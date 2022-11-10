Вучич назвал условия, при которых Сербия введет санкции против России

Взгляд
10 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 21:57  |  vz.ru
Разделы

Российская нефть нашла свободный от санкций маршрут

По Северному морскому пути пустили российскую нефть Rosatom/Global Look Press
Россия второй раз в истории отправила свою нефть в Китай по Северному морскому пути. Нефтяное эмбарго ЕС, которое вступит в силу через месяц, делает этот маршрут более привлекательным. Он короче и быстрее, и главное – свободен от западных санкций. Сможет ли Севморпуть стать спасением для российской нефти?  Подробности...
Перейти в раздел…

Результат выборов в США опять не совпал с прогнозом

Демократы показали результат значительно лучше того, который им предсказывали REUTERS/Tom Brenner
Формально Республиканская партия имеет право праздновать победу: по итогам выборов в Конгресс ей досталось большинство в Палате представителей. Но это будет очень грустный праздник: победа оказалась горше поражения. Особенно для Дональда Трампа, позиции которого в партии пошатнулись. Его переизбрание президентом теперь крайне сомнительно.  Подробности...
Перейти в раздел…

Отход российских сил за Днепр заставит ВСУ сменить направление атак

Российской армии предстоит укрепиться на левом берегу Днепра Станислав Красильников/ТАСС
Группировка ВСУ в Херсонской области не станет форсировать Днепр перед укрепленными позициями российских войск, а сместит наступление на другое направление. Такой прогноз дают эксперты, оценивая решение командования ВС РФ оставить Херсон и отвести войска на левый берег Днепра. Как устроена оборона левобережья и где стоит ждать нового удара ВСУ? Подробности...
Перейти в раздел…

Зачем Россия усиливает Эрдогана и Турцию

Эрдоган становится важнейшим партнером Москвы Keystone Press Agency/Global Look Press
Резкое усиление Турции – таким стало одно из главных геополитических последствий российской специальной военной операции на Украине. Иначе говоря, Россия вольно или невольно помогает резкому усилению своего соседа. Зачем она это делает, к каким последствиям это может привести и почему для Евросоюза в этом нет ничего хорошего? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
Перейти в раздел…

Польша открыла охоту на «русских шпионов»

Олег Хавич
Олег Хавич, политический аналитик
Польские власти предлагают ввести в Уголовный кодекс новый вид преступления – «непреднамеренный шпионаж». До «мыслепреступления» в стиле романа «1984» остаётся не так уж много. Подробности...

Те, кто уехал – воюют сами с собой

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
После февраля 2022 года некоторые, стремящиеся сохранить свою жизнь и принципы, решили уехать за границу – подальше от одной битвы, не подразумевая о том, что рискуют оказаться в другой. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий

Только движение вперед способно переломить ситуацию

Александр Ходаковский
Александр Ходаковский, командир бригады «Восток»
Тяжело, горько, хочется много говорить резкого – но вспоминаю фильм, в котором нашего разведчика перед приговором на суде адвокат спрашивает: а вы совсем не волнуетесь? – и получает ответ: а это поможет? Подробности...
Обсуждение: 32 комментария
Перейти в раздел…

Россия обязана вернуться в Херсон

Выборы в Конгресс: победили не те

Дефицит лекарств на Западе

Перейти в раздел…

Британцы сожгут гигантское чучело экс-премьер-министра Лиз Трасс в Ночь Гая Фокса

Чучело бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс будет сожжено в субботу во время традиционного в стране празднования ночи костров, также известной как Ночь Гая Фокса. Трасс проработала на своем посту всего 44 дня, став первым политиком, который так мало продержался на этой должности
Подробности...

В Сочи выбрали «Красу России – 2022»

В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
Подробности...

