины в альянс поддержали на встрече другие представители НАТО, в частности из Польши и Греции.

Напомним, 1 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал с премьер-министром Чехии Петром Фиалой совместную декларацию о членстве Украины в НАТО, которая должна ускорить интеграцию в альянс.