Как россияне следили за солнечным затмением

Во вторник днем жители России, а также Азии, Африки, Ближнего Востока наблюдали частное солнечное затмение – поверхность Солнца закрывалась не полностью, а примерно на 80%. На фото: затмение и кресты Благовещенского собора Казанского кремля
Подробности...
Перейти в раздел…
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
Подробности...
Перейти в раздел…
Вы поддерживаете идею проведения переговоров с Украиной?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Стал ли праздник 4 ноября для вас более значимым за последние годы?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Как вы оцениваете риск начала конфликта с применением ядерного оружия в ближайшее время?
  • Очень высокий

  • Высокий

  • Умеренный

  • Низкий

  • Очень низкий
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Пушилин объявил о полном освобождении Павловки в ДНР
    Турчак и группа депутатов ЕР попали под обстрел в ЛНР В Бельгии призвали ЕС договориться с Россией о разделе Украины Европарламент одобрил вступление Хорватии в Шенген Суд разрешил требовать компенсацию с соседей за громкий лай их собак
    В Херсоне назвали сроки ухода экстренных служб из города Владельца сгоревшего клуба «Полигон» Мирзоева арестовали В Одессе вандалы осквернили памятник Пушкину Нетаньяху получил право на формирование израильского правительства
    США разрешили транзакции для работы дипломатических и консульских миссий РФ В Белом доме заявили о новом пакете помощи Украине Подозреваемого в убийстве людей в МФЦ признали психически нездоровым В Петербурге коммунальщики провели учения по уборке снега

    Главная тема


    ЕС активизировал «военный Шенген» против России

    сброс ракеты


    Пентагон устроил в Арктике провокацию против России

    переброска войск


    Рогов назвал приоритетное для ВСУ направление

    Видео

    Северный морской путь


    Российская нефть нашла свободный от санкций маршрут

    геополитические последствия


    Зачем Россия усиливает Эрдогана и Турцию

    отвод войск


    По Херсону принято «непростое решение»

    неоднозначный итог


    Результат выборов в США опять не совпал с прогнозом

    настоящая история


    Как Россия сберегла свой ядерный щит

    хорошие перспективы


    Андрей Полонский: Путь к многополярному миру лежит через Индию

    Больше не враг


    Игорь Мальцев: Антиевропейская Мелони оказалась проевропейской

    митинг против власти


    Геворг Мирзаян: Как установить пророссийскую власть в Молдавии

    на ваш взгляд


    Вы поддерживаете идею проведения переговоров с Украиной?

    Вучич назвал условия, при которых Сербия введет санкции против России

    		    10 ноября 2022, 20:42
    Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Кристина Цыцура

    Сербия введет санкции против России, если у республики будет висеть дамоклов меч над головой, заявил в интервью сербским СМИ президент республики Александр Вучич на телеканале «ТV Pink».

    По словам главы государства, суть властей Сербии – сохранить международное право, осудить тех, кто нарушает его.

    «Мы не проводим политику санкций, особенно против тех, кто нас защитил в 2015 году и кто нам помогал в вопросе сохранения территориальной целостности нашей страны», – передает ТАСС слова Вучича после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

    Он добавил, что это стержень политики страны, от этого она отречется только, если «над головой буквально будет дамоклов меч».

    Ранее глава МВД республики Александр Вулин заявил, что существование Сербии зависит от дружбы с Россией. 


    Байден прокомментировал уход России из Херсона
    		    10 ноября 2022, 04:30
    Фото: Sarah Silbiger/Pool/CNP/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    После выхода российских войск из Херсона Россия и Украина будут зализывать раны, решать, что делать зимой, и готовы ли они к компромиссам, заявил глава американского государства Джо Байден, добавив, что США не хотят напрямую вступать в бой с Россией, но продолжат предоставлять Украине «все рациональные средства для самозащиты».

    По словам Байдена, ситуация вокруг Херсона «как минимум даст всем время на пересмотр позиций в течение зимнего периода», передает ТАСС. Он полагает, что «обе стороны будут зализывать раны, решать, что делать зимой, и готовы ли они к компромиссам», передает РИА «Новости».

    Байден ожидает, что США продолжат помогать Украине. Он подчеркнул, что Киеву «не предоставляли карт-бланш». Так, США не собираются направлять американские самолеты для обеспечения бесполетной зоны над Украиной. Он заверил, что США не намерены развязывать новую мировую войну и напрямую вступать в бой с Россией, сбивать ее самолеты. Кроме того, США не планируют передавать Киеву РСЗО HIMARS с ракетами высокой дальности, так как Байден «не хочет, чтобы они начали бомбить российскую территорию».

    Он заверил, что США предоставят Украине «все рациональные средства для самозащиты», и выразил надежду, что итоги промежуточных выборов не отразятся на политическом курсе Вашингтона в отношении России и Украины.

    Напомним, украинская сторона заявляла, что договор между Украиной и США по запрету на обстрел территории России не касается регионов, которые Киев считает своими, хотя они и решили вернуться в состав России. Представители американских властей также заявляли, что имеющиеся у Киева системы GMLRS на HIMARS «могут достичь большинства целей на поле боя», в том числе в Крыму, который, по мнению США, является украинской территорией.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (59)
    Трамп оценил итоги выборов в США
    Трамп счел итоги выборов в США личной большой победой

    9 ноября 2022, 22:56

    Текст: Антон Антонов

    Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что результаты промежуточных выборов в стране оказались несколько разочаровывающими, но лично для него стали большой победой.

    Трамп сказал, что выборы «в определенной степени» стали «в чем-то разочаровывающими». Однако с его «личной точки зрения» можно говорить о большой победе – «219 побед и 16 поражений в общем», подчеркнул Трамп, имея в виду кандидатов, поддержанных им в ходе кампании. «У кого когда-либо было лучше?» – приводит ТАСС заявление Трампа в его соцсети Truth Social.

    Напомним, по итогам выборов Республиканская партия получила большинство в Палате представителей Конгресса США, которая прежде контролировалась демократами. Однако пока контроль над Сенатом республиканцам получить не удалось, демократы могут сохранить там свое лидерство.

    Газета ВГЛЯД подробно писала о неожиданных итогах выборов в Конгресс и о том, что они значат для Трампа.

    Коментарии (18)
    Военкоры рассказали, что думают о гибели Стремоусова
    Военкоры Харченко и Шилов не увидели на месте гибели Стремоусова признаков теракта
    		    10 ноября 2022, 03:31
    Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
    Текст: Антон Антонов

    Военкоры РИА «Новости» Александр Харченко и Сергей Шилов заявили, что гибель вице-губернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова – трагическая случайность, а не результат теракта или нападения.

    Военкоры в Telegram-канале «Свидетели Байрактара» рассказали, что ехали по скоростной трассе Мелитополь – Херсон, когда увидели место аварии, кто попал в ДТП, они не знали. Поскольку там уже были люди, которые работали на месте трагедии, военкоры не стали останавливаться. О гибели Стремоусова стало известно, когда военкоры находились уже в Херсоне.

    Харченко и Шилов остановились на месте аварии на обратном пути. Они рассказали, что под Херсоном нет связи и интернета, поэтому получать и передавать информацию сложно. С этим, возможно, связана отрывочность сообщений о гибели Стремоусова. Осмотрев место аварии и части автомобиля, военкоры не увидели признаков подрыва или нападения. «На военных дорогах бывают и ДТП, бывает и подбитая техника, – заявили они. – Это не теракт, а просто трагическая случайность».

    Напомним, заместитель врио губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП. Глава российского государства Владимир Путин подписал указ о его награждении орденом Мужества посмертно.

    Коментарии (30)
    Американский генерал оценил военные потери России и Украины
    Генерал армии США Милли заявил об убитых и раненых России и Украины по 100 тыс. военнослужащих
    		   10 ноября 2022, 11:47
    Фото: Chris Kleponis/Pool via CNP/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Россия якобы потеряла ранеными и убитыми на Украине значительно больше 100 тыс. человек, такие же потери с украинской стороны, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов армии США, генерал Марк Милли.

    Милли считает, что за время СВО на Украине российские потери убитыми и ранеными оцениваются значительно больше 100 тыс. человек, скорее всего, такая же ситуация с украинской стороны, отмечает он. Также американский генерал заявил, что во время боевых действий с февраля 2022 года на Украине погибли до 40 тыс. мирных жителей, пишет Deutsche Welle* * (внесено в список СМИ-иноагентов).

    Также генерал отметил, что вывод российских войск из Херсона займет несколько недель, поскольку в городе находится группировка в 30 тыс. человек. Милли объяснил такую тактику стремлением сохранить силы для восстановления оборонительных рубежей к югу от Днепра, но не исключил подготовку к весеннему наступлению, хотя возможны и переговоры.

    Ранее командующий объединенной группировкой СВО генерал армии Сергей Суровикин заявил, что в октябре ВСУ потеряли более 12 тыс. военнослужащих.

    Напомним, в сентябре министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери России составляют 5937 человек погибшими. Также он подчеркнул, что на начальном этапе украинские войска составляли около 200 тыс. человек, Украина потеряла более 100 тыс. человек, включая раненых, то есть половину армии.

    * СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

    Коментарии (34)
    Пригожин дал оценку решению Суровикина отвести войска из Херсона
    Пригожин считает, что Суровикин поступил как мужчина при решении отвести войска из Херсона

    10 ноября 2022, 03:59

    Текст: Антон Антонов

    Решение отвести войска из Херсона непростое, но командующий российской Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин поступил как мужчина, не боящийся ответственности, заявил основатель «Группы Вагнера» Евгений Пригожин.

    Пригожин указал, что Суровикин «сделал это организованно, без страха взяв на себя всю полноту принятия решений». Пригожин подчеркнул, что подобные операции «всегда крайне сложны», ведь «повернувшись к противнику спиной, невозможно покидать позиции», а потому отвести войска с минимальными потерями – величайшее достижение, которое предстоит сделать Суровикину, передает РИА «Новости».

    Однако, как заявил Пригожин, такое решение не делает чести русскому оружию, это «не победный шаг». Пригожин заявил, что нужно «не биться в паранойе, а сделать выводы и работу над ошибками». «А после этого понять, кто прав, кто виноват и в чем суть проблемы», – заявил он. Пригожин заявил: «Ни я, ни ЧВК «Вагнер» Херсон не оставляли».

    Суровикин, когда стал командующим СВО, «понимал, что произойдет в октябре-ноябре, и прекрасно знает, какие шаги будут в будущем», сказал Пригожин. По его словам, Суровикин должен вывести войска и спасти тысячу солдат, находящихся фактически в окружении на территории противника, которая полностью отрезана от путей снабжения.

    Напомним, в среду было объявлено об отводе российских войск из Херсона с правого берега Днепра на левый. Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал решение Суровикина.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (38)
    Пентагон устроил в Арктике провокацию против России
    		    10 ноября 2022, 18:25
    Фото: Brigette Waltermire/U.S. Air Force
    Текст: Кристина Цыцура

    Силы специальных операций США провели в Арктике учебный сброс ракеты большой дальности, назвав это «провокационными» действиями в адрес России, пишет издание Пентагона Stars and Stripes.

    По словам подполковника европейского командования специальных операций Лоуренса Мельникова, США намеренно пытаются быть провокационными без того, чтобы эскалировать ситуацию в регионе.

    «Мы пытаемся сдержать российскую агрессию, экспансивное поведение, показывая расширенные возможности союзников», – передает РИА «Новости» его словам со ссылкой на публикацию.

    Так, с бомбардировщика на парашюте сбросили ракету большой дальности, таким образом впервые в Европе продемонстрировали программу Rapid Dragon. Использовался для учений норвежский полигон за Полярным кругом. 

    Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что численность группировок НАТО в странах Восточной и Центральной Европы выросла в 2,5 раза – до 30 тыс. человек.

    Коментарии (31)
    Подоляка назвал ключевые участки обороны левобережья Днепра
    Военный аналитик Подоляка назвал Новую Каховку ключевым узлом обороны левого берега Днепра
    		    10 ноября 2022, 11:32
    Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
    Текст: Олег Исайченко

    Насколько известно, на протяжении последнего месяца на левом берегу Днепра российскими военными возводились три линии оборонительных сооружений. Можно прогнозировать, что противник перенесет попытки прорыва с Херсонского на Запорожское направление, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Юрий Подоляка, оценивая обстановку на Херсонском направлении после отвода войск за Днепр.

    «Ключевой узел для обороны левого берега Днепра – город Новая Каховка, так как именно этот населенный пункт примыкает к дамбе Каховской ГЭС. Она станет точкой проникновения как с одной, так и с другой стороны. То есть этот пункт будет тем местом, куда противник точно попытается попасть», – прогнозирует военный аналитик Юрий Подоляка.

    То же самое касается и Антоновского автомобильно-пешеходного моста через Днепр, соединяющего пригород Херсона Антоновку с городом Цюрупинск (Алешки) на левом берегу реки, пояснил собеседник. «Собственно, эти позиции и являются ключевыми, которые необходимо удерживать», – подчеркнул Подоляка.

    «Насколько мне известно, там три линии обороны: бетонные сооружения создавались на протяжении последнего месяца», – указывает эксперт. Он полагает, что после закрепления российских войск на левом берегу со стороны ВСУ не будет активных попыток прорыва на левобережье, «это будет пассивное направление».

    «ВСУ пытаются перебросить все ударные части на Запорожское направление для нанесения удара по Мелитополю – если у них получится, конечно, в чем я сомневаюсь. Здесь логистических проблем у нас нет – ситуация от Херсона отличается в разы», – поясняет Подоляка. По его оценке, все основные действия будут направлены на север. Как ранее отмечал эксперт в своем обзоре на RuTube, по состоянию на четверг на северном театре боевых действий – по направлению на Сватово (запад ЛНР), и на Угледарском направлении (к юго-западу от Донецка) – ситуация стабильна.

    «Херсон оставлен. Теперь все зависит от того, насколько противник хочет его забрать. ВСУ будут делать то же самое, что и мы: организовывать оборону, ведь атаковать через Днепр – трудно. Будут иметь место ровно те же логистические проблемы», – продолжает собеседник.

    «Атаковать через Днепр и наступать на Крым – это самоубийство. Что касается Херсона, то теперь, согласно Конституции РФ, – это территория России. Соответственно, какие-то действия для возвращения города будут предприняты», – полагает Подоляка.

    «Пока самое важное, с учетом тех обстоятельств, которые есть, – сосредоточиться на Донбассе, то есть закончить операцию по освобождению ДНР. После этого заняться Харьковским направлением и только потом думать над тем, как выйти на правобережье Днепра», – резюмирует эксперт.

    В среду командующий Объединенной группировкой войск в районе СВО Сергей Суровикин доложил главе Минобороны Сергею Шойгу: ВС России в зоне СВО займут подготовленные в инженерном отношении позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области. Держать группировку войск на правом берегу бесперспективно, пояснил Суровикин. Шойгу отдал  приказ об отводе войск за Днепр.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, чем продиктовано решение военного руководства и как оно отразится на зимней кампании 2023 года.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (57)
    Минобороны сообщило о маневре российских войск на левый берег Днепра
    		    10 ноября 2022, 14:12
    Фото: t.me/mod_russia
    Текст: Елизавета Шишкова

    Российские войска перемещаются на левый берег Днепра на Николаево-Криворожском направлении в соответствии с планом, сообщили в Минобороны России.

    Уточняется, что на этом направлении осуществляется маневр подразделений российской группировки войск на подготовленные позиции на левом берегу Днепра, в строгом соответствии с ранее утвержденным планом, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Напомним, накануне было объявлено об отводе российских войск из Херсона с правого берега Днепра на левый.

    Коментарии (152)
    Эрдоган оценил вывод российских войск из Херсона
    Президент Турции Эрдоган назвал вывод российских войск из Херсона положительным решением
    		    10 ноября 2022, 11:14
    Фото: Depo Photos/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Вывод российских войск из Херсона считаю положительным и значимым решением, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

    В ответ на вопрос журналистов о том, как он оценивает последние события на Украине, Эрдоган заявил, что последнее решение российской стороны по выводу российских войск из Херсона на левый берег Днепра положительным моментом и значимым решением, передает «Коммерсант».

    Напомним, в среду было объявлено об отводе российских войск из Херсона с правого берега Днепра на левый. Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал решение Суровикина.

    Газета ВЗГЛЯД выяснила, чем продиктовано такое решение и как оно отразится на зимней военной кампании 2023 года.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (38)
    Эксперт Козюлин: ЕС и НАТО готовятся к самому плохому сценарию войны с Россией
    		    10 ноября 2022, 17:46
    Фото: NATO North Atlantic Treaty Organization/Flickr
    Текст: Андрей Резчиков

    Евросоюз хочет помочь НАТО наладить более быстрые и комфортные поставки вооружений на Украину. Кроме того, по всей видимости, НАТО готовится к самому плохому сценарию в противостоянии с Россией, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее в ЕС заявили о планах адаптации инфраструктуры под быстрые переброски войск с запада на восток. К этому плану также будут приобщены Молдавия и Украина.

    «НАТО активно готовится к войне с Россией. Они создают новую и модернизируют старую инфраструктуру для быстрой переброски сил и средств. Если раньше это делалось с учетом переброски техники в сторону Прибалтики, то сегодня речь идет о вооружении Украины», – считает заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД Вадим Козюлин.

    Эксперт напомнил, что в 2014 году Евросоюз и НАТО начали переброску военной техники ближе к российским границам, но столкнулись с рядом проблем, в том числе низкой высотой мостов, непригодностью железнодорожных платформ, слишком низким провисанием электропроводов над дорогами. По его словам, подключение новых стран к проекту по увеличению военной мобильности, в том числе Украины, сделает такие поставки в интересах ВСУ более комфортными и быстрыми.

    «С 2014 года европейцы начали реализовать план по увеличению военной мобильности. Я не исключаю, что в рамках стран НАТО этот план уже выполнен. Но раз Боррель вспоминает об этом сегодня, то речь идет о вненатовских европейских странах. Это исходит из практики, с которой сегодня столкнулся Евросоюз при поставке вооружений на Украину», – подчеркнул Козюлин.

    По мнению эксперта, с геополитической точки зрения увеличение военной мобильности не даст большого эффекта, «но потенциал НАТО будет увеличиваться, потому что в перспективе альянс облегчает себе военные задачи и готовится к самому плохому сценарию в противостоянии с Россией».

    «Угрозы для нашей страны будут возрастать. На данный момент для снабжения ВСУ оружием НАТО использует аэропорт польского города Жешув. За время спецоперации это место стало перевалочным пунктом для концентрации сил и средств с целью последующей их переброски через польско-украинскую границу по автодорогам во Львовскую область. В случае реализации того плана, о котором говорит Боррель, таких «Жешувов» может стать больше», – допускает эксперт.

    Собеседник убежден, что в качестве ответа на увеличение военной мобильности в странах ЕС Россия должна инвестировать в разработки новейших вооружений. «Практически по всей стране сохранились инженерные школы, есть новые наработки и технологии, которые долгое время недофинансировались, но заделы там есть. Надо их срочно развивать и внедрять. Особенно это касается систем разведки и высокоточного оружия. Иначе как бороться с инфраструктурой противника?» – подытожил Козюлин.

    Напомним, в четверг верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что всю автомобильную и железнодорожную инфраструктуру Евросоюза необходимо адаптировать под быструю перевозку военной техники и войск из одной части сообщества в другую, в основном с запада на восток. По словам Борреля, к проектам по увеличению военной мобильности ЕС подключит страны Балкан, Молдавию и Украину.

    Ранее газета The Times сообщила о том, что Британия и ЕС подпишут соглашение, которое позволит Лондону быстро перемещать войска по территории стран Евросоюза. По словам главы Минобороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен, итоговый план стороны намерены утвердить в ноябре. При этом новое соглашение связано с военными действиями на Украине.

    В частности, Британия намерена присоединиться к программе «Военная мобильность» (Military Mobility), из которой Лондон вышел после Brexit. На Западе эту программу нередко называют «военным безвизом» или «военным Шенгеном», поскольку она призвана устранить бюрократические барьеры при переброске войск и бронетехники, а также направлена на улучшение транспортной и логистической инфраструктуры.

    Одним из авторов этой идеи являлся Бен Ходжес, бывший командующий армией США в Европе. В 2017 и 2018 годах многие военные чиновники из стран НАТО жаловались на то, что они не могут просто так перебрасывать технику из одной страны в другую без предварительных уведомлений и согласований, причем срок согласований мог длиться от нескольких суток до нескольких недель.

    Также Ходжес отмечал, что на согласование документов о переброске войск, например, из Германии в Польшу, уходит неделя, и командующие НАТО хотели бы упростить процедуры для военных колонн, участвующих в маневрах. Таким образом, как считают эксперты, американцы и британцы хотели сократить затраты времени и ресурсов на перемещение войск поближе к границам России, либо для ротации в тех формированиях, которые уже и так размещены в странах Восточной Европы.

    Позже военный эксперт Константин Сивков в беседе с газетой ВЗГЛЯД указывал, что «сейчас британские войска в Европе рассматриваются как иностранные, и это затрудняет логистические процессы при переброске войск. Поэтому Лондон намерен решить эту проблему, присоединившись к европейской программе «Военная мобильность».

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (23)
    В Госдуме отреагировали на проект Украины о «независимости Татарстана»
    Депутаты Госдумы возмутились из-за проекта Рады о «независимости Татарстана»

    10 ноября 2022, 13:39

    Текст: Вера Басилая

    Депутаты Госдумы Айрат Фаррахов и Олег Морозов назвали откровенной провокацией и демонстрацией комплекса неполноценности зарегистрированный в Раде проект постановления о признании «независимости Татарстана».

    Проект постановления о признании независимости Республики Татарстан зарегистрирован в Верховной раде Украины, пока просмотреть его нельзя.

    Депутат Госдумы Айрат Фаррахов в своем Telegram-канале назвал откровенной провокацией инициативу украинских властей. Он считает намерение признать Радой независимость Татарстана от России попыткой отвлечь внимание от решения проблем своих граждан.

    «Я татарский сын великого русского народа и воевать против матери не буду никогда!» – ответил украинским парламентариям депутат строчкой из стихотворения Героя Советского Союза, татарского поэта Мусы Джалиля.

    Согласен с коллегой и депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов.

    Он назвал проект о признании независимости Татарстана демонстрацией комплекса неполноценности. И предположил, что у украинских властей – болезненный синдром утраченного Крыма и Донбасса. Морозов подчеркнул, что Татарстан без советчиков из распадающейся страны определяет себя как неотъемлемую часть России, которая олицетворяет пример межконфессионального и межнационального согласия в отличие от того, что собой представляет Украина, передает РИА «Новости».

    Ранее украинский парламент признал «суверенитет» Чеченской республики Ичкерия, свой голос «за» отдали 287 украинских депутатов.

    Коментарии (29)
    Определен глава делегации России на G20
    Посол России в Индонезии заявил, что российскую делегацию на саммите G20 возглавит глава МИД Лавров
    		   10 ноября 2022, 09:47
    Фото: Илья Питалев/РИА Новости
    Текст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на саммите G20 в Индонезии, президент Владимир Путин может участвовать в онлайн-формате, сообщил пресс-атташе посольства России в Индонезии Александр Тумайкин.

    По словам дипломата, делегацию на саммите G20 в Индонезии возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. Тумайкин уточнил, что формат участия Владимира Путина уточняется, возможно, он выйдет на связь в формате ВКС, передает РИА «Новости».

    Ранее министр-координатор по морским и инвестиционным вопросам Индонезии Джоди Махарди заявил, что Путин не приедет на саммит G20 на Бали.

    До этого Владимир Путин заявлял, что пока еще не принял решение о личном участии в саммите, но Россия будет представлена на G20 на высоком уровне.

    Коментарии (52)
    Минобороны показало штурм Павловки морпехами ТОФ
    		    10 ноября 2022, 13:56
    Фото: t.me/mod_russia

    Боевую работу подразделений 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) на Южно-Донецком направлении сняли на видео, его опубликовало Министерство обороны.

    В ролике запечатлен бой возле одного из домов в Павловке, военные обстреляли противника внутри помещения. Ролик опубликован в Telegram-канале ведомства.

    Также на видео зафиксирована перестрелка из полуразрушенного здания. Один из российских военных осуществил запуск двух снарядов из гранатомета по противнику. В конце записи показаны кадры работы артиллерии и танков.

    В ролике один из военных сообщил, что матросы-гвардейцы дерутся достойно и мужественно, также хорошо проявили себя добровольцы мобилизационного резерва.

    «Штурмовыми отрядами морпехов и взаимодействующими с ними подразделениями был прорван глубоко эшелонированный и хорошо укрепленный район обороны противника, что позволило российским военнослужащим приступить к освобождению населенного пункта Павловка», – указали в министерстве.

    До этого приморский губернатор Олег Кожемяко опубликовал ролики, в которых приморские морпехи опровергли сообщения о якобы тяжелых потерях 155-й отдельной гвардейской бригадой морской пехоты в боях за Павловку.

    Коментарии (17)
    ФСБ предотвратила теракт в военкомате Екатеринбурга
    ФСБ задержала организатора подготовки теракта в военкомате Екатеринбурга
    		    10 ноября 2022, 09:33
    Фото: Управление ФСБ России по Свердловской области
    Текст: Вера Басилая

    В Екатеринбурге задержан предполагаемый организатор подготовки теракта в военкомате, возбуждено уголовное дело, разыскиваются сообщники, сообщили в ФСБ Свердловской области.

    В ведомстве заявили, что в результате взаимодействия с военной контрразведкой при подготовке к реализации преступного умысла задержан 47-летний гражданин Российской Федерации, намеревавшийся совершить в отношении административного объекта в Кировском районе Екатеринбурга террористический акт, передает РИА «Новости».

    Позже в правоохранительных органах уточнили, что теракт планировали устроить в военкомате Екатеринбурга, передает ТАСС.

     

    Как отметили в ведомстве, по месту жительства задержанного обнаружены и изъяты пять самодельных зажигательных устройств. Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

    ФСБ отмечает, что задержанный является сторонником организаций и движений, признанных террористическими и экстремистскими, он планировал посеять панику среди местного населения и дестабилизировать работу органов власти.

    Сейчас ведется розыск его соучастников. Возбуждено уголовное дело по статье УК России «Приготовление к террористическому акту».

    Ранее ФСБ задержала готовивших теракты диверсантов СБУ в Херсонской области.

    Коментарии (14)
    Онуфриенко рассказал об организации обороны российскими войсками на левом берегу Днепра
    Военный аналитик Онуфриенко: Оборона в Херсонской области возводится в 12–15 км от Днепра
    		    10 ноября 2022, 11:56
    Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
    Текст: Олег Исайченко

    За счет того, что линию обороны наши военные начали выстраивать еще в сентябре, противнику будет непросто ее преодолеть в случае атаки. При этом форсировать Днепр в Херсонской области ВСУ не станут из-за сложности процесса. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя отход российских войск с правого на левый берег Днепра.

    «Оборона возводится по левому берегу Днепра фактически от Черного моря. Решение было принято еще в сентябре, когда в Сети стали появляться спутниковые снимки с кадрами возведения бетонных укреплений. Сейчас же решение реализовали», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    Примечательно, что оборона возводится в 12–15 км от кромки воды, пояснил эксперт. «Это объясняется тем, что левый берег достаточно низкий. Соответственно, при более близком расположении нас было бы очень легко обстреливать. Помимо этого, такое местоположение защищает наши позиции от подтопления в случае, если ВСУ все же реализуют свои планы по Каховской ГЭС», – отметил собеседник.

    «ВСУ, очевидно, сейчас зайдут в Херсон, и там начнется откровенный террор, – подчеркивает Онуфриенко. – Дело в том, что в городе до сих остались мирные люди. Среди них есть немало тех, кто на референдуме голосовал «за» вхождение в состав России. И просто так Украина их не оставит – мы видели все это на Харьковском направлении», – напомнил эксперт.

    При этом противник пока не станет форсировать Днепр, уверен эксперт. «Вероятнее всего, на левом берегу сейчас активизируются «спящие» диверсионные группы противника. Проблема в том, что у врага пока еще сохраняется численное преимущество. Также они понимают, что в ближайшее время мы не станем возвращать свои позиции».

    Поэтому украинская армия может оставить минимальное количество артиллерии для обстрела нашей территории и подтянуть дальнобойные РСЗО. «А остальные силы ВСУ, скорее всего, перебросят на Донецкое направление, где они отступают», – прогнозирует Онуфриенко.

    «Если наше командование примет решение о наступлении, то приближающаяся зима сыграет нам на руку. Вместе с тем надо понимать, что в наступлении мы в любом случае потеряем больше бойцов, чем ВСУ, будучи в обороне. Это азбучная истина военных действий», – заключил Онуфриенко.

    Ранее в среду командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации Сергей Суровикин доложил главе Минобороны Сергею Шойгу: Вооруженные силы России займут подготовленные в инженерном отношении позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области. Держать группировку войск на правом берегу бесперспективно, пояснил Суровикин. Шойгу отдал  приказ об отводе войск за Днепр.

    Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал решение командующего войсками в районе СВО. «Взвесив все «за» и «против», генерал Суровикин сделал сложный, но верный выбор между бессмысленными жертвами ради громких заявлений и спасением бесценных жизней солдат. Херсон – очень сложный участок без возможности стабильного регулярного подвоза боеприпасов и формирования крепкого, надежного тыла. Почему это не было сделано с первых дней спецоперации? Это уже другой вопрос. Но в данной сложной ситуации генерал поступил мудро и дальновидно – эвакуировал мирное население и отдал приказ о перегруппировке», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, чем продиктовано решение военного руководства и как оно отразится на зимней кампании 2023 года.

    Коментарии (24)
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •